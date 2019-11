Seedorf, primo giorno a Milanello e contratto fino al 2016

Ora è ufficiale Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Milan. Stamane, nei nuovi uffici del club, ha firmato il contratto che lo legherà in rossonero fino al 2016 ,poco prima aveva anche sostenuto i test di idoneità fisica, superati brillantemente.

Il Milan ha anche postato una foto sul suo profilo twitter che ritrae un sorridente Seedorf mentre firma il contratto:

:#Seedorf is signing the contract with Mr Galliani! An exclusive pic live from #casamilan #insideacm pic.twitter.com/UoX6W3HX9a

— AC Milan (@acmilan) 16 Gennaio 2014

Nuovo allenatore, nuove abitudini: il primo allenamento si è tenuto a porte aperte. Insolito per un nuovo tecnico, ma quando questa mattina l’ ufficio stampa del Milan ha proposto a Seedorf di dare accesso alle telecamere, l’ olandese ha risposto subito di si. Mentre i giocatori impegnati ieri contro lo Spezia sono rimasti in palestra per lavori di scarico, in campo assieme agli assistenti Mauro Tassotti e Andrea Maldera, Seedorf alle 15.15 ha dato il via alla seduta, cominciata dal resto della squadra con un po' di riscaldamento, corsa ed esercizi stretching.

Seedorf si troverà di fronte tredici ex compagni di squadra, alcuni quasi coetanei: Abbiati, Amelia, Coppola, Abate, Bonera, De Sciglio, Mexes, de Jong, Emanuelson, Muntari, Nocerino, El Shaarawy e Robinho. L'olandese troverà Kakà, suo collega nel grande Milan di Ancelotti , ora forse giocatore più rappresentativo di questa squadra : “Riki è un grande amico, sono molto felice di poter ricostruire con lui altri bei momenti per il Milan". Ma è tanta la curiosità su come si presenterà al resto della squadra, soprattutto con Balotelli.

Sabato ci sarà la grande presentazione in grande stile con la presenza di Silvio Berlusconi. Milan al gran completo con l'obiettivo è quello di ricostruire e riaprire un cicloche l'avventura abbia inizio.