Roma - Samp: voglia di riscatto

La Roma è pronta a ripartire. La prima tappa da affrontare è l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria all'Olimpico. Dopo la pesante sconfitta dello Juventus Stadium la squadra di Garcia in questi giorni ha fatto quadrato e si è messa a testa bassa a lavorare per incontrare di nuovo la Juve ma questa volta nei quarti di finale di Coppa, i giallorossi vogliono subito la rivincita e scenderanno in campo contro i blucerchiati con una nuova rabbia.

In conferenza stampa Garcia ha fatto capire che molto probabilmente giocherà il giovane polacco Skorupski a difendere i pali giallorossi, mentre in difesa insieme a Castan, che sarà squalificato in campionato, dovrebbe giocare Jedvaj. A centrocampo l'impiego di Bradely è praticamente certo mentre De Rossi sembra star meglio sul piano fisico, in attacco è ballottaggio, turno di riposo per Totti con Destro dall'inizio con probabile impiego di Florenzi che si sta riprendendo dagli acciacchi della scorsa settimana.

Il mister parla anche del neo acquisto Nainggolan, arrivato dal Cagliari, dicendo che non è solamente un acquisto per il presente, ma anche per il futuro della Roma. Intanto il belga si allena già a Trigora pronto all'esordio di domenica pomeriggio contro il Genoa, non convocato per la partita di Coppa. L'orario della partita non è stato ben accolto dal francese che spera di avere gente allo stadio anche se le 18 non sono un orario consono per tutti; ma Roma ha sempre risposto alla grande anche in Coppa Italia.

Non sarà una partita facile per la Roma, la squadra di Mihajlovic è in salute, sta giocando un buon calcio e ha passato il turno precedente contro il Verona con un perentorio 4-1 a Marassi; occhi aperti dunque per la squadra di Garcia che siamo sicuri preparerà al meglio questa partita.