Diretta Milan - Spezia in Coppa Italia

Grazie a tutti voi che avete seguito la diretta di Milan - Spezia, valida per la Coppa Italia!

FINISCE QUI! MILAN 3 SPEZIA 1! Bel finale dello Spezia che si concede anche un gol al San Siro. Milan che vince come da pronostico ma che gioca in modo molto aggressivo e con la voglia di far bene. Torna al gol Giampaolo Pazzini e segna anche per la prima volta con la maglia del Milan Keisuke Honda!

Il Milan palleggia, ultimi secondi!

Ora lo Spezia ci crede e conquista un calcio d'angolo!

91': GOOOOOL DELLO SPEZIA! Migliore fa un gran tiro ma Abbiati para e poi Ferrari con una bella giocata la mette dentro. Esultano i tifosi dello Spezia al San Siro!

90': Si va verso i minuti di recupero che dovrebbero essere 3

87': Il Milan ora palleggia e avanza lentamente. Passaggi per lo più orizzontali

85': Entra il giovane Orsic, gli lascia il posto Catellani. Spezia con più voglia e più forze adesso!

83': Abbiati anticipa l'attacante e nega un probabile gol allo Spezia!

83': Poli la mette in mezzo all'area ma non ci arriva nessuno!

81': Poli prova la conclusione ma niente da fare per lui

78': Terza sostituzione per il Milan: entra Nocerino ed esce Robinho

76': Pronto ad entrare Ciurria, a fargli posto è Rivas!

73': Birsa prova il tiro ma finisce alto sulla traversa!

73': Ancora Culina prova il tiro, riparte il Milan

70': Culina prova il sinistro ma finisce altissimo! Intanto esce Pazzini ed entra Andrea Petagna, prima partita dal ritorno al Milan!

CLARENCE SEEDORF E' ARRIVATO AL SAN SIRO! Abbraccio con Galliani e applausi da tutti gli spettatori di tifo rossonero!

68': PAZZINI VICINO AL GOL ANCORA UNA VOLTA! Ma che parata fa Leali, ottimo il portiere dello Spezia!

67': Rami conquista palla con una spallata che l'arbitro giudica regolare. Grande sicurezza.

64': Fuori Honda dentro Valter Birsa per i rossoneri! Buona la prestazione del nipponico.

61': Fallo di Bianchetti su Mexes. Intanto fuori Schiattarella dentro Culina per lo Spezia.

60': Robinho finta sul difensore e la mette in mezza ma nessun rossonero colpisce!

57': Zaccardo cerca i dribbling in area ma sbaglia. Palla comunque del Milan

55': Honda sbaglia la conclusione. Rimessa dal fondo per lo Spezia

55': De Sciglio vicino al gol! Calcio d'angolo!

54': Mexes chiude su Ferrari e va avanti il Milan! Intanto Honda conquista un fallo

50': Honda per Pazzini che tira alto!!! Fallisce il 4-0 Giampaolo Pazzini!

47': KEISUKE HONDAAAA! Gol al debutto al San Siro del giapponese! Vincente il suo tap-in! 3-0 Milan e partita chiusa!

46': INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Seedorf sta raggiungendo il San Siro! Il prossimo allenatore del Milan dovrebbe riuscire a seguire almeno i minuti finali di questa partita.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! MILAN 2 SPEZIA 0. Tante occasioni create dai rossoneri in questi primi quarantacinque minuti. Trovano il gol Pazzini e Robinho. Lo Spezia fa quel che può ma il Milan è troppo aggressivo e recupera subito palla. Ora l'intervallo, mi raccomando, continuate a seguire la diretta qui su VAVEL!

44': Mexes si fa anticipare e va a fermare irregolarmente l'avversario. Ammonito!

41': Altissima la conclusione di Andrea Poli, spreca male questa opportunità!

39': Montolivo salva sulla linea di testa poi Abbiati blocca! Bovo vicino al gol per lo Spezia!

38': Prova la conclusione Ferrari ma c'è una deviazione calcio d'angolo

35': Migliore prova con il sinistro sulla ribattuta ma la palla esce fuori, buon tiro comunque!

34': Punizione per lo Spezia. Fallo di Cristante

32': GIAMPAOLO PAZZINI! 2-0, conclusione al volo! Milan aggressivo in attacco!

29': GOOOOOOL ROBINHO! Di testa Robinho la mette dentro, posizione regolare sul cross!

27': ANCORA PAZZINI! Honda gran passaggio per Poli che appoggia per Pazzini... Di poco sulla traversa

26': Schiattarella prova il tiro, brutta la sua conclusione.

25': De Sciglio prova la conclusione, ma è centrale e debole. Nessuna difficoltà per Leali.

23': PAZZINI COSA SBAGLIA, INCREDIBILE! Honda batte la punizione e la mette in mezzo all'area, Zaccardo di testa al centro per Pazzini che in scivolata la mette fuori per un soffio!!!

22': Fallo su Montolivo di Seymour che rimane a terra. Punizione interessante per il Milan!

19': Lo Spezia chiede un rigore per Rivas che cade in area ma per Russo è solo rimessa dal fondo!

18': Zaccardo sbaglia completamente il cross e lo Spezia riparte. Honda si prende il giallo per un fallo su Rivas.

17': Zaccardo si allunga la palla e la perde

15': Robinho offre un gran pallone a Poli che sbaglia lo stop da solo contro il portiere! Ma il guardalinee fischia fuorigioco

14': MEXES DA LONTANISSIMO! Ci prova il francese, non male...

13': Catellani prova una semi rovesciata ma è facile la parata per Abbiati questa volta.

12': Abbiati non blocca e rischia!!!

12': Fallo di Poli su Rivas. Occasione per lo Spezia.

9': Seymour corre e mette paura per un momento il Milan ma sbaglia il passaggio!

6': CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Calcio d'angolo battuto e Zaccardo prova a tirare con la potenza ma il portiere c'è.

4': Troppo lungo il cross di Robinho. Palla allo Spezia

1': Bovo trova il calcio d'angolo dopo aver battuto una punizione molto velocemente

1': PARTITI!

18:00: Tutto pronto per il fischio d'inizio! Arbitro: Russo.

17:55: Le squadre stanno ormai scendendo in campo. Non moltissimo gli spettatori al San Siro per quest'ottavo di finale di Coppa Italia. Serata fredda a Milano, solo 3°!

17:35: Ecco le formazioni ufficiali: MILAN: Abbiati; Zaccardo, Rami, Mexes, De Sciglio; Poli, Montolivo, Cristante; Honda, Robinho; Pazzini. SPEZIA: Leali; Baldanzeddu, Bianchetti, Lisuzzo, Migliore; Bovo, Seymour; Schiattarella, Catellani, Rivas; Ferrari. A disposizione: MILAN: Amelia, Gabriel, Birsa, Zapata, Kakà, Nocerino, Bonera, Silvestre, Emanuelson, Petagna. SPEZIA: Vozar, Valentini, Ceccarelli, Ashong, Magnusson, Ciurria, Culina, Klapan, Borghese, Galelli, Orsic, Passamonti.

16:55: Buonasera a tutti e benvenuti qui su VAVEL per la diretta della partita di Coppia Italia, Milan - Spezia! Prima partita del dopo-Allegri per i rossoneri che verranno guidati da Mauro Tassotti in attesa di Clarence Seedorf che potrebbe seguire già oggi il suo Milan al San Siro. Tassotti ha dato le prime indicazioni sulla formazione di oggi: dovrebbero giocare Rami e Honda dal primo minuto!

L'AVVENTURA DELLO SPEZIA NELLA COPPA ITALIA 2012/13: Lo Spezia fa il suo ingresso nella Coppa Italia al secondo turno, di fronte hanno il Sorrento che battono per 4-1. Al terzo turno sfidano i più accreditati del Cagliari che superano la squadra ligure per 2-1 mettendo fine alla loro avventura in Coppa Italia.

L'AVVENTURA DEL MILAN NELLA COPPA ITALIA 2012/13: Il Milan è entrata nella competizione dagli ottavi di finale sfidando la Reggina e battendola per 3-0 con gol di Yepes, Niang e Pazzini. Ai quarti incontra la Juventus contro la quale perde dopo i tempi supplementari: 1-1 al 90° con vantaggio rossonero di El Shaarawy e pareggio di Giovinco. Al 95° Vucinic segna il gol della vittoria per la Juventus che passa così in semifinale.

ESONERI MILAN: Oggi il Milan presenta in panchina Mauro Tassotti come primo allenatore dopo che ha fatto il vice dal lontano 2001. In totale il Milan ha esonerato solo 5 allenatori, in ordine: Liedholm, Tabarez, Zaccheroni, Terim e Allegri.

GLI EX: Ci sono alcuni giocatori che hanno giocato non molto tempo fa nella squadra ligure che precedentemente hanno fatto parte delle giovanili del Milan. Per esempio ci ha giocato la scorsa stagione Di Gennaro ( al Milan nel 2006/07 ), Henty fino a pochi giorni fa prima del prestito al Perugia, Romagnoli ( la seconda metà della passata stagione ). Attualmente l'unico ex rossonero allo Spezia è Paolo Sammarco, ex di Chievo, Sampdoria e Udinese oltre al Milan dove ha fatto parte delle giovanili. Tra gli ex c'è anche un allenatore: infatti Stroppa (ex allenatore della Primavera del Milan), ha allenato lo Spezia fino a metà dicembre 2013 quando poi è stato sollevato dall'incarico.

CURIOSITA': Questa è la prima volta che Milan e Spezia si incontrano in una gara ufficiale, solo una amichevole nel maggio del 2000 vinta dai liguri. La partita si svolse allo stadio Picco di La Spezia.