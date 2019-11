Tachtsidis è un giocatore del Torino

Il Torino Football Club è l ieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Catania il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiotis Tachtsidis

Con questo breve comunicato, il Toro ufficializza l'arrivo del 22enne centrocampista alla corte di Ventura. Il mediano arriverà in prestito secco per sei mesi, però, come riporta Toro.it, la società granata a fine stagione ha un diritto, quasi un obbligo, del riscatto della metà del centrocampista greco. Infatti Tachtsidis è in comproprietà tra Catania e Roma, e i regolamenti federali non permettono che il giocatore sia girato in prestito con dei diritti di riscatto, così il ds Petrachi ha trovato un accordo di circa 1,5 mln con il club di Pulvirenti per il riscatto della metà nel prossimo mercato estivo.

Tachtsidis al Toro | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE http://t.co/351zMHmKJK #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 9 Gennaio 2014

CHI È TACHTSIDIS - Il giovane Tachtsidis già a 13 anni diventa professionista, firmando il suo primo contratto con l' AEK Atene e l'anno dopo debutta nella massima serie greca con la medesima squadra. Tachtsidis viene da subito osservato dalle squadre Italiane e, solamente tre anni dopo aver firmato il suo primo contratto proffessionistico, viene viene portato in Italia tramite il Genoa. I liguri terrano l'intero cartelino del giocatore per 3 anni, girandolo sempre in prestito: prima nel Grosseto, poi nel Cesena ed infine al Verona, ove avviene il suo exploit. Tachtsidis impressiona talmente tanto da venire notato dalla Roma, che rileva metà del suo cartellino dal club di Preziosi nell'estate del 2012. Nella capitale il regista greco supera De Rossi nelle gerarchie di Zeman e diventa un titolarissimo della Roma. Con l'addio del boemo, a giugno viene interamente riscattato dal Genoa.

I rossoblu non lo confermano, e vendono metà cartellino al Catania nell'ambito del operazione Lodi. Alle pendici dell'Etna il centrocampista non ha dimostrato personalità: è apparso lento e senza inventiva, mai un passaggio smarcante, caratteristiche fondamentali per un regista. In compenso, ha dimostrato di avere un sinistro molto potente ma mai sfruttato a dovere. Così si arriva alla storia recente: il destino del greco e di Lodi si incrociano nuovamente e Lodi ritorna a Catania mentre Tachtsidis fa nuovamente le valigie con destinazione Torino, sperando che il tecnico granata Giampiero Ventura lo riesca a rigenerare, riportandolo ai livelli in cui si è visto a Verona. Per il Torino è un acquisto fondamentale, che rinforza il reparto più mediocre dei granata e portato sotto la Mole il primo regista della gestione Ventura.