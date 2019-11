Catania, Maxi Lopez: l’uomo senza numero di maglia

Due anni fa, in questo periodo, l’infinita trattativa tra il Milan e il Catania per il passaggio di Maxi Lopez in rossonero occupava le prime pagine dei giornali sportivi. Due stagioni dopo, alle soglie dei trent’anni, l’ex delantero di River Plate e Barcellona si ritrova scaricato perfino dal Catania. In una maniera che, andando a memoria, non si era mai vista prima: l’argentino, in attesa di sistemazione, continua ad allenarsi con i compagni al Centro Sportivo di Torre del Grifo, ma non ha più un numero di maglia. La dieci è, infatti, stata strappato all’ex Gallina dalle uova d’oro ed è stata utilizzata nel match con il Bologna dal nuovo acquisto, Francesco Lodi. E adesso, sul sito ufficiale degli etnei, accanto alla foto di Maxi, figura una casacca senza numero. Insomma, l'argentino è un giocatore del Catania ma non ha più un numero di maglia.

Il regolamento in materia di numeri di maglia, nel corso degli anni, è cambiato: nel 1998, per esempio, nella sessione autunnale di mercato l’Inter cedette Massimo Paganin, Massimo Tarantino, Nicola Berti, Marco Branca e Maurizio Ganz. Ma nessuno dei nuovi acquisti poté riutilizzare il numero di maglia dei predecessori; basti pensare che Paulo Sousa dovette accontentarsi del numero quaranta. Le regole, adesso, sono diverse: il Catania, ad esempio, due anni fa ha assegnato a Seymour la maglia numero otto che fino a qualche settimana prima era stata di Ledesma, a Marco Motta la undici di Maxi Lopez, a Wellington la quindici di Keko, a Carrizo la venti di Sciacca, a Ebagua la ventidue di Alvarez e al Primavera Calapai la trentaquattro di Donnarumma. Tuttavia, almeno all'ombra dell'Etna, non era mai successo che un numero di maglia venisse assegnato a un neoacquisto con il predecessore ancora nella rosa.

Si tratta di un triste epilogo per l’esperienza siciliana dell’attaccante che, nel corso della sua carriera ha militato anche al Maiorca, al FK Mosca e al Gremio. Acquistato nel gennaio 2010, trascinò con i suoi 11 gol in 17 partite i rossazzurri dalla zona retrocessione a una salvezza ottenuta senza troppi patemi d’animo. Poi, però, non è riuscito a ripetersi nelle stagioni successive in cui, oltre alla maglia del Catania, ha vestito anche quelle di Milan e Sampdoria.

Ecco il video del primo gol di Maxi Lopez con la maglia del Catania (7-2-2010, Lazio - Catania 0-1)