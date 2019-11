Diretta Parma - Torino in Serie A

Finale - Continua la maledizione del Torino al Tardini; la vittoria del Parma è sicuramente meritata però, la squadra di Ventura ha costruito davvero poco. Forse eccessivi i 3 gol subiti, ma questo è il calcio. Partita che verrà sicuramente ricordata (oltre che per il gol di tacco di Lucarelli) anche per le scelte discutibili dei due mister: Cassano lasciato in panchina da Donadoni (ma ai vincitori non c'è nulla da rimpreverare) e Cerci e Immobile sostituiti ad inizio secondo tempo da Ventura 8da quel momento attacco granata inesistente). Risultato finale 3-1. Parma che va a quota 23, Torino fermo a 25 punti. Grazie per aver seguito con VAVEL la diretta Parma - Torino. Un saluto da Luca Beggiao.

90'+2' - Arriva il triplice fischio! 3-1 il risultato finale. Si ferma la striscia positiva del Torino. Ottimo Parma, che è riuscito a vincere anche senza Cassano.

90'+1' - Occasione per Basha, che sfrutta la sponda in area di un compagno ma non ancola il tiro e Mirante mette in angolo! Super parata!

90' - Saranno 2 i minuti di recupero.

88' - Meggiorini servito benissimo in area spara altissimo. Davvero sprecone oggi il Torino. Da segnalare in precedenza una conclusione di Parolo bloccata da Padelli.

87' - Marchionni vicinissimo alla doppietta con un bel tiro a giro che supera di poco l'incrocio dei pali.

86' - Manca poco al triplice fischio, ma destino della partita è ormai segnato. il Torino prova una timida reazione, ma il Parma sta amministrando benissimo. i padroni di casa stanno cercando il quarto gol per mettere definitivamente il punto a questa partita.

79' - Fuori tra moltissimi applausi Amauri, dentro Cassano. Ultimo cambio per il Parma. Ultimo cambio anche nel Torino: out Vives, dentro Bellomo.

78' - Esce Biabiany, dentro l'ex interista Obi. Si copre Donadoni, che mette un centrocampista di quatità.

73' - Gran conclusione da fuori di Pasquale, a lato di poco! i crede ancora in Torino!

70' - AMAURIIIIIIII!!! 3-1! COLPIESCE ANCORA LA SUA VITTAMA PREFERITA L'ATTACCANTE ITALO-BRASILIANO! Servito al limite dell'area sfrutta uno stop non impeccabile per entrare in area, resiste alla carica di Glik e fa secco di sinistro Padelli! Che gol, da vero centravanti di peso!

67' - Grandissima risposta di Mirante su tentitivo di Meggiorini! Salva il risultato il portiere crociato!

64' - Bellissimo stacco di testa di Amauri sugli sviluppi di un corner, palla alta di poco.

63' - Ammonito Meggiorini, che trattiene il neo entrato Palladino.

62' - Primo cambio nel Parma: dentro Palladino per Sansone.

60' - Bella azione personale di Sansone, che fa fuori i dribbling sue avversari ma sia allunga troppo la palla in area, che viene afferrata da Padelli.

56' - Fulminea ripartenza di Biabiany, che prova a servire in area Amauri ma la difesa granata mette in corner.

55' - Sta provando a reagire il Toro, ma non riesce a costruire nulla di concreto. il Parma si copre e aspetta in contropiede vincente.

52' - Che occasione per Biabiany! Ottima ripartenza del Parma, passaggio filtrante di Marchionni per il francese, che vince un rimpallo e si trova a tu per tu con Padelli, ma spara il pallone sul portiere granata! troppo frettoloso! Occasione per chiudere la partita sprecata.

49' - Primo corner della partita conquistato dal Torino. Ha lasciato tutti stupiti la scelta di Ventura di cambiare contemporaneamente i dui migliori uomini d'attacco della squadra, peraltro senza apparenti problemi fisici.

46' - Inizia in secondo tempo! Cambii a sorpresa nel Torino: fuori Cerci e Immobile, dentro Barrteto e Meggiorini. Attacco rivoluzionato da Ventura.

Intervallo - Parma decisamente più propositivo nonostante l'assenza di Cassano. La squadra di Donadoni è stata punita alla prima occasione concessa agli avversari da Immobile, ma ha trovato le forze fisiche e mentali per ribaltare il risultato grazie a Marchionni e Lucarelli. 2-1 il parziale al primo tempo. A tra poco con la diretta Parma - Torino. Ecco le parole del capitano del Parma a fine primo tempo, sul gol di tacco:

Capitan Lucarelli:"Era l'unico modo in cui potevo prendere quella palla. Siamo riusciti a ribaltare una partita difficile". — Parma F.C. (@ParmaFC) 6 Gennaio 2014

45'+1' - Dopo un solo minuto di recupero, l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Tra poco il secondo tempo!

45' - GOOOLLL! SUGLI SVILUPPI DEL CORNER DI PAROLO, LUCARELLI DI TACCO AL VOLO ANTICIPA TUTTI E SORPRENDE PADELLI! 2-1! GRAN RIMONTA DEL PARMA! UN GOL ALLA MANCINI!

44' - Ancora due corner conquistati in rapida successione per la squadra di casa.

42' - Grande azione personale di Biabiany, che cerca la conclusione da fuori e sfiora il palo!

36' - Gran botta da fuori di Amauri che colpisce la traversa! Che cannonata! Che reazione del Parma!

34' - MARCHIONNI!! PAREGGIO DEL PARMA! 1-1! GRANDE AZIONE DI CASSANI SULLA DESTRA, CHE PENNELLA IN MEZZO. RACCOGLIE AL LIMITE DELL'AREA MARCHIONNI, CHE DI COLPISCE AL VOLO E SORPRENDE PADELLI! Primo gol per lui in campionato.

31' - Sbaglia tutto Immobile! Pescato benissimo in area da un passaggio filtrante, calcia altissimo! Occasione sprecata per il 2-0! Poco prima sospetto tocco di mano in area di un difensore granata su cross di Acquah.

29' - Amauri prova la conclusione in acrobazia: palla alta.

25' - Gol numero 9 per Ciro Immobile. Il Parma sembra aver accusato il colpo, prova a reagire ma manca convinzione negli attacchi.

22' - CIRO IMMOBILE!! GOOOLLL TORO! ALLA PRIMA OCCASIONE I GRANATA PUNISCONO IL PARMA! Gran discesa sulla desta di Darmin, che mette in area un cross basso. La difesa e il portiere crociati non sono lesti e Immobile la mette dentro da pochi passi sul secondo palo! Troppo disattenta la difesa del Parma.

20' - Fino ad ora gli uomini più pericolo sono stati Amauri e Immobile. Sembra attente le difese e i portieri dei rispettivi avversari, ma non c'e ancora stata nessuna clamorosa occasione da gol.

17' - Fino a qui ritmi bassi ed è stato il Parma a fare la partita. Sembra essere in ripresa ora il Torino, che sta spingendo con più convinzione.

14' - Prima ammonizione anche per il Parma: giallo a Cassani, per un fallo tattico su Pasquale (trattenuta). Diffidato, salterà il prossimo match, contro il Livorno.

12' - Il Parma conquista due corner in rapida successione; molto attento Padelli, che salva prima su un colpo si testa di Amauri e poi è attento a smanacciare sul corner.

10' - Calcia alto Parolo, punizione mal sfruttata.

9' - Vives ammonito per fallo di mano. Punizione in buona posizione per il Parma.

8' - Decisamente più propositivo il Parma, che prova a costruire. Contiente il Torino.

4' - Primo calcio d'angolo della partita per Parma. Gioco fermo per fallo in attacco, accidentale gomitata ad un difensore del Torino.

2' - Lanci lunghi in questi primi minuti, le squadre sono in fase di studio; l'attenzione di tutti è però sulle espressioni di Cassano, relegato in panchina.

15:00 - Partiti! Prima palla ai padroni di casa!

14:55 - Mancano 5 minuti! Diamo uno sguardo alle panchine.

Parma: Bajza, Coric, Mesbah, Koné, Paletta, Obi, Mauri, Munari, Rosi, Cassano, Palladino, Okaka

Torino: Gomis, Berni, Rodriguez, Masiello, Brighi, Gazzi, Bellomo, Meggiorini, Barreto.

14:50 - 10 minuti al fischio d'inizio! Tutto pronto al Tardini. Le squadre stanno ultimando il riscaldamento e si preparano ad iniziare il match! Parma - Torino

14:45 - Incredibilmente Cassano in panchina. Non sono chiari i motivi della scelta di Donadoni. Scelta tecnica o causa mercato? Il duello Cassano-Cerci dovrà quindi aspettare.

14:36 - Torino: Padelli; Maksimovic, Glik (cap), Moretti; Darmian, Basha, Vives, Farnerud, Pasquale; Cerci, Immobile

14:35 - La nostra formazione: Mirante; Cassani, Mendes, Lucarelli, Felipe; Acquah, Marchionni, Parolo; Biabiany, Amauri, Sansone #parmatorino

— Parma F.C. (@ParmaFC) 6 Gennaio 2014

14:30 - Mezz'ora al via! Tra poco le formazioni ufficiali! Pronti per la diretta Parma - Torino!

13:50 - Riprende al Tardini il cammino di Parma e Torino, nella prima sfida del 2014. La sfida appare molto equilibrata in partenza: il Torino va in Emilia dopo una serie di buoni risultati, in forma e conscio dei propri mezzi, ma il Parma va a risultato da sei turni di fila. Due squadre decisamente in salute quindi, in una sfida che non ha ormai più il sapore di sfida salvezza: i granata si trovano a ridosso della zona Europa, a +5 dai crociati e senza sconfitte da cinque turni. Negli scontri recenti non sono di certo mancate le emozioni ed inoltre la sfida nella sfida, tra i due uomini copertina Cassano e Cerci, il passato contro il futuro azzurro, aggiunge altro pepe a questa partita.

Qualche pillola statistica sulla sfida Parma - Torino. Il Toro non supera il Parma da otto confronti di campionato: ultima vittoria granata nel febbraio 2002, da allora sei successi dei ducali e due pareggi. I piemontesi hanno vinto solo una volta in 12 match giocati in casa del Parma in Serie A, otto i successi dei padroni di casa. La squadra emiliana non vince in casa da quattro gare di Serie A: una sconfitta seguita da tre pareggi. La squadra di Ventura è imbattuta da cinque giornate, ed è reduce da tre vittorie: i granata non vincono quattro gare di Serie A consecutive nello stesso campionato dal marzo 1978. Prima del 2-0 di Udine, i piemontesi avevano sempre subito gol nelle precedenti 15 trasferte di campionato. Il Parma ha segnato sette reti di testa, un primato in questa stagione in Serie A. Il Torino è, col Napoli, una delle sole due squadre ad avere due giocatori con almeno otto reti segnate in questa Serie A ( Cerci, 9, e Ciro Immobile, 8).

Con 9 gol e 7 assist ( primato stagionale), Alessio Cerci è il giocatore che ha partecipato attivamente a più marcature della propria squadra in questa Serie A, più del 50%. Antonio Cassano ha creato 48 occasioni da rete coi suoi passaggi, un record nel campionato in corso. Amauri, a secco da 22 partite di campionato, ha nel Torino la sua vittima preferita in Serie A: per lui sette gol in sette sfide contro i granata, inclusa la sua unica tripletta in serie A. I due fantasisti, veri e propri esempi del calciatore genio e sregolatezza, hanno sulle loro spalle il peso delle aspettative di tutti i tifosi, che attendono il loro confronto fatto di colpi di classe e invenzioni.

DIRETTA PARMA - TORINO, ORE 15:00

Fantantonio non viene da settimane propriamente tranquille: le continue voci mercato che lo vedevano in rotta con il Ducato e pronto a tornare nella sua amata Sampdoria, hanno rischiato di comprotemmere definitivamente i rapporti tra lui e Parma. Lo stesso Cassano ha poi smentito la sua partenza, ma la causa del mancato trasferimento è da cercarsi tra le scelte societarie e di mercato blucerchiate, non nella voglia del numero 99 di restare in Emilia. Il debole per Genova è noto a tutti e dopotutto alnche la famiglia del barese vorrebbe tornare lì. L'affare potrebbe concludersi nel mercato estivo. La fiducia dei tifosi crociati è, però, svanita e difficilmente riuscirà a recuperarla. Il presidente del Parma ha invitato Cassano a ritrovare la serenità per concludere al meglio la sua esperienza a Parma.

Ghirardi tornerà al Tardini al proprio posto in tribuna per la sfida con il Torino, pronto a riabbraccia l'amico Cairo: "Innanzitutto spero di incontrare Urbano che è un mio caro amico e sono davvero contento stiano andando bene dopo tanti anni in cui ha dovuto lottare e sacrificarsi in B. Noi cercheremo ovviamente i tre punti per consolidare la classifica. Credo che stiamo facendo un buon calcio ma ci mancano un po’ di punti. Non siamo stati fortunati e credo che da 30 partite non riceviamo un rigore a favore mentre nella classifica delle squadre che ne hanno ricevuti contro siamo tra i primi. Si tratta di situazioni che condizionano". Ha aggiunto poi poche parule sul mercato invernale: "Noi non abbiamo particolari esigenze. La rosa è stata sfoltita con due elementi, Valdes e Benalouane. Vediamo cosa ci verrà proposto e chi si farà vivo per i nostri elementi". Diretta Parma - Torino.

Marco Parolo è sicuramente l'elemento pregiato e corteggiato dei crociati e in queste ore si starebbero intensificando i contatti con la Roma, che lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per Garcia. Pietro Leonardi si è così espresso sulla situazione del centrocampista: "Parolo è un giocatore ambìto da più di una squadra ma non è un oggetto da prendere facilmente. Ha fatto sei gol, è stato convocato in Nazionale con prospettive mondiale. Della Roma non ho sentito nessuno, ma i rumors di mercato li sento. Va via ad una cifra importante altrimenti resta fino a giugno. Lui ha un contratto con il Parma di questo anno più tre. Lo abbiamo pagato circa 5 milioni. È un ragazzo fuori dalla norma, molto intelligente ed è felice di restare nel Parma. Se poi arriva qualcosa di migliorativo per noi e per lui allora vedremo".

Altro giocatore fortemente interessato da voci di mercato è Danilo D'Ambrosio. Il terzino granata sarà infatti il primo acquisto targato Thohir. L'esterno del Torino, in scadenza di contratto, si trasferirà a Milano per cicra 2 milioni di euro. La dirigenza neroazzura sta cercando di abbassare l'importo cash con l'inserimento di una contropartita tecnica, individuata nel centrocampista Gaby Mudingayi. Nonostante l'Inter abbia raggiunto l'accordo con la società granata, il Milan non ha voluto arrendersi e fino all'ultimo ha provato ad intromettersi nella trattativa. D'Ambrosio firmerà un contratto di 3 anni e mezzo e percepirà poco più di un milione a stagione. Con l'arrivo dell'esterno granata, due sono i giocatori che potrebbero lasciare la società neroazzurra: Wallace e Pereira. Il primo tornerà al Chelsea, Pereira invece potrebbe andare in prestito al Marsiglia fino a giugno.

Parma - Donadoni conferma il modulo 4-3-3. In difesa mancherà lo squalificato Gobbi, al suo posto giocherà Mesbah che venerdì non si era allenato a causa dell'influenza. Al centro della difesa Mendes è favorito su Felipe. A centrocampo Acquah confermato come vice Gargano. In attacco il tridente Biabiany, Cassano, Sansone. Nella lista dei 23 convocati c'è anche l'argentino Paletta, ma difficilmente il giocatore scenderà in campo dato che si aggregato al resto della squadra solo ieri.

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Mendes, Lucarelli, Mesbah; Acquah, Marchionni, Parolo; Biabiany, Cassano, Sansone.

A disposizione: Bajza, Coric, Kone, Paletta, Felipe, Rosi, Mauri, Munari, Obi, Palladino, Okaka, Amauri. All. Donadoni

Indisponibili: Galloppa, Gargano, Pavarini. Squalificati: Gobbi.

Torino - Sono 20 i giocatori convocati da Ventura per la trasferta del Tardini. Mancheranno gli infortunati Bovo e Larrondo. El Kaddouri ha recuperato ma non ha i 90 minuti nelle gambe e non è stato convocato. Non convocato neanche D'Ambrosio, prossimo al trasferimento all'Inter. Modulo 3-5-2, in attacco confermata la coppia Cerci-Immobile.

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Brighi, Vives, Farnerud, Pasquale; Cerci, Immobile.

A disposizione: Gomis, Berni, Masiello, Rodriguez, Saracco, Gazzi, Basha, Bellomo, Meggiorini, Barreto. All. Ventura.

Indisponibili: Bovo, Larrondo, El Kaddouri. Squalificati: Gillet (fino all'1/2/2017)

Arbitro della partita sarò Russo di Nola.