Diretta Napoli - Atalanta in Coppa Italia

23:00 Ha dovuto faticare il Napoli per avere ragione di un'Atalanta arcigna che ha bloccato gli azzurri per lunghi tratti della partita. In gran spolvero Callejón, autore di una doppietta, ma è stato decisivo l'episodio del gol di Insigne nel cambiare la storia del match. Per l'Atalanta il rammarico di aver perso a causa di una disattenzione veniale, ma i nerazzurri escono a testa alta dal San Paolo. Grazie per averci seguito, alla prossima sempre su VAVEL!

22:55 Callejón a Rai Sport: "Oggi è stata una partita molto importante, quello che conta è che abbiamo vinto. Vogliamo andare lontano in tutte le competizioni, lavoriamo per tenere questo ritmo anche in campionato. Sto giocando bene, sento la fiducia di compagni e allenatore".

90+3' Finita! Napoli ai quarti di Coppa Italia. Termina qui l'avventura dell'Atalanta nella coppa nazionale.

90' Due minuti di recupero.

86' Tiro di Radosevic che diventa un assist per Higuain, il Pipita manca lo specchio della porta.

84' Ultimo cambio nell'Atalanta: esce Giorgi, entra Cigarini. Nel Napoli standing ovation per Callejón, al suo posto Bariti.

82' Stanno perdendo la testa i giocatori dell'Atalanta. Livaja litiga con Albiol, De Marco ammonisce entrambi.

80' TERZO GOL DEL NAPOLI!!! Callejón! Lancio di Inler per l'ex Real che sbuca alle spalle di Del Grosso e batte Polito.

79' Prova a chiuderla Hamsik! Insigne pennella in area per lo slovacco che cerca senza successo la giocata al volo.

76' Fuori Baselli, dentro Stendardo per ristabilire la linea a quattro in difesa.

72' GOL DEL NAPOLI!!!! La difesa dell'Atalanta si è fermata, convinta che il gioco fosse stato arrestato da De Marco per la posizione irregolare di Higuain. La palla rimbalza sulla schiena di Del Grosso e viene messa in rete da Insigne. L'assistente ha valutato come ininfluente la posizione del Pipita, facendo infuriare tutti i giocatori dell'Atalanta. Espulso Yepes che ha aggredito il guardalinee!

71' Palla pericolosa messa in area da Callejon: decisiva la deviazione di Benalouane nel mettere fuori tempo Insigne. Al termine dell'azione entra in campo Higuain al posto di Duvan.

64' Traversa di Insigne! La punizione dai 30 metri si stampa vicino all'incrocio dei pali, non ci sarebbe mai arrivato Polito.

63' Entrata fuori tempo di Cazzola ai danni di Inler, ammonito il centrocampista atalantino.

62' Nell'Atalanta dentro Marilungo, fuori l'autore del gol De Luca.

60' Entra in campo Hamsik, gli lascia il posto Pandev.

58' Inler tocca duro Nica, adesso la punizione in attacco ce l'ha l'Atalanta.

57' Si avvicina il momento del rientro in campo di Hamsik che sta ricevendo le ultime indicazioni da Benitez a bordocampo.

54' Benalouane atterra Duvan nei pressi della bandierina e riceve da De Marco il primo giallo della serata.

53' Gestione tranquilla del match da parte dell'Atalanta che non si scopre, anche quando potrebbe osare la ripartenza.

47' Atalanta che guadagna un corner. Livaja si coordina al volo di spalle alla porta, palla alle telle.

46' Riparte il match! Il Napoli dà il calcio d'avvio.

22:00 Va registrata una piccola contestazione al presidente del Napoli De Laurentiis: uno striscione lo esorta a spendere in questa sessione di mercato per rinforzare una squadra che vuole continuare a competere ad alti livelli.

21:55 Prima frazione tatticamente bloccata, il che è un bene soprattutto per l'Atalanta che non parte con i favori del pronostico. Il gol di De Luca è stato un fulmine a ciel sereno: bravi gli azzurri a rispondere subito, poi però gli ospiti si sono coperti bene e trovare spazi davanti è diventato sempre più difficoltoso.

21:50 Rafael ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che era difficile, dobbiamo stare attenti. Il nostro palleggio è buono, ma loro sono molto veloci".

45+3' Finisce il primo tempo! Al San Paolo 1-1 tra Napoli e Atalanta.

45+2' Insigne allarga per Pandev, cross che Yepes libera.

45' Due minuti di recupero.

43' Prova il tiro dai 25 metri Baselli, non trova la porta.

35' L'evoluzione della partita è diventata interessante. L'Atalanta prova la ripartenza e fino adesso il Napoli non è riuscito a ritrovare le redini del gioco che aveva in mano nei primi dieci minuti.

29' Pericolosa l'Atalanta! Giorgi mette in mezzo per De Luca, anticipato in angolo dall'intervento decisivo di Britos.

25' Da Insigne a Pandev, il macedone verticalizza in area per Duvan che calcia sull'esterno della rete.

21' Qualche piccola tensione tra Callejón e De Luca per un accenno di reazione dell'atalantino dopo una serie di tackle reciproci. Tutto rientrato senza provvedimenti.

18' Splendida apertura su Insigne, cross che Polito smanaccia e poi blocca su retropassaggio di testa di Yepes.

15' IMMEDIATO PAREGGIO DEL NAPOLI!!! Splendido tiro al volo di Callejón che non lascia scampo a Polito. L'assist è di Réveillère.

13' GOL DELL'ATALANTA!!! In contropiede i nerazzurri colpiscono con De Luca che mette in rete su assist di Livaja. Tutto è nato da un lancio smarcante di Benalouane che ha pescato il croato sulla sinistra.

12' Si fa vedere in avanti anche l'Atalanta. Livaja prova la soluzione dai 20 metri, Rafael respinge con i pugni.

11' Dopo più di dieci minuti di possesso palla il Napoli va alla conclusione con Pandev, palla alta sopra la traversa.

5' Il Napoli prende subito il comando delle operazioni. Pandev cerca l'appoggio su Duvan, la palla arriva a Polito.

2' Pronti via e gioco già fermo per uno scontro tra Maggio e Cazzola. È il capitano del Napoli ad aver avuto la peggio.

1' Comincia la partita! Calcio d'inizio battuto dall'Atalanta. Piove al San Paolo.

21:00 Questa la formazione dell'Atalanta: Polito; Del Grosso, Yepes, Benalouane, Nica; Kone, Cazzola, Baselli, Giorgi; De Luca, Livaja.

20:45 Meno di un quarto d'ora al fischio d'inizio e attendiamo la formazione dell'Atalanta. Curiosità per scoprire come Colantuono schiererà i suoi.

20:35 Nella partita di campionato dello scorso 14 settembre il Napoli ha vinto 2-0 con i gol di Higuain e Callejón.

20:25 Ricordiamo che la vincente di questa partita affronterà ai quarti di finale la Lazio il prossimo 29 gennaio. Se passa il Napoli, il quarto di finale si giocherà ancora al San Paolo. In caso di passaggio del turno dell'Atalanta invece si giocherebbe a Bergamo.

20:20 Benitez lascia in panchina Behrami e Higuain, oltre al rientrante Hamsik. Tra le novità di serata Radosevic e Duvan, mentre la linea a tre dietro alla punta colombiana è la stessa che gioca in campionato.

20:10 Non c'è molto turnover nel Napoli, ecco la formazione scelta da Rafa Benitez per cercare la qualificazione ai quarti.

#NapoliAtalanta Rafael; Maggio, Albiol, Britos, Reveillere; Inler, Radosevic; Insigne, Pandev, Callejón; Duvan #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 15 Gennaio 2014

20:00 Buonasera dal San Paolo! Non perdetevi l'ultimo ottavo di finale di questa Coppa Italia tra Napoli e Atalanta, che seguiremo in diretta su VAVEL.

19:45 Convocati Napoli (21 giocatori). Portieri : Colombo, Rafael. Difensori : Albiol, Armero, Britos, Contini, Fernandez, Réveillère, Uvini. Centrocampisti : Bariti, Dzemaili, Hamsik, Inler, Maggio, Radosevic. Attaccanti : Callejón, Duvan. Higuain, Insigne, Mertens, Pandev.

19:30 Convocati Atalanta (21 giocatori). Portieri : Frezzolini, Polito. Difensori : Benalouane, Brivio, Del Grosso, Lucchini, Nica, Stendardo, Yepes. Centrocampisti : Baselli, Bonaventura, Brienza, Cazzola, Cigarini, Giorgi, Kone, Migliaccio, Moralez. Attaccanti : De Luca, Livaja, Marilungo.

19:00 Il Napoli farà bene a non sottovalutare la partita. L'anno scorso i partenopei, che hanno vinto il trofeo in quattro occasioni, sono stati eliminati proprio agli ottavi ad opera del Bologna. Nelle ultime dieci edizioni hanno raggiunto i quarti di finale in tre occasioni. L'ultima volta che l'Atalanta ha superato lo scoglio degli ottavi è stata nel 2004/05, quando eliminò la Juventus (cinque gol in due partite di Lazzari) per poi uscire di scena ai quarti contro l'Inter.

18:30 Stefano Colantuono è perfettamente consapevole della difficoltà della partita di stasera, ma chiede ai suoi giocatori di dare il massimo: "Dobbiamo fare una bella figura, non va tralasciato il discorso qualificazione pur con tutte le attenuanti del caso: giochiamo contro una squadra che anche nelle seconde linee ha giocatori di grande qualità. Ci giocheremo la sfida con le nostre armi: a questo livello trovi sempre avversarie forti, però non bisogna mai partire con l'idea di aver già perso".

18:00 Rafa Benitez non intende sottovalutare la Coppa Italia, nonostante il Napoli sia ancora in corsa in tutte le competizioni: "Veniamo da una vittoria difficile in un ambiente caldo come quello di Verona. Le partite più ostiche sono proprio quelle di coppa, dove può sempre capitare qualche imprevisto. Quello che voi chiamate turnover, io lo chiamo gestione della rosa: abbiamo buoni giocatori in ogni reparto, il che ci consente di distribuire con equilibrio tutte le forze. Sia Reina che Hamsik sono pienamente disponibili, valuteremo se farli partire titolari oppure in panchina". La partita sará diretta da Andrea De Marco.

17:45 Il Napoli fa il suo ingresso nella competizione quale testa di serie. L'Atalanta ha superato nei turni precedenti Bari e Sassuolo e gioca stasera la prima gara in trasferta. Chi passa il turno affronterà la Lazio, vincitrice ieri sera sul Parma.

17:30 L'ultima partita degli ottavi di Coppa Italia si gioca al San Paolo e mette di fronte Napoli e Atalanta. Seguite la diretta su VAVEL, inizio della partita ore 21:00.