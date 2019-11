Diretta Napoli - Sampdoria in Serie A

14.30 - E' stata una bella partita gentile pubblico di Vavel Italia, per Napoli-Sampdoria è davvero tutto. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi invita a restare con noi per il proseguio della Serie A quest'oggi, sempre qui su Vavel! Non andate via però, neanche adesso! Tra pochissimi minuti gli highlights della partita con tutti i gol!



Inizia nel migliore dei modi il 2014 per il Napoli che batte la Samp e complice la sconfitta della Roma contro la Juventus nella giornata di ieri si porta a -2 dai giallorossi. Vittoria meritata per gli uomini di Benitez che hanno creato di più e capitalizzato le occasioni offensive create da Higuain, Callejon, Mertens e Insigne. Prima doppietta in Serie A per Mertens. La Samp può recriminare per un calcio di rigore non concesso da Banti su fallo di Armero su Regini e sulla tanta sfortuna, prima una traversa e poi un doppio palo.



90+4' FINITAAAA!! Il Napoli vince 2-0!! Ma la Samp ha lottato fino alle fine!



EDEEER!! Ma Rafael in uscita lo chiude! Che finale!!



90+3' Ci prova la Samp ma con troppa frenesia!



90+1' Vuole almeno il gol del 2-1 la Samp che tenta di chiudere in attacco questa partita



89' Quattro minuti di recupero. Samp in possesso palla



INSIIIIGNEEEEEE!!! Sfiora il gol del 3-0!! Si allarga, tira a giro ma la sua conclusione finisce larga!



87' Rimane a terra Mertens colpito duro al costato dal pallone crossato da Costa



85' Partita agli sgoccioli. Si profila la prima sconfitta della gestione Mihajlovic ma la sua squadra non ha sfigurato quest'oggi



Niente di fatto dagli sviluppi dell'angolo. Riparte la Samp



83' Si guadagna un corner Zapata! Mertens calcia dalla bandierina



82' Ultimo cambio per il Napoli. Esce Callejon autore di una grande prestazione. Entra Radosevic



CAAAALLEEEJOOOON!!! Botta di destro ma Da Costa respinge!! Il Napoli torna a far paura! La Samp è molto sbilanciata



80' Ammonito Zapata! Napoli leggermente in bambola in questa ultima frazione di gara



79' Sembra proprio non essere giornata per la Samp che comunque sta provando a reagire



INCREDIBILEEEEEEEEEEE!!! POZZI APPENA ENTRATO!!! Tiro di destro a girare alla fine di una grande contropiede!! PALO-PALO!! Doppio palo di Pozzi!! Incredibile!



Cambio anche per Mihajlovic. Esce Krsticic, entra Pozzi



76' Standing ovation per il Pipita Higuain che lascia il campo a Zapata!



Colpo di testa di Inler che però non trova lo specchio della porta



75' Callejon chiuso in angolo da Gastaldello. Lo spagnolo aveva provato a controllare un pallone difficile



72' Il Napoli sta legittimando il doppio vantaggio gestendo il possesso del pallone. Nessun problema per gli uomini di Benitez



70' Entra Costa al posto di Regini. Secondo cambio per Mihajlovic



INSIIIIGNEEEEE!! Si divora il gol del 3-0!! Solo davanti a Da Costa calcia malissimo! Svirgola di sinistro e la sua conclusione finisce larghissima a lato!!



OBIAAANG!! Tiro a giro di destro dalla media-lunga distanza ma la conclusione è debole! Tutto facile per Rafael!



67' Stavolta la Samp ha accusato il colpo. Doriani spariti dal campo!



65' Entrato Sansone al posto di Soriano ma è sempre il Napoli a spingere in attacco. Partenopei padroni del campo



62' Adesso si fa davvero dura per la Samp! Il Napoli continua a premere





GOOOOOOOOL!! GOOOOOOOL!!! DOPPIETA MERTENS!!! 2-0!!



60' Calcio di punizione Napoli. Ci prova Mertens



58' Contropiede sprecato dal Napoli. Mertens non serve Higuain e Callejon tutti soli sul secondo palo!



TRAVERSA!! GABBIAAAADINIII!! CHE CONCLUSIONE!!! Tiro a giro di sinistro che si stampa sulla traversa!!!







55' Partita tutta in salita per la Samp adesso. Vedremo come reagiranno i blucerchiati. Napoli meritatamente in vantaggio



Quinto assist di Higuain che la mette in mezzo per Mertens che a botta sicura la mette dentro!



GOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOL!! MERTENS! NAPOLI IN VANTAGGIO! 1-0!!!



CAAAALLEJOOOON!!! DESTRO AL VOLO DAL FONDO!! Esterno a girare che esce sfiorando l'incrocio dei pali!



50' Troppo lungo il lancio di Callejon per Higuain. Da Costa in anticipo sull'argentino fa suo il pallone



48' Primo cambio per Benitez. Entra Armero, esce Reveillere



ANCORA EDEEEER!! Si gira su Fernandez che non lo lascia respirare e calcia di sinistro ma la sua conclusione è centrale. Tutto facile per Rafael. Buona la marcatura di Fernandez



46' Ci prova Eder ma la sua conclusione si stampa sui piedi di Fernandez che non lo perde neanche per un secondo!



45' RICOMINCIATA!! Resiste l'imbattibilità di Mihajlovic finora! Il tecnico serbo è ancora imbattuto da quando ha cominciato la sua avventura con i blucerchiati. Stessi ventidue in campo. Il Napoli da il calcio d'inizio alla ripresa



13.30 - Squadre pronte a rientrare in campo. Non ci dovrebbero essere sostituzioni



Bel primo tempo al San Paolo anche grazie alla Samp che nei primi 20-25 minuti ha tenuto testa al Napoli che poi però è venuto fuori creando molti pericoli nelle zone di Da Costa. Blucerchiati troppo distratti a centrocampo e Napoli sprecone sotto porta. Sarà un bellissimo secondo tempo, non andate via! Le reti bianche promettono di colorarsi molto presto..



45' Non c'è recupero. Il primo tempo finisce sullo 0-0!



44' Gastaldello ferma Higuain al limite, la Samp riparte ma Mertens ferma Soriano col fallo. Ammonito anche il belga



42' Apertura di Soriano per Gabbiadini che la mette dentro ma Rafael legge il il cross dell'attaccante della Samp e fa suo il pallone. Ammonito Higuain per proteste!



40' Samp che prova a tenere palla. La squadra di Mihajlovic vuole abbassare i ritmi della partita finora nelle mani del Napoli



CALLEEEJOOON!!! Insigne la mette sul secondo palo, lo spagnolo ci arriva in spaccata ma la mette fuori! Callejon non poteva fare di meglio!



38' E' il Napoli a fare la partita, poca Samp in questi ultimi minuti. Adesso ci ha provato Eder ma la sua conclusione centrale è stata facile preda del portiere brasiliano



36' Eder si porta il pallone sul fondo ma Fernandez fa buona guardia. Si ripartià con il rinvio dal fondo di Rafael



34' Primo ammonito della gara. E' Obiang che ferma il lancio di Mertens con la mano. Il cross del belga stava lanciando in contropiede del Napoli. Giallo sacrosanto



INLEEEEER!!! Finta di sinistro, sterza e carica il destro! Di poco altra sopra la traversa! Napoli ancora vicino al gol!



32' Girata di Eder dal cross dalla desra di Obiang. La palla si alza sopra la traversa ma che brivido per il Napoli!



HIIIIGUUUUAIN!!! Prova ad incrociare uno contro uno con Mustafi ma la sua conclusione esce sul fondo! Callejon in scivolta non ci arriva per il tap-in vincente!



30' Mertens! Siluro di sinistro dal limite! Da Costa para in due tempi



27' Ancora una palla persa dei doriani sulla propria trequarti. I blucerchiati si espongono troppo facilmente alle ripartenze del Napoli



25' Napoli che si propone in zona d'attacco con continuità ma la retroguardia azzurra deve stare attenta, la Samp è sempre in agguato



KRSTICIIIIC!!! Supera in allungo Rafael ma si allunga troppo il pallone! Che occasione sprecata!!



22' La Samp ha uno strano atteggiamento in campo. Poco concentrata a centrocampo ma molto aggressiva in attacco quando riesce ad arrivare al limite. Tocco dentro di Regini per Eder che non arriva sul pallone di un soffio!



CALLEEEEEJOOOON!!!! Tiro a giro di pochissimo fuori!!



20' Ritorna a schiacciarsi nella propria area di rigore! Troppi errori a centrocampo!



HIGUUUAAAIN!! Carica il destro ma il pallone esce malamente dai suoi piedi e si spegne sul fondo!



17' I doriani ci provano senza paura, stanno affontando il Napoli senza nessun timore reverenziale



15' Si scopre molto il Napoli quando attacca, la Samp riesce sempre a ripartire in contropiede. Bella partita finora



13' Primo affondo dei blucerchiati e difesa del Napoli subito in crisi. Solo un fuorigioco salva i partenopei



GOL ANNULLATO!! Uno-due tra Eder e Gabbiadini ma Eder era nettamente in fuorigioco al momento del passaggio di Gabbiadini



12' Prova a mettere la testa fuori dalla propria area di rigore la Samp



10' Sofferenza Samp! Il Napoli ha messo le marce alte e adesso è sempre in attacco



DA COSTAAAAA!! Che parata!! Che miracolo!! Higuain da centro area a botta sicura spara un siluro che si stampa sulle gambe dell'estremo difensore della Samp!!



MERTEEEENS!! Palla stupenda di Higuain in profondità. Il belga rientra sul destro e spara su Da Costa! Grande parata del portiere doriano!



6' Con personalità i doriani provano a rendersi pericolosi ma Albiol ferma Gabbiadini al limite e il Napoli riparte



5' Prova a salire di colpi la Sampdoria ma la retroguardia partenopea è molto attenta



3' Partito meglio il Napoli, pressing molto alto della squadra di Benitez, Samp ferma a centrocampo



BRIIIVIIIDOOO!! Insigne la mette in mezzo per Callejon, tacco dello spagnolo ma troppo debole il suo tocco! Para Da Costa



Prova ad aprire Callejon per Insigne ma Gastaldello ci mette la testa e devia in fallo laterale. Il Napoli ha subito cercato di spingere sulle fasce



1' INIZIATA!!!! Primo pallone giocato dalla Sampdoria!



Squadre in campo dietro l'arbitro Banti. Bellissima cornice di pubblico al San Paolo: tutto esaurito! Giornata di sole a Napoli, condizioni del campo perfette! Pochi istanti all'inizio del match!







12.20 - Squadre rientrate negli spogliatoi per gli ultimi dettagli prima dell'inizio della gara. Tra poco Napoli e Sampdoria scenderanno di nuovo sul campo del San Paolo ma non per il riscaldamento.. Dieci minuti al fischio d'inizio!



11.55 - Formazione ufficiale Sampdoria: Da Costa; Mustafi, Palombo, Gastaldello, De Silvestri, Obiang, Soriano, Krsticic, Regini, Eder, Gabbiadini



11.45 - Queste le dichiarazioni rilasciate da Dzemaili alla vigilia di Napoli-Sampdoria

#Dzemaili: quella di oggi è una partita da vincere, entreremo in campo come sempre con questo obiettivo — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 6, 2014

11.40 - Arrivata la formazione del Napoli

#NapoliSampdoria Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere; Inler, Dzemaili; Mertens, Callejón, Insigne; Higuain #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 6, 2014

11.30 - Amici di Vavel Italia benvenuti al "lunch match" della Befana! Esame difficile per il Napoli in questa prima sfida del 2014: al San Paolo infatti arriva la Sampdoria rigenerata dalla cura Mihajlovic, ancora imbattuta da quando il tecnico serbo ne ha preso le redini. Per Benitez, che sta trovando inattese difficoltà nel rimanere attaccato alle prime due in graduatoria, è un impegno da non bucare assolutamente. Si preannuncia quindi una partita molto interessante. Il fischio d'inizio è previsto alle 12.30, non mancate!







I PRECEDENTI - Sono 46 le volte in cui la Samp ha reso visita ai partenopei in Serie A. Il Napoli ha avuto la meglio in 19 occasioni, mentre i pareggi sono stati 18. 8 invece le vittorie blucerchiate. Nell’ultimo precedente il match è finito 0-0, mentre l’ultima vittoria del Napoli risale alla stagione 2010/11, un 4-0 firmato da una tripletta di Cavani e il sigillo finale di Hamsik. L’ultima vittoria blucerchiata invece è del 1998, grazie alla rete di Laigle e l’autogol di Crasson. Grazie alla già citata tripletta, è proprio Cavani a guidare la classifica dei più prolifici nella storia del match, a pari merito con gli ex blucerchiati Vialli e Mancini.



DIRETTA NAPOLI-SAMPDORIA



LE STATISTICHE - Il Napoli ha 36 punti, con 11 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte. La Sampdoria invece ne ha 18, con 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. I gol dei partenopei sono 36, quelli dei doriani 19. I subiti invece sono rispettivamente 20 e 25. I migliori marcatori sono Higuain a quota 9 per il Napoli ed Eder a 7 per la Samp. I migliori recuperatori di palla sono Mustafi (300 palle recuperate) e Albiol (257).



AL SAN PAOLO - Oggi alle 12:30 il Napoli ospiterà la Sampdoria per la sfida numero 48 in Serie A. Il bilancio è favorevole agli azzurri che hanno ottenuto 19 vittorie e 19 pareggi contro le 9 vittorie dei blucerchiati. La prima sfida in Serie A risale al lontano 21/04/1935 quando si giocò allo “Stadio Partenopeo” e, dopo il vantaggio di Vojak, un autogol di Colombari fissò il risultato sul definitvo 1 – 1 regalando il pareggio all’allora Sampierdarenese. L’ultima sfida in Serie A al San Paolo è quella del 17/02/2013 quando il Napoli di Mazzarri fu fermato sullo 0 – 0 dalla Sampdoria di Delio Rossi. L’ultima vittoria della Sampdoria al San Paolo risale al campionato 1997/98, il peggiore nella storia del Napoli, quando i liguri di Boskov sconfissero gli uomini di Montefusco 0 – 2 grazie ad un autogol di Crasson e alla rete di Laigle.



BENITEZ - MIHAJLOVIC - Rafa Benitez e Sinisa Mihajlovic domani si incontreranno per la prima volta. BENITEZ - SAMPDORIA - Rafa Benitez ha affrontato la Sampdoria solo il 24/10/2010 in Inter – Sampdoria 1 – 1. MIHAJLOVIC - NAPOLI - Sinisa Mihajlovic ha affrontato il Napoli in 5 partite di Serie A dalle panchine di Bologna, Catania e Fiorentina e non ha mai vinto. Il bilancio vede ben 4 pareggi e una sconfitta per il tecnico serbo.



I PRECEDENTI CON L’ARBITRO BANTI - Luca Banti, della Sezione Aia di Livorno, ha diretto il Napoli in 14 matches di Serie A con il seguente bilancio: 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Negli 8 precedenti al San Paolo il Napoli ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e subìto una sola sconfitta. In questo campionato ha già diretto il Napoli nella trasferta allo Stadio Meazza contro il Milan vinta dagli azzurri per 1 – 2. Il 39enne fischietto toscano ha diretto, invece, la Sampdoria in 13 incontri di massima serie nei quali i blucerchiati hanno ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e subìto 5 sconfitte. Anche con la Sampdoria è alla seconda designazione stagionale avendola arbitrata alla prima giornata in Sampdoria – Juventus 0 – 1. Per quanto riguarda i precedenti con i due mister, il 39enne agente di commercio ha diretto squadre di Rafa Benitez (Inter e Napoli) in 3 partite in cui il mister risulta imbattuto avendo ottenuto 2 vittorie e un pareggio, mentre ha arbitrato squadre allenate da Sinisa Mihajlovic (Bologna e Fiorentina) in 5 partite di Serie A in cui il serbo ha ottenuto una sola vittoria, 2 pareggi e subìto 2 sconfitte.







CURIOSITA’ - Seconda volta alla Befana! Un altro Napoli Sampdoria si è giocato il 06/01/ 1957. In quell’occasione all’Arturo Collana il Napoli allenato da Amedeo Amadei vinse 2 – 0 grazie alle reti di Pesaola e Brugola. Mihajlovic imbattuto! Sinisa Mihajlovic è subentrato a Delio Rossi sulla panchina della Sampdoria lo scorso 20 novembre. Da allora, nelle 6 partite di campionato disputate, la sua Sampdoria ha ottenuto 3 vittorie e 3 pareggi. Nelle due trasferte la Sampdoria ha pareggiato 1 – 1 con l’Inter e vinto 0 – 1 con il Chievo Verona.



Con Banti è “x2″! Nelle 7 partite arbitrate in questo campionato dal fischietto toscano le squadre di casa non hanno mai vinto! Si sono registrati 4 pareggi e 3 vittorie esterne. Napoli - Mihajlovic arbitro Banti: “x”! Luca Banti ha diretto in due occasioni squadre allenate da Mihajovic in trasferta al San Paolo ed entrambi le partite sono finite in pareggio: il 14/02/2009 Napoli – Bologna 1 – 1 e il 15/01/2011 Napoli – Fiorentina 0 – 0.



TUTTO ESAURITO - Il San Paolo va verso il sold-out per la sfida di oggi alle 12.30 alla Sampdoria che può valere tantissimo per il Napoli. I partenopei sono chiamati a vincere, per approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Roma accorciando inevitabilmente sui primi due posti, ma soprattutto per tenere a distanza la Fiorentina impegnata quest'oggi col Livorno. Di fronte ci sarà la Sampdoria che con Sinisa Mihajlovic ha tutto un altro passo e non a caso è reduce da cinque risultati utili consecutivi ed anche al San Paolo si giocherà la gara a viso aperto per portare via l'intera posta in palio, come pretende la mentalità del proprio allenatore.







COME ARRIVA IL NAPOLI - Benitez dovrà fare a meno di Reina e Zuniga, che non sono ancora pronti, Behrami che ha rimediato una contusione mentre Marek Hamsik è recuperato e bisognerà capire se scenderà in campo dal primo minuto. In difesa Albiol e Fernandez, in vantaggio su Britos, con Maggio a destra e Reveillere a sinistra. Inler e Dzemaili a centrocampo ed in attacco, alle spalle di Higuain, Callejon, Pandev e Mertens (questi ultimi due se la giocano con Hamsik e Insigne).



COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Sinisa Mihajlovic ha l'intera rosa a disposizione, ma deve capire le condizioni di Eder che non s'è allenato per uno stato influenzale. In difesa Mustafi e Gastaldello al centro, De Silvestri a destra e Costa a sinistra. In mezzo al campo Renan e Palombo (favoriti rispetto ad Obiang) mentre in attacco Gabbiadini, Krsticic e Eder dovrebbero supportare l'unica punta Pozzi.



Queste le probabili formazioni



Napoli (4-2-3-1): Rafael, Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere, Inler, Dzemaili, Callejon, Pandev, Mertens, Higuain. Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa, De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa, Renan, Palombo, Gabbiadini, Krsticic, Eder, Pozzi.