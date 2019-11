Diretta Bologna - Lazio in Serie A

22.52 - Da Vavel per Bologna - Lazio è tutto. Alla prossima partita!

22.51 - Queste le statistiche di Bologna - Lazio:

Bologna Statistiche Lazio 11 (4) Tiri (in porta) 2 (0) 1 Calci d'angolo 3 8 Falli fatti 12 2 Ammoniti (espulsi) 2 51% Possesso palla 49%

22.50 - Per la Lazio sterile possesso palla e una sola grandissima occasione con Klose che al 70' a due passi dalla porta rossoblù ha calciato altissimo sulla traversa.

22.49 - Tornando al calcio giocato, nel computo finale delle azioni pericolose, il Bologna ha avuto due occasioni importanti al 28' e all'83' con Bianchi e Koné. Sulla conclusione dell'attaccante ex-toro Berisha ha sfoderato una grande parata con i piedi, poco fortuna invece per il greco, che ha calciato di pochissimo fuori.

22.48 - Striscioni di ringraziamento a Stefano Pioli sono stati mostrati dalla curva rossoblù.

22.46 - Fischi dalla curva rossoblù nei confronti dei giocatori che vanno sotto la curva per cercare di calmare gli animi

22.45 - Risultato giusto visto l’andamento della partita, con le due squadre che non sono state in grado di proporre bel gioco e belle azioni.

90 + 2’ Triplice fischio di Celi che decreta la fine della partita. Bologna – Lazio termina 0-0.

90' Due minuti di recupero.

90' Cambio nella Lazio, entra Onazi esce Gonzalez.

89' Conclusione altissima di Diamanti sul calcio di punizione.

88' Ammonito Biava per fallo su Bianchi. Punizione per il Bologna dal limite dell'area quando mancano 2' al 90'.

86' Diamanti vede Berisha fuori dai pali e prova la conclusione quasi da centrocampo. La conclusione non centra lo specchio della porta.

83' Bologna vicinissimo all'1-0 con Kone!! Diamanti si libera in area e serve una palla a mezz'altezza su cui si avventa Koné che la manda a lato di pochissimo. Il Bologna spinge a caccia della vittoria.

81' Buona azione di Diamanti che salta tre uomini e crossa in area. Palla troppo sotto il portiere, para Berisha.

79' Secondo cambio per il Bologna: esce Morleo entra Khrin.

76' La punizione di Diamanti viene ribattuta dalla barriera. La palla arriva a Christodoulopoulos che prova il tiro. La sua conclusione passa tra la difesa biancoceleste ma non trae in inganno Berisha che para.

75' Fallo di Cavanda su Diamanti. Punizione da posizione interessante per il Bologna.

72' Cambio anche nelle fila del Bologna: entra Cech, esce Cherubin infortunato.

72' Secondo cambio nella Lazio: fuori Candreva, entra Ederson.

70' OCCASIONE PER LA LAZIO!!! Recupera palla a centrocampo la Lazio, Keita serve Candreva sulla destra che crossa in area. La difesa rossoblù è in ritardo e sul pallone si avventa per primo Klose. L'attaccante tedesco, però, di piatto, a due passi dalla porta, spara altissimo il pallone.

69' Primo ammonito anche nella Lazio: cartellino giallo per fallo di Ledesma su Diamanti.

64' Ci prova il Bologna: Diamanti porta palla a centrocampo, salta Hernanes e si porta in zona tiro. La sua conclusione, però, termina di molto a lato dalla porta della Lazio.

61' Intervento pericoloso di Pazienza su Ledesma. Ammonito il centrocampista del Bologna.

59' Cross di Candreva in area, la palla rimbalza davanti ai piedi di Natali che svirgola il pallone. Curci attento non si fa beffare dalla traiettoria insidiosa.

55' A dieci minuti dall'inizio del secondo tempo, le due squadre ancora non hanno effettuato nessun tiro in porta.

50' Conclusione dalla distanza di Christodoulopoulos, palla lontanissima dalla porta difesa da Berisha.

49' Nella Lazio c'è molta imprecisione a centrocampo. Il Bologna recupera palla dopo l'ennesimo passaggio sbaglaito dai biancocelesti.

46' Trattenuta di Natali su Klose. Anche qui ci poteva stare il giallo, ma Celi da solo punizione.

45' Inizia il secondo tempo di Bologna - Lazio.

21.53 - Nelle fila della Lazio sicuro il cambio di Felipe Anderson, che farà posto a Keita. Potrebbe entrare anche Ederson al posto di Hernanes.

21.50 - Le squadre sono pronte a scendere in campo per il secondo tempo di Bologna - Lazio. Nell'intervallo si è scaldato Davide Moscardelli. Balalrdini potrebbe decidere di infoltire l'attacco con l'ingresso di un'altra punta al fianco di Bianchi.

21.48 - Queste le statistiche del primo tempo della partita Bologna - Lazio:

Bologna Statistiche Lazio 5 (3) Tiri (in porta) 1 (0) 0 Calci d'angolo 3 4 Falli fatti 3 1 Ammonizioni (espulsioni) 0 45% Possesso palla 55%

21.38 - Partita fin qui abbastanza noiosa quella tra Bologna - Lazio. Rossoblù pericolosi al 28' con Rolando Bianchi che di tacco ha provato a superare Berisha. La Lazio fa girare palla senza mai riuscire a verticalizzare per Klose.

45' Celi fischia la fine del primo tempo, senza concedere recupero. Dopo 45' è 0-0 tra Bologna - Lazio.

41' Bianchi resta a terra dopo uno scontro di gioco con Diaz. L'attaccante del Bologna però è già di nuovo in campo.

38' Splendida verticalizzazione di Ledesma per Felipe Anderson, con la difesa rossoblù che si fa trovare scoperta. Il brasiliano riesce a tenere in campo il pallone, ma viene chiuso da Antonsson.

37' Si fa rivedere la Lazio in attacco: Gonzalez la crossa in area, Morleo interviene di testa e la mette in corner.

33' Conclusione velleitaria di Bianchi da trequarti campo, conclusione lenta che Berisha non ha problemi a bloccare.

31' Alla mezz'ora di gara è il Bologna che sta facendo la partita. La Lazio fa girare molto palla ma senza riuscire a colpire la retroguardia rossoblù.

31' Diamanti colpisce male il pallone dall'interno dell'area e calcia fuori.

28' Splendida azione del Bologna che fa girare palla avvolgendo la difesa biancoceleste: da Diamanti a Kone per Garics che fa partire un cross basso preciso sui piedi di Bianchi. L'attaccante rossoblù riesce a colpire la palla di tacco, Berisha compie un miracolo e respinge con i piedi,

26' Fallo a gamba tesa di Koné su Ledesma, scatta il giallo per il giocatore del Bologna.

22' Candreva si invola sulla destra e crossa basso in area alla ricerca di Klose. La difesa rossoblù libera in corner.

20' Diaz temporeggia in area con la palla e subisce la pressione di Diamanti. Il brasiliano è costretto a spazzare, correndo un grandissimo rischio. Nell'azione successiva è ancora il Bologna pericoloso: Il cross insidioso di Diamanti per Bianchi e bloccato a terra da Berisha.

17' Lulic si accentra e prova la conclusione con il destro. La difesa del Bologna fa muro e recupera palla con Koné.

13' Fallo di Garics sulla ripartenza di Lulic. Celi non ammonisce il terzino del Bologna, poteva starci il giallo.

11' Alza il baricentro la Lazio, il Bologna resta in attesa per cercare di colpire i biancocelesti in contropiede.

8' La Lazio prova a fare possesso palla, ma non riesce a verticalizzare per i movimenti di Klose.

4' Ancora Bologna pericoloso!! I rossoblù fanno girare palla, Pazienza serve Bianchi in profondità che fa di nuovo da sponda per Diamanti. Il fantasista rossoblù si coordina bene e fa partire un tiro al volo di sinistra parato centralmente da Berisha!.

4' Brutto ma involontario l'intervento di Cavanda sulla caviglia di Pazienza. Celi concede solo rimessa laterale al Bologna.

2' La prima conclusione verso lo specchio della porta è del Bologna. Bianchi fa da sponda per Diamanti, Alino controlla e prova la conclusione. La palla e lenta e centrale, Berisha para.

1' Partiti! È iniziata la partita Bologna - Lazio.

20.53 - La Lazio batterà il calcio d'inizio.

20.50 - Lo striscione mostrato dalla curva rossoblù recita "Basta partite da vergogna, state indossando la maglia di Bologna". Scongiurata, quindi, la protesta della cruva per l'esonero di Stefano Pioli.

20.47 - Le squadre stanno per entrare in campo per la partita Bologna - Lazio. La curva rossoblù ha srotolato uno striscione, pronto a essere mostrato appena le squadre metteranno piede sul terreno di gioco.

20.27 - Sugli spalti si respira molta tensione tra i tifosi rossoblù nei confronti del presidente Guaraldi e della squadra. Quando il Bologna è sceso in campo per il consueto riscaldamento pre partita sono partiti molti fischi dalla curva rossoblù diretti ai giocatori.

20.18 - Edy Reja conferma il modulo della vigilia ma decide di schierare Felipe Anderson dal primo minuto nel trio di trequartisti dietro l'unica punta Klose. 4-2-3-1 molto offensivo per i biancocelesti, che arrivano al Dall'Ara con l'intenzione di strappare i tre punti.

20.16 - Ecco la formazione ufficiale della Lazio:

Lazio (4-2-3-1):



20.07 - Tanti cambi rispetto alla vigilia: Ballardini non schiererà la difesa a quattro ma continuerà a provare la linea a tre con Antonsson, Natali e Cherubin. In attacco spazio a Bianchi, unica punta, dietro di lui agirà Diamanti. A centrocampo giocherà Christodoupoulos al posto di Perez non recuperato.

20.06 - Diramata la formazione ufficiale del Bologna, si resta in attesa di quella della Lazio:

Bologna (3-5-1-1):



19.45 - Gentili lettori di Vavel benvenuti alla diretta Bologna - Lazio, partita valida per la diciannovesima e ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A 2013/14. Allo stadio Dall'Ara di Bologna, tra circa un'ora, le due squadre scenderanno in campo per darsi battaglia e puntare ai tre punti per cercare di risollevare le sorti della propria stagione.

19.30 - La partita Bologna - Lazio dello scorso anno finì con il risultato di 0-0. Un piccolo record negativo, in quanto Bologna e Lazio non pareggiavano al Dall'Ara in Serie A da quattordici sfide. Questa sera le due squadre hanno l'opportunità di rimediare. La diretta Bologna - Lazio alle 20.45.

19.15 - Gli ultimi cinque precedenti tra Bologna - Lazio, giocati al Dall'Ara, dicono che il Bologna ha vinto solo due volte, l'ultima nella stagione 2010/11 con il gol di Ramirez e la doppietta di Di Vaio. Si registrano due vittorie in terra rossoblù anche per la Lazio, e un pareggio per 0-0 lo scorso anno.

19.00 - Per la partita Bologna - Lazio, la crisi del Bologna continua e costringe i rossoblù a lottare duramente per agguantare una salvezza che al momento appare molto difficile. La sconfitta di domenica per 2-0 contro il Catania ha fatto già la prima vittima, Stefano Pioli sostituito da Davide Ballardini, all'esordio con i rossoblù.

18.45 - La Lazio fin qui ha ottenuto risultati contraddittori e decisamente altalenanti, come la vittoria per 1-0 di lunedì sera 6 gennaio contro l'Inter e la sconfitta per 4-1 contro l'Hellas Verona prima della pausa invernale, quando in panchina c'era ancora Vladimir Petkovic. Edy Reja è chiamato ad invertire questa tendenza, cercando la seconda vittoria consecutiva.

18.30 - Queste le probabili formazioni della partita Bologna - Lazio:

Bologna (4-3-1-2):



Lazio (4-2-3-1):



18.15 - Per la partita Bologna - Lazio, Davide Ballardini, in vista del suo esordio sulla panchina rossoblù, ha praticamente a dispozione tutta la squadra, uniche eccezioni Mantovani squalificato e Sorensen infortunato. In settimana il neo allenatore del Bologna ha dichiarato che Rolando Bianchi partirà titolare, ballottaggio Cristaldo-Moscardelli per un posto al suo fianco. Torna Alessandro Diamanti, Konè scala a centrocampo.

18.00 - Edy Reja dovrà fare ancora a meno di Marchetti infortunato. Berisha difenderà la porta della Lazio. Hernanes, confermato titolare, agirà alle spalle dell'unica punta Miroslav Klose che, lunedì 6 gennaio, ha castigato l'Inter nell'ultimo posticipo di Serie A.

17.45 - La classifica è lo spauracchio maggiore per entrambe le squadre: il Bologna è a quota 15 punti, una sola lunghezza di vantaggio sul Sassuolo terz'ultimo, due su Catania e Livorno, entrambe ultime in Serie A. I biancocelesti, con la vittoria di lunedì, sono saliti a 23 punti, occupando una tranquilla posizione di metà classifica. Gli uomini di Reja, però, puntano all'Europa League, raggiungibile solo infilando un'importante serie di risultati positivi.

17.30 - Sfida di fondamentale importanza per il prosieguo del campionato di Bologna e Lazio. I rossoblù, dopo il cambio di panchina che ha portato Davide Ballardini sotto le due torri, spera di ottenere una vittoria che rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per la classifica rossoblù. I biancocelesti, invece, sperano di bissare la vittoria di lunedì sera contro l'Inter, per riprendere la corsa verso l'Europa League.