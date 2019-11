Toro, contro la Fiorentina per riscattarti

Il Torino di Giampiero Venturà, giocherà tra le mura amiche contro la gemellata Fiorentina. Il Toro cercherà di riconfermare davanti ai suoi tifosi di essere la vera sorpresa del campionato, mantenendo il 7° posto. Ventura non avrà a disposizione tre elementi fin qua imprescindibili, per questo Toro: Immobile, Vives e El Kaddouri. Il primo era in forma smagliante e continuava e stava segnando con continuità in coppia con Cerci; insieme hanno segnato 18 gol equamente spartiti. Cerci farà di tutto per scendere in campo contro la Fiorentina, e per lui sarà una partita speciale, visto che l'attacente di Velletri ha militato due stagione tra le file viola, e l'anno scorso ha segnato 2 gol in due partite proprio contro la Fiorentina.

I convocati di Giampiero Ventura per l'ultima partita del girone d'andata sono:

PORTIERI: Tommaso Berni, Lys Gomis, Daniele Padelli

DIFENSORI: Cesare Bovo, Matteo Darmian, Kamil Glik, Nikola Maksimovic, Emiliano Moretti, Giovanni Pasquale, Guillermo Rodriguez

CENTROCAMPISTI: Migjen Basha, Nicola Bellomo, Matteo Brighi, Alexander Farnerud, Alessandro Gazzi, Panagiotis Tachtsidis

ATTACCANTI: Vitor Barreto, Alessio Cerci, Riccardo Meggiorini

In sala stampa non si è presentato nessuno, l'ultima conferenza con i media risale alla presentazione di Maksimovic.

Il tecnico granata avrà diversi dubbi sulla formazione, in porta c'è il solito Padelli, la difesa a tre sarà composta da Maksimovic, Glik e l' impeccabile Moretti. In centrocampo, ci sono dei dubbi, visto l'assenza di Vives il posto di regista sembra vacante e nasce un balotaggio tra Gazzi e Bellomo, con il rosso favorito sul secondo; saranno affiancati dai soliti Farnerud e Basha. Sulle fasce agiranno, come di consueto, Darmian e Pasquale, anche perchè Masiello ha avuto un risentimento in allenamente ed non farà parte della partita. In attaco affianco alla stella Cerci agirà o Barreto o Meggiorini, il primo è favorito sul secondo.