Diretta Torino - Fiorentina in Serie A

14.41 Il Toro finisce il girone d'andata con 26 punti, (5 in più dello scorso anno) e si prepara ad affrontare un girone di ritorno con più entusiasmo e con più certezze di come è iniziato quello d'andata. La Fiorentina, invece, nonostante le assenze di Gomez e Rossi per gran parte del girone d' andata si trova 4° e quindi l'obbiettivo champions non è ancora fallito.

14.30 Partita piacevole e bella da vedere. La trama è: Fiorentina tiene lil pallino del gioco il goal mentre il Toro si difende molto bene, compatto, ed attaca sulle ripartenza non mancano le occasioni da goal per ambe le squadre ma la partita finisce a reti bianche. Il pareggi fa contenti entrambi gli allenatori, visto le molteplici assenzi in tutte e due le squadre. Sono felici anche i tifosi che festeggiano al meglio, l'ormai solido, gemellagio con un tifo assrdante e così pareggiando la partita sono contenti entrambe le tifoserie.

93' Finita la partita 0-0!

89' Punizione pericolosa per la Viola per fallo di Farnerud su Cuadrado.

84' La Fiorentina sfrutta l' ultimo cambio. Esce Joaquind ed entra Matos.

79' Occasione Toro ! Cerci serve la palla a Meggiorini, che a porta vuota arriva male sulla palla e la sfera va alle stelle.

77' Doppio cambio, per il Torino esce Basha ed entra Brighi , per i vio la es ce Mati Fernandez ed ent ra Ambrosini

76' Azione manovrata della Fiorentina , la palla arriva a Iakovenco ma non riesce a stoppare e quindi la palla la blocca Padelli.

69' Esce Barreto (tra i fischi) ed entra Meggiorini.

63' Riparte il Toro in contropiede con Barrero, che in poco tempo si trova a tu per tu con Neto ma sul suo tiro viene bloccato dal portiere viola.

61' Cambio per la Fiorentina : entra Iakovenko esce Ilicic.

60' Grandissimo intervento di Glik . S ulla palla stoppata da Borja Valero ci arriva con il fisico e l a butta in angolo.

57' Brutto fallo di Roncaglia sul la metà campo ai danni di Alessio Cerci. Amunizione sacrosa nta.

52' Cerci , scatenato in questo secondo tempo. Dopo un azione personale del fantasista granata mette in mezzo ma Barreto non ci a rriva e quindi la Fiorentina prende il posseso della palla.

51' Riparte il Toro in contropiede con Barreto , serve Cerci che a vanza e prova il tiro ma Neto devia in angolo.

50' Padelli , sbaglia il rinvio pr ende palla Borja Valero che prova il tiro ma il portiere granata respinge .

47' Primo corss della partita di Cuadrado ma Padelli, in uscita,, blocca in presa sicura.

46' I tifosi granata tremano, Cerci si sta massagiando la coscia è probabile che ci siano problemi per l'esterno di Velletri.

45' Iniziato il secondo tempo. COnfermati i 22 del primo tempo.

13.34 Anche il Toro è rientrato dagli spogliatoi.

13.31 La Fiorentina è già scesa in campo.

13.23 Altra testimonianza di gemeleggio tra le due tifoserie, la foto l'ha scattata Domenico Beccaria:

13.21 Bellisima partita. La Fiorentina attaca ma il Toro si stende molte volte in contropiede e ha avuto diverse occasioni da goal nitidissime. Molto bene Borja Valero, il migliore in campo. La Curva Maratona si sta facendo sentire, i l tifo è assordante!

46' Duplice fischio di Valeri. E' finito il primo tempo!

45' Assegnato 1' di recupero.

43' Occasione Fiorentina ! Cuadrado si fa fuori mezza difes a granata palla in mezzo Borja Valero prova il tiro al vola e va fu ori di pochissimo.

13.14 Un immagine della curva Maratona a inizio partita. Bellissima coreografia.

39' Cerci ri parte in contropiede a tu per tu con Neto, il portiere viola devia in angolo.

38' Borja Va lero prova il tiro va fuori di poco.

34' Gioco a fermo perchè Joaquin è a terra dopo un contrasto con Darmian.

31' Sugli sviluppi dell'angolo, pericolosa la Fiorentina , con Joaquin che a un metro dalla porta non riesce a centrarla.

30' Cuadrado prova il tiro Glik si mette in mezzo e butta la palla in corner, un po' attontio il roccioso difensore granatab per la "pallonata" ricevuta.

22' Mati Fer nandez, prova il tiro palla fuori ma la tocca Padelli e di conseguenza angolo per la Fiorentina.

20' Borja Va lero salta Darmian e prova il tiro, palla fuori di poco.

18' Da segnalare i tanti scivoloni avvenuti in questa prima parte di gioco, l' ultimo in ordine cronologico è quello di Basha . Il campo non sembra essere in ottime condizioni e Cerci si è già cambiato le scarpe.

16' Brutto fallo di Rodriguez su Barreto, sullametà campo. Niente amm unizione, solo richiamo verbale per il difensoe viola.

14' Joaquin contro Pasquale, lo salta con una finta, palla in mezzo; ci prova Savic ma la palla va in curva.

8' Mati Fernandez gran tiro su punizione, Padelli reattivo riesce a parare.

6' Battuto il corner Neto spazza.

5' Primo corner della gara, Savic spazza fuori nel tentativo di Basha di servire Cerci.

1' Cerci servito da Basha sulla destra, prova il tiro ma nessun problema per Neto che blocca.

12.33 L'attesa è finita, si incomincia!

12.31 Bellissima coreografia dei tifosi del Toro, issata in Maratona con un sistema di carrucole due Tori ramapanti, con un cuore in mezzo.

12.27 Stanno effetuando l'ingresso in campo le squadre.

12.23 Manca pochissimo all'inizio, squadre negli spogliatoi pronte all'ingresso in campo, spettacolo sugli spalti

12.18 Pubblico delle grande occasioni, superata quota 20 mila, si potrebbe superare il recordo di presenze all' Olimpico , registrato in Torino - Inter

12.14 Ci associamo agli augu ri a Borja Vale ro che compie 29 anni.

12.11 Squadre in campo per il riscaldamento, da segnalare che i tifosi del Torino hanno accolto non solo il pullman dei loro giocatori ma anche quello della Fiorentina

11.56 Comunicate le formazioni ufficiali di Torino - Fiorentina:

TORINO (5-3-2): Padelli; Darmian, Maksimovic, Glik, Moretti, Pasquale; Basha, Gazzi, Farnerud; Cerci, Barreto. A disposizione: Berni, Gomis, Bovo, Rodriguez, Bellomo, Tachtsidis, Brighi, Meggiorini. All. Ventura.



FIORENTINA (3-5-1-1): Neto; Roncaglia, Go.Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Borja Valero, Vargas; Joaquin; Ilicic. A disposizione: Lupatelli, Munua, Compper, Pasqual, Tomovic, Ambrosini, Bakic, Mati Fernandez, Rebic, Vecino, Wolsky, Iakovenko, Matos. All. Montella.



11:30 - Benvenuti, amici di Vavel.it. Un saluto da Marco De Rito. Oggi, seguiremo in diretta live Torino - Fiorentina, anticipo delle 12.30.

11:25 - La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più volte in Serie A, 45 in 128 confronti; 42 i successi dei toscani, 41 i pareggi ma, il Toro, nelle ultime otto sfide di campionato contro la Fiorentina ha raccolto solo un punto, proprio lo scorso 25 Novembre, la partita finì 2-2. Il bilancio a Torino in Serie A vede i padroni di casa in vantaggio per 36 successi a 12, ma capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime quattro sfide. Il club Toscano, ha segnato una media di 2.5 gol a partita in queste ultime otto sfide contro il Torino.

11:20 - I granata hanno perso la prima partita di Serie A del nuovo anno (3-1 a Parma), dopo che avevano concluso il 2013 con, un filotto, di quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare. In casa il Torino è imbattuto da cinque turni, ed ha vinto le ultime tre segnando, nove reti frutto di un 4-1 con il Chievo, 4-1 con il Catania e 1-0 contro il Lazio. Contro il Parma, il Torino ha perso la prima partita da situazione di vantaggio in questo campionato, salendo a quota 15 punti sciupati in totale dopo essersi portati avanti – record negativo. Alessio Cerci, è la bestia nera della sua ex squadra, in quanto in due partite ha gli ha puniti ben due volte.

11:10 - I viola vengono da una striscia di tre vittorie di fila in campionato, in cui hanno sempre tenuto la porta inviolata. . Borja Valero ed Alessio Cerci sono i due giocatori che hanno fornito più assist finora in questa Serie A, sette ciascuno. Lo spagnolo della Fiorentina ha messo lo zampino in 12 reti viola in questo campionato, nessun centrocampista ha fatto meglio di lui quest’anno. Quella toscana è infatti, insieme alla Juve, la squadra che ha trovato più reti con i propri centrocampisti nella Serie A in corso, 16.

11:00 - Il tecnico della Fiorentina ha selezionato 24 calciatori per la sfida: Ambrosini, Aquilani, Borja Valero, Bakic, Compper, Cuadrado, Fernandez, Iakovenko, Ilicic, Joaquin, Lupatelli, Munua, Neto, Pasqual, Pizarro, Rebic, Rodriguez, Roncaglia, Ryder Matos, Savic, Tomovic, Vargas, Vecino, Wolski.

I convocati di Mister Ventura, per la partita odierna, sono i seguenti: Tommaso Berni, Lys Gomis, Daniele Padelli; Cesare Bovo, Matteo Darmian, Kamil Glik, Nikola Maksimovic, Emiliano Moretti, Giovanni Pasquale, Guillermo Rodriguez; Migjen Basha, Nicola Bellomo, Matteo Brighi, Alexander Farnerud, Alessandro Gazzi, Panagiotis Tachtsidis; Vitor Barreto, Alessio Cerci, Riccardo Meggiorini

La partita di oggi sarà diretta da Paolo Valeri, della sezione AIA di Roma 2. Assistenti saranno i signori Paganessi e Iori , quarto ufficiale i l sig. Faverani . A rbitri addizionali di porta i signori Banti e Giacomelli . Con Valeri i granata ha nno sempre consuci uto il pareggio in quattro gare. I Viola , con Valeri hanno collezionato 7 pareggi e due scon fitte.

Nella partita odierna, la squadra di Montella giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa dell’ex calciatore Aldo Scaramucci, Campione d’Italia in maglia gigliata nel 1956 e finalista nella Coppa dei Campioni del 1956-57.

La squadra di Montella, reduce dagli infortuni di Rossi e Gomez, non si presenta nelle migliori condizioni a Torino e Montella dovrà costruire un attacco nuovo senza Giuseppe Rossi.



Tra Torino e Fiorentina c'è uno s tretto gemellagio, che risale al lontano 1972. Le due squadre si sono sempre, ammirate e rispettate. Prima di ogni partita tra le due tifoseria c'è un cerimoniale sul campo organizzato, molto bello da vedere.



La scorsa sfida a Torino, finì in uno spettacolare 2-2; in quella partita entrambe le formazioni diedero spettacolo, giocado un grande calcio e portando a casa un punto per uno.

Oggi all' Olimpico , ci saranno degli ospiti speciali. Saranno presenti, alla sfida, i tre pronipo ti di Aldo e Dino Ballarin , giocatori del Gr ande Torin; inoltre ci sarà anche il nipo te di Rome Menti : Nicolò Me nti , per sigillare il gemellagio t ra Torino e Fiorentina. Oggi all' ex Com unale c i sarà un po' di quella squadra che morì tragicamente nel 1949.

