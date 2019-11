Diretta Milan - Udinese in Coppa Italia

23:05: Grazie a tutti voi che avete seguito la diretta di Milan - Udinese, quarto di finale della Coppa Italia, qui con noi su VAVEL da Sebastiano Lavecchia. Buonanotte a tutti, la Coppa Italia torna domani con Fiorentina - Siena che potrete seguire ancora con noi su VAVEL!

FINISCE QUI! UDINESE CHE SBANCA SAN SIRO! Bellissima l'Udinese che si è vista nel secondo tempo rispetto a quella dei primi trenta minuti del primo tempo. Gli uomini di Seedorf invece dopo un ottimo inizio di partita perdono tanti palloni e subiscono tante ripartenze e vengono affondati da Nico Lopez appena entrato. Milan che deve migliorare sulla fase di gioco ma la squadra di Seedorf è in crescita.

94': Honda prova il tiro di sinistro ma è alto, finisce alto!

93': Entra Pinzi esce Lazzari!

Ultimo minuto di recupero!

91': Balotelli tenta il tiro, Brkic esita ma blocca!

Tre minuti a disposizione per il Milan per pareggiare!

89': Honda lancia per De Sciglio ma il pallone è troppo lungo. Si avvicina la fine della partita e l'Udinese adesso è virtualmente in semifinale contro la vincente di Fiorentina-Siena

87': Brutta entrata su Widmer di Mexes che si becca il giallo, entra Abate fuori Emanuelson

84': Giallo per Honda, entrata sporca da dietro

81': Dentro Honda fuori Nocerino!

78': NICO LOPEZ!!! CHE GOL! UDINESE AVANTI! FANTASTICA RETE! Bellissimo il suo sinistro, Abbiati non può fare nulla. Gol che era nell'aria!

76': Hertaux di testa!!! Alto però

76': Corner per l'Udinese, il Milan rischia tantissimo adesso!

74': Dentro Nico Lopez, fuori Muriel!

74': Occasione Udinese! Muriel svirgola fortunatamente per il Milan!

73': BALOTELLI!!! Che parata di Brkic sulla punizione calciata da Balotelli!

72': Entrata scorretta di Danilo su Balotelli. Punizione dal limite per il Milan e giallo per lui!

71': Balotelli prova il tiro dai 25 metri ma scivola e para Brkic

70': Gabriel Silva mette in mezzo e Pereyra la colpisce come può ma finisce fuori! Occasione Udinese!

69': Fuori Fernandes dentro Pereyra nell'Udinese

68': Robinho cerca Kakà in area ma la palla viene bloccata da Brkic.

65': Giallo per De Sciglio!

65': Ci prova Balotelli con il tacco a dar la palla in area ma viene fermato

64': Kakà prova a mettere la palla in mezzo all'area ma dai suoi piedi esce un tiro cross che finisce fuori

63': Riparte l'Udinese, palla in profondità ma è in fuorigioco!

62': Muriel cerca il dribbling ma viene fermato, Udinese più attiva in attacco!

59': Brkic esce male e Balotelli non riesce a chiudere in porta! Tentativo successivo di Robinho che finisce sulla schiena dell'avversario

58': Bella azione costruita dall'Udinese ma il tiro non è pericoloso per Abbiati

54': Muriel ci prova ma il suo tiro è altissimo!

52': Birsa entra in ritardo e si prende il giallo

51': Abbiati sbaglia ancora il rilancio ma l'Udinese non sfrutta al meglio quest'occasione!

49': Il Milan inizia il secondo tempo con il possesso palla prolungato. Avanza di pochi metri alla volta la sqaudra di Seedorf

46': Riprende il match!

Rientrano in campo le squadre, tutto pronto per riprendere la partita!

Finisce il primo tempo! Milan che comincia bene poi soffre in chiusura e subisce anche gol, processo inverso dell'Udinese che parte malissimo e chiude questa frazione con un gol e con tanta aggressività! 1-1 al San Siro! Mi raccomando, restate qui su VAVEL anche per il secondo tempo!

Un minuto di recupero!

42': Fischi dello stadio! Brkic pare sia uscito con la palla tra le mani fuori dall'area!

41': MURIEL! Abbiati tocca ma non può far nulla!

41': RIGORE PER L'UDINESE. AMMONITO EMANUELSON! Hertaux atterrato

Cambiato completamente il volto dell'Udinese!

39': L'Udinese chiede il rigore per un presunto tocco di mano di Nocerino dopo la rovesciata di De Jong!

37': Fernandes ottima cavalvata dopo il liscio di De Jong ma il tiro non da problemi ad Abbiati!

36': Fuori Zapata dentro Mexes, probelmi muscolari probabilmente!

35': Hertaux placca Balotelli, giallo per lui!

35': Dritto fra le mani di Abbiati il pallone tirato da Fernandes!

33': BADU! Prima vera occasione per l'Udinese, è angolo

32': Robinho prova a mettere palla in mezzo per Kakà che finisce tra le mani di Brkic

30': Riparte l'Udinese, Zapata chiude sul tiro e l'Udinese conquista una rimessa laterale

28': Tanto palleggio dei rossoneri che stanno provando ad abbassare i ritmi per sorprendere gli avversari

24': Bianconeri che si affacciano di più nella metà campo avversaria ma niente più

23': Rimessa dal fondo per il Milan!

22': Ancora Muriel recupera e va avanti, ora conquista un corner

22': Udinese poco aggressiva nei confronti del Milan!

20': Muriel recupera dopo un rilancio di Abbiati ma conclude malissimo!

20': Possesso palla Milan, passaggi in orizzontale e avanzamento lento

16': Fernandes tenta il tiro ma finisce alto

15': De Jong prova il tiro ma Brkic non ha problemi a parare!

15': Prova a ripartire l'Udinese ma il Milan recupera!

12': Birsa che giocata! Poi Lazzari commette fallo e si becca il giallo, giustissimo!

10': Badu prova il tiro dalla distanza, tocca Abbiati, calcio d'angolo.

9': Milan che gioca con i lanci, Robinho allunga troppo la palla e recupera l'Udinese

6': Gabriel Silva scivola e il Milan riparte! Balotelli corre e porta avanti palla, Kakà la mette al centro, Robinho tocca leggermente e Balotelli la mette dentro! 1-0 MILAN!

5': Balotelli e Kakà provano l'uno due ma il passaggio di ritorno di Balotelli è lungo

4': Milan che avanza con il palleggio e che pressa quando l'Udinese ha palla!

2': Angolo per l'Udinese! Rami scivola a vuoto e Badu conquista l'angolo!

1': Si comincia!

21:00: LE SQUADRE ENTRANO IN CAMPO! In sottofondo l'inno del Milan!

20:55: Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo, siamo ormai molto vicini al fischio d'inizio di Milan - Udinese!

20:30: FORMAZIONI UFFICIALI: Milan: Abbiati; De Sciglio, Zapata, Rami, Emanuelson; Nocerino, De Jong; Birsa, Kakà, Robinho; Balotelli. Udinese: Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Badu, Allan, Lazzari, Gabriel Silva; Fernandes; Muriel.

20:00: Buonasera e un benvenuto a tutti per il live della partita di Coppa Italia Milan - Udinese qui su VAVEL!

PROBABILI FORMAZIONI: Seedorf dovrebbe presentare un Milan leggermente ridimensionato con Abbiati in porta, Silvestre titolare al fianco di Zapata e Rami sulla fascia sinistra, dall'altra parte ci sarà De Sciglio. In mediana il Milan giocherà con De Jong e Poli. Sulla trequarti saranno presenti Birsa centralmente e ai lati Robinho e Kakà. Prima punta Balotelli. Guidolin invece si presenta con Kelava tra i pali. Difesa a tre con Domizzi, Danilo ed Heurthaux. Allan, Pereyra e Pinzi a centrocampo, gli esterni saranno Gabriel Silva e Basta. In attacco vedremo Nico Lopez alle spalle di Muriel.

DIRETTA MILAN - UDINESE, QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA

CONVOCATI: I convocati del Milan sono: Abbiati, Coppola, Gabriel; Abate, Constant, De Sciglio, Iotti, Rami, Silvestre, Zaccardo, Zapata; Brisa, Cristante, Emanuelson, De Jong, Honda, Kakà, Mastalli, Nocerino, Pinato, Poli; Balotelli, Di Molfetta, Robinho. Quelli dell'Udinese invece sono: Brkic, Kelava, Scuffet; Basta, Bubnjic, Danilo, Domizzi, Douglas, Gabriel Silva, Heurtaux, Naldo, Widmer; Allan, Badu, Fernandes, Jadson, Lazzari, Pereyra, Pinzi; Di Natale, Maicosuel, Muriel, Nico Lopez, Zielinski.

EUROPA: Partita importantissima per la stagione 2014/15 di entrambe le squadre. Dato che con la vittoria, o con l'accesso in finale se l'altra squadra è già qualificata ad una competizione europera, della Coppa Italia si accede in Europa League, Milan e Udinese sono pronte a sfruttare questa "scorciatoia" al meglio. Proprio Tassotti parlava di questo in conferenza stampa.

SEEDORF E IL NUOVO MILAN: con l'esonero di Allegri, voluto fortemente da Barbara Berlusconi, è arrivato Clarence Seedorf. Il posto gli era stato promosso dal presidente Silvio Berlusconi già quando lasciò il Milan. Stasera cominceremo a vedere i primi risultati del gioco di Seedorf, anche se non è neanche passata una settimana dal suo arrivo. Il suo modulo di gioco sarà il 4-2-3-1, utilizzato da tanti big team europei. Dovrebbe portare al Milan gente come Crespo, Stam e Davids che entreranno nel suo staff e ognuno di loro si occuperà in modo specifico di un reparto.

DI NATALE: Oggi non dovrebbe partire titolare il numero 10 dell'Udinese nonostante sia, tra i bianconeri, quello che ha segnato più volte al Milan. 11 le reti in totale di cui 10 firmate con la maglia dell'Udinese.

L'ULTIMO TROFEO DELL'UDINESE: risale al 2000 l'ultima vittoria in casa Udinese. I bianconeri trionfarono nella Coppa Intertoto, abolita nel 2008. Vinse in finale contro il Sigma Olomouc con il risultato totale, tra andata e ritorno, di 6-4 dopo i tempi supplementari. Lo stesso anno vinsero Celta Vigo e Stoccarda.

SETTIMO SCUDETTO: fu grazie alla vittoria al San Siro sull'Udinese per 7-0 che il Milan vinse il suo settimo campionato italiano, stagione 1958/59. In foto i rossoneri che vinsero lo scudetto: tra tutti ricordiamo Lorenzo Buffon, portiere e lontano parente di Gianluigi Buffon, Nils Liedhom, Cesare Maldini, Juan Alberto Schiaffino e José Altafini.

GLI EX: Attualmente non ci sono giocatori dell'Udinese che hanno vestito precedentemente quella del Milan mentre ci sono quelli che hanno indossato prima quella bianconera e adesso quella rossonera e sono Zapata e Muntari.

PRECEDENTI IN CAMPIONATO: L'ultima partita fra le due squadre si è disputata al San Siro il 19 ottobre 2013 ed è stato vinto per 1-0 dai rossoneri con gol di Birsa.

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: il Milan non ha mai superato il turno nel momento in cui si è ritrovata contro l'Udinese. L'ultimo precedente risale alla stagione 2009/2010, quando il Milan era allenato da Leonardo, e l'Udinese vinse per 1-0.