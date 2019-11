Diretta Cagliari - Milan in Serie A

Finisce la sfida fra Milan e Cagliari. La squadra di casa difende il vantaggio in maniera sublime sino all'86', quando una leggerezza di Cabral concede una punizione dal limite dell'area di rigore che Balotelli non fallisce, nell'azione successiva angolo per il Milan con Pazzini che sfrutta la battuta di Honda.

Il Cagliari esce dal campo deluso; il Milan rincuorato dai tre punti ma consapevole di aver disputato una prestazione insufficiente nella fase difensiva e di aver segnato solamente grazie a due lampi delle proprie punte.



90'+3'- Seedorf invita la propria squadra a non farsi schiacciare nella propria area di rigore. Gioco interrotto dal fallo di Conti su Montolivo a metà campo.



90'- 5 minuti di recupero.



88'- Angolo battuto da Honda, Pazzini svetta su Conti e gira di testa alle spalle di Avramov, sorpasso dei rossoneri.







88'- GOL DEL MILAN! 1-2! PAZZINI!



86'- Arcobaleno dipinto del giocatore italiano e palla che supera la barriera sarda e si insacca alle spalle di Avramov. Nell'esultanza la punta riceve un ammonizione, era diffidato,

salterà la prossima sfida.







86'- GOL DEL MILAN! BALOTELLI!



85'- Altro angolo per il Milan che cerca di scardinare la difesa sarda arrocatasi nella propria area di rigore, giallo per Cabrera che devia la sfera con la mano e punizione dai sedici metri per il Milan.



82'- Kakà e Pazzini pericolosi con due colpi di testa su palla inattiva; ma nessuno dei due riesce a centrare la porta di Avramov.



80'- Nuova punizione dai 35 metri guadagnata da Balotelli, questa volta si tratta del versante destro. Sul pallone lo stesso SuperMario e Honda. Calcia l'italiano, sfera che non viene indirizzata nemmeno nello specchio della porta.



79'- Squadre ormai lunghissime e divise in due tronconi.



76'- Ultimo cambio per Seedof, fuori Emanuelson dentro Abate, De Sciglio dirottato sulla fascia mancina.



75'- Cambio totalmente scandinavo per i sardi, esce Ekdal entra Eriksson.



73'- Punizione dai 35 metri per il Milan, posizione leggermente decentrata a sinistra; Balotelli conclude sulla barriera.



72'- Botta di Pinilla da posizione molto defilata, il pallone non impensierisce Amelia, rinvio dal fondo.



68'- Altri cambi; esce Sau per ora il match-winner ed entra Cabrera. Nei rossoneri fuori De Jong dentro Muntari.

65'- De Sciglio calcia dai 35 metri, pallone rasente al terreno ma lentissimo, Avramov si accartoccia e controlla senza problemi.



64'- Honda ruba palla ma conclude addosso ad un avversario, angolo.



60'- Esce Robinho ed entra Giampaolo Pazzini.



59'- Uno-Due Honda, Robinho, il giapponese riceve al limite dell'area di rigore avversaria ma conclude fuori. Ammonito Conti per un fallo in ritardo su Montolivo.



57'- Contatto in area di rigore sarda fra Astori e Robinho, entrambi rimango a terra ma l'arbitro comanda semplicemente rimessa dal fondo per i rossoblu.



53'-Traversone di Kakà, tacco di Robinho ma Balotelli calcia fuori da posizione centrale disturbato da Astori, rigore in movimento sbagliato dal 45 rossonero.



50'- Emanuelson atterrà Cossu, punizione per il Cagliari, si tratta del tipico "corner spostato".



46'- Montolivo riceve dopo una respinta corta della difesa rossoblu ma conclude a lato di prima intenzione.



16:04- Le squadre stanno rientrando in campo.



15:48- Un ottimo Cagliari è passato in vantaggio al ventisettesimo minuto fruttando lo svarione di Amelia; il Milan appare ancora sin troppo fragile in difesa ed addirittura inconsistente nella metà-campo offensiva.







45'- Un minuto di recupero.



43'- Pisano calcia verso la porta difesa da Abbiati ma Rami mura la conclusione in calcio d'angolo.



42'- Partita priva di grandi emozioni, il Milan continua a fare la partita ma i due mediani nel 4-2-3-1 non sembrano poter garantire sicurezza ad una difesa sin ora a dir poco ballerina. Il Cagliari continua nella propria prestazione ordinata, difende il risultato e cerca di riproporsi in fase offensiva sfruttando le accelerazioni di Sau e Cossu.



34'- Ennesimo angolo per i rossoneri che nonostante il predominio territoriale non riescono a rendersi pericolosi.



28'- Amelia sbaglia l'ennesimo disimpegno, Pinilla riceve un passaggio involontario del portiere rossonero ed alza un lob per Sau, il quale all'altezza del dischetto del rigore riceve e mette a terra il pallone, sterzata della punta sarda che mette a sedere Amelia e conclude in rete con la punta del piede destro.



27'- GOL DEL CAGLIARI. 1-0! SAU!



22'- Respinta corta della difesa milanista dopo un traversone di Conti, Ekdal è lesto nel recuperare il pallone ma la sua conclusione dai venti metri si spegne sul fondo.



20'- De Sciglio serve Kakà dopo un preziosismo di Honda; il brasiliano si porta il pallone sul fondo tentando un dribbling interno all'area di rigore.



17'- Contropiede rapidissimo del Milan, Balotelli serve Honda, il quale fallisce l'uno contro uno con l'estremo difensore cagliaritano calciando di prima con il destro, ottima occasione per i rossoneri, brutto errore del nipponico.



15'- Break di Robinho che ruba palla a metà campo e serve Balotelli, la conclusione è potente ma centrale, Avramov risponde con i pugni.



14'- Negli ultimi minuti il Cagliari sta guadagnado metri cercando lanci lunghi al fine di scavalcare la mediana rossonera.



12'- Cross di Pisanu innocuo, Rami mette la palla in corner con la testa rischiando un clamoroso autogol.



11'- Verticalizzazione di Montolivo, Balotelli cerca il passaggio orizzontale per Kakà che fallisce l'aggancio dentro l'area di rigore. Per ora pressione alta del Milan che interrompe le trame cagliaritane sul nascere.



9'- Cross di De Sciglio, Balotelli riesce a deviare leggermente ma Avramov è attento e mette la palla in angolo.



6'- Robinho ruba palla, Kaka serve Balotelli che conclude, la sfera respinta dai difensori cagliaritani finisce sui piedi del numero 7 del Milan che calcia fuori dallo specchio della porta; alla sinistra di Avramov.



4'- Milan che dialoga nella metà campo avversaria, Emanuelson spreca con un travesone alto e fuori misura.



1'- Errore in fase di disimpegno da parte di Amelia e De Sciglio, Sau spreca davanti al portiere.



0'- Doveri da il via al match; primo pallone giocato dalla squadra casalinga.



14:58- Cagliari con la consueta divisa rossoblù, i lombardi giocheranno invece con un completo bianco.



14:17- Ecco gli XI ufficiali. Cagliari: Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Ekdal; Cossu; Sau, Pinilla. Milan: Amelia; De Sciglio, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Honda, Kakà, Robinho; Balotelli.



13:45 - Benvenuti in Vavel, insieme a voi seguiremo Cagliari - Milan.Dopo la delusione in Coppa Italia, il Milan deve risalire in classifica per sperare almeno di arrivare in Euopa League. Il Cagliari, vuole i tre punti, per allontanarsi dalla zona salvezza

Sicuramente i rossoneri devono cambiare marcia: : 32 gol fatti e 30 subiti, troppi per questo Milan che è attualmente a quota 25 punti ed occupa l’undicesima posizione in classifica. Seedorf punterà con il 4-2-3-1 con il trio composto da Kakà, Honda e Robinho alle spalle di Mario Balotelli. Lopez opta per 4-3-1-2 ma dovrà rinunciare allo squalificato Ibarbo, ma recupera Pinilla. In porta Avramov, quindi Pisano e Murru più che Avelar sulle fasce, Rossettini e Astori,in mezzo al campo dove giocheranno Dessena, Conti e Ekdal. A Pinilla e Sau coppia d'attacco.

Seedorf dovrà fare i conti con gli infortunati: difatti in difesamancheranno Zapata e Silvestre. Rami è in vantaggio su Mexes per giocare al fianco di Bonera. De Jong e Montolivo coppia di centrocampo. De Sciglio ed Emanuelson sulle fasceRispetto alla gara persa con l'Udinese, torna Honda dal primo minuto insieme a Robinho e Kakà. Balotelli terminale offensivo (4-2-3-1): Abbiati; De Sciglio, Bonera, Rami, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Honda, Robinho, Kakà; Balotelli.

In conferenza stampa, Diego Lopez, ha parlato così:"Penso che il Cagliari domani farà una buona partita. Stiamo bene, bisogna entrare in campo determinati perchè affronteremo una grande squadra.Il Milan? Hanno tanta qualità, con Seedorf sono più offensivi rispetto al periodo Allegri."

Seedorf dal canto suo, avvisa i tifosi, che un anno senza Champions non sarebbe la fine del mondo: "Quante squadre importanti sono passate da questa cosa? Non è una vergogna. Vivere questo momento con grande realismo è fondamentale per aspirare a delle cose, altrimenti si ha solo il peso psicologico che non serve. Tutti vogliamo arrivare in Champions, ma ci sono 22 punti di distacco. Ma questo non è il nostro focus"

La striscia di risultati utili consecutivi del Milan in casa del Cagliari ancora in corso. Dopo il ko per 1-0 nella stagionr 1998/99, la squadra rossonera ha ottenuto sei vittorie e quattro pareggi. Questo il match di andata:

Un cielo leggermente nuvoloso, ma per la giornata odierna nel capoluogo sardo è previsto cielo sereno o parzialmente nuvoloso, con una temperatura che al momento del fischio d'inizio della partita dovrebbe essere di circa 13 gradi.