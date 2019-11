Il Milan cerca il pass per i quarti di Coppa Italia

San Siro. Ore 18.00. La cornice di pubblico non sarà delle migliori, ma il Milan deve sforzarsi di dipingere un quadro adatto al suo blasone. Uno sforzo, appunto. L'ultimo prima dell'approdo sulla panchina bollente di Clarence Seedorf, l'olandese "nato pronto". A sedersi sulla panchina questo pomeriggio ci sarà Mauro Tassotti, al quale è stata affidata ad interim la sede vacante rossonera dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. In conferenza stampa, Tassotti ha sottolineato a più riprese l'importanza del match contro gli spezzini. Vincere la Coppa Italia, infatti, permetterebbe al Milan di qualificarsi in Europa League, obiettivo (quasi) irraggiungibile. In caso di passaggio del turno, ci sarebbe l'Udinese di Guidolin sulla strada del Milan verso la semifinale. Obiettivo "straimportante", formazione straimportante. Tassotti non vuole attuare stravolgimenti radicali in vista del match di questo pomeriggio. In porta giocherà quasi certamente Abbiati, con Amelia che si siederà in panchina. In difesa spazio alla coppia centrale tutta francese con Rami e Mexes, mentre sugli esterni agiranno De Sciglio ed Emanuelson. Da non sottovalutare l'ipotesi Rami terzino destro al posto di De Sciglio con Bonera a comporre con Mexes la coppia centrale. A centrocampo si va verso il trio Poli, Montolivo e Cristante con Nocerino in panchina. Muntari, nonostante la squalifica in campionato, non è stato convocato da Tassotti. Non figura nella lista dei convocati neanche Nigel De Jong che ha accusato un fastidio muscolare negli ultimi minuti di gara contro il Sassuolo. Pochi dubbi anche in attacco: con Balotelli squalificato il ruolo di prima punta sarà affidato a Pazzini, che ritorna titolare dopo più di sei mesi. Alle spalle del Pazzo agiranno Honda e Kakà. Birsa, dal canto suo, è stato convolcato e potrebbe rappresentare la sorpresa dell'ultim'ora al posto del brasiliano.

Davis Mangia porta tutta la rosa a San Siro, compresi gli ultimi arrivati Bianchetti e Schiattarella. Mangia, tuttavia, non sarà in panchina perché squalificato per due turni. Ecco la lista completa dei convocati della squadra ligure. Portieri: Leali, Valentini, Vozar; Difensori: Ashong, Badanzeddu, Bianchetti, Borghese, Ceccarelli, Faye, Lisuzzo, Madonna, Magnusson e Migliore; Centrocampisti: Bovo, Carrozza, Culina, Klapan, Moretti, Orsic, Sammarco, Schiattarella e Seymur; Attaccanti: Catellani, Ciurria, Ebagua, Ferrari, Galelli, Passamonti e Rivas. Queste le probabili formazioni dei due team:

A dirigere il match di San Siro è stato designato Carmine Russo di Nola. Il fischietto napoletano ha già diretto il Milan in questa stagione nella seconda giornata di Serie A, quando a fine gennaio i rossoneri si imposero sul Cagliari per 3-1. I suoi assistenti saranno Filippo Meli e Salvatore Longo. Mazzoleni di Bergamo il quarto uomo. Non ci sono precedenti ufficiali tra lo Spezia e il Milan.