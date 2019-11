Un bel Chievo e i pali bloccano il Napoli

Mentre la settimana scorsa fu la squadra di Benitez ad essere beffata nel finale dal Bologna, stavolta il Napoli è riuscito quantomeno ad evitare la sconfitta con un gol negli utimi minuti di Raul Albiol. Nonostante l'impresa finale, è ovviamente un pareggio che al Napoli serve a poco, mentre serve moltissimo al Chievo, di nuovo a punti in casa di una grande dopo aver fermato con lo stesso risultato l'Inter al Meazza nell'ultima gara del girone d'andata.

La Partita

La squadra di Benitez deve fare a meno degli infortunati Zuniga, Mesto, Behrami e Armero, ai quali si aggiungono Reina, che parte dalla panchina, e lo squalificato Fernandez, sostituito da Britos. Al 12' i padroni di casa hanno la prima grande chance, con Mertens che colpisce di testa ma manda alto. Nonostante questo, però, il Chievo passa in vantaggio pochi minuti più tardi, al 18', con Sardo che scambia con Thereau e poi trova il gol con una gran botta che si insacca sotto l'incrocio alla destra di Rafael. Per il difensore puteolano si tratta del secondo gol realizzato al Napoli dopo quello della stagione 2010-2011, nella sfida disputata a Verona il 2 febbraio 2011 e vinta per 2-0 dai clivensi.

Il Napoli prova a reagire al 26' con Higuain che sbaglia clamorosamente a porta sguarnita su assist di Callejon, colpendo male il pallone. Al 36' azzurri nuovamente vicini al gol, con Mertens che calcia molto bene a giro, ma colpisce il palo alla sinistra di Puggioni. Al 43' altra occasione per la squadra di Benitez, con Callejon che calcia verso la porta senza creare difficoltà a Puggioni, che blocca senza problemi. Prima della fine del primo tempo il Chievo sfiora il raddoppio con un pericoloso cross di Dramè a cercare Thereau, decisivo Rafael che anticipa l'attaccante francese. Il primo tempo si conclude così con un inaspettato 0-1 in favore del Chievo.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa il Napoli parte fortissimo e nel giro di un minuto va vicino al gol in due occasioni, prima con Hamsik, il cui sinistro viene deviato fuori, e poi con Dzemaili, che manda alto da pochi metri dopo una brutta uscita di Puggioni. Al 51' Higuain manda sul fondo col sinistro su assist di Mertens e al 56' stessa sorte per il destro di Inler. Al 57' Benitez sostituisce Dzemaili con il nuovo acquisto Jorginho, che esordisce in maglia azzurra e si prende il calore del San Paolo. Al 67' Mertens colpisce ancora il palo, stavolta con un gran calcio di punizione. Il Napoli prova alla disperata, ma il Chievo resiste con ordine e anche un pizzico di fortuna. Al 79' Benitez fa entrare Insigne al posto di Maggio, sommerso dai fischi del San Paolo. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, all'85', il talento di Frattamaggiore, ricevuto da Higuain, manda alto sopra la testa di Puggioni scheggiando la traversa. L'assedio del Napoli prosegue e porta al pareggio all'87', con Albiol che trova il gol battendo Puggioni con una girata di destro trattenuta male dal portiere ex Reggina.

Il primo gol in azzurro del difensore spagnolo è accompagnato dal boato del San Paolo che spinge gli azzurri all'assalto nel finale, in cui viene anche espulso un agitatissimo Corini, ma alla fine il Chievo riesce a resistere e a portare a casa un punto preziosissimo, mentre il Napoli deve accontentarsi del secondo pareggio nelle ultime due partite ed ora rischia di aumentare sempre di più la distanza da Juventus e Roma.