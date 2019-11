Bologna - Lazio, il ritorno di Ballardini

C'è grande attesa e curiosità tra i fans rossoblu per l'incontro tra Bologna e Lazio, che segna l'esordio in panchina di Davide Ballardini, chiamato dalla società a sostituire Stefano Pioli, esonerato dopo la sconcertante, e senza attenuanti, sconfitta di Catania. Ora che è stata cambiata la guida tecnica, non sarebbe inopportuno provvedere ad alcuni importanti ritocchi nella rosa, tanto nelle uscite, quanto soprattutto nelle entrate.

Di certo ci si aspetta, prima del gioco, un atteggiamento ed un approccio diverso ai match, che, negli ultimi tempi, è parso inadeguato e spesso insufficiente, ma soprattutto c'è curiosità per le scelte e per il modulo che il nuovo Mister adotterà. L'avversario del Bologna, nell'anticipo serale del Dall'Ara, la Lazio, è anch'essa stata appena rimessa nelle mani di Reja, dopo il polemico esonero di Petkovic, ed il tecnico goriziano ha bagnato il nuovo esordio con il corroborante successo contro l'Inter. L'impegno per Ballardini e i suoi ragazzi è dunque di quelli impegnativi e difficili, ma, ormai, non c'è più tempo di temporeggiare: urge fare punti, presto e, possibilmente, molti...

Precedenti

Lo 0-0 dello scorso anno ha interrotto, al Dall'Ara, una striscia senza pareggi lunga 14 sfide (sette vittorie per parte). Nelle ultime sei sfide di campionato tra queste due squadre non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila. L’ultimo incontro, lo scorso maggio, ha visto i biancocelesti vincere per 6-0 all’Olimpico (la peggiore sconfitta del Bologna in Serie A dal 1991 e la vittoria più ampia della Lazio dal 1995).

In quella circostanza Miroslav Klose ha segnato cinque gol: prima di lui, l'ultimo giocatore a riuscire in questa impresa, in una gara di Serie A, fu Roberto Pruzzo nel febbraio 1986. I felsinei hanno vinto solo una delle ultime otto partite di Serie A, perdendo ben quattro volte. In casa, tuttavia, i rossoblu hanno subito una sola sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato (due le vittorie), tenendo tre volte la porta inviolata.

Nessun pareggio per la Lazio nelle ultime cinque giornate di campionato: tre sconfitte e due vittorie il bilancio. Nessuna squadra ha vinto meno del Bologna in casa in questo campionato (due partite), mentre la Lazio è, con Catania e Cagliari, una delle tre formazioni ancora a secco di vittorie in trasferta. Il Bologna è la squadra che ha subito più gol nella prima mezzora di gioco, 15. Rolando Bianchi ha giocato 15 partite di Serie A con la Lazio nella seconda parte della stagione 2007/08, segnando quattro reti. Per lui però solo un gol in 14 presenze stagionali col Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI