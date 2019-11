Calciomercato Roma: Burdisso sceglie Genova

BURDISSO - "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver acquisito da As Roma il diritto alle prestazioni sportive del difensore argentino Nicolas Burdisso (Altos de Chipion, 12-04-1981). La formula dell’operazione prevede la cessione di contratto a titolo definitivo". Con questo comunicato sul sito del Genoa si conclude l'avventura di Nicolas Burdisso alla Roma. Dopo 4 anni e mezzo, fatti di amore e voglia di vincere, l'argentino saluta la Capitale e approda alla corte di Gasperini. "È il momento giusto" ha dichiarato Burdisso "ho dato il primo passo io, ho capito che era il momento giusto per farlo, non avevo mai pensato prima di lasciare la Roma, ma giocare poco non va bene perché giocare è la cosa più importante per un calciatore. Lascio qui un pezzo di cuore, i tifosi in questi anni tante volte si sono rivisti in me ed io in loro". L'argentino lascia Roma dopo 101 presenze e 6 gol messi a segno. Per sostituirlo, la società giallorossa sta pensando a Gabriel Paletta, centrale difensivo del Parma, seguito molto anche dal Milan.

CESSIONI - Dopo Bradley dunque, anche Burdisso sveste la casacca giallorossa. Ma di certo non resteranno gli unici. Altri infatti sono i nomi in uscita in casa Roma: Borriello e Marquinho su tutti. Per il primo si parla di un trasferimento al West Ham: secondo vocegiallorossa.it, Marco effettuerà le visite mediche già questo sabato e la società inglese è pronta a prendersi carico del notevole ingaggio del giocatore italiano; per il brasiliano invece si parla dell'Hellas Verona: secondo il CorriereDelloSport, la società gialloblù e giallorossa avrebbero trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro.