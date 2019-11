Diretta Juventus-Sampdoria in Serie A

A voi tutti un affettuoso saluto da Giuseppe Mercuri (@GiuMercuri), alla prossima con le dirette di VAVEL ITALIA!

48' - FINISCE QUI! LA JUVENTUS BATTE ANCHE LA SAMPDORIA E CONQUISTA LA DODICESIMA VITTORIA CONSECUTIVA!

45' - tre minuti di recupero!

41' - gran tiro di Pogba, fuori di poco!

40' - cambio per la Juventus, fuori Tevez, dentro Giovinco, fuori Llorente, dentro Quagliarella!

35' - cambio per la Juventus, fuori Asamoah, dentro Peluso!

33' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL UN GOL MERAVIGLIOSO DI POGBAAA!!! UN TIRO DALLA DISTANZA FANGTASTICO! CHE GIOCATORE!

Un tiro stellare da fuori area di Pogba batte Da Costa e ci riporta davanti di due lunghezze #JuveSamp 4-2 — JuventusFC (@juventusfc) 18 Gennaio 2014

31' - punizione centrale di Tevez, para Da Costa!

31' - ammonito Gastaldello per il fallo su Llorente!

30' - contropiede due contro due, Pogba serve malissimo Vidal e regala palla alla Samp!

28' - tiro fantastico di Gabbiadini che sbatte sulla traversa! Che partita di MANOLO GABBIADINI!

27' - gran tiro di Pogba dai 25 metri, pallone fuori non di molto!

25' - REEEEEEEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEE!!! GABBIADINI!!! COLPO DI TESTA, MIRACOLO DI BUFFON, SUL TAP IN ARRIVA GABBIADINI E METTE DENTRO!!! CHE PARTITA ALLO JUVENTUS STADIUM!

#JuveSamp 24' 2T:GOOOOOOOOL! Miracolo di Buffon su un colpo di testa. Questa volta però non può nulla sulla ribattuta di Gabbia che fa 3-2 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 18 Gennaio 2014

24' - conclusione di Obiang deviata, corner!

22' - pallone dentro di Pogba, controllo di coscia di Llorente che regala palla a Da Costa!

18' - Llorente lanciato in profondità da Vidal, da solo davanti a Da Costa spedisce fuori il pallone!

16' - AUTENTICO MIRACOLO DI BUFFON SUL COLPO DI TESTA DI DE SILVESTRI!

15' - deviato il traversone di Wszolek, angolo per la Samp!

7' - cambio per la Sampdoria, fuori Mustafi, dentro Costa!

6' - pestone di Wzsolek su Lichtsteiner, giallo per il polacco!

3' - a terra Chiellini, pare si sia fatto male ad una mano nel cadere!

1' - tiro di Gabbiadini, parata di Buffon!

46' - RICOMINCIA IL MATCH! SECONDO TEMPO DI JUVENTUS - SAMPDORIA!

46' - cambio nella Sampdoria, fuori Bjarnason, dentro Renàn!

45' +1 FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! JUVENTUS AVANTI DI TRE GOL SULLA SAMPDORIA!

41' - REEEEEEEEEEEETEEEEEE VIDAL!!! NON SBAGLIA DAL DISCHETTO!!! TRE A UNO!

Sul dischetto @kingarturo23: ECCOLO!!! IL TERZO GOOOOOOOOOOOOOOL palla da una parte portiere dall'altra! — JuventusFC (@juventusfc) 18 Gennaio 2014

41' - RIGORE PER LA JUVENTUS!!! ATTERRATO IN AREA VIDAL SU PASSAGGIO FILTRANTE DI MARCHISIO!

38' - REEEEEEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEE INCREDIBILEEEE!!! ACCORCIA LE DISTANZE LA SAMP! CROSS DEVIATO DA BARZAGLI! QUINDI AUTORETE!!!

#JuveSamp 38' 1T:GOOOOOL! 2-1! Sugli sviluppi di un corner Gabbiadini prova il cross teso e trova Barzagli che riempie la rete sbagliata — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 18 Gennaio 2014

37' - buon momento per i blucerchiati, che cercano il gol che accorcerebbe le distanze!

32' - Marchisio serve in area Lichtsteiner, tiro altissimo dello svizzero!

31' - gran colpo di testa di Mustafi, pallone alto!

31' - punizione di Gabbiadini deviata in angolo!

29' - Chiellini stende Gabbiadini, cartellino giallo per lui!

28' - tiro dall'area piccola di Tevez, botta che colpisce il pallo e la testa di Da Costa! Sfortunato l'argentino!

26' - tiro di Mustafi, ottimo riflesso di Buffon che con il piede riesce a parare!

24' - REEEEEEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEE!!! ANCORA LLORENTE DI TESTA! STACCO IMPERIOSO!!! LLORENTE!

E SONO DUEEEEEEE!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL @llorentefer19 Re! — JuventusFC (@juventusfc) 18 Gennaio 2014

24' - prova il sinistro Asamoah, pallone deviato in angolo!

23' - colpo di testa di Gastaldello, pallone impreciso che termina sul fondo!

20' - splendido tiro di Gabbiadini che scheggia il palo ! Brivido per la Juve!

18' - REEEEEEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEE!!! PASSA LA JUVENTUS! OTTIMO PASSAGGIO IN PROFONDITA' DI POGBA CHE IMBECCA VIDAL CHE CON UN TOCCO DOCILE TRAFIGGE DA COSTA!

GOOOL GOOOL GOOOOL È LUI!!! @kingarturo23 Lo stadio esplode!!!! #forzajuve — JuventusFC (@juventusfc) 18 Gennaio 2014

17' - punizione alta di Pogba, senza impaurire Da Costa!

15' - gran botta di Tevez da posizione defilata, pallone fuori di poco!

14' - problemi fisici per Mustafi! Sembra poter continuare!

13' - spettacolare Juve! Aggancio di Pogba, pallone dentro, al volo Chiellini, ma il tiro è ribattuto, ci prova ancora la Juve!

12' - Juventus stabilmente nell'area doriana!

8' - cerca la percussione dal lato dell'area Wzsolek, chiuso da Chiellini!

4' - cross deviato di Lichtsteiner, primo corner del match per la Juventus!

3' - bella iniziativa di Llorente che dà il pallone ad Asamoah che da posizione defilata calcia debolmente, para Da Costa!

2' - problemi per Manolo Gabbiadini che sta zoppicando!

20.46 - SI COMINCIA! JUVENTUS - SAMPDORIA!

20.40 - ...direttamente dalle mani del Presidente! Ancora grazie al nostro Giorgione per queste 300 gioie insieme. #JuveSamp pic.twitter.com/5D7Qbil43F

— JuventusFC (@juventusfc) 18 Gennaio 2014

20.33 - Viene premiato Giorgio Chiellini, il difensore bianconero entra a far parte di coloro che hanno superato le 300 presenze in bianconero!

20.10 - Ecco la formazione della Samdoria: Da Costa, De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Regini, Palombo, Obiang, Gabbiadini, Bjarnason, Wzsolek, Eder.

19.55 - In panchina per la Juventus ci saranno Storari, Rubinho, Caceres, Bonucci, Peluso, Isla, Padoin, Pirlo, Pepe, Vucinic, Giovinco, Quagliarella!

19.53 - FORMAZIONE UFFICIALE DELLA JUVENTUS:

#Juventus starting XI: Buffon, Barzagli, Ogbonna, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pogba, Asamoah, Tevez, Llorente. #JuveSamp — JuventusFC (@juventusfc) 18 Gennaio 2014

19.51 - Per problemi ad una coscia, Leonardo Bonucci non scenderà in campo, al suo posto Angelo Ogbonna!

19.34 - Tutte e due le squadre sono arrivate nel tunnel dello Juventus Stadium!

19:30 - Ritorna la Serie A, ritorna anche la Juventus, che questa sera allo Juventus Stadium ospiterà la Sampdoria di Sinisa Mihajlovic. Sarà la prima giornata del girone di ritorno, il “giro di boa” del massimo campionato, che vede i padroni di casa sempre più leader della classifica, a quota 52 punti, con la Roma che segue a 44, otto punti che sembrano un macigno insormontabile per la squadra di Rudi Garcia, ma anche la causa di un possibile appagamento dei bianconeri, forti del vantaggio sulle inseguitrici. La paura maggiore di Antonio Conte, che sta cercando di mantenere alta la concentrazione sotto tutti i punti di vista. A trascinare la squadra bianconera a suon di gol in campionato sono Carlos Tevez e Fernando Llorente, più volte criticati, con il passare del tempo sono entrati in sintonia, bucando le difese avversarie, e segnando in due venti gol. Lo spagnolo, ex Athletic Bilbao, nell’ultima partita del Sant’Elia contro il Cagliari ha messo a segno una doppietta, risultando il migliore dei suoi.

19:20 - In casa Sampdoria invece l’arrivo di Mihajlovic sembra aver dato respiro ad una squadra in serie difficoltà sotto la guida di Delio Rossi. Sotto la guida del serbo sono arrivate le vittorie contro Catania e Chievo, i pareggi contro Lazio, Inter e Parma, ed avendo perso solamente due volte, contro il Napoli in campionato e in Coppa Italia contro la Roma che ha dunque eliminato i ragazzi di Sinisa. Il prossimo ostacolo dei giallo rossi sarà appunto la Juventus martedì all’Olimpico. I blucerchiati sono reduci dalla convincente vittoria a Marassi per 3 a 0 contro l’Udinese, ed hanno trovato in Eder il nuovo goleador. Il brasiliano ha segnato fino ad ora nove reti, dimostrandosi letale in zona gol, e staccando l’altro attaccante che è Manolo Gabbiadini (di proprietà della Juventus) a quota quattro.

19:10 - Andando a dare un’occhiata al calciomercato delle due squadre, la Juventus ha ufficializzato quest’oggi il prestito di Paolo de Ceglie al Genoa fino al 30 giugno, il giocatore, preso in pochissime volte in considerazione dal mister Conte, ha deciso di cambiare aria per giocare con più continuità. A Genova invece è stata una settimana di addii per la Samp, infatti Enzo Maresca, arrivato nell’estate del 2012, si è accasato a Palermo, Simon Poulsen ha rescisso il proprio contratto e Mirko Eramo è volato nella serie cadetta, ad Empoli.Rispetto alla partita di Cagliari, Conte potrà avere di nuovo a sua disposizione Andrea Barzagli, che insieme a Chiellini e Bonucci formerà il classico trio di difesa. A centrocampo invece Claudio Marchisio potrebbe essere schierato dal primo minuto, al posto di Andrea Pirlo, il numero otto bianconero, reduce dal gol a Cagliari che sembra avergli ridato fiducia, non potrà sprecare questa probabile occasione dal primo minuto. In attacco intoccabile la coppia Tevez-Llorente. Assenze pesanti invece per i blucerchiati, infatti non potranno prendere parte alla sfida due tasselli importanti per il centrocampo doriano, Soriano e Krsticic. Confermatissimo invece Eder, unica punta, che sarà assistito alle sue spalle da Gabbiadini, Bjarnason e Wszolek. Per un classico 4-2-3-1.

19:00 - Un cliente ostico per la Juventus, i doriani infatti, la scorsa stagione, sono stati la squadra che è riuscita nella doppia impresa di battere la squadra torinese sia all’andata che al ritorno. Senza dubbio l’impresa titanica resta quella del 6 gennaio 2013, la vittoria allo Juventus Stadium grazie alla doppietta di Mauro Icardi che rispose all’iniziale gol di Giovinco. Priva di grandi emozioni la vittoria al ritorno, visto che era l’ultima giornata di campionato e tutti i giochi erano ormai fatti, con la Juventus campione d’Italia da due giornate. Ma andando a sbirciare le statistiche, la Sampdoria, in casa dei bianconeri dopo che tornarono in Serie A, ha sempre creato problemi, costringendo i bianconeri a vincere una sola volta, nel novembre del 2009, vittoria per 5 a 1 dalla squadra guidata allora da Ciro Ferrara, che ha anche guidato la Samp, dal luglio del 2012 fino a dicembre, a causa del suo esonero, dopo aver totalizzato nove sconfitte di cui sette consecutive. Nella sfida d’andata, giocata a Marassi il 24 agosto, la Juve ne uscì vincente grazie ad un gol, il primo in bianconero, di Carlos Tevez, dopo una splendida azione corale firmata Vidal-Pogba. A dirigere la partita ci sarà Andrea Gervasoni, della sezione di Mantova, coadiuvato dagli assistenti De Luca e Petrella, giudici di porta Tommasi e Irrati, quarto uomo Posado.