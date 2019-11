Diretta Chievo - Parma in Serie A

17:00 Amici di Vavel per Chievo-Parma è davvero tutto. Le emozioni non sono mancate fino all'ultimo minuto. Federico Gottero vi ringrazia per averci seguiti e vi ricorda che tra pochissimo potrete rivivere tutte le emozioni di questa partita con noi, quindi non andate via. Tra poco il video di tutti i gol della partita

Dopo un secondo tempo privo di emozioni, il Parma riesce a trovare il goal vittoria all'ultimo minuto di recupero. Ha realizzare la rete è il capitano dei Ducali Alessandro Lucarelli, una rete importantissima che proietta i gialloblù in una posizione di classifica sempre più alta. Il sogno Europa conitnua. Per il Chievo una sconfitta-beffa, la partita e il risultato più giusto erano il pareggio ma si sa il calcio a volte sa essere crudele. I clivensi soffrono molto in attacco, bisognerà trovare un bomber sul mercato per cercare di raggiungere la salvezza per l'undicesimo anno consecutivo.

93' Finisce qui il match.

93' Cassano con un fantastico colpo di tacco libera la discesa sulla sinistra di Lucarelli. Il difensore ducale dal lato corto dell'area scarica un destro che Puggioni devia in porta, regalando il goal vittoria al Parma.

GOOOOOOOOAAALLLLLLL LUCARELLI!!!!!!!!

91' Saranno tre i minuti di recupero.

90' il centrocampista appena entrato prova un'incursione centrale e dal limite dell'area prova un destro violentissimo che finisce di poco alto sopra la traversa. Il Chievo ringrazia.

ACQUAHHHHH!!! PARMA VICINO AL VANTAGGIO!!!!

87' Lazarevic prova a servire con un tocco di prima Thereau, ma il francese si trova in posizione di fuorigioco.

85' Altro cambio nelle file del Parma: esce Marco Parolo, entra Aquah.

82' Ripartenza Parma con Palladino: l'ex juventino viene fermato da Sardo che si prende l'ammonizione per fallo di ostruzione.

81' Amuri come nel primo tempo prova in rovesciata a beffare Puggioni, ma questa volta la palla è debole e viene deviata da Dainelli.

79' Primo cambio nelle file del Parma: fuori Biabiany, apparso un po' stanco, dentro Palladino. Donadoni ci crede e inserisce un'attaccante per un'attaccante per cercare di trovare la reta del vantaggio.

77' Ancora Chievo in avanti: Lazarevic prova un'incursione centrale cerca di servire Thereau ma la difesa del Parma chiude bene. Squadre molto allungate in questa fase di gioco.

75' Iniziativa sulla destra di Lazarevic: l'esterno clivense va in fondo sulla fascia prova a mettere un pallone rasoterra in mezzo, ma Cassani compie un'ottima diagonale e anticipa Thereau.

71' Partita molto spezzettata in questo secondo tempo. Poche emozioni e tante pause. Tutte e due le squadre danno la sensazione di avere paura di perdere.

68' Parma in avanti con Cassano che con cross indirizzato al primo palo cerca di servire Amauri, ma il pallone finisce tra le braccia di Puggioni. Applude comunque il compagno l'italo-brasiliano.

65' Cross in mezzo dalla sinistra di Hetemay, Mirante esce e fa suo il pallone anticipando gli aventi del Chievo.

63' Secondo cambio ravvicinato per i Clivensi: esce l'autore del goal Paloschi, dentro l'esterno Lazarevic

60' Primo cambio del match nelle file del Chievo: fuori Bentivoglio, dentro Radovanovic

58' Ducali in avanti e ancora pericolosi con Cassano: il barese dal limite dell'area prova un tiro a giro che finisce alto sopra la traversa.

56' Gioco pericolo di Amauri su Bentivoglio: cartellino giallo per l'italo-brasiliano

54' Secondo tempo iniziato con ritmi più bassi rispetto alla prima frazione. Il Parma prova a fare il match, ma i Clivensi chiudono bene tutti gli spazi.

52' Ancora Chievo in avanti con Thereau che viene fermato in posizione di fuorigioco.

48' Lancio in profondità di Rigoni per Paloschi, l'attaccante recalama una trattenuta, ma Orsato lascia continuare.

46' Ricomincia il match.

Primo tempo ricco di emozioni al Bentegodi. Partono subito forte i ducali con un'aoccasione sprecata dopo 2 minuti da Parolo, calciando fuori di poco. Prendono coraggio i padroni di casa che al 15' trovano il goal del vantaggio con Paloschi. Gli emiliani però non demordono e prima si guadagnano un calcio di rigore, fallito poi da Amauri e al 27' trovano il goal del pareggio con Cassano. Risultato dunque apertissimo, rimanete con noi per vivere tutte le emozioni del secondo tempo.

45' Finisce il primo tempo. Nessun minuto di recupero concesso dall'arbitro.

44' Rimane a terra Hetemay per un fallo di Biabiany. Nessun provvedimento da parte di Orsato.

42' Bellissima partita al Bentegodi, ricca di occasioni sia da una parte sia dall'altra. Spinge ora il Parma facendo girare bene il pallone, ma i clivensi chiudono tutti gli spazi.

40' L'attaccante dei Ducali riceve un pallone in mezzo all'area e in acrobazia prova a beffare Puggioni. Il portiere del Chievo è reattivo e tocca il pallone sulla traversa, salvando il risultato.

AMAURIIIIIII!!! OCCASIONISSIMA PER IL PARMA

37'Ripartenza Chievo: Thereau prova un'incursone centrale, al limite dell'area viene steso da Marchionni. Buona punizione conquistata dai clivensi.

34' Prima ammonizione del match: Lucarelli stende Thereau e si becca il giallo dall'arbitro Orsato. Diffidato, salterà Parma-Udinese domenica prossima.

33' Punizione per il Parma sulla trequarti. Palla messa in mezza, esce Puggioni e fa suo il pallone in presa.

30' Ritmi alti in questa prima mezz'ora, occasioni da una parte e dall'altra. Dopo il rigore fallito da Amuri, il Parma trova il goal del pareggio con il suo uomo migliore Cassano e adesso continua a giocare alla ricerca del vantaggio.

27'FantAntonio con un destro chirurgico dalla lunetta dell'area del Chievo, dopo essersi preparato da solo la palla con la sua rapidità

CASSANOOOOOOOO!!!! 1-1

PUGGIONI PARA IL PENALTY AD AMAURI!!!!

23' RIGORE PER IL PARMA

19' La posizione dell'attaccante clivense era molto dubbia, ma l'arbitro Orsato l'ha valutata regolare

15' Il Chievo si porta in vantaggio dopo un'azione manovrata sulla sinistra,Paloschi segna con un tap in, dopo un batti e ribatti, con un grande intervento di Mirante, la palla finita sulla traversa e poi ripresa

PALOSCHIIIIIIIIIII!!!!!! CHIEVO IN VANTAGGIO

7' Chievo in posseso palla, prova subito un'azione d'attacco ma thereau vine beccato in posizione di fuorigioco

2' occasione d'oro per Parolo, su un passaggio filtrante di Biabiany. Marco in area, a tu per tu con il portiere, calcia e sfiora il palo

15:00: Inizia il match.

14:55: Amici di Vavel.com benvenuti alla diretta della partita Chievo - Parma. Le due formazioni stanno per entrare in campo. Pochi minuti e il match avrà inizio.

14:41: 20 minuti al fischio d'inizio del match tra Chievo e Parma. Sono state diramate da poco le formazioni ufficiali:

CHIEVO- (3-5-2) Puggioni; Dainelli, Frey, Cesar; Sardo, Rigoni, Bentivoglio, Hetemay, Dramè; Thereau, Paloschi. PARMA- (4-3-3) Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Marchionni, Gargano, Parolo; Biabiany, Amauri, Cassano

14:00 - Chievo e Parma si affrontano al Bentegodi in un match che sembra abbastanza equilibrato. I clivensi sono reduci dall'otiimo pareggio ottenuto in casa dell'Inter, mentre il Parma arriva da otto risultati utili consecutivi. Il Chievo non vince in casa da ben cinque giornate in campionato ed tra le mura amiche ha ottenuto solamente due vittorie, raccimolando solo 8 punti che gli valgono il peggior rendimento interno della Serie A.

Il Parma è in un ottimo momento di forma, soprattutto fuori dal Tardini dove non perde dal 30 ottobre scorso. L'ultima sconfitta risale infatti a Marassi contro il Genoa. I Ducali hanno ottenuto ben 10 punti in trasferta battendo tra l'altro il Napoli al San Paolo con un goal di Cassano lo scorso 23 novembre. Per gli emiliani si tratta della seconda trasferta consecutiva; nel turno precedente infatti i gialloblù erano di scena al Picchi di Livorno, dove hanno compiuto un'ottima prestazione battendo gli amaranto per 3-0 grazie ad un goal di Palladino e ad una doppietta di Amauri.

CHIEVO-PARMA I PRECEDENTI

13:50 - Sono 10 gli scontri tra Chievo e Parma in Serie a disputati a Verona. Nei dieci precedenti i padroni di casa si imposti per quattro volte, contro le tre degli emiliani. Le restanti tre gare si sono concluse in pareggio. Il primo incontro è datato 21 ottobre 2001, in quella occasione un goal di Corradi diede i tre punti al Chievo allenati da Del Neri.

L'anno successivo i ducali si vendicarono stendendo i padroni di casa per 4-0 grazie alle reti di Nakata, Mutu, Lamouchi e Gilardino. La sfida successiva, disputata nel campionato 2003/2004 vede ancora vittoriosi gli emiliani con un risultato di 2-0e le marcature furono di Marchionni e nuovamente Gilardino. A partire dall'aprile 2005 3 vittorie consecutive per il Chievo: 2-0 reti di Marchesetti e Cossato, e poi due 1-0 di fila; uno che porta la firma di Mandelli, l'altro quella del capitano Pellissier.

13:40 - Nel 2009/2010 la sfida arbitrata da Orsato terminò 0-0. Vittoria in trasferta invece per il Parma, nel febbraio del 2012, che si impose per 2-1 grazie alle reti di Giovinco e all'autorete di Luciano. L'ultimo scontro tra le due formazioni risale al 20 gennaio scorso e il risultato fu di 1-1 con il Parma che si era portato in vantaggio con Belfodil, ma Paloschi pareggiò i conti.

ARIBITRO- Sarà Daniele Orsato ad arbitrare la partita tra Chievo e Parma. I guadalinee saranno Marco Avellano e Roberto Iannello, mentre il quarto uomo sarà Claudio La Rocca. Sono quattro i precedenti di Orsato col Chievo, che con lui in campo ha vinto una volta (col Napoli, 2-0), perso un'altra volta (0-3 interno contro la Lazio) e ottenuto due pareggi, uno proprio con il Parma (0-0 nel torneo 2010-'11) e l'altro col Milan in questo campionato (altro 0-0).

13:30 - QUI CHIEVO- Il Chievo di Corini, dopo l'ottimo pareggio ottenuto lunedì scorso in casa dell'Inter, cerca un po' di continuità e punti salvezza. Per fare questo il tecnico clivense opterà per il consueto 3-5-2 con Dainelli, Cesar e Frey sulla linea difensiva. Folto centrocampo composto sugli esterni da Dramè e Sardo, pronti a scalare sulla linea difensiva in fase di non possesso palla. In mezzo Bentivoglio, Hetemay e il veterano Luca Rigoni. In attacco Thereau fungerà da seconda punta alle spalle di Paloschi, che dopo la rete segnata ai neroazzurri nel turno precedente, vuole replicare oggi segnando magari la rete decisiva per portare a casa i tre punti. Movimenti di mercato anche in casa Chievo. In particolare sull'asse Verona-Parma c'è stato un pour parler per uno scambio tra Mesbah ed Estigarribia.

13:20 - QUI PARMA - Pochi dubbi di formazione per Donadoni, intenzionato a schierare il solito 4-3-3. In difesa al fianco dell'inamovibile Alessandro Lucarelli giocherà Paletta, recuperato dopo un infortunio. Sulle fasce ci saranno Cassani a destra e Gobbi a sinistra. Centrocampo di sostanza formato da Marchionni, Gargano e da Parolo. Quest'ultimo possiblie partente direzione Milano, sponda rossonera. Davanti il trio delle meraviglie Biabiany, Amauri e Cassano che dovrebbe aver vinto il ballotaggio con Palladino. Non convocati Mendes, Rosi e Sansone coinvolti nel maxi scambio che gli emiliani stanno concludendo con il Sassuolo, che porterà in Emilia sponda gialloblù Schelotto e Rossini più un conguaglio di circa 3,5 milioni di euro.

QUESTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHIEVO - PARMA

Chievo (3-5-2): Puggioni; Dainelli, Cesar, Frey; Dramè, Bentivoglio, Hetemay, Rigoni, Sardo; Thereau, Paloschi. Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Lucarelli, Paletta, Gobbi; Marchionni, Parolo, Gargano; Biabiany, Amauri, Cassano.