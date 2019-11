Diretta Novara - Avellino in serie B

17.01: Per oggi è tutto. Da Francesco Guarino e VAVEL Italia grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alla prossima!

16.56: Vittoria meritata per il Novara. L'Avellino non gioca all'altezza della sua posizione in classifica, confermando i problemi lontano dal Partenio-Lombardi. Biancoverdi in vantaggio con Galabinov, pari-fotocopia nella ripresa di Rigoni. A 4 minuti dal termine Sansovini indovina l'angolo basso col snistro, ma Terracciano non è esente da colpe. Avellino fermo a quota 37, ancora terzo da solo: il Pescara sconfitto a Castellammare non ne approfitta e resta a 34. In testa pari interno per il Palermo e sconfitta dell'Empoli a Latina. Danno attenuato per gli irpini con questa sconfitta. Accorcia il Lanciano sui lupi: batte il Brescia e sale a 36. Il Novara arriva a 24 punti, lascia a 21 il Cittadella e scavalca Bari e Modena.

97': FINISCE QUI! NOVARA BATTE AVELLINO IN RIMONTA 2-1!

95': MANCONI POTREBBE CHIUDERLA MA SI FA RIMPALLARE IL TIRO E COLPISCE MILLESI!

92': Colpo di testa di Ciano su cross di Zappacosta, palla fuori di poco. Ammonito Castaldo.

90': 5 minuti di recupero.

90': Tempo regolamentare scaduto, Avellino che prova a rovesciarsi in avanti.

88': ROSSO DIRETTO PER DECARLI! Lo svizzero falcia Manconi lungo l'out di destra, intervento pericoloso. Avellino in 10, la partita probabilmente finisce qui.

86': Era nell'aria ed il vantaggio del Novara è meritato: Manconi apre sulla sinistra di testa per Sansovini, che si gira e calcia al volo col sinistro di prima intenzione. La conclusione è precisa, ma non irresistibile. Terracciano va giù in ritardo e si lascia infilare. NOVARA - AVELLINO 2-1.

86': SANSOVINIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! SINISTRO DAL NULLA, TERRACCIANO SBAGLIA ED IL NOVARA PASSA!

83': ANCORA TERRACCIANO SBAGLIA IN USCITA! Non si capisce con la difesa e la palla per poco non finisce a Lepiller. Peggiori in campo, di gran lunga i due portieri...

81': Primo errore di Crescenzi in tutta la partita. Palla persa a centrocampo, prontamente recuperata. Prestazione sontuosa del terzino destro, tornato a Novara dopo il prestito all'Ajaccio.

80': Confermato: fuori Pisacane, dentro Millesi. Ci saranno almeno 4 minuti di recupero per il gioco fermo a lungo.

80': Gioco ancora fermo, Pisacane esce in barella e probabilmente non sarà in grado di rientrare.

77': Esce Lazzari ed entra Lepiller, ultimo cambio nel Novara.

76': Gioco fermo, scontro violento di testa tra due giocatori dell'Avellino a centro area. Pisacane è a terra e sanguina copiosamente. Si è scontrato con Fabbro.

72': Colpo di testa di Sansovini, alto sulla traversa. L'Avellino formato trasferta continua a soffrire troppo, rispetto a quanto è in grado di far vedere in casa.

69': Debutto per Camillo Ciano nell'Avellino. Esce Galabinov, anche se Castaldo era parso maggiormente in difficoltà oggi.

67': Fabbro per Izzo nell'Avellino.

67': TERRACCIANO SVIRGOLA LA RESPINTA E RISCHIA! Altro pericolo per l'Avellino.

64': Altro cambio nel Novara. Esce Gonzalez, entra Manconi. Altro classe '94, come Vicari.

62': AVELLINO VICINO AL NUOVO VANTAGGIO! Kosicky sbaglia un'altra uscita, il rimpallo colpisce D'Angelo e Arini a porta vuota non inquadra lo specchio.

59': Fotocopia del gol dell'Avellino nel primo tempo: punizione dalla destra, Terracciano esce (meglio di Kosicky) ed allontana col pugno. La palla arriva a Rigoni, che da fuori area tira e trova la porta passando in una selva di gambe. NOVARA - AVELLINO 1-1.

59': RIGONIIIIIIIIIIIIIII! PAREGGIO DEL NOVARA!

58': L'Avellino non riesce ad uscire dalla propria metà campo palla al piede. Gli uomini di Rastelli soffrono territorialmente e solo l'imprecisione di Lazzari ha negato al Novara il pareggio.

56': LAZZARI NE DIVORA UN ALTRO! Giocata magnifica di Crescenzi sulla destra, va via ad un avversario e mette un pallone all'indietro perfetto per Lazzari. Il tiro è qualcosa di inguardabile...

53': Soffre invece Zappacosta, soprattutto in verticalizzazione difensiva. L'esterno dell'Avellino sta disputando una grande stagione e ha addosso gli occhi di molte squadre di serie A.

51': Buona partita di Crescenzi finora.

49': LAZZARI DA BUONA POSIZIONE ALZA TROPPO LA MIRA! Rimpallo in piena area sul tiro di Gonzalez, la palla arriva a Lazzari che se la porta sul sinistro e poi spara in curva. Era a pochi metri da Terracciano.

48': Novara in controllo palla. Gli azzurri vogliono il pareggio.

16.02: RIPARTITI!

16.01: Le squadre rientrano in campo. Nel Novara entra Vicari per Ludi.

VIDEO GOL! Novara - Avellino 0-1: il gol del vantaggio di Galabinov

15.54: I tifosi dell'Avellino al Silvio Piola di NOvara. Orgoglio biancoverde in trasferta.

@asavellinosrl @AVClubMilano eccoci pic.twitter.com/uD8RdXG4Gh — laucko (@gallo_lucio) 25 Gennaio 2014

15.49: Primo tempo non bello, ma intenso agonisticamente, come in tutti i match di questa serie B. Prima occasionissima per l'Avellino con Castaldo, poi almeno 3 possibilità nitide per il Novara. nel momento migliore dei padroni di casa, il gol di Galabinov. ma le colpe di Kosicky non sono poche: l'uscita del portiere slovacco è a dir poco rivedibile. A tra poco per il secondo tempo con Francesco Guarino.

46': FINE PRIMO TEMPO: NOVARA - AVELLINO 0-1.

45': 1 minuto di recupero.

45': Ripartenza pericolosa dell'Avellino, il Novara si salva in extremis.

42': Il Novara fa forcing in area avellinese. Due corner consecutivi, ma nulla di fatto.

41': Arini dal limite alza troppo la mira. Posizione favorevole, ma palla colpita troppo in alto e corpo troppo all'indietro. Esito inevitabile.

39': Tiraccio di Buzzegoli. Il Novara ha accusato il colpo e si butta in avanti alla ricerca del pareggio, ma lo fa in maniera disordinata.

35': Gonzalez dalla lunga distanza. Terracciano blocca a terra senza problemi.

34': L'Avellino è passato in vantaggio nel momento migliore dei padroni di casa. Gol numero 9 in campionato per Galabinov.



31': Uscita scellerata di Kosicky su punizione dalla trequarti dell'Avellino. Il portiere slovacco non riesce nè e bloccare nè ad allontanare, la palla finisce sui piedi di Galabinov che prende la mira e centra la porta sguarnita, passando in mezzo ad una selva di giocatori. NOVARA - AVELLINO 0-1.

31': GALABINOOOOOOOOOOOOOOOOV! AVELLINO IN VANTAGGIO!

30': OCCASIONISSIMA PER PERTICONE! Traversone dalla destra stavolta, perticone sfugge a Zappacosta ma non trova la deviazione a pochi passi da Terracciano. Novara pericolosissimo!

29': Ammonito anche Galabinov, che in contropiede secondo l'arbitro si sarebbe portato avanti la palla con un braccio. Chiamata dubbia, e di sicuro ammonizione eccessiva, visto che si era nella trequarti dell'Avellino.

28': Belli i numeri color oro sulle maglie del Novara, ma identificare i giocatori in caso di mischia è una discreta impresa...

25': LUDI IN MISCHIA TROVA LA DEVIAZIONE, MA METTE SUL FONDO! Corner per il Novara, capitan Ludi sfiora col sinistro ed indirizza verso la porta di Terracciano, palla fuori. Novara più coraggioso in questa fase.

24': Ammonito anche Pisacane, che sbaglia il rinvio e poi stende Gonzalez. Non è una partita cattiva, ma Baracani ora sta facendo fioccare cartellini.

23': Cartellino giallo anche a Rigoni, fallo tattico a centrocampo.

22': Nella mischia di prima sembra sia stato ammonito anche D'Angelo per l'Avellino.

21': LAZZARI DI TESTA SFIORA IL VANTAGGIO! Si inserisce benissimo Lazzari sul cross dalla sinistra, ma non trova la porta con la zuccata.

19': Scintille in area dell'Avellino. Perticone si prende un cartellino giallo per una manata al collo a Pisacane, che accentua la caduta. Brutto e rischioso però il gesto di Perticone.

17': GALABINOV PROVA IL SINISTRO, MA C'ERA CASTALDO LIBERISSIMO! Egoista il bulgaro: si libera bene al limite dell'area, ma Castaldo era solo sulla sinistra, completamente libero.

13': DUBBIO IN AREA DEL NOVARA: rinvio di Crescenzi sul cross di Zappacosta dalla destra. La palla colpisce Perticone tra schiena e braccio. Al replay il tocco del difensore degli azzurri è comunque involontario.

11': Destro dal limite di Faragò, palla sul fondo. Il Novara prende campo.

10': Come sempre fitta la rappresentanza dei tifosi irpini al seguito della propria squadra. Il settore alle spalle della porta del Novara è colorato di biancoverde e rumoroso.

8': Altro pericolo per l'Avellino: Zappacosta lascia sfilare sul fondo un pallone che carambola addosso a Lazzari. L'attaccante del Novara non se l'aspettava e, ingannato dalla finta, lascia scivolare palla sul fondo.

6': GONZALEZ! Risposta del Novara: sinistro da fuori area dell'argentino. Palla sul fondo facilmente controllata da Terracciano.

4': CASTALDO!! PALLA GOL PER L'AVELLINO! Conclusione di sinistro strozzata daLudi, che finisce docile tra le mani di Kosicky, ma si era liberato benissimo l'attaccante dei lupi.

3': Rientra Izzo. Partita spigolosa a centrocampo.

1': Violenta pallonata al basso ventre per Izzo, che si era opposto ad un cross dalla sinistra del Novara. Gioco fermo per i soccorsi.

15.01: Baracani fischia, calcio d'inizio Avellino. PARTITI!

15.00: Giocatori in campo, ci siamo.

14.57: Squadre pronte ad entrare in campo.

14.52: Questo il tweet dell'account ufficiale dell'Avellino che conferma la formazione, ma ci dà indicazioni sullo schieramento in campo dei lupi. Sarà un 3-5-2.

Avellino XI - Novara: Terracciano; Izzo, Decarli, Pisacane; Zappacosta, D’Angelo, Arini, Schiavon, Bittante; Castaldo, Galabinov #SerieB — A.S. Avellino 1912 (@asavellinosrl) 25 Gennaio 2014

14.37: Subito in campo Crescenzi nel Novara, parte invece dalla panchina Ciano nell'Avellino. Coppia d'attacco degli irpini sarà ancora il duo Castaldo-Galabinov, 13 gol in due finora (8+5). Nei biancoverdi esordio per Saulo Decarli, arrivato dal Livorno.



14.36: FORMAZIONI UFFICIALI: Questa la risposta dell'Avellino di Massimo Rastelli:

Avellino: Terracciano, Zappacosta, Arini, Izzo, D'Angelo, Castaldo, Galabinov, Schiavon, Pisacane, Bittante, Decarli — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 25 Gennaio 2014

Panchina: Seculin, Angiulli, Fabbro, Soncin, Biancolino, Millesi, De Vito, Togni, Ciano — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 25 Gennaio 2014

14.35: FORMAZIONI UFFICIALI: L'account Twitter ufficiale del Novara annuncia i due XI in campo. Partiamo con quello dei padroni di casa:

Novara: Kosicky; Crescenzi, Perticone, Ludi, Lambrughi, Buzzegoli, Rigoni, Faragò, Gonzalez, Sansovini, Lazzari — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 25 Gennaio 2014

Panchina: Tomasig, Potouridis, Vicari, Bastrini, Salviato, Parravicini, Lepiller, Genevier, Manconi — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 25 Gennaio 2014

14.17: 45 minuti all'inizio del match. A Novara il ritorno di Crescenzi è atteso con grande trepidazione...

#BentornatoAle @NovaraChannel pic.twitter.com/KwyhXAZxdh — Novara In English (@NovaraInEnglish) 24 Gennaio 2014

Amici di VAVEL Italia buon pomeriggio: dallo stadio Silvio Piola di Novara seguiremo assieme in diretta Novara - Avellino, live su VAVEL Italia con aggiornamenti in tempo reale. Gli azzurri di Alessandro Calori navigano pericolosamente nei bassifondi della classifica: con soli 21 punti in 21 partite occupano infatti la 18esima posizione e sono in piena zona play-out. L'Avellino, invece, sta vivendo una stagione da favola. neo-promossa dalla Prima Divisione, la squadra di Massimo Rastelli è in terza posizione solitaria, a 37 punti.

QUI NOVARA - Una stagione travagliata quella dei gaudenziani. L'avventura nel campionato 2013/2014 del Novara è iniziata con l'esonero-lampo di Alfredo Adiglietti, allontanato dal presidente De Salvo dopo un inizio da incubo: 2 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte in 14 giornate. Alessandro Calori sta provando a portare una ventata di freschezza sulla panchina piemontese, ma l'impresa appare più ardua del previsto. Sono arrivate sì altre 2 vittorie (tra cui la prima esterna, contro la Juve Stabia), ma anche altre 3 sconfitte (Palermo, Empoli e Bari).

QUI AVELLINO - All'ombra del monte (e dello stadio) Partenio si coltivano sogni di gloria malcelati. L'Avellino è la rivelazione della stagione, sia per la posizione di classifica che per il gioco espresso in campo. La squadra di Massimo Rastelli è in terza posizione solitaria, con 37 punti e 3 lunghezze di vantaggio sulla quarta. In casa i lupi sono la squadra migliore del torneo: con 8 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta (col Palermo) la legge del Partenio-Lombardi è stata decisamente confermata. I problemi per i biancoverdi arrivano in trasferta. Sono state infatti solo 2 le vittorie esterne in 10 partite (contro Cittadella e Brescia).

I CONVOCATI DEL NOVARA - Questi i convocati per la partita di oggi del Novara. Portieri: Tomas Kosicky, Luca Tomasig. Difensori: Romano Perticone, Alessandro Crescenzi, Alessandro Bastrini, Francesco Vicari, Simone Salviato, Ioannis Potouridis, Alessandro Lambrughi, Carlalberto Ludi. Centrocampisti: Daniele Buzzegoli, Gael Genevier, Paolo Faragò, Francesco Marianini, Marco Rigoni, Francesco Parravicini. Attaccanti: Pablo Andrés Gonzalez, Flavio Lazzari, Matthias Lepiller, Marco Sansovini, Jacopo Manconi

I CONVOCATI DELL'AVELLINO - Questa invece la rosa a disposizione di Massimo Rasteli per la partita contro il Novara. Peccarisi è squalificato. Portieri: Seculin, Terracciano. Difensori: Bittante, Decarli, De Vito, Fabbro, Izzo, Pisacane, Zappacosta. Centrocampisti: Angiulli, Arini, D’Angelo, Millesi, Schiavon, Togni.Attaccanti: Biancolino, Castaldo, Ciano, Galabinov, Soncin.

CALORI, EX DI TURNO - Sarà una partita particolare per il tecnico del Novara. Alessandro Calori è stato infatti sulla panchina dell'Avellino per la parte finale della stagione 2007/2008, quando i lupi erano in serie B. Fu chiamato a sostituire l'esonerato Guido Carboni, per cercare di ottenere la salvezza della compagine biancoverde. L'impresa non riuscì nonostante un inizio positivo. L'Avellino retrocesse matematicamente alla penultima giornata di campionato.

NOVARA, IL RITORNO DI CRESCENZI - Dopo un breve prestito all'Ajaccio, è rientrato a Novara Alessandro Crescenzi, sfruttando la finestra di mercato invernale. La difesa azzurra ha subito finora 29 gol (peggio hanno fatto solo Reggina e Juve Stabia). Non un dato numericamente drammatico, ma in un campionato così equilibrato come quello di serie B di quest'anno, un gol subìto in più o in meno può fare la differenza. Crescenzi, classe '91 di scuola Roma, è un terzino di grande tecnica e spinta, che fa parte delle nazionali giovanili dell'Italia sin dall'under 18.



AVELLINO, CIANO PER NON RIMPIANGERE LADRIERE - Nell'Avellino potrebbe esordire oggi il nuovo arrivo Camillo Ciano. Classe 1990, Ciano è un giovane attaccante napoletano, arrivato via Padova in prestito proprio dal Napoli. Ha ben impressionato nei test invernali (3 gol in amichevole) e Rastelli potrebbe buttarlo già oggi nella mischia. I lupi hanno invece mal digerito l'infortunio di Benoit Ladriere, mancino belga che aveva già ben impressionato al debutto contro il Padova. Per lui una lesione ai flessori della coscia sinistra che lo terrà lontano dai campi di gioco almeno per un mese.

COSÌ ALL'ANDATA: AVELLINO - NOVARA 2-1 - All'andata al Partenio ad uscire vincitori furono i lupi. A dispetto del pronostico, l'Avellino di rastelli schiacciò sotto tutti i punti di vista il Novara, ingabbiandolo a centrocampo e colpendo prima con Castaldo su rigore al 41', poi con un destro fenomenale di Zappacosta dal vertice dell'area di rigore. Il 2-1 arriverà a 4 minuti dal termine con un colpo di testa di Faragò su uscita sbagliata di Seculin. Troppo tardi per rimescolare le carte.