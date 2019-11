Diretta Roma - Juventus in Coppa Italia

Vavel Italia e Andrea Asti (@A_Asti) vi ringraziano per aver seguito con noi questo tiratissimo quarto di finale di Coppa Italia e vi invitano a restare collegati per gli approfondimenti della partita.

Partita tirata e combattuta, anche se le occasioni non sono state molte da una parte e dall'altra. Per quanto visto stasera i giallorossi hanno forse meritato il passaggio del turno, più che altro per averci messo più grinta e per averci creduto di più. Dopo la Champions League i bianconeri falliscono un altro obbiettivo stagionale, ma la sfida contro la Roma continua in campionato e in quel caso la super favorita è ancora la Juventus

94' Finisce qua! ROMA IN SEMIFINALE! I giallorossi battono la Juve 1-0 e sfideranno la vincente della partita fra Napoli e Lazio. Rischio derby in semifinale

93' Ammonito Vidal per proteste per un cambio rimessa laterale. Buffon intanto lascia la panchina per protesta

91' Ci prova anche Vidal da fuori area, che come Marchisio cerca il palo lontano e come lui sbaglia la mira

90' Pjanic vicinissimo al raddoppio con un tiro da fuori che sfiora il palo alla destra di Storari

89' Saranno quattro i minuti di recupero!

87' Buona occasione per Marchisio, che da fuori area cerca il tiro sul palo lontano, ma sbaglia la mira

85' La Juve spinge, ma la Roma riparte pericolosamente. Gervinho quasi a tu per tu con Storari tira debolmente fra le braccia del portiere

82' Ljajic prende il posto di un Totti accompagnato dalla standing ovation

79' Conte corre subito ai ripari e butta nella mischia Tevez al posto di Peluso

78' GOOOOOOOLLLLLL DELLA ROMA!!!!!! Giallorossi in vantaggio con Gervinho! Pjanic fa una grande giocata a centrocampo, da la palla a Strootman il cui cross viene messo dentro

da Gervinho

76' Cambio anche per la Juve. Conte manda in campo Llorente al posto di Giovinco

75' Fa tutto bene Isla che parte bene dalla sua metà campo e arriva fino al limite dell'area giallorossa, ma invece di servire un compagno tira malissimo a lato

73' Primo cambio nella Roma, con Pjanic che va a sostituire Florenzi

71' Questa volta è Vidal a provare da fuori, ma anche lo juventino sbaglia la mira

69' Incredbile errore di De Sanctis che sbaglia l'uscita alta su Peluso su un innocuo pallone in mezzo all'area, ma il colpo di testa del bianconero finisce alto

68' Bella azione in contropiede della Juve, ma Giovinco non riesce a servire per un pelo Vidal

67' In questa fase della partita la Roma sta schiacciando la Juve nella sua metà campo, ma senza diventare pericolosa. I bianconeri si difendono con ordine, ma non riescono a ripartire

64' Ammonito anche Peluso per una intervento duro su Gervinho

64' Ammonito Strootman, probabilmente per proteste. E' il terzo cartellino giallo per i giocatori della Roma

62' Palla telecomandata di Pirlo per Giovinco, che in mezzo all'area sbaglia un stop difficoltoso

59' Secondo tempo sull falsa riga del primo, con la Roma che cerca spazi e la Juve che prova a ripartire

55' Dopo la fiammata iniziale della Juve, la Roma è tornata a spingere. Barzagli anticipa di poco Gervinho su cross basso di Totti

53' Occasione per la Roma. Florenzi devia di testa un pallone rimpallato in area bianconera, ma il tiro finisce a lato

50' Problema tecnico per Tagliavento che ha problemi con l'apparecchiatura di comunicazione con i suoi collaboratori

46' ANNULLATO GOL DELLA JUVE! Peluso insacca di testa, ma il cross dalla destra secondo il guardalinee era uscito dal campo

E' cominciato il secondo tempo!

Squadre che stanno rientrando in campo. A sopresa è presente Barzagli, ma non Chiellini, sostituito da Ogbonna

Ai microfoni Rai subito dopo la fine del primo tempo ha parlato Chiellini: "Stiamo gestendo bene la partita, è quella che ci aspettavamo ma potevamo fare meglio in alcune finalizzazioni"

Primo tempo sonnacchioso, che ha preso vigore verso la mezz'ora, soprattutto per merito dei giallorossi. Più Roma che Juve, grazie soprattutto a uno strepitoso Maicon, ma pesa la decisione di Tagliavento, apparsa dubbia, di non espellere Benatia per fallo da ultimo uomo su Giovinco

45' Tagliavento non concede recupero. Finisce il primo tempo con le due squadre sullo 0-0

44' Ancora un tentativo da fuori area della Roma, ancora fuori dallo specchio della porta. Questa volta il tentativo è stato di Maicon

42' La Juve si riaffaccia in attacco. Sul calcio d'angolo battuto da Pirlo viene fischiato fallo in attacco a Chiellini

39' Garcia a bordo campo appare molto nervoso. Forti le sue proteste per un presunto fallo di Vidal su Nainggolan. Barzagli intanto sta cercando di stringere i denti

36' Ogbonna si sta scaldando, Barzagli sembra accusare un problema fisico

35' La Roma sta facendo male sul lato destro, dove Peluso fatica e Maicon trova spesso lo spazio per mettere dentro palloni pericolosi. Nell'ultima occasione Storari smanaccia una palla pericolosa che attraversa tutta l'area

34' La Roma sta crescendo in questi minuti. Maicon prova la serpentina solitaria in area juventina, ma viene fermato al momento di triangolare con Totti

32' Battibecco fra Vidal e Torosidis, ma Tagliavento riporta subito la calma

30' Gran tiro da fuori area di Totti, stavolta la palla esce di poco a lato del palo difeso da Storari

28' Nella Juve sembra particolarmente in forma Giovinco, che dopo una bella giocata costringe al fallo da ammonizione anche Florenzi

26' Ancora la Roma, con Strootman che mette in area una bella palla tagliata sui cui però non riesce ad arrivare nessuno dei suoi compagni

25' Bella azione insistita della Roma, ma prima Totti e poi De Rossi non riescono ad andare al tiro

22' In questa fase della partita la Juve ha aumentato il pressing sui portatori di palla giallorossa.

19' Ancora da fuori la Roma, ma anche il tentativo di Castan finisce lontanissimo dai pali della porta di Storari. Benatia intanto rischia con un altro fallo su Giovinco

18' Dopo un inizio titubante la Juve sembra aver preso maggiore confidenza con la partita, ma latitano le occasioni da gol

14' La conseguente punizione di Pirlo viene deviata in calcio d'angolo dalla barriera, ma non si placano le proteste dei bianconeri. Lichtsteiner in panchina ha rischiato l'espulsione

13' Cartellino giallo per Benatia! La Juve protesta perchè il fallo su Giovinco è da ultimo uomo e vorrebbe l'espulsione

11' Terzo tentativo da fuori della Roma, ma anche la conclusione di Florenzi esce parecchio a lato

9' Primi minuti che ricalcano la partita di campionato di Torino, con la Roma che controlla palla e la Juve che cerca di riparitre

6' Nainggolan ruba palla a centrocampo, ma il suo tiro da fuori finisce molto a lato della porta difesa da Storari

4' Anche la Juve prova a farsi vedere in avanti, ma Giovinco viene fermato dalla difesa giallorossa

3' Prima fiammata della partita, con Totti che cerca la botta da fuori, ma colpisce la schiena di un difensore bianconero

1' Prime fasi di studio fra le due squadre, con la Roma che sembra voler pressare subito molto alto

Partiti!

20.45 - I capitani Totti e Chiellini sono a centrocampo, nel primo tempo la Roma attaccherà da destra verso sinistra

20.42 - Le squadre stanno effettuando il loro ingresso in campo, mentre i tifosi della Roma mettono in scena una coreografia a base di fumogeni e palloncini giallorossi

20.40 - Le telecamere della Rai intanto portano gli spettatori all'interno degli spogliatoi, dove giocatori di Roma e Juventus stanno completando la preparazione nel massimo della concetrazione.

20.35 - Lo stadio olimpico si conferma tutto pieno e il colpo d'occhio impressionante. Sono 60.000 i tifosi presenti, fra cui si contano 5.000 tifosi bianconeri

20.30 - Nella Juventus grande occasione per Giovinco, convinto che quella di stasera sarà una partita dura, ma voglioso di fare bene: "Ci aspettiamo una grande squadra, è dura ma faremo di tutto per vincere. Chance? Conta per me, ma per tutti. E' difficile, ma questo è il nostro lavoro e dobbiamo farci trovare pronti. E' un campo duro questo".

20.25 - Prima della partita hanno parlato alcuni di coloro che saranno protagonisti durante la partita. Nainggolan è convinto che la Roma disputerà una grande partita: "Penso che faremo la nostra partita, poi la Juve è un'ottima squadra, ma siamo forti anche noi e credo che ce la possiamo giocare. Credo che sia una partita difficile, penso che questa squadra abbia le capacità di vincerla, speriamo di fare una bella partita e di fare risultato".

20.21 - La Juve risponde con la seguente formazione: Storari; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Marchisio, Peluso; Quagliarella, Giovinco.

20.20 - Comunicate intanto le formazioni ufficiali e rispetto alle previsioni non ci sono grosse sorprese. La Roma si schiera con: De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Torosidis; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Totti, Gervinho.

20.15 - Vigilia movimentata per la Juventus, convinta di concludere lo scambio Vucinic - Guarin con l'Inter, ma costretta a rinunciare per l'improvviso dietrofront dell'Inter. Questo il comunicato ufficiale della Juventus: " Juventus Football Club non commenta il comunicato dell'Internazionale F.C. La società è concentrata sulla gara di Coppa Italia TIM e da domani procederà alla valutazione e alla spiegazione dello sconcertante accaduto."

19.45 - Le altre partite dei quarti di finale sono Milan – Udinese (si gioca il 22/01), Fiorentina – Siena (si gioca il 23/01) e Napoli – Lazio (si gioca il 29/01). Proprio da quest’ultima partita uscirà la squadra che in semifinale affronterà la vincente della partita Roma – Juventus, in una sfida che si giocherà fra andata e ritorno il 5 e il 12 febbraio.

Roma e Juventus sono arrivate a giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato rispettivamente Sampdoria e Avellino. Nonostante la coppa nazionale sia storicamente sottovalutata dalle big di serie A le due società hanno un forte stimolo a vincerla, considerando che entrambe sono a nove vittorie della coppa; a una dalla possibilità di mettere una stella sulla maglia.

Roma – Juventus sarà arbitrata da Tagliavento. A livello di formazioni la squadra che dovrebbe proporre meno cambiamenti rispetto al solito è la Roma, che dovrebbe scendere in campo con quasi tutti i titolari e proponendo Totti al centro dell’attacco. Più rivoluzionata la Juve, anche perché Conte ha manifestato la volontà di sfruttare tutti gli uomini della rosa. Le novità più eclatanti in attacco, dove giocheranno Quagliarella e Giovinco, e sulle fasce, con il probabile impiego di Isla e Peluso.

I bianconeri non hanno comunque intenzione di fare gli agnelli sacrificali e per quanto il proseguo della stagione imponga a Conte di effettuare un po’ di turnover, è lo stesso Marchisio a confermare quanto la Juventus tenga alla Coppa Italia: “E' una partita complicata, saremo in casa loro, sarà una bella sfida. La Roma è un'ottima squadra, al di là di Totti hanno giocatori su cui bisognerà fare molta attenzione. Vogliamo portare la coppa Italia a casa. L'errore da non commettere? Cali di concentrazione, soprattutto dopo la gara con la Sampdoria credo ci voglia molta più attenzione”.

A testimonianza di quanto questa partita sia sentita soprattutto dal pubblico giallorosso lo stadio Olimpico questa sera è praticamente tutto esaurito, con circa 60.000 spettatori presenti. In una recente dichiarazione Garcia ha ammesso che come lo è stato a Torino, anche a Roma il fattore ambientale può essere fondamentale: “Siamo concentrati su questa gara che vedrà un Olimpico di fuoco, tutto pieno, sarà una bella gara da giocare. Dobbiamo fare in modo che gli episodi questa volta siano a favore, quello che può cambiare è lo stadio, giocare lì è difficile, ma anche all'Olimpico lo è”.

La vigilia di questo quarto di finale di Coppa Italia è stato movimentata dal clamoroso scambio di mercato che ha visto coinvolte Inter e Juventus. Fino a poche ore fa sembrava ormai assodato che il centrocampista colombiano Guarin passasse alla corte di Conte, mentre Vucinic, ex giallorosso e in gol proprio contro la Roma il 5 gennaio, sembrava destinato a vestire il nerazzurro. Fra lo stupure generale il neo presidente nerazzurro Thohir ha bloccato l'operazione

Durante la diretta Roma – Juventus assisteremo a un match dove si incontrano le grandi rivali di questa annata. Il tecnico dei giallorossi Garcia non ha nascosto di aspettare questa partita con trepidazione, e in generale nelle parole dei giocatori si è intravisto la volontà di riscattare la sconfitta patita in campionato.

Le due squadre si sono incontrate recentemente e in quella occasione, era il 5 gennaio, allo Juventus Stadium i ragazzi di Conte giocarono una partita quasi perfetta tatticamente, vincendo 3-0, grazie ai gol di Vidal, Bonucci e Vucinic, e infliggendo alla Roma di Garcia la prima sconfitta della stagione.

Roma e Juventus sono le grandi protagoniste di questa stagione. Se il cammino dei bianconeri non stupisce, alla luce di quanto fatto nei due anni precedenti, i giallorossi stanno sorprendendo per continuità di risultati e qualità di gioco, grazie a una compattezza di spogliatoio ritrovata e al sapiente lavoro di Rudi Garcia.

