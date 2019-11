Udinese – Lazio: tre punti in palio per un nuovo inizio

Dopo un girone d’andata deludente, Udinese e Lazio vogliono iniziare la seconda parte di stagione con il piede giusto. Il pareggio non serve a nessuna delle due; i tre punti, invece, allontanerebbero le due squadre dal baratro e sarebbero un passo d’avvicinamento per l’Europa che, adesso, dista otto punti dai capitolini e ben dodici dai friulani. La Lazio viene dal pareggio a reti bianche con il Bologna; l'Udinese dal pesante 3-0 subito sul campo della Sampdoria.

GUIDOLIN – “La scelta del ritiro anticipato rientra nelle regole del nostro mondo – ha dichiarato il tecnico veneto in conferenza pre-partita-. Adesso, dobbiamo lasciare parlare il campo mettendo sul terreno di gioco tutti gli ingredienti mostrati in anni di duro lavoro. Gli stessi ingredienti che abbiamo esibito anche in Coppa Italia contro l'Inter nella gara disputata pochi giorni fa: attenzione, organizzazione e intensità. Turn over? L'impegno di con biancocelesti è talmente importante che non possiamo guardare oltre. Conosciamo bene i nostri avversari, dopo tre anni di dure battaglie. È una squadra esperta e in netta ripresa».

REJA – “Ultimamente la Lazio non ha avuto grande fortuna contro l'Udinese – ha detto alla stampa l’esperto tecnico nella consueta conferenza pre-partita -. Per la legge dei grandi numeri mi auguro che domani ci sia un risultato positivo. Si affrontano due squadre che non sono in un momento felice. Noi un po' di equilibrio lo abbiamo trovato, loro sono alla ricerca della formula giusta. Hernanes? È sereno, vedremo se il mercato ce lo porterà via o ce lo lascerà”.

FORMAZIONI - Guidolin ritrova Brkic e Muriel. Il tecnico veneto, invece, dovrà fare a meno di Allan e Gabriel Silva. Al loro posto, in campo, troveranno posto Pinzi e Douglas. In casa Lazio, invece, Reja recupera Marchetti e Lulic, ma rischia di dover far ancora a meno di Radu; il suo posto potrebbe essere occupato da Cavanda. A centrocampo, Biglia prenderà il posto dello squalificato Ledesma.