Sfida Roma-Juve, in palio la semifinale

Due settimane dopo la sconfitta di Torino, la Roma ha la possibilità di riscattarsi, dallo Juventus Stadium si passa ad un Olimpico gremito, e la partita diventa ad eliminazione diretta.

Tra Juventus e Roma, in Coppa Italia è una sfida alla ricerca della tanto bramata stella dei dieci successi, infatti le due squadre guidano l' albo d'oro con nove vittorie, i giallorossi però vantano una maggiore partecipazioni alla finale di questo torneo, un tempo snobbato ma tornato in luce negli ultimi.

In campo oggi scenderà la Roma dei titolari, Garcia vuole a tutti i costi vincere per approdare alle semifinali, dimostrare che la sua Roma è in grado di vincere contro questa Juve che agli occhi di tutti sembra imbattibile, ma soprattutto vuole regalare ai suoi tifosi la tanto attesa vittoria contro gli acerrimi rivali bianconeriò.

Conte, d'altro canto, applicherà il turn-over, perchè è chiaro che tenga a passare il turno, ma per rimanere in alto in campionato, dovrà pur dare respiro ad alcuni dei sui migliori 11, e dunque tra i Pali troveremo Storari, in difesa e il ritorno da titolare di Adrea Pirlo, in avanti probabile la presenza di uno tra Giovinco e Quagliarella, mentre Vucinic non è nemmeno partito con il resto della squadra date le nuove voci di mercato.

La Roma ha un bilancio di 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 24 precedenti ufficiali, uno dei quali in stagione: 3-0 a Milano. Juventus in parità su 19 direzioni: 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte lo score bianconero, con un incrocio stagionale, 4-1 sulla Lazio allo Stadium il 31 agosto scorso. Tagliavento fa il bis in Roma-Juventus dopo la direzione del 23 gennaio 2010 a Torino, in serie A, 2-1 per i giallorossi.

Dirigerà la partita Tagliavento, per la prima volta all'Olimpico.

