Il Torino di Mister Ventura affronterà l' Atalanta nel match valido per la 2° giornata del girone di ritorno. L'Atalanta, è sempre stata, una delle peggior rivali dei granata, tra le due tifoserie non scorre buon sangue, i tifosi si staranno organizzando per preparare uno spettacolo speciale all'Olimpico, visti anche i prezzi scontati si prevede un grande pubblico Domenica. Sulla panchina bergamasca, fra l'altro, siede Stefano Colantuono, che i granata ricordano bene. Un'allenatore mai amato, il suo gioco non ha mai convinto ma ai tifosi granata ha dato fastidio il modo in cui ha abbandonato il Torino: dopo la finale di paly-off persa, si è presentato ai giornalisti annunciando il suo addio, una vera caduta di stile per Colantuono, che sicuramente non verrà accolto con applausi.

Il Toro è una delle belle sorprese del campionato, dopo un campionato in anonimato, lo scorso anno, qusta stagione i ragazzi di Ventura sono ad un passo dall'Europa. I granata dovranno restare uniti e mantenere l'umilità che gli ha permesso di strappare risultati importanti in questa prima parte di stagione. Il Torino, oggi, dovrà sostenere l'ennesima prova e cercare di mantenersi saldo in classifica.

In conferenza stampa si è presentato Kamil Glik, il capitano ha affrontato diversi argomenti, sia a livello personale che di squadra. Ha predicato umiltà, anche se, non ha nascosto che cominciano a sognare anche loro:

"Questi primi sei mesi per noi sono stati molto importanti. Siamo pronti per la sfida di domenica contro una squadra molto in forma. Se prepararemo la partita come vuole il mister allora a fine match potremo uscire dal campo con il sorriso. La classifica è molto corta, mancano ancora 17 partite: la strada è ancora lunga. Dobbiamo pensare una partita alla volta e poi a maggio vedremo dove siamo riusciti ad arrivare. Anno dopo anno stiamo migliorando. Il nostro obiettivo resta quello della salvezza, poi vedremo se si riuscirà ad ottenere qualcosa in più. Però abbiamo acquisito conoscenze e siamo consapevoli di non aver paura di nessuno in Italia.

Ho sempre avuto grande fiducia in questa squadra e ora stiamo iniziando a raccogliere i frutti del lavoro svolto. Maksimovic? Sta dimostrando fin da inizio anno di crescere e stare sempre meglio. Io qui a lungo? Sono domande da fare alla Società, ma io a Torino sto molto bene. Il Real Madrid? Ero molto giovane, è stata un'esperienza indimenticabile anche perchè ho potuto fare anche alcuni allenamenti con la prima squadra, al fianco di grandissimi campioni. Ventura? E' un grande mister, sia come persona che come allenatore e mi ha aiutato tantissimo a crescere".

Ventura, arriva alla partita con Gazzi e Larrondo ancora indisponibili per infortunio e D'Ambrosio, messso fuori rosa dopo le richieste di cessione. Di seguito i prescelti da Ventura per la partita contro i bergamaschi:

PORTIERI: Tommaso Berni, Lys Gomis, Daniele Padelli

DIFENSORI: Cesare Bovo, Matteo Darmian, Kamil Glik, Nikola Maksimovic, Salvatore Masiello, Emiliano Moretti, Giovanni Pasquale, Guillermo Rodriguez

CENTROCAMPISTI: Migjen Basha, Nicola Bellomo, Matteo Brighi, Omar El Kaddouri, Alexander Farnerud, Panagiotis Tachtsidis, Giuseppe Vives

ATTACCANTI: Vitor Barreto, Alessio Cerci, Ciro Immobile, Riccardo Meggiorini

Per mister Ventura, ci saranno delle scelte difficili da fare. A difendere la porta granata ci sarà Padelli. Il tridente difensivo, sarà composto da Maksimovic, il superlativo Moretti mentre per il posto da centrale se la giocano capitan Glik e Bovo con quest’ultimo favorito sul capitano per le sue abilità nella fase di impostazione. Nella , con Gazzi infortunato, sarà schierato il confermatissimo Vives, Brighi e Farnerud; non c'è da dimenticarsi della mina vagante Basha, che potrebbe giocare a scapito di questi ultimi due. Sulle fasce è probabile che agirà Masiello, in balotaggio con Pasquale, confermato sulla destra Darmian, che sta mettendo in mostra tutte le sue qualità quest’anno. In attaco dovrebbero giocare Cerci e Immobile, per i la coppia d'attaco granata la loro presenza è in forte dubbio, in quanto sono diffidati e Ventura potrebbe non rischiarli per la prossima partita, visot che dopo si giocherà a San Siro contro il Milan.