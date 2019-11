Diretta Sassuolo - Milan in Serie A

E' TUTTO PER SASSUOLO-MILAN, GRAZIE PER AVERE SEGUITO CON NOI QUESTA FANTASTICA PARTITA. UN CALOROSO SALUTO DA VAVEL E ALBERTO CORIELE. A BREVE CRONACA E INTERVISTE POST PARTITA, SEMPRE SU VAVEL. RESTATE CON NOI!

Questo il gol della speranza rossonera siglato nel finale da Montolivo.

Bel gesto di Berardi, che nell'intervista a margine del match, dedica la vittoria al compagno di squadra Acerbi, che sta lottando contro un tumore.

95' E' FINITA!! SASSUOLO BATTE MILAN 4-3, O POTREMMO BENISSIMO DIRE BERARDI BATTE MILAN 4-3. STORICO POKER DEL GIOVANE CLASSE 1994 DEL SASSUOLO E VITTORIA FONDAMENTALE DEI NEROVERDI. DI FRANCESCO SALVA LA PANCHINA E IL SASSUOLO TORNA A RESPIRARE. MILAN CHE SI ADDORMENTA SUL DOPPIO VANTAGGIO E VIENE BEFFATO, NONOSTANTE AVESSE MERITATO IL PAREGGIO NEL FINALE.

94' ANCORA PEGOLO, STRAORDINARIO IN USCITA. Poi, fuorigioco di Bonera e speranze rossonere che si spengono.

93' Fallo di Pazzini in area su Marzorati, dopo una gran sponda di Balotelli.

92' 3 minuti al fischio finale, Sassuolo che regge l'urto del Milan.

90' Finale palpitante, Sassuolo in trincea, Milan che ci prova in tutti i modi,è un assalto.

89' Saranno 5 i minuti di recupero. Balotelli strattonato in area, De Marco sorvola.

87' CLAMOROSA TRAVERSA DI PAZZINI, CLAMOROSA!!!!! Gran cross di Montolivo per Balotelli, sul suo colpo di testa, miracolo di Pegolo, e sul tap-in, traversa incredibile di Pazzini. Milan ad un passo dal pareggio.

86' Grande anticipo di Pazzini su cross di De Sciglio, palla alta. Ora il Milan ci crede. Intanto entra l'ex Marzorati nel Sassuolo.

85' MONTOLIVOOOOOO!!! IL MILAN LA RIAPRE, 4-3!!! GRAN DESTRO IN DIAGONALE DA FUORI AREA!!

85' Balotelli reclama il calcio di rigore, dopo un bellissimo cross di Honda.

83' Corner per il Milan

82' PALO CLAMOROSO DI HONDA, GRAN SINISTRO IL SUO SU ASSIST DI KAKA'. SULLA PROSECUZIONE, MIRACOLO DI PEGOLO SU PAZZINI!!

81' Prova anche Bonera a gettarsi in avanti, ma è un tentativo sterile. Milan che non riesce ad incidere in avanti.

80' Nell'ultimo quarto d'ora, il Milan è la squadra che ha segnato di più, 9 reti. A terra Zaza, che ha appogiato male la caviglia sul terreno.

78' Cross di Kakà, troppo lungo per Honda.

77' Esce Berardi, al suo posto Schelotto. Meritatissima standing ovation per Domenico Berardi.

77' Balotelli cerca il filtrante per Pazzini, palla troppo lunga.

75' Berardi vittima di crampi, a terra esausto.

74' Punizione per il Milan, Honda batte malissimo, cercando i saltatori sul secondo palo.

73' Molto voglioso Pazzini, che pressa e combatte dal suo ingresso sul terreno di gioco. Pochi palloni giocabili per ora.

72' Montolivo si inserisce in area di rigore, il suo cross finisce tra le braccia di Pegolo.

71' Grande accelerazione di Berardi, che lascia sul posto Emanuelson. Sul suo cross, salva Bonera in estirada.

69' Impatto positivo di Honda sul match, mentre continua a fare fatica Zapata in fase difensiva. Duro fallo di Antei su Pazzini, è già ammonito. Lo grazia De Marco.

67' MILAN PIU' VOLTE VICINO AL GOL. Prima Honda, poi gran risposta di Pegolo su Montolivo, poi colpo di testa di poco a lato di Honda.

66' KAKA' VICINISSIMO AL GOL, IL SUO DESTRO E' DEVIATO IN CORNER, grande iniziativa di De Sciglio.

20' #Honda makes his debut in red&black now! He replaces Robinho #welcomeHonda #SassuoloMilan 4-2

65' Fuori Robinho, dentro Honda. Cambi finiti per Allegri

64' E' PRONTO A FARE IL SUO ESORDIO IN SERIE A KEISUKE HONDA

63' Ammonito Gazzola, che tiene Balotelli per la maglia. Come Zaza, Gazzola era diffidato e salterà il Torino.

62' GRAN DESTRO DI BALOTELLI, PALLA A LATO DI UN SOFFIO!!

60' Kakà stende Magnanelli, ma viene graziato da De Marco, che in precedenza aveva ammonito Zaza per un intervento simile.

59' Ottima combinazione tra i due nuovi entrati, Montolivo fugge palla al piede e serve Pazzini, che però è in offside.

58' Milan sempre più sbilanciato, ma in clamorosa difficoltà.

57' Zaza si conquista un buon fallo, Zapata non lo vede mai.

55' Milan che si schiera ora con un 4-2-3-1, Balotelli Kakà e Robinho alle spalle di Pazzini.

54' Fuori Nocerino e Cristante, dentro Montolivo e Pazzini.

53' Allegri furibondo prepara un doppio cambio, pronti Montolivo e Pazzini. Si scalda anche Honda, potrebbe essere triplo.

50' Milan nervoso ed impreciso, Robinho fallisce una semplicissima apertura per Kakà.

49' ZAZA prova l'eurogol al volo su assist di Chibsah, palla alta.

47' BERARDI!!! POKER, ANCORA LUI!!!! 4-2 SASSUOLO, MA IL MILAN E' SCOMPARSO DAL CAMPO!!! CROSS DI KURTIC, PIATTO SINISTRO DI BERARDI, TIRO DEVIATO DA BONERA E ABBIATI BATTUTO!! INCREDIBILE! POKER DI DOMENICO BERARDI!

46' Balotelli atterra Antei, che lo aveva anticipato.

46' E' INIZIATA LA RIPRESA, SI RIPARTE DAL RISLUTATO DI 3-2 PER IL SASSUOLO.

Il gol di Berardi che ha accorciato le distanze dopo 14 minuti.

Il vantaggio del Milan siglato da Robinho

Il vantaggio del Sassuolo, Hat Trick per Domenico Berardi.

Questo il gol del pareggio di Berardi

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO, PARTITA PIROTECNICA!! 3-2 SASSUOLO. IL MILAN DOPO 12 MINUTI ERA IN VANTAGGIO DI DUE RETI, GRAZIE A ROBINHO E BALOTELLI, MA DOMENICO BERARDI, IN COLLABORAZIONE CON L'INGUARDABILE DIFESA ROSSONERA, HA RIBALTATO IL MATCH. TRIPLETTA STORICA PER IL CLASSE 1994 DEL SASSUOLO.

43' Ammonito Ziegler, duro fallo su Kakà.

40' BERARDIIIII, 3-2 SASSUOLOOOO!!! RIMONTA INCREDIBILE AL 'GIGLIO', TARGATA DOMENICO BERARDI!!! ANCORA IN BAMBOLA LA DIFESA DEL MILAN!!! CHE PARTITA!!!

35' Ammonito Balotelli che sbraccia su Antei, subito dopo Antei gliela ridà, e viene a sua volta ammonito.

34' Altro tunnel di Robinho, che serve poi Balotelli, pescato in offside.

33' Chibsah sugli scudi in mezzo al campo, davvero ottima partita la sua.

31' Ora la partita è bellissima!! Il Sassuolo è indiavolato, Abbiati vola su una gran punizione di Zaza!! Sul ribaltamento, ci prova Balotelli.

27' BERARDI!!!! ANCORA LUI!!!! 2-2, MA SECONDA DORMITA CONSECUTIVA DELLA DIFESA ROSSONERA!! BONERA E ZAPATA IN CLAMOROSA DIFFICOLTA'!!! TUTTO DA RIFARE PER IL MILAN, 2-2!!

25' Gran tunnel di Robinho, che serve Balotelli in velocità. Arrivato al limite dell'area, Supermario sceglie di non claciare e serve Cristante, ma il suo passaggio non arriva a destinazione.

24' Cristante orchestra una ripartenza, servendo alla perfezione Kakà, che sbaglia il controllo.

22' Nocerino steso da Chibsah a centrocampo, Milan che è tornato a premere.

14' MA CHE PARTITA E'?? BERARDI ACCORCIA SUBITO LE DISTANZE, DORMITA DELLA RETROGUARDIA DEL MILAN!! BERARDI AGGIRA ABBIATI E INFILA DI SINISTRO, PARTITA RIAPERTA, 1-2!!

12' SUPERMARIO BALOTELLIIIIII, 2-0 MILAN!! ANCORA ASSIST DI CRISTANTE, PARTITA IN GHIACCIO DOPO SOLI 12 MINUTI!!

11' Prova a riorganizzarsi il Sassuolo, Di Francesco infuriato con i suoi, in maniera particolare con Chibsah, che ha perso palla in occasione del vantaggio rossonero.

9' ROBINHOOOOOOOOOOOOO, MILAN IN VANTAGGIO!!! CRISTANTE RUBA PALLA A CHIBSAH E LA PALLA ARRIVA AL BRASILIANO CHE CONTROLLA, GUARDA PEGOLO E LO BATTE CON IL DIAGONALE DI MANCINO!! 1-0 MILAN!!

7' Ancora Berardi, scappa a Bonera sulla sinistra, rientra sul suo piede prediletto, il mancino, e tenta una conclusione a giro. Palla semplice per Abbiati.

6' Va in porta Berardi, palla che batte davanti ad Abbiati ma non crea alcun problema.

5' Berardi si guadagna una buona punizione, causata da un intervento troppo energico di Bonera.

3' Prova il cross da destra Gazzola, lo chiude Emanuelson, che guadagna anche rimessa dal fondo.

2' Ci prova subito De Jong dopo un'azione avvolgente dei rossoneri. Piattone poco potente dell'olandese, finisce tra le braccia di Pegolo.

1' PARTITI! Primo possesso palla per il Milan.

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Sassuolo - Milan, buon divertimento a tutti!

20:45 SQUADRE CHE EFFETTUANO ORA IL LORO INGRESSO SUL TERRENO DI GIOCO

20:40 Allegri che lascia ancora in panchina Rami, e rinuncia anche a Poli. Come previsto, Honda si accomoda in panchina e vedremo se ci sarà spazio per lui a partita in corso. Al momento, non migliora la situazione nebbia a Reggio Emilia.

20:30 Questa la situazione al Giglio:

20:30 Allegri che conferma Cristante in mezzo al campo, mentre Di Francesco a sorpresa rinuncia a Marzorati, Marrone e Missiroli. C'è molta nebbia a Reggio Emilia, ma per il momento la visibilità è assicurata.

20:25 QUESTA LA PANCHINA DEI ROSSONERI, DI LUSSO

20:15 DIRAMATE LE FORMAZIONI UFFICIALI

#Sassuolo-#Milan: i neroverdi in campo #ForzaSasol @SerieA_TIM pic.twitter.com/Mpdg6vDSg5 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 12 Gennaio 2014

Starting XI VS Sassuolo: Abbiati;De Sciglio,Zapata,Bonera,Emanuelson;Cristante,De Jong,Nocerino;Kaka,Robinho,Balotelli #SassuoloMilan — AC Milan (@acmilan) 12 Gennaio 2014

STATISTICHE: Il Milan ha perso solo una volta nelle ultime 7 partite, mentre il Sassuolo ha perso 3 delle ultime 4 in casa, e sono a digiuno da 4 gare. Solo una trasferta a rete inviolata per il Milan, il 10 novembre al bentegodi contro il Chievo. Solo due 'Cleen Sheet' per il Sassuolo in tutta la stagione. Milan che detiene il primato delle reti segnate nell'ultimo quarto d'ora, ben 9, emntre sono 7 quelle subite dai neroverdi nello stesso momento della partita, gli ultimi 15 minuti.

20:10 La Curva Sud Milano diserterà la trasferta di Reggio Emilia di stasera. Nel pomeriggio hanno sostenuto la Primavera di Pippo Inzaghi nel derby vinto per 2-0 ad Interello, non ci saranno questa sera al "Giglio".

#SerieATIM #SassuoloMilan, #Honda pronto per l'esordio con l' @acmilan pic.twitter.com/Qb2KStvIJo — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 12 Gennaio 2014

20:00 La partita sarà diretta dall'arbitro Andrea De Marco di Chiavari, che finora in Serie A ha diretto 130 partite. In totale ha concesso 29 rigori, comminato 576 ammonizioni, 30 doppie ammonizioni e 23 espulsioni. Ha diretto per 16 volte il Milan, 10 vittorie, 5 pareggi ed una sconfitta, e 3 volte il Sassuolo, 3 sconfitte. Gli assistenti saranno Barbirati e Marzaloni, Bergonzi e Pinzani addizionali, Dobosz il quarto uomo.

#Sassuolo-#Milan: arbitra De Marco di Chiavari. Tre sconfitte nei tre precedenti coi neroverdi. La terna su http://t.co/cRmCnzYrlU — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 10 Gennaio 2014

Notizie confortanti in casa Milan giungono dalla squadra Primavera, che oggi ha trionfato nel derby giovanile contro l'Inter, grazie alle reti di Benedicic e Di Molfetta. Grande risultato per il coach Filippo Inzaghi.

Good morning red&blacks! Here is #ACMilan's schedule in Reggio Emilia: now it's stretching time! #SassuoloMilan pic.twitter.com/b8VpHhossi — AC Milan (@acmilan) 12 Gennaio 2014

Per i rossoneri, 2 vittorie nelle ultime 5 giornate. Addirittura sei le sconfitte totali in questa stagione, l'ultima nel derby del 22 dicembre a San Siro contro l'Inter. Solo 5 le vittorie, di cui una sola in trasferta, a Catania. 28 reti segnate a fronte di 16 subite. Le due squadre si sono affrontate in amichevole in estate, nell'ambito del trofeo TIM. Si impose il Sassuolo.

Non ci sono precedenti in Serie A tra Milan e Sassuolo, dal momento che per gli emiliani questa è la prima storica stagione in massima serie. I neroverdi hanno 14 punti all'attivo, e sono in piena zona retrocessione. Le ultime 5 giornate non hanno sorriso alla squadra di Di Francesco, capace di rimediare 4 sconfitte ed un solo pareggio in casa del Cagliari. Gli emiliani hanno finora siglato 15 reti, incassandone ben 38, e occupano la 18esima posizione in classifica. Fuori casa hanno perso 6 volte, e pareggiato in 4 occasioni. 3 vittorie totali in campionato, due tra le mura amiche e una a Marassi contro la Sampdoria allora di Delio Rossi, in un pirotecnico 4-3 in cui spiccò la tripletta di Domenico Berardi.

DIRETTA SASSUOLO - MILAN

Nell'ultima settimana, è emersa anche la volontà di Marco Amelia di lasciare il Milan

Ho chiesto Io al dottor Galliani di lasciarmi andare via,con grande dispiacere,ma dopo gli ultimi mesi è la soluzione migliore per tutti! — Marco Amelia (@AmeliaGoalie) 10 Gennaio 2014

Brutto il ruolino di marcia del Milan in trasferta, una sola vittoria fino ad ora, contro il Catania al Massimino, chiusa da un gol di Kakà. Proprio Kakà, domenica scorsa ha tagliato il traguardo dei 100 gol in maglia rossonera, raddoppiando anche e raggiungendo quota 101.

Sono tanti i movimenti di mercato dei rossoneri: in primis, aperta la trattativa per il centrocampista del Porto Fernando, in scadenza con i portoghesi e libero da giugno, in quanto è chiara la sua intenzione di non rinnovare il sodalizio che lo lega al Porto. Nella giornata di ieri, si è aperta la possibilità di uno scambio con i cugini dell'Inter, con Matri che andrebbe ai neroazzurri e Kuzmanovic ai rossoneri. La risposta da via Aldo Rossi è stato un no, con un rilancio in caso nello scambio entrasse uno tra Kovacic e Taider. Resta aperta, sempre per la mediana, la pista che porta ad Essien, ai margini della rosa del Chelsea.

23 i convocati anche da Allegri, tra cui anche i nuovi acquisti Honda e Rami, attesissimi. Il francese ha già esordito in Serie A per pochi minuti contro l'Atalanta. Come detto, Honda ci sarà ma si siederà inizialmente in panchina, così come Matri, al centro di numerosissime voci di mercato. Le parole di Galliani in settimana hanno definitivamente messo alla porta l'attaccante classe 1984 originario di Sant'Angelo Lodigiano.

Sono 23 i convocati di Mister Di Francesco per la sfida di questa sera: Pegolo, Pomini, Rosati, Antei, Ariaudo, Gazzola, Longhi, Marzorati, Ziegler, Mantovani, Pucino, Chibsah, Kurtic, Magnanelli, Marrone, Missiroli, Schelotto, Valeri, Berardi, Farias, Floro Flores, Gliossi, Gomes, Zaza.

Sfida inedita questa sera a Reggio Emilia, tra Sassuolo e Milan. Tante le variabili in gioco, a partire dalla panchina traballante di Eusebio Di Francesco. Neroverdi che non segnano da ben 4 partite, mai così male dopo la storica promozione in massima serie. Dall'altro lato, Milan alla ricerca di conferme in trasferta, per ora una sola vittoria in stagione per i rossoneri, il primo dicembre a Catania per 3-1, grazie alle reti di Montolivo, Balotelli e Kakà. Capitan Montolivo ancora in dubbio per un problema muscolare, al suo posto è pronto Cristante, autore di una gran gara domenica scorsa contro l'Atalanta.

DIRETTA SASSUOLO - MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: 3-4-3, Pegolo, Antei, Ariaudo, Mantovani, Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi, Berardi, Ziegler, Zaza.

MILAN: 4-3-2-1, Abbiati, Bonera, Zapata, De Sciglio, Emanuelson, Montolivo, Nocerino, De Jong, Kakà, Robinho, Balotelli

Sassuolo: