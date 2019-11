Il mercato del Diavolo secondo Seedorf

Atteso nel tardo pomeriggio allo scalo milanese di Linate, il neo allenatore del Milan Clarence Seedorf scenderà la scaletta dell'aereo con le idee ben chiare in testa, sia sullo stile di gioco che sulle prossime mosse rossonere sul mercato. Secondo quanto ci risulta, in serata o al più tardi domani Seedorf incontrerà Adriano Galliani per pianificare le strategie d'azione in questa finestra di calciomercato. Gli scenari, infatti, sono cambiati radicalmente dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Quella che è rimasta sostanzialmente immultata è l'impellente necessità di acquistare un centrocampista che possa giocare la Champions League, viste le squalifiche di Montolivo e Muntari in occasione dell'andata degli ottavi di finale in programma a San Siro il 19 febbraio contro l'Atletico Madrid di Simeone. Ma procediamo con ordine.

La situazione portieri a Milanello è congelata. Coppola e Abbiati sono sicuri di non spostarsi dal Centro Sportivo di Carnago in questa sessione di mercato, mentre la situazione di Amelia e di Gabriel è in continuo cambiamento. Dopo l'esonero di Allegri il portiere ex Livorno ha rivalutato l'idea di restare al Milan, nonostante avesse espresso aveva espresso in un tweet la sua volontà di lasciare i rossoneri prima della trasferta di Reggio Emilia. Per Gabriel, quindi, si profila ancora una volta il prestito: spente le sirene portoghesi, il portiere brasiliano è conteso tra Reggina e Cagliari, con i calabresi in netto vantaggio.

In difesa si lavora soprattutto sul fronte cessioni: Zaccardo piace a Parma, Bologna e Sassuolo ma, a sorpresa, la soluzione più probabile sembra il Besiktas, con l'intermediario di mercato Ernesto Bronzetti pronto a chiudere l'operazione da un momento all'altro. Confermati Zapata, Silvestre, Bonera e i terzini, oltre al nuovo arrivato Rami. Da monitorare invece la situazione Mexes: il francese vorrebbe conquistare il Mondiale e per questo starebbe pensando di accettare fin da subito la soluzione Monaco, con Ranieri che lo cerca ormai con insistenza da qualche settimana. L'operazione potrebbe andare in porto con una cifra non superiore ai 5 milioni di euro. Seedorf ha deciso di puntare forte su Abate, De Sciglio ed Emanuelson, con l'olandese che potrebbe addirittura rinnovare il contratto in scadenza. Constant potrebbe lasciare il Milan a fine stagione, a meno di clamorose offerte di mercato. In entrata Clarence proporrà Doria, giovane centrale brasiliano del Botafogo e suo ex compagno di squadra. I contatti con il Milan sono già avviati e il colpo sembra davvero pronto per la sessione estiva di mercato. Lo stesso Doria pochi minuti fa ha dichiarato: "Mi dispiace molto separarmi da Clarence". Sul giocatore verdeoro c'è anche la Juve, ma il Milan si sente "privilegiato" dall'intercessione del suo allenatore.

A centrocampo è tramontato il nome di Fernando, prossimo a legarsi al Porto per altre due stagioni e con una clausola recissoria di 15 milioni di euro. L'operazione Essien esiste e non è una semplice boutade di mercato: se Clarence Seedorf darà il nulla osta, il ghanese arriverà al Milan in prestito secco per sei mesi con opzione sulla seconda stagione. Il procuratore stesso del centrocampista Blues ha confermato poche ore fa l'interessamento forte del Milan. Il sogno di Seedorf si chiama Adam Maher, talentuoso centrocampista del Psv Eindhoven che si è ben messo in mostra nella doppia sfida playoff di Champions League proprio contro i rossoneri. L'operazione è fattibile, ma solo a giugno. Il prezzo dell'olandese si aggira intorno ai 12 milioni di euro, troppi in questo momento. A meno che il presidente Berlusconi non voglia fare al suo prediletto un bel regalo di benvenuto.

In attacco Seedorf non stravede per Balotelli e lo spettro di una cessione al termine della stagione non sembra poi così evanescente. La cessione di Matri alla Fiorentina ha comportato il ritorno di Petagna dal prestito alla Sampdoria. L'unico del pacchetto avanzato che potrebbe lasciare il Milan è Walter Birsa chiuso, dall'arrivo di Honda. Per il grande colpo in attacco bisogna attendere i soldi freschi portati da qualche cessione. Con il trequartista dell'Ajax Fischer che piace a Seedorf davvero tanto. E con Stam a fare da intermediario anche lui, come Maher, potrebbe rivelarsi un sogno neanche troppo impossibile per il futuro.

Nasce il Milan di Seedorf. Nasce il Milan del futuro con un solo obiettivo: rivalutare la mission societaria principale, vincere giocando bene. Fare come quando il Professore guidava il centrocampo rossonero con determinazione, tra un trionfo e l'altro, da un confine all'altro della Terra.