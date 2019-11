Il Milan in cerca di conferme contro il Sassuolo

Sfida inedita quella di stasera (20:45) a Reggio Emila in serie A: La squadra di Di Francesco non segna da ben 4 gare, periodo di digiuno più lungo da quando hanno conquistato la promozione in A. Dall’ altro canto i rossoneri sono si reduci da una bella vittoria contro l’ Atalanta, ma in trasferta hanno vinto solo una volta in tutto il girone d'andata: 1-3 a Catania

Il nuovo acquisto Honda sarà convocato ma non dovrebbe iniziare dal primo minuto, come ha confermato il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Ha portato grandissimo entusiasmo, ma attenzione al Sassuolo che gioca un buon calcio, con la Fiorentina ha fatto una buona partita perdendo in modo immeritato. Col Chievo ha perso ma fatto bene. Gioca per la permanenza in Serie A. Situazione mercato per quanto riguarda Amelia andrà via per giocare di più. Gabriel rimane al Milan”

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Di Francesco che contro il Milan potrebbe giocarsi il posto in panchina. Assente Bianco, squalificato, così come i vari infortunati Terranova, Alexe, Masucci e Acerbi, trova spazio tra i 23 Ariaudo nuovo acquisto del Sassuolo e alla sua prima convocazione in maglia neroverde. Si rivede, inoltre, Gomes che, dopo l’infortunio, torna a disposizione del mister.Questa la lista completa: Pegolo, Pomini, Rosati, Antei, Ariaudo, Gazzola, Longhi, Marzorati, Pucino, Ziegler, Chibsah, Kurtic, Magnanelli, Marrone, Missiroli, Schelotto, Valeri, Berardi, Farias, Floro Flores, Gliossi, Gomes, Zaza.

I convocati del tecnico Allegri si vede Keisuke Honda, che potrebbe debuttare già domani molto probabilmente partendo dalla panchina. Saranno a disposizione anche l’altro importante acquisto Adii Rami , il giovane Cristante, reduce da una buona prestazione con gol contro l’Atalanta,Gabriel, che era stato accostato alla Reggina ma quasi sicuramente rimarrà in rossonero. Questa la lista dei 23 del tecnico toscano: Abbiati, Coppola, Gabriel, Bonera, De Sciglio, Mexes, Rami, Silvestre, Zaccardo, Zapata, Cristante, Emanuelson, De Jong, Honda, Kakà, Montolivo, Nocerino, Poli, Saponara, Balotelli, Matri, Pazzini, Robinho.

Queste invece le probabili formazioni:

Precedenti. L'unico precedente tra le due formazioni è stato questa estate al Trofeo Tim, quando il Sassuolo si impose sul Milan per 2-1. Entrambe le reti del Sassuolo sono state segnate da Masucci, mentre per i rossoneri era andato in gol Petagna, ora alla Sampdoria. Quote e pronostico. La vittoria casalinga del Sassuolo è quotata 5,20 mentre il pareggio viene dato a 3,80. La vittoria esterna de Milan è data a 1,80

Statistiche: LE ULTIME 5 PARTITE. SASSUOLO - Cagliari-Sassuolo 2-2, Sassuolo-Chievo 0-1, Juventus-Sassuolo 4-0, Sassuolo-Fiorentina 0-1, Genoa-Sassuolo 2-0. MILAN - Catania-Milan 1-3, Livorno-Milan 2-2, Milan-Roma 2-2, Inter-Milan 1-0,Milan-Atalanta 3-0.

SASSUOLO :POSSESSO PALLA: 22:59 minuti ad ogni partita.

TIRI NELLO SPECCHIO DELLA PORTA: 4.6

PALLE GIOCATE: 518.4

PASSAGGI RIUSCITI: 62,4%

SUPREMAZIA TERRITORIALE: 9:12 minuti nella metà campo avversaria ad ogni partita

PERICOLOSITA': 43,4% indice che misura la produzione offensiva di una squadra

MILAN:POSSESSO PALLA: 29:51 minuti ad ogni partita (Milan prima squadra del Campionato).

TIRI NELLO SPECCHIO DELLA PORTA: 6.1

PALLE GIOCATE: 661.2 (Milan prima squadra del Campionato).

PASSAGGI RIUSCITI: 71,9%

SUPREMAZIA TERRITORIALE: 13:51 minuti nella metà campo avversaria ad ogni partita (Milan prima squadra del Campionato).

PERICOLOSITA': 57,1% indice che misura la produzione offensiva di una squadra