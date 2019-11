Sassuolo e Torino, tre punti per confermarsi

Sassuolo - Torino, si pre annuncia una sfida piuttosto combattuta, ma sulla carta partono favoriti gli ospiti che sono piazzati 7° in classifica, inoltre tra le due squadre c'è una differenza di 9 punti.

Il Toro arriva alla partita con 26 punti in cascina, frutto di un girone d'andata quasi perfetto che i granata non eguagliavano da ormai 20 anni. La squadra di Ventura è ormai una realtà del nostro campionato, squadra solida con un gioco affermato e due "top-player" come Cerci e Immobile. I granata sono in cerca della prima vittoria del 2014 dopo la sconfitta contro il Parma e il pareggio contro i fratelli viola.

Ciro Immobile, si è presentato in conferenza stampa ed ha rilasciato le seguenti parole:

"La settimana scorsa ho sofferto un po' a stare fuori a causa dell'infortunio e a guardare dalla tribuna la sfida contro la Fiorentina . Ora sono pronto per tornare domenica prossima: è da martedì che lavoro con i compagni e mi sento bene fisicamente. La sfida con Berardi ? Non la vedo come una partita nella partita perchè alla fine ognuno giocherà per la propria squadra. Firmerei subito per un gol di Be rardi , ma la vittoria finale del Torino .

Il Sassuolo conosce bene la nostra forza. Affrontare i neroverdi adesso dopo la vittoria contro il Milan dimostra che è una partita che va presa con le molle e affrontata con il piglio giusto. Il mister ci tiene sulla corda come è giusto che sia. Abbiamo lavorato bene tutta la s ettimana e ora ci concentreremo a preparare tatticamente il match in queste ultime sedute. L'assenza di Zaza ? E' una pedina importante per loro, ma hanno in panchina Floro Flores e la loro qualità non diminuirà.

Il mercato? La Società sa cosa deve fare e dove eventualmente intervenire. E' già arrivato Tachtsidis : lo conosco bene e so che potrà darci una grossa mano. I miei tanti assist? Sono un attaccante a cu i piace anche creare, non solo finalizzare. E il gioco della squadra in questo mi aiuta. Il paragone Cerci - Immobile con i "Gemelli del Gol" Pulici -Graziani ci rende orgogliosi, anche se le epoche sono div ers e: noi cerchiamo di migliorare sempre la nostra intesa e fare il massimo per il Toro. Il Mondiale? Ovviamente è il sogno di ogni calciatore vestire la maglia della Nazionale. So che per realizzarlo prima devo far bene qui e dunque in primo luogo cercherò di ottenere il massimo in maglia granata".

Il tecnico granata, sembra che schiererà dal primo minuto l'attacante napoletano affiancato dall'altro gemello del goal Cerci. Dietro le punte ci potrebbe essere El Kaddouri che ritorna tra i convocati dopo un lungo stop, ma si gioca il posto con Basha, nel caso giocasse il Kosovo il modulo sarà il classico 3-5-2 senza trequartisti dietro le punte. Nelle fasce si muoveranno, come di consuetudine, Pasquale e Darmian; D' Amb rosio non appare ancora tra i convocati e la sua cessione è sempre più imminente.In difesa sembrano essere confermati: Maksimovic , Glik e Moretti .

Il Sassuolo , dal canto suo, gioca in casa ma sembrerebbe sfavortito sui granata, ma si sa, i pronostici sono fatti per essere smentiti. I ragazzi di Di Francesco , sono cari chissimi per la sfida, sono reduci dalla vittoria contro il MIlan , inoltre possono vantare di avere un Berardi in forma stratosferica. I neroverdi, vincendo possono incomincia re a respirare, visto che sono in piena lotta Serie B. Di Fran cesco caricherà i suoi come ha sempre fatto, cercando di tirare fuori da loro il meglio come ha fatto cont ro il Milan , è un tecnico giovane e bravo e Domenica ne abbiamo avuto le prove, inoltre potrà contare, da questa settimana, anche su Manfredini rilevato dall' Atalanta.

L'allenatore neroverde, in conferernza stampa. ha rilasciato le segenti dichiarazioni: "Dobbiamo avere i piedi per terra e avere la stessa cattiveria vista contro il Milan ", il tecnico continua: " Abbiamo avuto troppi alti e bassi nel girone d'andata". Di Francesco spende parole di elogio anche per Berardi :" Il ragazzo (Berardi) deve dare continuità a quello che sta facendo, ma siamo contenti del s uo rendimento in questo campionato" Sulla squadre di Ventura afferma :" Il Toro è una delle squadre più attrezzate per la salvezza, infatti i risultati stanno dando ragione a Ventura il Toro ha la fortuna di avere un uo mo come Cerci, è l'ar ma letale della squadra".

Di Francesco, vista la squalifa di Zaza impiegherà davanti Floro Flores , Berardi e Zieg ler . In ce ntrocam po sembra il tecnico sembra voler far giocare il capitano Magnanelli affiacanto dall'ex Palermo Kurtic e Cisbah mente in difesa c i saranno i nuov i Ariaudo e Manfredini , i terzini saranno Antei e Longhi e in porta confermatissi mo Pegolo.