La Sampdoria sogna un altro scalpo allo Juventus Stadium

Tornare alla Juventus Stadium evoca nei blucerchiati bei ricordi, quell'impresa omerica targata Icardi, il giorno della Befana della scorsa stagione. Uno scalpo importante, tanto storico quanto eroico, a maggior ragione se ottenuto in dieci uomini, nel fortino quasi inespugnabile dei Campioni d'Italia.

La Juve marcia a velocità straordinarie, cerca la dodicesima vittoria consecutiva in campionato, ed è difficile metterle i bastoni tra le ruote. Ma l'esperto Sinisa è stato chiaro, per la Juve non sarà una passeggiata. Il Doria ha cambiato marcia, ha spiegato le vele e sfrutta il vento buono, la classifica inizia a sorridere. Da quando al timone c'è Sinisa Mihajlovic,la tempesta si è placata, e anche i mariani blucerchiati viaggiano sereni.

Alcuni però, questa settimane la nave l'hanno abbandonata: Enzo Maresca è volato al Palermo, mentre il danese Simon Poulsen ha rescisso consensualmente il suo contratto con la Sampdoria, Eramo si è trasferito in prestito all'Empoli fino al termine di questa stagione, mentre è sul piede di partenza anche Castellini, molto vicino al passaggio al Livorno. Anche Petagna, che ha riscosso alterne fortune in questi sei mesi di Samp, ha fatto ritorno al Milan, vista la contemporanea partenza di Matri direzione Firenze.

22 i convocati di mister Mihajlovic per la sfida di Torino, assenze pesanti a centrocampo, visto che non saranno della partita Soriano e Krsticic. Eder, confermatissimo in attacco, è in condizione stroardinaria, già 9 gol in campionato e una doppietta che nell'ultima giornata ha steso l'Udinese a Marassi, nel Monday Night delle 19. Inamovibile anche Manolo Gabbiadini, che quando parte largo a destra, ha dimostrato di saper fare davvero male, a qualsiasi difesa; ne sa qualcosa la retroguardia del Catania, contro cui ha segnato un gol straordinario, ma anche la traversa del San Paolo di Napoli, che ancora trema.

All'andata, fu la Juventus ad imporsi a Marassi, nella giornata di apertura del campionato di Serie A, grazie ad un gol di Tevez, abile a finalizzare una perfetta azione corale con Vidal e Pogba.

La scorsa stagione, la Juventus capolista subì una pesante battuta d'arresto in casa contro i blucerchiati, che peraltro giocarono più di un tempo in inferiorità numerica per più di una tempo, complice l'espulsione di Berardi. Dopo il vantaggio bianconero, si scatenò quel giovane talento che risponde al nome di Mauro Icardi, che quando vede Juve si illumina. Doppietta a fulminare Buffon e vittoria incredibile del Doria allo Juventus Stadium.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sei sfide giocate contro la Sampdoria, concedendo tre vittorie ai blucerchiati. Quella contro il Doria del 6 gennaio 2013 è stata di fatto l'ultima sconfitta casalinga dei bianconeri. La Juve in questa stagione ha sempre ottenuto bottino pieno allo Juventus Stadium, e per di più non subisce gol in casa da ben sei partite. Samp che in trasferta ha finora ottenuto 2 vittorie, a Verona contro il Chievo e a Livorno, poi 3 pareggi e 4 sconfitte. Nelle ultime sette di campionato, la Samp ha perso solo al San Paolo di Napoli, dato che testimonia quanto la squadra di Mihajlovic sia effettivamente in salute.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo domani sera alle 20,45 allo Juventus Stadium: