Sampdoria – Udinese: sfida tra due grandi deluse

MOMENTO - La sfida tra Sampdoria e Udinese è la penultima del girone d’andata del campionato 2013-2014. Una prima parte di stagione piena di amarezze per liguri e friulani che occupano, rispettivamente, quattordicesima e quindicesima posizione nella classifica del massimo campionato. Stagione priva di sorrisi, finora, per i blucerchiati che hanno perso il derby con il Genoa e sono stati costretti a cambiare allenatore, dopo una serie di risultati allarmanti. L’Udinese, dopo essersi arresa per l’ennesima volta ai preliminari estivi di una competizione europea, a differenza delle passate stagioni, ha stentato anche in Serie A. La causa è da ricercare nelle precarie condizioni di Antonio Di Natale, elemento imprescindibile per la formazione di Guidolin che, a trentasei anni, dopo quattro stagioni travolgenti, sembra avere perso lo smalto.

MIHAJLOVIC – "I ragazzi sanno che dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco, a prescindere dall'avversario – ha detto il tecnico serbo in conferenza pre-partita-. Cercheremo di farlo anche contro l'Udinese, una squadra che ha dei giocatori molto tecnici. Tuttavia, bisogna migliorare negli ultimi trenta metri e trovare più concretezza. In attacco riusciamo a creare, ma le azioni non vengono capitalizzate. Abbiamo perso due partite di fila e nessuno di noi è contento. Se con i friulani vincessimo, potremmo staccare di parecchi punti la terz'ultima in classifica. Se riusciamo a giocare come sappiamo, abbiamo diverse possibilità di portare a casa i tre punti".

GUIDOLIN – "Sono squalificato e in panchina siederanno i miei collaboratori con i quali sono in sintonia e con cui condivido le stesse metodologie di lavoro - ha spiegato ai giornalisti nella conferenza pre-gara l'allenatore veneto -. Ripongo grande fiducia in Diego Bortoluzzi che guiderà i ragazzi per novanta minuti. La squadra le cose le sa fare, occorre metterci la stessa cattiveria agonistica messa nel match di Coppa Italia con l’Inter. I doriani stanno viaggiando bene, con nove punti conquistati nelle ultime cinque partite. Dovremo prendere in mano le redini dell'incontro con personalità per rispondere colpo su colpo agli uomini di Mihajlovic. Brkic? Non so se giocherà, sono ottimista".

FORMAZIONE - Privo di Obiang, Mihajlovic potrebbe affidarsi alla coppia esperta Maresca-Palombo. Dietro a Eder dovrebbe essere confermato il trio Sansone-Krsticic-Gabbiadini. Guidolin non riesce a recuperare Muriel nemmeno per questa partita. Al suo posto, favorito Nico Lopez. In mezzo al campo si contendono una maglia da titolare Lazzari e Pinzi.