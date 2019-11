Diretta Trapani - Padova in Serie B

- E' stato un piacere seguire questa diretta insieme a voi! Un grazie a nome mio, e ancora buona serata a coloro che ci hanno seguito. Restate su VAVEL.com per le altre notizie e la cronaca dell'incontro - .

FINE SECONDO TEMPO: Primi 3 punti del 2014 per il Trapani, mentre comincia male l'anno del Padova che adesso rischia grosso. I veneti chiudono con un goal nella ripresa che non basta a ribaltare la situazione, ma finisce solo per alimentare inutili speranze. I granata, che con le occasioni create potevano e dovevano segnare di più, rischiano invece di farsi acciuffare. Alla fine è vittoria di misura: bastano l'intuizione di Basso e la stoccata vincente del consueto Mancosu per superare un Padova ispirato, ma incapace di fare qualcosina di più. I veneti allenati da Bortolo Mutti ci provano fino alla fine mostrando voglia di risalire in classifica, ma il gap tecnico si fa vedere e alla fine nemmeno il calo atletico dei padroni di casa permette ai biancoscudati di portarsi sul 2-2. Migliori in campo senza ombra di dubbio Gambino e Mancosu.

E' FINITA! - Il Padova ci prova fino alla fine ma non basta, il Trapani crolla nel finale con gli avversari che si svegliano tardi. Finisce 2-1 per i siciliani che aggiungono un altro tassello importante nella casella delle vittorie, superando Crotone e Cesena e agganciando il Lanciano a quota 33, portandosi ad una sola lunghezza dal Pescara.

48°2T- Ultimi istanti, grande sofferenza adesso per il Trapani che è calato vistosamente dal punto di vista atletico!

45°2T- Ciampi comanda altri 4 minuti di recupero, stiamo a vedere come finisce!

44°2T- Non hanno inciso nemmeno gli ultimi due cambi operati da Mutti al 72°, con Santacroce e Vantaggiato che hanno rilevato il deludente Improta e Carini.

41°2T- Basso finisce nel taccuino dei cattivi dopo aver tentato la simulazione, accentuando la caduta su un contatto all'interno dell'area veneta.

38°2T- Manca l'appuntamento con la doppietta Mancosu, lanciato con un filtrante di Rizzato involatosi dalla sinistra, ma arrivato nel cuore dell'area il bomber granata fallisce il tempo della conclusione.

34°2T- Caccetta prende il posto di Nizzetto nelle file del Trapani.

32°2T- GOOOL DEL PADOVA! I VENETI ACCORCIANO LE DISTANZE CON ROCCHI, SPLENDIDO COLPO SOTTO A SUPERARE NORDI IN USCITA! PARTITA RIAPERTA, MANCA SOLO UN GOAL AI BIANCOSCUDATI!

31°2T- Abate prende il posto di un ottimo Gambino, sempre pericoloso oggi. Ed è subito occasionissima per il neo entrato che sciupa calciando incredibilmente a lato nel due contro due davanti a Mazzoni.

22°2T- Cross sporcato da Ciaramitaro e Rocchi che si fionda sulla palla in spaccata al volo! Nordi è pronto all'intervento e blocca il pallone in faccia all'attaccante ex Inter.

19°2T- Musacci pesca Improta su calcio da fermo: il pallone giunge nei pressi del vertice destro dell'area ma l'attaccante sciupa un'ottima occasione spizzando di testa il pallone che sorvola la traversa.

17°2T- Il ritmo sta calando in modo evidente in questo secondo tempo. Subentra un filo di rassegnazione per quanto riguarda i veneti, che dovevano mostrare qualcosa di più nella ripresa.

11°2T- Dentro un attaccante per il Padova: fuori Lazcko, dentro Melchiorri, Bortolo Mutti schiera quattro punte in campo.

10°2T- Trapani vicino al terzo goal, ma sul tiro da fuori di Basso, partito nella mischia, respinge Benedetti.

8°2T- Brutta entrata di Moretti su Nizzetto e punizione da ottima posizione per il Trapani.

6°2T- Ripresa apparentemente a ritmi blandi, speriamo in qualche improvvisazione degli attaccanti, come abbiamo visto nella prima frazione.

3°2T- Osuji da solo contro la difesa, carica il destro ma il pallone si spegne sul fondo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO - E' il Trapani a battere il calcio d'inizio. Non ci sono cambi al momento per le due formazioni, speriamo di vedere ancora un bella partita!

21:35 - Le squadre sono già rientrate sul terreno di gioco, presto si ripartirà! Buon secondo tempo a tutti!

INTERVALLO - Sempre lui, Matteo Mancosu: l' attaccante sardo ci mette ancora una volta lo zampino in una partita che vede i suoi granata avvicinarsi sempre di più verso la vittoria. Bella partita, giocata a buoni ritmi, quasi il 50% del possesso per le due formazioni, coi padroni di casa che hanno saputo sfruttare meglio le occasioni, aiutati da una difesa veneta a dir poco pasticciona. Dietro rimane concentrato soltanto Mazzoni, che dice di no in un paio di occasioni, davanti Rocchi ci prova ma è troppo isolato e la velocità delle giocate di Osuji non basta, spreconi Improta e Pasquato. Nel Trapani, Gambino è sempre pronto a pescare Mancosu, infallibile sotto rete - spettacolare la rete siglata di tacco sul 3-0, poi giustamente annullata - e la difesa innalza un'ottima diga davanti a Nordi, che ci mette comunque del suo per mantenere la porta inviolata. Partita piacevole, molto attenta la direzione di Ciampi e assistenti.

45°min. - Sono passati anche i due minuti di recupero comandati da Ciampi. Finisce il primo tempo con il Trapani avanti 2-0 sul Padova.

43°min. - Gambino tenta il golazo con un colpo sotto a incrociare sul palo lontano: ben piazzato Mazzoni che scongiura il goal.

42°min. - Ammonito Ciaramitaro: anche lui era uno dei diffidati della sfida, insieme ai trapanesi Nordi e Pagliarulo.

41°min. - Pasquato manca un'occasione ghiotta all'interno dell'area: bello il disimpegno di Osuji che libera per l'attaccante, scoordinato al momento del tiro. La sfera finisce altissima sopra la porta difesa da Nordi.

35° min. - ANNULLATA LA RETE DEL 3-0 DI MANCOSU. Giusta segnalazione del collaboratore, che sbandiera il fuorigioco al momento del tocco spettacolare del bomber granata, che infila a rete con un delizioso colpo di tacco al volo.

34°min. - Ammonizione per Lazcko che era diffidato, salterà Padova-Carpi. Giallo anche per Almici per una brutta entrata fuori tempo.

31°min. - Improta di testa! Nordi blocca in due tempi.. Padova propositivo davanti con Lazcko, ma a dir poco disastroso nella fase di non possesso. Retroguardia colpevole nelle due occasioni che hanno portato i siciliani al goal.

29°min. - Mancosu si ritrova da solo davanti a Mazzoni! Bello il lancio di Gambino ma finisce male questa volta per l'attaccante che non trova il tempo di inquadrare lo specchio. Il Padova si salva, ma il risultato è sempre di 2-0 per i padroni di casa.

27°min. - Intanto diamo uno sguardo alla classifica in tempo reale, col Trapani che sale momentaneamente a quota 33 punti a +1 dal Crotone in nona posizione.

23°min. - Pasquato pericoloso su azione personale! L'attaccante ingaggia la sfida personale contro Nordi.. preme il Padova ma per ora tiene la difesa granata, sorretta da un paio di interventi decisivi dell'estremo difensore.

21°min. - ll Trapani è semplicemente devastante quando cerca di ripartire, e lo fa in modo improvviso, lasciando giocare gli avversari per poi colpire con le fiammate di Mancosu, quindicesimo centro stagionale per lui, sempre più capocannoniere di questa Serie B.. e ci chiediamo dove arriverà!

17°min. - GOOOOOOOOL DEL TRAPANI! 2-0 DI MATTEO MANCOSU! ANCORA UN ACUTO PER I SICILIANI, CHE FANNO QUELLO CHE VOGLIONO QUANDO RIPARTONO IN VELOCITA'!

16°min. - E' il Padova adesso a manovrare la sfera dopo lo svantaggio, ma il Trapani è messo bene in campo e sfrutta le ripartenze di Mancosu.

3°min. - Va vicino anche al raddoppio Simone Basso, che sfiora con un bel tocco la traversa. Esemplare il movimento dell'esterno al momento del goal, a punire immediatamente la difesa veneta rimasta scoperta: destro ben piazzato dopo la ricezione della sfera ed è subito un inizio da incubo per il Padova.

2°min. - GOOOOL DEL TRAPANI! E' SUBITO TRAPANI DOPO APPENA DUE MINUTI E MEZZO! VINCENTE IL TRAVERSONE DI GAMBINO A SERVIRE BASSO, LASCIATO COMPLETAMENTE SOLO DALLA DIFESA! 1-0 PER I GRANATA!

20:33 - FISCHIO D'INIZIO - Partiti in questo istante con tre minuti di ritardo! Sedetevi e restate con noi per il LIVE di questa partita!

20:30- Ecco le panchine: TRAPANI - Abate, Daì, Feola, Marcone, Pacilli, Caccetta, Priola, Vettraino, Vitale. PADOVA - Ampuero, Ceccarelli, Kelic, Melchiorri, Nocchi, Cuffa, Rosina, Santacroce, Vantaggiato.

20:22 - Ad arbitrare per questo 22° turno del campionato di Serie B - prima giornata del girone di ritorno - sarà Maurizio Ciampi della sezione di Roma.

20:20 - FORMAZIONI UFFICIALI: Trapani (4-4-2) Nordi; Garufo, Pagliarulo, Terlizzi, Rizzato; Ciaramitaro, Pirrone, Nizzetto, Basso; Gambino, Mancosu.

Padova (4-3-3) Mazzoni; Lazcko, Benedetti, Carini, Almici; Musacci, Moretti, Osuji; Improta, Rocchi, Pasquato.

20:12 - Intanto dal web trapelano le formazioni ufficiali: nel Trapani non c'è Caccetta, al suo posto di interno di centrocampo troviamo Pirrone.

20:00 - ULTIMI INCONTRI: Trapani// Brescia-Trapani 3-3; Trapani-Crotone 1-0; Ternana-Trapani 0-2; Trapani-Avellino 1-1; Cittadella-Trapani 2-2

Padova// Avellino-Padova 2-1; Padova-Siena 2-2; Pescara-Padova 1-0; Padova-Ternana 1-1; Cesena-Padova 0-1

19:55 - TESTA A TESTA: 24/08/13 Serie B: Padova 0-2 Trapani // 17/08/13 Coppa Italia: Trapani 1-0 Padova

19:50 - PROBABILI FORMAZIONI: Il Trapani scende in campo con un 4-4-2 molto equilibrato. Formazione che, piccole assenze a parte, si è sempre dimostrata di sicuro affidamento garantendo a Boscaglia un andamento invidiabile: 18 i punti raccolti dopo il brusco KO di Palermo, per una striscia positiva che dura da ben 8 partite. I veneti al contrario stentano a decollare con appena 8 punti in 9 partite: troppi pareggi per la squadra di Mutti che questa sera ricorre all'artiglieria pesante, un 4-3-3 composto in avanti dal terzetto Improta-Rocchi-Pasquato, l'obiettivo, quello di regalare una serataccia a Mancosu e compagni e sperare nel colpaccio.

19:45 - Amici sportivi, un saluto da Gianmarco Cesare della redazione di Vavel! Innanzitutto vi auguro una buona serata a tutti voi che ci seguite sempre, e benvenuti all'appuntamento di questa sera! Finalmente riparte la B e si ricomincia subito con un match molto interessante: da una parte una squadra ormai collaudatissima come il Trapani, vera rivelazione del campionato e tra le più in forma del momento, dall'altra un Padova a caccia di punti e che mai come questa sera può dire la sua, schierando dal primo minuto i nuovi acquisti Moretti, Almici e Improta, e lasciando invece fuori gli altri due volti nuovi Nocchi e Kelic. Sotto la pioggia del provinciale di Trapani, la squadra di Boscaglia (oggi assente per squalifica) trova il secondo Di Gaetano in panchina, e lamenta l'assenza di Raimondi squalificato; il tandem d'attacco dei siciliani è formato da Gambino e l'immancabile Mancosu, capocannoniere del campionato con 14 reti all'attivo.