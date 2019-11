Napoli, tre punti d'oro - Prima sconfitta per Mihajlovic

Nel lunch match di questa 18^giornata il Napoli si sbarazza della Sampdoria e conquista tre punti importanti per la rincorsa al secondo posto, coccupato dalla Roma. Grazie a questa vittoria per 2-0 infatti i partenopei si portano a -2 dai giallorossi e a -10 dalla Juventus, sempre più in testa da sola. Partita non facile comunque per il Napoli che chiude il primo tempo a reti inviolate, grazie ad una Sampdoria aggressivisa e pronta a sfruttare le ripartenze per colpire la difesa partenopea. Gli uomini di Benitez hanno creato numerose occasioni ma Da Costa ha chiuso il fortino tenendo il risultato sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con un Napoli che parte subito forte alla ricerca del vantaggio. Callejon prova subito ad impensierire il portiere blucerchiato, ma il suo destro al volo sfiora l'incrocio dei pali. Due minuti arriva il vantaggio con Mertens. Il folletto belga firmerà poi la sua doppietta personale su punizione, regalando a Benitez una vittoria importantissima.

PRIMO TEMPO- Reti bianchi fra Napoli e Sampdoria nella prima frazione di gioco. Ritmi alti fin dai primi minuti del match. I partenopei partono meglio provando subito a mettere alle corde la Sampdoria. La prima occasione arriva infatti al 3'minuto con Callejon che di tacco prova ad insaccare la palla in rete dopo il lancio di Insigne, ma Da Costa para senza problemi. Passano i minuti e il Napoli continua a spingere alla ricerca del vantaggio. Clamorosa l'occasione avuta da Higuain al 10' minuto che a botta sicura spara un siluro che si stampa sulle gambe di Da Costa, che compie un vero e proprio miracolo. Dopo lo spavento la Samp reagisce e si presenta per la prima volta davanti a Rafael. Uno-due tra Eder e Gabbiadini ma Eder era in fuorigioco al momento del passaggio di Gabbiadini, inutile quindi l'inserimento e il goal di Krsticic. Al 17' torna in attacco il Napoli con Higuain. L'argentino carica il destro ma il pallone esce malamente dai suoi piedi e finisce fuori.

Al 20' altra opportunità per gli azzurri di Benitez. Callejon si presenta al limite dell'area e prova un tiro a giro che termina fuori di pochissimo. Tanti errori a centrocampo per i blucerchiati che però riescono a crearsi un'occasione con Krsticic al 25'. Il numero 10 blucerchiato si inserisce in area di rigore salta in allungo Rafael ma si allunga troppo il pallone e l'azione sfuma. Alla mezz'ora è ancora Higuain a creare un pericolo per la porta di Da Costa. Il Pipita prova ad incrociare uno contro uno con Mustafi ma la sua conclusione finisce sul fondo. Due minuti dopo è la Samp ad andare vicina al goal con Eder. Il brasiliano prova una conclusione in girata dal cross dalla destra di Obiang. Palla sopra la traversa ma brividi per il San Paolo. Sul finire della prima frazione è ancora il Napoli ad attaccare e ad andare vicinissimo al vantaggio. Al 40' infatti Insigne prova un incursione, la mette sul secondo palo, in spaccata arriva Callejon che però spara la palla fuori. Negli ultimi 5 minuti la Samp cerca di tenere il pallone per abbassare i ritmi del match. Missione compiuta, la prima frazione finisce senza minuti di recupero e con le reti inviolate.

SECONDO TEMPO - La seconda frazione si apre con un Napoli aggressivo alla ricerca del vantaggio. La prima occasione la crea però la Sampdoria con Eder. Il brasiliano è bravo a girarsi su Fernandez e a calciare di sinistro ma la sua conclusione è centrale. Al 48' arriva il primo cambio per Benitez: esce uno spento Reveillere ed entra Armero. Più spinta sulla fascia per i partenopei che infatti 3 minuti dopo proprio dalla fasce trova il goal del vantaggio. Higuian defilato sulla destra mette in mezzo per Mertens che a botta sicura la mette dentro, insaccando il pallone alle spalle di Da Costa. Quinto assist per il pipita in questo campionato. Al 57' arriva però la risposta della Sampdoria con Gabbiadini. L'attaccante blucerchiato centra in pieno la traversa con un tiro a giro di sinistro. Gli uomini di Mihajlovic sembrano aver reagito bene al vantaggio del Napoli, ma al 60' arriva la mazzata che chiude la partita. Dzemaili si guadagna un buon calcio di punizione sulla trequarti campo. Sul pallone si presenta Mertens che con un tiro fantastico batte nuovamente Da Costa e firma la sua doppietta personale. Nonostante i due goal di vantaggio il Napoli non smette di attaccare e mette alle corde una Smapdoria che sembra sparita dal campo. Al 65' Mihajlovic prova a cambiare qualcosa inserendo Sansone al posto di Soriano.

Un' occasione per i blucerchiati, in effetti, arriva con Obiang che dalla lunga-media distanza prova una conclusione debole che non impensierisce Rafael. Due minuti dopo è di nuovo il Napoli ad andare vicino al goal del 3-0 con Insigne. L'attaccante napoletano solo davanti a Da Costa calcia malissimo. il suo tiro mancino finisce larghissimo a lato. Al 77' altro cambio per Mihajlovic che inserisce un'altra punta per un centrocampista: fa il suo ingresso in campo Pozzi al posto di Krsticic, autore comunque di una buona prestazione. Proprio il nuovo entrato Pozzi al 79' crea un'occasione pazzesca per la Sampdoria. L'attaccante blucerchiato alla fine di un contropiede prova un tiro di destro a girare e becca due volte il palo. E' un finale scoppiettante quello del San Paolo. Le due squadre sono molto lunghe e creano occasioni da parte e dall'altra. All'88' è ancora Insigne a sfiorare il 3-0. Lo scugnizzo napoletano si allarga, prova il suo classico tiro a giro ma la palla finisce di poco fuori. Banti da 4 minuti di recupero, in cui la Samp prova ancora a dimezzare lo svantaggio con Eder ma Rafael chiude in uscita e mantiene la porta inviolata. La partita finisce qui. Il Napoli vince 2-0 grazie alla prima doppietta in serie A di Mertens, ma onore alla Samp che ha lottato fino alla fine.