Diretta Atalanta - Cagliari in Serie A

17.03 - Da Vavel, per la partita Atalanta - Cagliari è tutto. Appuntamento alla prossima partita!

17.02 - Queste le statistiche finali di Atalanta - Cagliari:

Atalanta Statistiche Cagliari 10 (5) Tiri (in porta) 11 (1) 4 Calci d'angolo 5 9 Falli fatti 8 3 (0) Ammonizioni (Espulsioni) 0 (1) 47% Possesso Palla 53%

16.59 - Per l'Atalanta è la sesta vittoria in casa. I nerazzurri all'Atleti Azzurri d'Italia hanno ottenuto 20 punti su 24 disponibili.

16.58 - Splendida vittoria dell'Atalanta in una partita spettacolare e giocata al massimo fino al fischio finale. Decide la rete di Bonaventura, ma il Cagliari era andato vicino al gol in più occasioni nel primo tempo. Tre i pali colpiti dai rossoblù, due volte con Ibarbo, poi espulso nel finale, e Conti su punizione.

90' + 4' Triplice fischio di Mariani. Atalanta - Cagliari termina 1-0, decide il gol di Bonaventura.

90' + 4' Conclusione di Astori da fuori area, palla sul fondo. Potrebbe essere l'ultima occasione della partita.

90' + 2' Bruttissimo fallo di Ibarbo su Raimondi. Mariani non ha dubbi è rosso. Cagliari in 10 in questi ultimi due minuti di gioco. Ammonizione anche per Raimondi.

90' + 1' Cross di Ibarbo in area, Pisano di testa anticipa tutti ma Sportiello para.

90' Quattro i minuti di recupero.

89' Ultimo cambio nel Cagliari, entra Solinas esce Cossu.

89' Contropiede dell'Atalanta, Bonaventura serve Maxi Moralez al limite dell'area, l'argentino calcia ma la difesa del Cagliari libera in corner.

86' Conclusione pericolosa di Cossu da fuori area, palla fuori di poco.

83' Conclusione di Murru da fuori area, il tiro è pericoloso e termina di poco alto sulla traversa.

81' Ammonito Migliaccio, secondo giallo della partita.

81' Terzo cambio nell'Atalanta, esce Cigarini entra Baselli.

80' Cambio nel Cagliari: esce Ekdal entra Cabrera. Intanto nell'Atalanta resta a terra Cigarini, colpito duro da Murru in precedenza.

79' Conclusione potente di Conti da fuori area, il tiro termina di molto fuori.

73' Cambio anche nell'Atalanta, esce Brienza entra Carmona.

73' Cambio nelle file del Cagliari: esce Dessena entra Ibraimi. Prova a rendersi più pericoloso il Cagliari.

72' Cigarini per Bonaventura che prova la conclusione, Avramov para senza difficoltà.

68' Cross di Brienza in area, Maxi Moralez spizza la palla di testa che arriva sui piedi di Bonaventura. L'ala nerazzurra. solo sul secondo palo, batte Avramov per l'1-0 dell'Atalanta.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'ATALANTA!!!! BONAVENTURA!!

63' Cross di Maxi Moralez in area, para Avramov senza problemi.

58' L'Atalanta in questo secondo tempo sembra più propositva del Cagliari, che continua a difendersi con ordine.

56' Contropiede perfetto dell'Atalanta che ribalta un'azione da difensiva ad offensiva. Maxi Moralez porta palla e prova al conclusione da fuori area. Palla altissima.

54' Va giù Ibarbo al limite dell'area per un intervento di Migliaccio. Lascia giocare Mariani.

51' Conclusione di Murru su assist di Ibarbo. La palla termina altissima.

50' Primo cambio della partita per l'Atalanta, fuori Lucchini già ammonito, entra Yepes.

48' Riparte subito forte l'Atalanta, calcio d'angolo di Brienza, il colpo di testa di Bonaventura termina tra le braccia di Avramov.

45' Partiti! È iniziato il secondo tempo di Atalanta - Cagliari, nessun cambio nelle due squadre.

16.06 - Tutto pronto per il secondo tempo. Il Cagliari batterà il calcio d'inizio.

16.00 - Queste le statistiche di Atalanta - Cagliari:

Atalanta Statistiche Cagliari 6 (2) Tiri (in porta) 5 (0) 1 Calci d'angolo 1 5 Falli fatti 5 1 Ammonizioni (espulsi) 0 46% Possesso palla 54%

15.50 - Partita molto vivace con il Cagliari vicinissimi al gol almeno in tre occasioni con Ibarbo e Conti che hanno colpito tre pali. L'Atalanta costruisce molto gioco ma si è resa pericolosa in poche circostanze, con conclusioni soprattutto da fuoriarea.45' + 2' Termina 0 - 0 il primo tempo tra Atalanta - Cagliari.

45' Due minuti di recupero.

42' Ottima azione dell'Atalanta che si distende nella metà campo del Cagliari. Brienza prova l'azione personale e spreca tutto.

38' Palla in area di Raimondi per Denis che controlla. Ottima occasione per l'Atalanta.

36' Conclusione di Brienza da fuori area, palla centrale. Para Avramov.

32' Altro palo per il Cagliari!! Punizione dalla distanza battuta da Conti, la palla colpisce l'incrocio dei pali e termina fuori.

31' Colpo di testa di Ibarbo servito da Murru, palla alta.

26' Conclusione di Brivio, servito da Bonaventura in area, Avramov respinge in corner.

23' Conti colpisce Moralez con il gomito, Mariani lascia continuare per il vantaggio e non ammonisce il capitano del Cagliari.

22' Prima ammonizione della partita: cartellino giallo per Lucchini. Brutto fallo del difensore dell'Atalanta su Ibarbo a centrocampo.

19' Conti ci prova da fuori area, respinge Lucchini.

17' Partita spettacolare in questi primi diciassette minuti!! Rossettini cerca Dessena che si fa anticipare da Bonaventura. L'ala dell'Atalanta fa partire il contropiede nerazzurra e serve Denis. L'argentino entra in area e cerca il tiro, la palla termina alta.

16' Risponde subito l'Atalanta!! Avramov in uscita bassa su Denis serve involontariamente Maxi Moralez. L'argentino crossa in area per Bonaventura che a porta vuota non riesce a trovare la deviazione vincente.

15' Ancora un palo per il Cagliari!!! Ibarbo in area porta a spasso la difesa dell'Atalanta. L'attaccante rossoblù prova il tiro ma la palla colpisce il palo esterno e termina fuori.

14' in affanno la difesa dell'Atalanta: palla lunga di Ibarbo in area per Murru che crossa di prima. Sportiello riesce solo a deviare, Migliaccio rinvia.

12' Resta a terra Stendardo dopo uno scontro di gioco con il suo portiere Sportiello. L'arbitro ferma il gioco con il Cagliari in possesso di palla nell'area nerazzurra.

7' Azione pericolosissima del Cagliari!!! Palla a Ibarbo che controlla e prova la botta da fuori area. Il tiro dell'attaccante rossoblù termina sul palo!!!.

6' Contropiede dell'Atalanta, palla a Brivio sulla sinistra che prova il cross al centro. Palla deviata, facile la presa di Avramov.

1' Subito Atalanta pericolosa con Maxi Moralez che ha provato il tiro dalla distanza. Palla alta.

1' È iniziata Atalanta - Cagliari

15.02 - Sarà l'Atalanta a battere il calcio d'inizio.

15.00 - I giocatori di Atalanta - Cagliari stanno scendendo sul terreno di gioco.

14.51 - Ci avviciniamo al calcio d'inizio. Squadre negli spogliatoi in attesa di scendere in campo per il calcio d'inizio.

14.32 - Questi gli schieramenti in campo di Atalanta - Cagliari:

Atalanta (4-4-1-1):



Cagliari (4-3-1-2):



14.23 - Queste le formazioni ufficiali di Atalanta - Cagliari:

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello; Raimondi, Stendardo, Lucchini, Brivio; Brienza, Cigarini, Migliaccio, Bonaventura; Moralez; Denis. A disposizione: Polito, Frezzolini, Giorgi, Livaja, Carmona, Baselli, Del Grosso, Yepes, Cazzola, Kone, De Luca, Nica. Allenatore: Stefano Colantuono.

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Ekdal; Cossu; Ibarbo, Sau. A disposizione: Adan Garrido, Avelar, Ibraimi, Oikonomou, Cabrera, Perico, Solinas. Allenatore: Diego Lopez

14.11 - In attesa delle formazioni ufficiali, le squadre sono giunte all'Atleti Azzurri d'Italia e sono pronte a effettuare il riscaldamento prepartita. Grande attesa per la diretta Atalanta - Cagliari. Calcio d'inizio tra meno di un'ora.

14.00 – Gentili lettori di Vavel benvenuti alla ventesima giornata di Serie A. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà di scena la partita Atalanta – Cagliari. Grande attesa per una partita che vede di fronte due squadre a caccia di punti salvezza. Alle 15.00 inizia la diretta.

13.45 – Sorte diversa, invece, per il Cagliari, uscito distrutto dalla sfida del Sant’Elia contro la Juventus. Una sconfitta per 4-1 senza attenuanti. Gli uomini di Lopez arrivano a Bergamo con la volontà di riscattare la brutta gara di domenica scorsa.

13.30 – Nell’ultima giornata del girone d’andata l’Atalanta ha raccolto una vittoria importantissima contro il Catania per 2-1, reti di Moralez e Denis. Tre punti che permettono ai nerazzurri di allontanarsi dalla zona retrocessione. Diretta Atalanta – Cagliari alle 15.00.



13.15 – Il Cagliari ha ottenuto l'ultima vittoria in Serie A a Bergamo nel Campionato 1991/92. In segutio si sono registrate ben sette vittorie per l'Atalanta e quattro pareggi. Alle 15.00 la diretta Atalanta - Cagliari, con i rossoblù pronti a sfatare il tabù dell'Atleti Azzurri d'Italia.

13.00 – Gli ultimi cinque precedenti tra Atalanta – Cagliari, giocati a Bergamo, vedono un netto predominio dei nerazzurri che hanno ottenuto ben tre vittorie in cinque gare, e due pareggi.Nel 2009/10 la partita con più gol, Atalanta – Cagliari finì 3-1 con le reti diTiribocchi, doppietta di Valdes e il gol di Conti per i rossoblù.

12.45 – Queste le probabili formazioni della partita Atalanta – Cagliari:

Atalanta (4-4-1-1):



Cagliari (4-3-1-2):



12.30 – Per la partita Atalanta – Cagliari, Stefano Colantuono deve rinunciare ancora al portiere titolare Consigli, fermato dalla varicella. Al suo posto il secondo. Sportiello. In difesa e a centrocampo tornano titolari Raimondi e Carmona.

12.15 – Nené e Pinilla sono l’unica defezione nel Cagliari, Lopez, escluso l’attacco, ha a disposizione praticamente tutti i suoi uomini. Spazio, quindi, alla coppia Ibarbo-Sau, Cossu farà da trequartista, con Ibraimi pronto a subentrare.

12.00 – Lo scorso 25 agosto, alla prima giornata di Campionato, la partita Cagliari – Atalanta finì con il risultato di 2-1 per i rossoblù. In rete andarono Cabrera e Nainggolan. Una beffa per l’Atalanta, che era passata in vantaggio al 27’ con Stendardo. Nel Cagliari, inoltre, non c'è più Nainggolan passato alla Roma durante questo mercato invernale.

11.45 – Giro di boa del Campionato di Serie A dopo diciannove giornate. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia si giocherà la partita Atalanta – Cagliari. Le due squadre sono appaiate a 21 punti e sono a caccia di punti salvezza fondamentali per il raggiungimento della quota di sicurezza dei 40 punti. Alle 15.00 la diretta Atalanta – Cagliari.