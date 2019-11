Sampdoria - Bologna: probabili formazioni e statistiche

Settimana molto intensa quella vissuta dai rossoblu dopo l’ottimo pareggio, acciuffato all’ultimo respiro, contro il Napoli. Tutta l’attenzione mediatica e quella, preoccupatissima, dei tifosi, è stata catturata dalla vicenda Diamanti. Il fantasista toscano è stato oggetto di una serrata trattativa con i cinesi dello Hangzhou (la squadra campione di Cina allenata da Marcello Lippi) e, proprio quando sembrava che mancasse solo l’annuncio ufficiale (passaggio ai cinesi per poco più di 9 milioni di euro) tutto è saltato, si spera, sotto le due torri, definitivamente!

E’ tempo dunque di tornare al calcio giocato, il calendario riserva per i rossoblu, domenica alle 15, l’impegno a Genova sul difficile campo della Sampdoria, reduce dall’onorevole sconfitta dello Juventus Stadium e vogliosa di rifarsi immediatamente.

Squadre divise da 4 punti (21 per i blucerchiati, 17 per i felsinei) e partita che si preannuncia aperta e combattuta, magari come nell’andata quando finì 2-2 con tante emozioni.

I precedenti

La Sampdoria è imbattuta nelle ultime sette sfide di campionato contro il Bologna (tre vittorie blucerchiate e quattro pareggi). Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 15 sfide contro la Samp nella massima serie. I blucerchiati sono imbattuti da sette confronti con i rossoblu a Marassi (cinque successi, due pareggi), e hanno vinto tutti gli ultimi quattro. La Samp non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime cinque giornate, ed è reduce dalla sconfitta per 4-2 in casa della Juventus. Tra le mura amiche la Samp è imbattuta dall’arrivo di Sinisa Mihajlovic (due pareggi e due vittorie).

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (cinque pareggi e quattro sconfitte). In quattro delle ultime sei giornate il Bologna non è riuscito a segnare alcun gol. Il Bologna ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro trasferte di campionato.

Il Bologna è la squadra che ha fatto meno passaggi finora in campionato (una media di 333 a partita).Manolo Gabbiadini ha giocato col Bologna la scorsa stagione, collezionando 30 presenze e sei gol in campionato; quest’anno ha già fatto cinque gol in 18 presenze, di cui 4 segnati in trasferta.

Le probabili formazioni