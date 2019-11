Diretta Roma - Livorno in Serie A

19.55 - Amici di Vavel Italia per Roma-Livorno è davvero tutto! Alessandro Mancinelli vi ringrazia per la cortese attenzione e vi invita a rimanere su VAVEL per il proseguio della Serie A che tra poco proporrà la sfida tra Juventus e Sampdoria. Seguitela con noi, sempre su VAVEL! Non andate via!



Larga vittoria della Roma ai danni del Livorno che passeggia per 90' minuti mettendo la squadra di Perotti in ogni azione d'attacco alle corde. Partita mai in discussione, mai in bilico e ospiti mai pericolosi che chiudono la gara senza mai tirare in porta. La Roma propone un gioco nettamente migliore, più rapido e di qualità che stende il Livorno già all'avvio. Per i toscani fondamentale sarà la prossima partita contro il Sassuolo, sfida in chiave salvezza per entrambe le squadre. La Roma invece andrà a Verona e sfiderà l'Hellas in una partita che già si annuncia spettacolare.







90+2' FINITA!! Non succede praticamente nulla nei minuti di recupero. La Roma batte il Livorno 3-0!!



89' Saranno due i minuti di recupero!



88' Si avvicina per la Roma la quarta vittoria consecutiva all'Olimpico. Ancora in possesso palla la squadra di Garcia che gestisce senza problemi il largo vantaggio



85' Cross di pregevole fattura del brasiliano Dodò, Florenzi non arriva a deviare il pallone in rete per un soffio!!



84' Conclusione di potenza di Totti in precedenza che Bardi ha ribattuto senza affanni. Adesso è il Livorno a spingere ma la partita è ampiamente conclusa se mai per gli ospiti è iniziata







80' Dopo l'entrata in campo di Totti che ha esaurito i cambi a disposizione di Garcia, anche il Livorno usufruisce dell'ultimo cambio:esce Benassi, entra Mosquero



GOOOOOOL!! GOOOOOOL!! GOOOOL!! 3-0!! LJAJIC!! Destro micidiale in contropiede che non ha lasciato scampo a Bardi!!



75' Altro miracolo di Bardi che evita alla Roma di dilagare sul 3-0! Ljajic ci aveva provato di sinistro questa volta ma l'estremo difensore del Livorno è riusciuto a metterci i pugni. Intanto cambio negli ospiti, fuori Ceccherini, dentro Lambrughi



74' Apertura di De Rossi per Dodò sul fondo. Il brasiliano la mette in mezzo ma il pallone finisce tra le braccia di Bardi



70' Venti minuti alla fine della gara. La Roma è in totale controllo. Deve ancora arrivare il primo tiro nello specchio della porta da parte del Livorno



68' Secondo cambio per Garcia. Al posto di Pjanic entra in campo Nainggolan



LJAAAAJIIIC!!! Conclusione di destro che esce di pochissimo a lato!!



66' Prova a far girare il pallone il Livorno ma il giro palla degli ospiti non ha nessuna pretesa. Troppo lenta la manovra della squadra di Perotti



64' Pronto ad entrare Florenzi che prenderà il posto di Gervinho. Eccolo il cambio!



61' Ancora Pjanic! Bardi si distende e devia la conclusione del centrocampista della Roma in calcio d'angolo!







PJAAAANIIIC!!! Deviazione provvidenziale di Mbaye sul tiro a botto sicuro del serbo che arrivava lanciato in area di rigore!



58' Ritmi bassi all'Olimpico adesso e giocatori del Livorno che continuano a rincorrere quelli della Roma sempre in possesso palla



55' Rassegnato al risultato il Livorno del neo tecnico Perotti. I toscani hanno raccimolato soltanto un punto nelle ultime dieci partite disputate. Anche oggi altra prestazione da dimenticare



52' Nessuna reazione da parte del Livorno che continua ad attendere la Roma nella propria area di rigore



50' E' un susseguirsi di pericoli per la squadra ospite che può riprendere fiato grazie ad un fallo d'attacco fischiato a Benatia, autore del secondo gol



48' Livorno schiacciato nella propria metà campo. Torosidis ha appena crossato in mezzo sul secondo palo, Bardi ha dovuto respingere di pugni il traversone del terzino della Roma



45' RICOMINCIATA! Cambio tra le file del Livorno. Al posto di Duncan è entrato Borja. Roma in possesso palla







19.00 - Squadre pronte a ricominciare. Non dovrebbero esserci cambi! A tra pochissimo con il secondo tempo di Roma-Livorno



Partita senza storia finora. La Roma sta demolendo il Livorno che deve ringraziare la sorte e la giornata di grazia di Bardi se il passivo li vede sotto di due e non più gol. La squadra toscana non ha mai tirato in porta e non si è quasi mai vista in zona d'attacco. Nel secondo tempo la Roma continuerà a fare la sua gara e la sensazione è quella che il Livorno rischi seriamente la goleada.







45+1' Il primo tempo si chiude sulla botta mancina di Strootman che esce di un soffio a lato! Il Livorno è alle corde. I primi quarantacinque vedono la Roma avanti 2-0



ANNULLATO IL TERZO GOL DELLA ROMA!! Sul tiro di Destro il guardalinee ha visto la posizione irregolare di Castan!



44' Copione della partita che non cambia. Possesso di palla della Roma che gioca senza fretta e con pazienza aspetta il momento giusto per mettere il piede sull'acceleratore e rendersi pericolosa







40' Ancora un occasione per la Roma. Pochissimi istanti fa Gervinho si è divorato il gol del 3-0! Il Livorno è completamente in balia dei giallorossi



38' Impresa impossibile per gli ospiti quella di tenere a centrocampo De Rossi e Pjanic che stanno facendo letteralmente impazzire il Livorno



GOOOOOOL!!! GOOOOOOL!! GOL!! 2-0 ROMA!! STROOTMAN!! Azione corale stupenda e spettacolare della Roma, tiro di Destro respinto da Bardi ma sulla ribattuta l'olandese la mette dentro!!! E' il primo gol di Strootman all'Olimpico!



34' Avanza ancora la Roma con Gervinho che serve dentro Strootman. L'olandese però ha concluso in maniera troppo morbida. Nessun pericolo per la porta difesa da Bardi



32' La squadra di Garcia non sta subendo niente. Il Livorno non è mai entrato nell'area di rigore giallorosso. Tutto fin troppo facile fin qui per i padroni di casa che hanno il solo "torto" di non riuscire a raddoppiare



GEEEERVIIINHOOO!! ANCORA BARDI!! La Roma addormenta il gioco per poi ripartire a cento all'ora! Pjanic vede l'inserimento dentro dell'ivoriano, lo serve e Gervinho calcia a botta sicura. Bardi in due tempi salva il Livorno!



28' Solo Roma in campo. Dominio giallorosso da entrambi i lati del campo. Livorno in seria difficoltà



DEEEESTROOO!!! Che parata di Bardi!! De Rossi serve un eccellente pallone rasoterra per il bomber che da centro area ha calciato in porta ma in qualche modo Bardi ha respinto!



22' Per l'ottava volta il Livorno ha preso gol nei primi quindici minuti di partita. La Roma continua a girare palla



20' Azione personale di Piccini che si accentra dal limite e spara di sinistro dopo aver saltato netto Dodò ma la sua conclusione finisce alta e larga



18' Giallorossi padroni del campo, buona la rete di passaggi dei giocatori della Roma. Non riesce a tenere palla invece il Livorno



BEEEENAAATIAAA!! Semi rovesciata dall'area piccola!! Il pallone finisce alto di un soffio! Vicinissima al raddoppio la Roma!



15' Primo corner della gara battuto dalla squadra di Rudi Garcia, tante spinte a centro area ma nessun pericolo per la porta di Bardi



12' Pressing aggressivo dei giocatori del Livorno ma finora nessuna difficoltà per i giallorossi nel superare la metà campo







10' Pochissimo Livorno in campo. Poco fa rimasto a terra Ljajic che si è però rialzato senza troppe complicazioni. La Roma è meritatamente in vantaggio. Ancora nessuna azione offensiva per gli ospiti







8' E' il quarto gol di Mattia Destro in questa stagione. C'è da dire però che Gervinho al momento del tocco sembrava in fuorigioco



GOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!! DESTROOOO!! Iniziativa dalla destra di Castan, palla in mezzo, Gervinho non controlla ma Destro da due passi la mette dentro!! Roma in vantaggio!!



5' Possesso di palla prolungato per la Roma, assolutamente padrona del centrocampo



3' Benassi sbaglia il passaggio largo per Paulinho al vertice di rigore. Ripartono i giallorossi



2' Torosidis ha messo dentro un pallone interessante subito però intercettato e spazzato via dalla retroguardia del Livorno. Partita molto bene la Roma



1' INIZIATA!!! E' il Livorno a giocare il primo pallone della gara







17.58 - Tre partite in otto giorni per i giallorossi, che giocheranno tra pochissimo contro il Livorno, martedì in Coppa Italia con la Juventus e domenica si sposteranno al "Bentegodi" per sfidare l'Hellas Verona. Tutto pronto per il calcio d'inizio!



17.55 - Squadre nel tunnel dello Stadio Olimpico! Roma e Livorno stanno per fare il loro ingresso in campo!



17.45 - Un quarto d'ora all'inizio del match!! All'Olimpico è calata la notte ma i sedici gradi rendono l'atmosfera molto piacevole. I giocatori si stanno ancora scaldando ma tra meno di dieci minuti torneranno negli spogliatoi per le ultime indicazioni prima del fischio d'inizio



17.25 - Questa invece la formazione ufficiale del Livorno: Bardi; Piccini, Valentini, Rinaudo, Ceccherini, Mbaye; Benassi, Biagianti, Duncan; Greco; Paulinho.



17.20 - Questi gli undici titolari giallorossi che alle 18 affronteranno il Livorno:

#RomaLivorno De Sanctis; Torosidis, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Ljajic, Destro, Gervinho pic.twitter.com/Mpf99zMDCB — A.S. Roma (@OfficialASRoma) January 18, 2014

17.15 - L'Olimpico va lentamente riempiendosi e vede già in campo i giocatori di Roma e Livorno per il consueto riscaldamento pre-gara.











16.55 - Amici di Vavel Italia, benvenuti alla partita Roma-Livorno! I giallorossi iniziano il girone di ritorno con un secondo posto solo segnato ad agosto. I toscani si trovano per la prima volta senza l'idolo-allenatore Davide Nicola, al suo posto Attilio Perotti. I giallorossi affrontano i toscani con il pensiero, inevitabilmente, rivolto alla supersfida contro la Juventus di martedì prossimo per i quarti di finale della Coppa Italia: brucia ancora tantissimo il 3-0 rimediato a Torino nel big-match del 5 gennaio scorso e Rudi Garcia medita vendetta anche se il tecnico francese ha dichiarato nella giornata di venerdì di "pensare soltanto alla partita contro il Livorno". Il calcio d'inizio è fissato alle 18. Poco più di un'ora dunque all'inizio di Roma-Livorno!







All'Olimpico inizia ufficialmente il girone di ritorno di Serie A, con Roma e Livorno in campo oggi alle 18 in occasione del primo anticipo del 20° turno di campionato. I giallorossi arrivano dalla convincente vittoria col Genoa, mentre i labronici hanno archiviato il pesante ko interno col Parma che è costata la panchina a Davide Nicola: al posto del tecnico che ha riportato i toscani nella massima divisione c'è Attilio Perotti, il quale ha abbandonato il suo ruolo nella dirigenza per tornare a guidare la squadra amaranto.



Il neotecnico del Livorno ha ammesso di voler trattenere Paulinho per la seconda parte di stagione, invocando inoltre due innesti entro fine mese da parte del presidente Spinelli. Lo stesso patron - ovviamente insoddisfatto per l'ultimo posto in classifica a quota 13 punti in coabitazione del Catania - ha però ammesso di credere alla salvezza a fine stagione, mentre in sede di campagna acquisti si segue con attenzione Maxi Lopez e potrebbe a breve arrivare Traoré, esterno ex Juventus attualmente al Queens Park Rangers. Per la Roma di Garcia prosegue invece la rincorsa alla Vecchia Signora (attualmente in vantaggio di otto punti sui giallorossi) nonostante l'ottimo bottino alla 19° con 44 punti in cassaforte, con un occhio rivolto al Napoli che occupa la terza posizione con due lunghezze in meno.



DIRETTA ROMA-LIVORNO



Sono 18 gli incontri disputati in serie A dalle due squadre a Roma, quattordici vittorie del Roma (l'ultima nel campionato 2006/07 per 2-0), due i pareggi (l'ultimo nella stagione 2007/08 per 1-1) e due vittorie del Livorno (l'ultima nel 2009/10 per 1-0). Sono 50 le reti realizzate, 47 dai giallorossi e 7 dagli amaranto.



La Roma non subisce gol in casa, in match ufficiali, da 331′: ultima rete incassata da Vargas al 29′ di Roma-Fiorentina 2-1 dello scorso 8 dicembre, in campionato. Poi si sommano i rimanenti 61′ di quella gara e le intere vinte dalla Roma contro Catania (4-0 in A), Sampdoria (1-0 in coppa Italia) e Genoa (4-0 in serie A).



Il Livorno non vince in campionato dal 3 novembre scorso, 1-0 al «Picchi» sull’Atalanta. Nelle 8 giornate seguenti i toscani hanno ottenuto un solo punto (2-2 in casa contro il Milan lo scorso 7 dicembre), subendo poi 7 sconfitte. In trasferta il Livorno non segna da 585′, ossia dal 45′ di Hellas Verona-Livorno 2-1 del 29 settembre scorso, autore del gol Rinaudo.







I giallorossi sono tornati alla vittoria, 4-0 contro il Genoa, dopo lo 0-3 subito allo Juventus Stadium il 5 gennaio. Sono ancora all'inseguimento dei Campioni d'Italia anche se hanno 8 punti di svantaggio. I toscani, hanno esonerato l'allenatore Nicola e al suo posto è arrivato Attilio Perotti. Sono all'ultimo posto in classifica con il Catania a 13 punti, nelle ultime otto partite hanno conquistato un solo punto (2-2 in casa con il Milan), realizzando tre reti e subendone diciassette.



Quattro degli ultimi sei incontri di campionato tra Roma e Livorno sono finiti in parità (una vittoria per parte). Gli amaranto hanno vinto l’ultima sfida di Serie A giocata in casa della Roma (ottobre 2009), dopo che avevano perso cinque delle precedenti sei sfide disputate all’Olimpico. Il Livorno non è mai riuscito a realizzare più di un solo gol nelle 17 gare di Serie A disputate in casa della Roma, sette le reti totali dei toscani in questi confronti.



Dopo aver vinto tutte le prime 10 partite di questo campionato, la Roma ha trovato solo tre successi nelle successive nove (cinque pareggi, una sconfitta). La Roma rimane con la Juventus una delle due formazioni di questa Serie A a non aver ancora perso in casa, ed è quella che ha incassato meno gol tra le mura amiche, solo due. Un solo punto ottenuto dal Livorno nelle ultime otto gare di campionato, in sei delle quali non è riuscito a segnare: questa striscia negativa è costata la panchina a Davide Nicola. Dopo aver raccolto quattro punti nelle prime due trasferte della stagione, i labronici hanno perso tutte le successive sette gare esterne di campionato, senza riuscire a segnare nelle ultime sei.



Sono 12 le gare senza gol subiti per la Roma in questa Serie A, solo il Lille (14) ha fatto meglio finora nei cinque principali campionati europei. I giallorossi sono l’unica formazione di questo campionato a non aver ancora incassato gol nel primo quarto d’ora di gioco, mentre nessuna squadra ha subito più reti del Livorno nello stesso parziale (sette). Il Livorno non ha vinto nessuna delle 14 partite in cui è passato in svantaggio (due pareggi, 12 sconfitte). Sono tre le reti di Daniele De Rossi contro il Livorno in Serie A, solo contro il Chievo ha segnato di più (quattro gol).



ARBITRO - Sarà Carmine Russo di Nola ad arbitrare Roma-Livorno, in programma sabato alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico. Il bilancio di Russo con la Roma è positivo: in 8 precedenti sono 6 le vittorie dei giallorossi e solo 2 le sconfitte. Proprio contro il Livorno, nella stagione 2009/2010, Russo arbitrò un Roma-Livorno finito 0-1 con rete dell’ex Tavano. La stagione seguente, però, ricordiamo tutti un vero e proprio scandalo: era Brescia-Roma, finita 2-1, con Russo che negò due rigori solari alla Roma, concesse un penalty discutibile per i lombardi con conseguente espulsione di Mexes che aveva commesso fallo fuori area.



Anche nelle sei vittorie romaniste con Russo arbitro non mancarono episodi discussi. In particolare in Bari-Roma 2-3 del 2011, con l’arbitro campano che espulse sia Perrotta che De Rossi; nel 2012 diresse il 2-0 all’Olimpico contro il Chievo, con doppietta su rigore di Totti, e il 3-2 a Cesena, ultima gara della prima difficile stagione della gestione americana. Infine, a completare lo score di successi le vittorie casalinghe con Parma (2-0) e Siena (4-0) dell’annata 2012/13. Sempre nell’ultima stagione, Russo ha arbitrato l’ottavo di finale di Coppa Italia con l’Atalanta, vinto per 3-0 dalla formazione allora guidata da Zeman. Nell’occasione, l’arbitro avellinese si è segnalato per l’espulsione di Osvaldo, reo di aver rifilato una gomitata al difensore nerazzurro Matheu.







QUI ROMA - Tutti a disposizione di Rudi Garcia ad eccezione di Balzaretti, ancora in fase di recupero. Al suo posto giocherà come sempre Dodò che completerà la difesa formata da Maicon sul versante opposto e dalla coppia centrale Benatia-Castan a protezione della porta di De Sanctis. A centrocampo spazio ancora al neo acquisto Nainggolan che affiancherà De Rossi e Strootman, dando un turno di riposo a Pjanic. In attacco il tridente dovrebbe essere composto da Florenzi, Totti e Gervinho, l'attacco che ha permesso ai giallorossi di vincere le prime dieci gare di campionato.



QUI LIVORNO - Il nuovo tecnico Perotti avrà tutti a disposizione per il match contro la Roma. Gli ospiti dovrebbero schierarsi con una formazione molto difensiva. Bardi confermato in porta, in difesa Piccini e Mbaye sugli esterni, mentre i centrali saranno Rinaudo, Coda ed Emerson. A centrocampo muscoli e tecnica con Duncan, Luci e Benassi. Sulla trequarti spazio a Greco che dovrà sostenere l'unica punta Paulinho.



QUESTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-LIVORNO



Roma (4-3-3) - De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Totti, Gervinho. Livorno (5-3-1-1) - Bardi; Piccini, Rinaudo, Emerson, Coda, Mbaye; Luci, Benassi, Duncan; Greco; Paulinho.