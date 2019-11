Diretta Hellas Verona - Roma in serie A

11:30 Amici di Vavel benvenuto al live di Hellas Verona - Roma, gara valevole per la 21° giornata del campionato di serie A, che potrete seguire minuto per minuto qui su Vavel italia a partire dalle 12:30. Dopo aver consumato la vendetta contro la Juventus in Coppa Italia, la Roma riparte da Verona la rincorsa alla testa della classifica. Due vittorie nelle ultime due giornate per la squadra di Garcia, con 7 reti segnate e 0 subite, ed un gioco che sembra aver ritrovato lo smalto di qualche mese fa; dovrà oggi vedersela con una delle vere rivelazioni del campionato di serie A. Il Verona di Mandorlini, dopo due sconfite contro Napoli e Milan, continua il suo ciclo di partite terribili, vedendosela oggi con la seconda forza del campionato, dovendo ritrovare quel ritmo e quella feschezza di gioco che la partenza di Jorginho avrà senz'altro cambiato. Con 32 punti conquistati ed un sesto posto sempre più consolidato, il Verona continua a coltivare quel sogno chiamato Europa, che contro ogni pronostico iniziale, è adesso a portata di mano per la squadra di Mandorlini. Per la Roma è invece oggi l'occasione ghiotta per guadagnare punti sulle diretti concorrenti, potendo approfittare dei pareggi di Napoli e Juventus durante gli anticipi del Sabato.

Precedenti - Sono 53 i precedenti tra Hellas Verona e Roma, di cui 26 giocati al Bentegodi di Verona. Il bilancio totale degli scontri tra Roma ed Hellas vede i capitolini in vantaggio con 26 vittorie a 11, mentre nelle partite giocate in casa dal Verona il bilancio è invece in favore dei gialloblu, con 9 vittorie contro le 7 della Roma. Ben 16 i pareggi totali tra le due squadre, di cui 10 disputati al Bentegodi di Verona. Prima del match disputato durante il girone di andata, concluso con il risultato di 3 a 0 per i giallorossi grazie alle reti di Ljaijc, Pjanic ed un autogol di Cacciatore, Roma e Verona si sono incontrare nella stagione 2001/2002, pareggiando il match al Bentegodi. L'ultima vittoria veronese risale al 20 Ottobre 1996, in cui andarono a segno Giunta e Orlandini per l'Hellas, mentre per la Roma segnò Marco Delvecchio. Ben 118 le reti messe a segno nei 53 incontri disputati, con la Roma in vantaggio sui gialloblu per con 71 reti, contro le 47 degli avversari.

Hellas Verona - A tener banco in casa veronese è la decisione della Figc di chiudere la curva veronese, per episodi di razzismo avvenuti durante il match contro il Napoli. Lo stesso tecnico Mandorlini non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla partita, soffermandosi unicamente su quella che ritiene una vera ingiustizia: "Non risponderò a nessuna domanda di tipo sportivo, mi associo al comunicato della società e alle parole del direttore. Inutile parlare di sport dopo che siamo stati penalizzati da una decisione forte nei confronti della nostra famiglia e dei nostri tifosi. Non c'è altro da aggiungere, è stato un commesso un gravissimo errore, una gravissima ingiustizia. La nostra gente contro la Roma ci dovrà sostenere, ne abbiamo bisogno. Il Bentegodi sarà come sempre, i tifosi saranno vicino alla squadra e corretti".

Roma - Il tecnico Rudi Garcia è invece raggiante per la grande vittoria di Martedì scorso contro la Juventus, e sembra non vedere l'ora di guidare la sua squadra per la partita odierna contro il Verona: "Il Verona è una squadra che sta giocando un grande campionato, soprattutto in casa. Ha giocatori forti come Toni e Iturbe. Questo non cambia le nostre ambizioni, noi andiamo al Bentegodi per i tre punti. Sarà dura ma dobbiamo fare in modo che sia dura per loro. Contro la Juve abbiamo giocato martedì scorso, quindi i giocatori sono tutti pronti per giocare. Il destino non è nei nostri piedi: ora pensiamo solo alla gara di domani, a vincerla, andando avanti così." Si sofferma poi su Destro, assente contro la Juve ed in rampa di lancio quest'oggi contro il Verona: "Non ha giocato con la Juve ma col Livorno ed ha segnato. È un giocatore importante,è pronto, è tornato con noi dopo un infortunio, ha il gol nel sangue, davanti sta andando tutto bene così".

Formazioni - Mandorlini dovrà fare a meno degli influenzati Moras e Albertazzi, oltre ad Agostini fermo per un problema muscolare: classico 4-3-3 dunque con Rafael in porta e difesa a 4 piena di sorprese, con Martinho che potrebbe scalare nel ruolo di terzino sinistro e Cacciatore come terzino destro, a meno che Mandorlini non decida di far giocare Marques al centro con Gonzalez ad agire da esterno, mentre la coppia centrale sarà formata da Maietta e Gonzalez. Romulo e Halfredsson come mezzali agiranno ai lati di Cirigliano, mentre il tridente sarà formato dal collaudato trio Toni-Iturbe-Gomez. Per la Roma, invece, continua la lungodegenza di Balzaretti che lancia ancora una volta Dodò nell'undici titolare, con Castan, Benatia e Maicon a difendere la porta di De Sanctis. Centrocampo a 3 con Pjanic, De Rossi e Strootman, con Nainggolan che è in forte ballottaggio col bosniaco. Destro al centro dell'attacco, guiderà le offensive giallorosse con Gervinho e Ljajic, con Totti che partirà dalla panchina. Arbitro dell'incontro sarà Mazzoleni, coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Iori, e dal quarto uomo Iannello; giudici di porta saranno Rocchi e Pinzani. Clima mite alle 12:30 a Verona, con un cielo poco nuvolo ed una temperatura che oscillerà tra i 7 e 8 gradi.

Hellas Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Gonzalez, Maietta, Martinho; Romulo, Cirigliano, Halfredsson; Iturbe, Toni, Juanito

Roma (4-3-3): De Sanctis; Dodò, Castan, Benatia, Maicon; Strootman, De Rossi, Pjanic; Ljajic, Destro Gervinho