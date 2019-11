Diretta Frosinone - Pisa in Lega Pro

22.38 Si chiude un match avvincente al Comunale di Frosinone: spettacolo puro messo in scena dalle due compagini, che si sono date battaglia sin dai primi minuti. Frosinone sicuramente pragmatico rispetto agli avversari: la rete di Ciofani è un mix di astuzia e precisione. Ospiti meno concreti, viste le molte occasioni non trasformate. Poco ciniscmo nell'area avversaria, ma c'è da dire che gli uomini di Cozza sono stati veramente sfortunati. Finisce così a Frosinone: Pisa sconfitto e gialloblù a festeggiare sotto la curva il primato momentaneo nella classifica del Girone B. L'intensità mostrata da entrambe le squadre ci riporta a quanto detto all'inizio del match: a volte le categorie non contano poi così tanto. Per questa sera è tutto. Un ringraziamento a tutti gli amici di Vavel Italia che hanno seguito la diretta e un saluto da Patrick Iannarelli!

93' Dopo i 3' di recupero finisce il match al Matusa: Frosinone batte il Pisa per 1-0 con la rete di Daniel Ciofani!

92' Nervosismo alle stelle: Frara e Napoli si scambiano qualche parolina. Sicuramente i toni non sono quelli di un circolo letterario

91' Assalto Pisa, tutti in avanti sul corner: anche Providel sale per dare una mano ai compagni

90' Serra decreta l'entità del recupero: si giocherà per altri tre minuti

89' Che occasione per il Pisa!!!! Cia da dentro l'area prova la conclusione, ma l'estremo difensore ciociaro chiude ancora lo specchio della porta!!!!

88' Ultima sostituzione a disposizione degli ospiti: Giovinco entra al posto di Favasuli

87' Cia ammonito: steso in ripartenza Ciofani

86' Armaaaa! Ennesima occasione per l'attaccante del Pisa: Zappino devia in calcio d'angolo!

85' Spiovono traversoni a ripetizione nell'area gialloblù: nessun attaccante nerazzurro riesce però a trovare il gol

82' Armaaaaaaaaaa!!!!!!! Occasionissima per i ragazzi di Cozza! Colpo di testa del numero 9 che esce di pochissimo!!!!!!!

81' Secondo giallo per il Frosinone: anche Paganini sul taccuino dell'arbitro Serra

80' Ultimi minuti di gara monopolizzati dal Pisa: traversone in area di rigore di Sabato, Cia prova il controllo di petto, ma la palla scivola sul fondo

75' Nerazzurri ancora in avanti: Cia prova la conclusione, pallone distante dalla porta difesa da Zappino

71' Pisa in avanti per cercare di dare una scossa al match: traversone che però si perde sul fondo

66' Secondo avvicendamento nelle fila dei padroni di casa: Carlini sostituisce Soddimo

65' Curiale sfiora il palo alla sinistra di Provide, ma gioco fermo: forigioco del numero 11

61' Scatenato Soddimo che prende palla e prova la battuta a rete: conclusione velleitaria da parte del numero 10 ciociaro

58' Emozioni a non finire!!!! Vicino al pareggio il Pisa: Arma di testa non riesce a schiacciare a rete e Zappino blocca senza nessun problema!

57' Frosinoneeeeee!!!Ancora un'occasione, stavolta con Bertoccini che in spaccata sfiora il raddoppio!

55' Primo cambio anche tra le fila dei nerrazzurri: Sampietro viene sostituito da Bollino

54' Emozioni a non finire al Matusa!!! Ci prova anche il Pisa: conclusione alta di Arma!

53' Soddimoooooooo!!!!!!!!!! Frosinone scatenato!!!! Il numero 10 calcia di prima intenzione un cross di Carrus, Providel ancora attento, devia in calcio d'angolo!

52' Calcio d'angolo sfruttato malissimo dai padroni di casa, pallone che spiove nel deserto e carambola fuori

52' Ancora gialloblù in avanti: Soddimo serve con un pallonetto Ciofani, ma pallone deviato in corner

50' Frara dal limite prova la conclusione dopo una serie di rimpalli: tiro che esce alla destra di Providel

48' Secondo tempo sulla falsariga dei primi 45' minuti. Pisa in avanti: calcio d'angolo per i nerazzurri dopo una deviazione di Curiale

45' Seconda metà di gioco al Matusa. Stellone manda fuori Altobelli e schiera Paganini. Primo cambio del match

21.45 Squadre di nuovo in campo. Pochi minuti e sarà di nuovo Frosinone - Pisa!

21.38 Intervallo del match valevole per la 19esima giornata di Lega Pro I divisione - girone B, Frosinone - Pisa. Ciociari passati in vantaggio con Ciofani, ma nerrazzurri più aggressivi e vicinissimi in più di un'occasione al gol del pari. Cozza farà bene a strigliare i suoi nello spogliatoio. Serve parecchio cinismo nell'area di rigore avversaria.

45' Serra non concede recupero. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa

43' Ciofaniiiii!!!!! Gialloblù vicinissimi al raddoppio!!!!Soddimo con un passaggio rasoterra serve il bomber ciociaro. Providel ancora decisivo sulla scivolata del numero 9!!!!

42' Primo ammonito anche in casa nerazzurra: cartellino giallo per Pellegrini

40' Ci prova anche il Frosinone: Altobelli cerca in profondità Soddimo. Pallone troppo lungo e azione sfumata

36' Pisaaaaaaaaaaaa! Che occasione sprecata!!! Errore grossolano di Frara che non spazza l'area di rigore e Arma va alla conclusione: Zappino devia e pallone che scheggia la traversa!!

35' Curriale si esibisce in una serie di dribbling rocamboleschi: chiude bene la difesa del Pisa

30' Mezz'ora di gioco sul cronometro, punteggio ancora invariato. 1-0 per la formazione di casa, ma risultato bugiardo. Gli ospiti meriterebbero il pareggio per l'ottimo calcio espresso fino a questo momento. Manca solo la concretezza negli ultimi sedici metri

28' Il Frosinone prova a reagire alla pressione avversaria: calcio di punizione in area, Ciofani non trova la deviazione di testa

27' Calcio d'angolo per i nerazzurri, ma nessun esito positivo: fischiato un fuorigioco per la posizione irregoalare di Forte.

27' Sul calcio di punizione ci prova lo stesso Napoli: palla deviata in corner

26' Frosinone in difficoltà: Altobelli affonda il tackle su Napoli: giallo per il numero 8 frusinate

24' Si rivede il Frosinone in attacco: Ciofani va di testa, Providel blocca. Gioco però fermo per un fallo in attacco dell'attaccante gialloblù

21' Pisa ancora vicino al pareggio! Di testa ci prova Arma, ma la conclusione sorvola la traversa

20' Dopo i primi minuti di gioco, Pisa aggressivo, padroni di casa veloci in contropiede. Le premesse sono state ampiamente rispettate

18' Crivello interviene su Pellegrini con un tackle all'inglese. Il terzino sinistro viene ammonito verbalmente

17' Ancora Pisa, ancora Forte! Ottima azione della punta nerrazzura che serve di prima intenzione Napoli: il numero 7 calcia senza esitazione, conclusione troppo centrale

16' Pellegrini prova un cross in area di rigore, Zappino blocca senza difficoltà

11' Pisa, che occasione!!!! Forte coglie l'attimo sfruttando un rimpallo in area ciociara: conclusione violenta, Zappino si supera! Riflessi felini per l'estremo difensore gialloblù!

8'Gooooooooooooooooooooooool!!! Il Frosinone passa in vantaggio con Ciofani!!!! Rinvio di Zappino che pesca in profondità il numero 9: Providel battuto da un gran destro di prima intenzione!

7' Dopo pochi minuti, il pressing dei ciociari è asfissiante. Pisa in difficoltà soprattutto nella zona mediana

4' Miracolo di Provedel!!! Ciofani e Curriale duettano al limite dell'area: il numero 9 conclude a rete, parata strepitosa dell'estremo difensore nerazzurro!

2' Iniziano forte i padroni di casa: punizione che spiove in area avversaria, ma nessuno riesce a trovare la deviazione vincente

1' Inizia il match al Matusa!

20.46 - Le squadre stanno scendendo in questo momento sul terreno di gioco. che pubblico al "Matusa"!

20.37 - E' tutto pronto per l'inizio del match. Qualche minuto ancora di attesa e poi sarà Frosinone - Pisa!

20.21 - Mancano circa 20 minuti al fischio di inizio dell'anticipo della diciannovesima giornata di Lega Pro - Girone B. Le squadre sono in campo per il riscaldamento. A Frosinone si respira l'aria delle grandi occasioni!

20.19 - Le categorie nel calcio servono a "settorializzare" le squadre con diversi valori tecnici: non sempre è così. A volte le categorie si annullano, soprattutto quando in uno scontro diretto ci si gioca una buona parte di stagione. O ancor meglio, quando ci si gioca il futuro. L'eventuale promozione nella serie cadetta passa anche da Frosinone - Pisa . Un benvenuto da Patrick Iannarelli e Vavel Italia!

19.40 - Gentile pubblico di Vavel Italia questa serà vi proponiamo Frosinone-Pisa che apre il turno numero 19 del campionato di Prima Divisione Lega Pro, girone B. Questa sera al "Comunale" (fischio d'inizio ore 20.45) ciociari e toscani saranno avversarie in una sfida che mette in palio punti preziosi per le zone alte della graduatoria, che vede oggi il Frosinone secondo a -2 dal Perugia e il Pisa quinto con 27 punti, a -6 dal Frosinone. Padroni di casa che hanno infilato in campionato quattro partite utii di fila, nerazzurri che sono reduci dal 2-0 sul Barletta di cinque giorni fa, che ha interrotto un digiuno lungo sette giornate.

Il Frosinone secondo in classifica con 33 punti, quindi, ospita il Pisa che occupa la quinta posizione a pari merito con il Lecce a quota 27 punti, i giallo blu si giocano la prima posizione con il Perugia che è avanti di soli due punti, mentre per i nero azzurri lottano per i play-off. Entrambe arrivano da una vittoria nell'ultimo turno di campionato, per il Frosinone una conferma di un periodo positivo, per il Pisa il ritorno alla vittoria dopo un periodo negativo.Nelle ultime cinque gare disputate sul campo del Frosinone il bilancio, degli incontri è in parità assoluta 2 vittorie a testa e un pareggio, per quanto riguarda il campionato in corso, il rendimento del Pisa è incostante mentre quello della squadra di casa appare meglio organizzata e più determinata. L'arbitro designato per questo incontro è il Sig. Marco Serra di Torino.Cozza potrebbe affidarsi alla difesa a 4 che ha fatto bene nella seconda parte di gara contro il Barletta per bloccare le corsie laterali e limitare la forte fase offensiva ciociara. Davanti a Provedel quindi ci saranno Sabato e Pellegrini sugli esterni con Kosnic in vantaggio su Rozzio come centrale vicino a Goldaniga. Tutti in campo i tre centrocampisti centrali Mingazzini, Favasuli e Sampietro, mentre i dubbi maggiori sono nei tre davanti. Giovinco, Bollino e Napoli sono in ballottaggio per giocare alle spalle della coppia Arma-Forte, anche se, con l'inserimento di uno tra Bollino e Giovinco, Aiman Napoli potrebbe avanzare qualche metro per giocare a fianco del centravanti marocchino.Gessa, Stellone recupera capitan Frara che dovrebbe scendere in campo dall'inizio in un 4-4-2 che in fase offensiva spesso si tramuta in un 4-3-3. Davanti a Zappino i difensori sarano Ciofani M., Russo, Blanchard e Crivello con Bertoncini, Carrus, Frara e Paganini a centrocampo. In avanti invece la coppia super Curiale-Ciofani.Per la prima trasferta della gestione Cozza, il Pisa è ospite del Frosinone, squadra costruita per vincere che in questa prima parte di stagione sta rispettando in pieno le aspettative trascinata dai gol di Ciofani, uno che al Pisa ha spesso fatto male. I nerazzurri però non si faranno trovare impreparati con mister Cozza che sta cercando di trasmettere in maniera rapida le sue idee sperando che in 2-3 settimane la squadra sia totalmente pronta a rispondere alle sue richieste, magari contando anche su qualche nuovo innesto che potrebbe arrivare a breve. La squadra allenata da Roberto Stellone non perde in campionato da quattro turni, 1-0 a Salerno il 24 novembre dello scorso anno; mentre i neroazzurri sono tornati alla vittoria domenica scorsa, 2-0 contro il Barletta, dopo sette giornate (due sconfitte e cinque pareggi), l'ultima vittoria risaliva alla 10^ giornata del 3 novembre 2-1 contro l'Ascoli.Le probabili formazioni:Zappino; M. Ciofani, Fabrotta, Blanchard, Crivello; Gessa, Altobelli, Frara, Paganini; Curiale, D. Ciofani. All. Stellone.Provedel; Rozzio, Goldaniga, Sabato; Pellegrini, Favasuli, Mingazzini, Martella; Giovinco, Napoli; Arma. All. Cozza.