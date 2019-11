Diretta Genoa - Inter in Serie A

Finale - Clamorosa vittoria dopo 20 anni, il Grifone torna a sorridere contro l'Inter. Gasperini ha avuto la sua personale vendetta contro i nerazzurri, Mazzarri sempre più in discussione. Inter senza un gioco e senza idee. Genoa grintoso e decisamente più volitivo. Grazie per aver seguito con noi la partita, da Vavel e Luca Beggiao, buona serata.

90'+3' - Arriva il triplice fischio!1-0 per i padroni di casa! Gol di Antonelli.

90' - Saranno 3 i minuti di recupero. Assedio Inter alla ricerca del pareggio.

88' - Perin salva tutto sul colpo di testa di Botta, perfettamente trovato dal cross di Guarin! Che parata!

85' - Un cambio per parte: dentro Botta per JJ, Callaà per Gilardino.

82' - GOOOOOOLLLL!!! ANTONELLI!!! Salta più in alto di tutti sul corner di Bertolacci e infila di testa!

82' - Splendido cross per Gila, che mette giù la palla di petto in area. La difesa mette in angolo.

80' - Che occasione per l'Inter! Prima Cambiasso, poi Palacio, ma la palla finisce nelle mani di Perin.

78' - L'Inter sta cercando l'affondo decisivo, ma fatica a costruire. La conclusione da fuori, date le condizioni del campo, sarebbe una buona possibilità, ma i ragazzi di Mazzarri non ci provano.

75' - Fuori Feftatzidis, dentro Konatè. Ottima la partita del folletto greco.

71' - Primo cambio nel Genoa: fuori Sturaro, dentro il neo acquisto De Ceglie. Giallo per Juan Jesus.

69' - Ammonito Storaro, steso Guarin.

68' - Incontenibile Feftatzid, che se ne va velocissimo sulla sinistra, ma trova l'opposizione del numero 1 interista. Sulla respinta è sfortunato a toccare la palla, rimessa dal fondo.

67' - Ottima occasione per l'Inter, ma in mischia ne Guarin ne Milito riescono a trovare il gol.

65' - Altra bella conclusione del greco, che prova un rasoterra sul primo palo: palla fuori di poco.

64' - Botta di Feftatzidis da fuori area, Handanovic alza in angolo.

62' - Cambio nell'Inter: fuori Kuzmanovic, dentro Guarin.

59' - Buon cross per Gilardino, si salva l'Inter. Ammonito Bertolacci, intevento duro su Milito.

57' - Giallo a Vrsaljko, brutto intervento su Campagnaro.

52' - Altra occasione per il Genoa, Handanovic salva su colpo di testa ravvicinato. Altra parata poco dopo dello sloveno su Bertolacci.

50' - Fuga di Gilardino dopo uno scivolone di Rolando, ma una volta entrato in area l'attaccante rossoblu perde la palla che si blocca incredibilmente sul terreno zuppo! Condizioni davvero pessime del campo!

46' - Subito grande occcasione per Palacio: bella palla di Kovacic, che nello stretto sere l'argentino. La palla rallenta per il campo bagnato e il Trenza perde il tempo per la conclusione precisa e spara alto! Peccato!

45' - Nessun cambio, saranno gli stessi 22 del primo tempo. Ha smesso di piovere.

Intervallo - Partita fortemente condizionata dalla pioggia, ma per ora decisamente meglio il Genoa. Inter dal gioco tropo disordinato e poco incisivo. A tra poco con il secondo tempo della diretta Genoa - Inter.

45'+1' - Arriva il triplice fischio.Finisce qui il primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Due angoli consecutivi conquistati dalla squadra di casa. Davvero ottimo il Genoa finora.

38' - Marchese sugli sviluppi di un corner, trova la respinta di Handanovic da pochi passi! Sta spingendo forte ora, presenza costante in area nerazzurra.

35' - Kovacic è entrato bene in partita, cerca lo scambio con Nagatomo la palla scivola sul fondo.

33' - Fase davvero caotica, il Genoa sta spingendo molto. Il campo bagnato aiuta la difesa nerazzurra a spazzare.

30' - Fase abbastanza consusa di gioco. Inter poco organizzata, meglio il Genoa in questo memento.

27' - Errore in difesa di Jonathan, forse ingannato dal rimbalzo sul campo bagnato, la palla arriva a Sturaro, ma la conclusione è debole.

25' - Prova la conclusione Bertolacci, palla alta.

24' - Errore di Cofie a metà campo, consegna la palla a Palcio, che si invola sulla sinistra, entra in area e scarica: palla fuori di poco. Era libero Milinìto in mezzo all'area.

22' - Gilardino va in gol, ma l'arbitro aveva già fermato tutto per fiorigioco.

21' - Primo cambio: dentro Kovacic, fuori Alvarez. Problemi fisici per l'argentino, in seguito ad un perstone ricevuto a metà campo.

20' - Che errore di Sturaro, che sbaglia l'aggancio in area nerazurra quando poteva concludere di prima intenzione.

18' - Jonathan! Bello scambio Palacio-Milito, il Principe scodella per il brasiliano, che mette giù il pallone ma la sua conclusione è deviata da Cofie. Sarà ancolo. Gioco fermo intanto per problemi fisici per Alvarez.

17' - Sbaglia il rinvio Perin, la palla arriva sui piedi di Palacio, che prova la conclusione a giro dai 25 metri ma finisce alto!

16' - Primo angolo per la squadra di casa, allontana la difesa interista.

10' - OCCASIONE INTER! Jonathan entra in area dalla destra, priva la botta sul primo palo ma è attento Perin.

9' - Primo giallo ella partita: ammonito Cofie.

7' - Ha ripreso a piovere, il campo è davvero impregano d'acqua. Rimbalza poco il pannone e il alcune zone scorre con diffoltà.

5' - Primo occasione per l'Inter: icrocia Alvarez, ma la palle è bloccata da Perin.

15:00 - Tutto pronto nonostante la pioggia! Primo pallone del match al Genoa!

14:48 - Manca davvero poco all'inizio del match. Tutto pronto!

14:45 - Ennesima esclusione per Kovacic. Non riesce a trovare continuità il croato.

Il sorriso di Mateo #Kovacic da Genova! #ForzaInter! http://t.co/G9S4T7BG0P #FCIM pic.twitter.com/roF99YRzgt — inter.it (@inter) 19 Gennaio 2014

14:40 - Il terreno è appesantito dalle forti piogge, se dovesse riprendere a piovere la situazione sarebbe davvero difficile per gli uomini in campo!

14:35 - Le squadre stanno ultimando in riscaldamento. Mancano meno di 30 minuti all'inizio della diretta Genoa - Inter!

14:25 - Arrivano le formazioni ufficiali! Sorpresa nell'Inter, Milito dal primo minuto! Finalmente Mazzarri ha deciso di passare ad un gioco a 2 punte, la voglia di vincere è chiara!

OFFICIAL INTER (3-4-1-2): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, Nagatomo; Alvarez; Palacio, Milito — inter.it (@inter) 19 Gennaio 2014

@GenoaCFC (3-4-2-1) Perin Antonini De Maio Marchese Vrsaljko Sturaro Fetfatsidis Cofie Antonelli Berolacci Gilardino #GenoaInter #SkySerieA

— Sky Sport (@SkySport) 19 Gennaio 2014

14:00 - Oggi alle 15 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Genoa - Inter, partita valida per la 20esima giornata di Serie A. Si affrontano due squadre che non stanno disputando un campionato particolarmente esaltante: il Genoa è al decimo posto in classifica e dopo un inizio di stagione complicato sta lentamente recuperando la situazione, grazie al ritorno in panchina di Gian Piero Gasperini. La squadra di Walter Mazzarri infatti non vince in campionato dal derby del 22 dicembre; nell'ultima partita di campionato l'Inter ha pareggiato in casa con il Chievo, non riuscendo ad andare oltre l'1-1. Da sottolineare i forti dubbi circa lo svolgimento della partita: il maltempo e le forti piogge hanno fatto scattare l'allerta meteo. Le voci che circolano in queste ore parlano di uno spostamento di orario o addirittura del rinvio del match.

13:50 - Nelle ultime 7 giornate il Genoa è riuscito a portare a casa i 3 punti solo in una occasione, quella della vittoria in casa, per 2-0, contro il Sassuolo. Gasperini dopo aver smentito i rumors su un possibile ritorno di Gilardino al Bologna, spera di poter ottenere una buona prestazione davanti il suo pubblico, contro un'Inter che appare decisamente poco brillante. Analizziamo gli avversari. I nerazzurri stanno attraversando un periodo davvero negativo, solo 7 punti nelle ultime 6 partite. Il mister rossoblu, meteora sulla panchina nerazzurra, ha rilasciato dichiarazioni forti sull'Inter: "All'Inter è sempre mancato il concetto di gioco di squadra, hanno sempre puntato sui singoli, sulle individualità; ricordiamo che all'Inter ha fallito anche un certo Marcello Lippi". E prosegue: "Prima di Mourinho è stato un vincente solo Mancini, ma lui è stato molto aiutato dal caso Calciopoli, fondamentale nelle vittorie di quegli anni."

13:40 - L'attuale tecnico dell'Inter si è così espresso in conferenza stampa: "Con Sampdoria e Parma ci sono stati due pareggi giusti perché non è stato giocato il calcio che a me piace, poi sono mancate altre vittorie... e le sconfitte sono state solo tre, capibili, in tre gare particolari, ma in due di esse sappiamo anche cosa ha influito... La squadra ha comunque tenuto il campo sempre nelle sconfitte. Il cammino credo che in generale sia da considerare buono, e se avessimo avuto sei punti in più avremmo potuto dire che si stava facendo un campionato ottimo". Non ancora spente del tutto quindi le polemiche sull'operato degli arbitri. Ha poi espresso qualche dubbio sul reparto offensivo che verrà schierato a Genova: "Milito lo valuterò all’ultimo, posso partire anche con un modulo diverso, o cambiarlo in corsa. Diego sta meglio, devo capire se può partire titolare o inserirlo in corsa, parlerò con lui e deciderò all’ultimo”.

DIRETTA GENOA - INTER, ORE 15:00

Genoa - Inter si è disputata 61 volte in Serie A. Il Grifone ha vinto in 23 occasioni, mentre i nerazzurri si sono imposti 16 volte. 22 i pareggi. In netto vantaggio la squadra di casa per quanto riguarda le reti realizzate: 104 a 75. La prima volta che l’Inter ha fatto visita al Genoa risale al 3 aprile 1910 e finì 4-0 per i rossoblu. L’ultima volta che il Genoa ha segnato contro l’Inter risale al 2008 con gol di Borriello, che segnò con una stupenda acrobazia. L’anno scorso, a maggio, l’ultima sfida disputata: finì 0-0.

13:30 - Genoa - Gasperini recupera Perin, che partirà titolare. Ci sono dubbi di formazioni, ma anche sul modulo tattico da utilizzare. Il Genoa potrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-3, ma Gasperini potrebbe optare anche per il più prudente 3-5-2, speculare a quello dell’Inter. Di certo peserà l’assenza di Matuzalem, squalificato; non ci saranno nemmeno gli infortunati Portanova, Kucka e Gamberini, mentre Gilardino torna a disposizione.Per quanto riguarda il calciomercato, Manfredini è stato ceduto al Sassuolo; in entrata invece Marco Motta e Paolo De Ceglie dalla Juventus, assicurandosi le prestazioni del giovane e promettente Tomáš Vestenický.

13:20 - Inter - Mazzarri deve rinunciare a Belfodil, Wallace, Icardi e ad Alvaro Pereira, ormai in volo verso il Brasile, oltre che a Chivu e Mariga. I problemi maggiori per gli ospiti riguardano, al solito, l’attacco; in questo reparto sono a disposizione solo Palacio, Milito e Botta. Probabile che il Principe parta dalla panchina, ma i dubbi saranno chiariti solo alla presentazione delle formazioni ufficiali. A centrocampo Taider favorito su Kovacic, sul quale il mister ha speso buone parole a livello di crescita. Per quanto riguarda il mercato,oltre a Pereira, l'altro nome forte in uscita è Ranocchia, con il Borussia Dortmund fortemente interessato. C'è grande confusione sul mercato in entrata, ma il nome più caldo nelle ultime ore è Djordjevic.

13:10 - Oltre a Gasperini sono altri due gli ex di lusso della partita: Milito e Palacio. Due giocatori che nonostante il passaggio in nerazzurro sono rimasti nel cuore di tutti i tifosi del Grifone. In una bellissima intervista, il Principe ha espresso il sono ancora fortissimo affetto verso il Genoa e ìd i suoi tifosi. Si è spesso vociferato di un terzo ritorno de numero 22 a Genova e per i tifosi più innamorati sarebbe davvero qualcosa di fantastico. Splendida la domanda di chiusura: "Vuoi dire qualcosa ai tifosi del Genoa? «Vi voglio bene»".

Genoa - Inter, probabili formazioni

GENOA (3-4-3): Perin; Antonini, De Maio, Marchese; Vrsaljko, Biondini, Cofie, Antonelli; Bertolacci, Konate, Gilardino.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Taider, Cambiasso, Nagatomo; Alvarez, Guarin; Palacio.