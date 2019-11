Il Napoli crolla a Bergamo, riscossa Lazio; rinviata Roma - Parma

RISULTATI FINALI, 22ª GIORNATA DI SERIE A: ATALANTA - NAPOLI 3-0 (DENIS 47', 65', MORALEZ 70'), CATANIA - LIVORNO 3-3 (EMEGHARA 51', BERGESSIO 61', PAULINHO 72' RIG. EMEGHARA 77', ALMIRON 88'), CHIEVO - LAZIO 0-2 (CANDREVA 6', KEITA 71'), SASSUOLO - VERONA 1-2 (AUT.MANFREDINI 50', TONI 87', FLORO FLORES 90'). ROMA - PARMA SOSPESA PER CAMPO IMPRATICABILE

I VIDEO DEI GOL: ATALANTA - NAPOLI 3-0

I VIDEO DEI GOL; CHIEVO - LAZIO 0-2





I VIDEO DEI GOL; CATANIA - LIVORNO 3-3

I VIDEO DEI GOL; SASSUOLO - VERONA 1-2

FINALE ANCHE A BERGAMO, ATALANTA - NAPOLI 3-0

SI GIOCA SOLO A BERGAMO, DOVE ORMAI IL NAPOLI NON HA SPERANZE, SOTTO 0-3

FINALE A VERONA, VITTORIA SCACCIACRISI DELLA LAZIO, CHIEVO - LAZIO 0-2

TRIPLICE FISCHIO ANCHE A REGGIO EMILIA, SASSUOLO - VERONA 1-2

È FINITA A CATANIA, 3-3 TRA CATANIA E LIVORNO

90' - GOOOOOL! ACCORCIA IL SASSUOLO CON FLORO FLORES! SASSUOLO - VERONA 1-2

87' - GOOOOOOL DI TONI! IL VERONA CHIUDE LA PARTITA! SASSUOLO - VERONA 0-2, decimo gol stagionale per Toni, BEL PALLONETTO SU PEGOLO IN USCITA

GOOOOOOOOOOL! PAREGGIO DEL CATANIA CON ALMIRON! 3-3! Su cross di Izco mette dentro il pareggio, che partita!

85' - SASSUOLO - VERONA 0-1; L'autogol di Manfredini che sta dando la vittoria al Verona

84' - CATANIA - LIVORNO 2-3; Questo è il secondo gol di Barrientos, il 2-2 momentaneo

Ecco il secondo gol di Denis

80' - - Minuti di fuoco e tanti gol, ricapitoliamo la situazione. ATALANTA - NAPOLI 3-0 (DENIS 2, MORALEZ) CATANIA - LIVORNO 2-3 (BERGESSIO 2, EMEGHARA 2, PAULINHO RIG.) SASSUOLO - VERONA 0-1 (MANFREDINI AUT.) CHIEVO - LAZIO 0-2 (CANDREVA, KEITA) ROMA - PARMA SOSPESA PER CAMPO IMPRATICABILE

77' - GOOOOOOOOOOOOL DEL LIVORNO! 3-2 A CATANIA, ANCORA EMEGHARA!

70' - GOOOOOOOL! TERZO GOL DELL'ATALANTA CON MORALEZ!

GOOOOOOL! RADDOPPIO DELLA LAZIO, RETE DI KEITA! Tiro da fuori deviato da un difensopre

GOOOOOOOL! PAREGGIO DEL CATANIA CON BARRIENTOS! CATANIA - LIVORNO 2-2

73' - CATANIA - LIVORNO; Espulso Maran per proteste

72' - GOOOOOOOOL! LIVORNO IN VANTAGGIO A CATANIA CON PAULINHO SU RIGORE!

65' - ATALANTA - NAPOLI; Male la difesa del Napoli, Dennis si ritrova davanti a Reina e lo infila con una botta centrale, 2-0 Atalanta

GOOOOOOL DEL'ATALANTA! ANCORA DENIS!

ATALANTA - NAPOLI 1-0 ; È entrato Higuain e subito ha impegnato Consigli con un tiro teso deviato in angolo. CHIEVO - LAZIO 0-1 ; Keita non riesce ad arrivare sul cross di Candreva, era una buon aoccasione

AGGIORNAMENTO A MEZZ'ORA DAL TERMINE'; CATANIA - LIVORNO 1-1, ATALANTA - NAPOLI 1-0, SASSUOLO - VERONA 0-1, CHIEVO - LAZIO 0-1, ROMA - PARMA SOSPESA PER CAMPO IMPRATICABILE

61' - CATANIA - LIVORNO; GOOOOOL! PAREGGIO DEL CATANIA CON BERGESSIO!

59' - NAPOLI VICINO AL PARI CON MERTENS, ma non riesce a mettere dentro sul cross di Pandev. Non era facile, buona occasione per il Napoli

58' - ATALANTA - NAPOLI; Fuori Baselli e dentro Cigarini nell'Atalanta

ATALANTA - NAPOLI 1-0; Ecco le immagini del gol di Denis, evidente l'errore di Reina

55' - ATALANTA - NAPOLI; A Bergamo si gioca in ritardo di 5 minuti, il pubblico si fa sentire dopo il vantaggio di Denis. Si scalda Higuain a bordocampo

CHIEVO - LAZIO; Keita cerca la finezza con il colpo di tacco, salva Puggioni in angolo

58' - CATANIA - LIVORNO; altro cambio per la disperata squadra siciliana, dentro Castro al posto di Leto

GOOOOOOOL DI DENIS! ATALANTA IN VANTAGGIO! Errore di Dzemaili che perde palla, Moralez serve Denis e Reina non trattiene, ATALANTA - NAPOLI 1-0

55' - CATANIA - LIVORNO; cambio nel Catania, entra Izco al posto di Bellusci

ATALANTA - NAPOLI; A Bergamo si è iniziato con circa 5 minuti di ritardo

51' - VERONA IN VANTAGGIO SUL SASSUOLO! AUTOGOL DI MANFREDINI al minuto 51

51' - GOOOOOOL DEL LIVORNO A CATANIA! Emeghara fa 1-0 al 51'. Frison respinge sul tiro di Emerson e Emeghara mette dentro da due passi

48' - CATANIA - LIVORNO: Biraghi impegna Bardi da fuori area, devia in corner il portiere

16:00 - INIZIANO I SECONDI TEMPI

15:55 - Alcune immagini dei pochi minuti giocati all'Olimpico e del campo coperto dopo la sospensione

Già all'inizio del match c'erano dubbi sulla possibilità di giocare ma l'arbitro ha cercato comunque di portare avanti la partita finchè tutti si sono resi conto che non era possibile

45' - Finiscono tutti 0-0 i primi tempi a parte CHIEVO - LAZIO 0-1, grazie al gol di Candreva che potete vedere sotto. Nel Chievo sono usciti infortunati Hetemaj e Dainelli. AMMONITI NEL PRIMO TEMPO; Duncan, Biraghi (Catania - Livorno), Iturbe (Sassuolo - Verona). Ricordiamo che ROMA - PARMA È STATA SOSPESA per il campo impraticabile al 12' del primo tempo sullo 0-0

40' - ATALANTA - NAPOLI; Mertens è il più attivo tra i napoletani ma la difesa dell'Atalanta chiude sempre in maniera puntuale. Bergamo è uno dei campi più difficili della serie A e vale anche per il Napoli

35' - ATALANTA - NAPOLI; Esce Yepes ferito alla testa per lo scontro con Cosigli, al suo posto Lucchini, con cui era stato in ballottaggio fino all'ultimo

32' - CHIEVO - LAZIO; Candreva vicinissimo al raddoppio a Verona, colpisce la traversa su punizione a portiere battuto. Poco prima erroraccio di Paloschi che fa scattare il fuorigioco sul colpo di testa di Frey ed impedisce il pareggio al Chievo.

32' - ATALANTA - NAPOLI; si è fatto male il portiere dei nerazzurri Consigli, scontratosi con Yepes in uscita. Rimane in campo il portiere atalantino con una fasciatura

30' - ATALANTA - NAPOLI; partita molto aperta a Bergamo, l'Atalanta aspetta e riparte. Bene Pandev e Mertens tra gli azzurri, una punizione dai 30 metri di quest'ultimo trova l'uscita coi pugni di Consigli

25' - CHIEVO - LAZIO; Il gol di Candreva che sta dando il vantaggio alla Lazio

23' - Restiamo a Bergamo a seguire il Napoli, tutte 0-0 a parte la Lazio in vantaggio a Verona col Chievo grazie al gol di Candreva al 6'

20' - ATALANTA - NAPOLI; Attacca il Napoli a Bergamo, incursione sulla sinistra e diagonale di Mertens, palla fuori. CHIEVO - LAZIO; debutta Michele Canini al posto dell'infortunato Dainelli

16' - SOSPESA ROMA - PARMA; Decisione giusta dell'arbitro a Roma, non si poteva giocare a calcio in quelle condizioni, TROPPA ACQUA E IL PALLONE NON RIMBALZAVA

12' - SOSPESA ROMA - PARMA - A Roma l'arbitro stava testando il campo con i capitani: la palla rimbalzava pochissimo e la partita è sospesa

11' - CHIEVO - LAZIO; A Verona il Chievo ha sfiorato il pari con Paloschi, palla alta sulla traversa. CATANIA - LIVORNO; Frison para in tuffo la punizione di Emerson, sempre 0-0

6' - Giocare a calcio all'Olimpico è davvero complicato, il campo è ai limiti della sospensione mentre la Roma attacca

6' - GOOOOOOOL DELLA LAZIO A VERONA, CHIEVO 0-1 LAZIO, gol di Candreva al 6' minuto

5', ATALANTA - NAPOLI - A Bergamo Benitez ha lasciato in panchina diversi big: Higuain, Hamsik e Jorginho su tutti. l'Atalanta ha iniziato bene e attacca

3' - Il campo è ai limiti del praticabile a Roma ma si continua per ora a giocare. Condizioni difficilissime comunque, ci sono zone del campo dove il pallone non rimbalza

15:00 - PARTITE INIZIATE SU TUTTI I CAMPI, seguite con noi la diretta della giornata

14:59 - I due capitani al'Olimpico stanno facendo un sopralluogo insieme all'arbitro: per ora il campo tiene ma sta piovendo moltissimo

14:57 - Sta piovendo a dirotto a Roma mentre le squadre si apprestano a entrare in campo. Cielo coperto anche a Bergamo, ma non piove per adesso anche se l'atmosfera è da lupi

14:53 - Grande pubblico all'Olimpico come sempre in questa stagione, meno di dieci minuti all'inizio della nostra diretta. Seguiremo Roma e Bergamo come campi principali ma vi daremo tutte le notizie e i video dei gol.

14:50 - CHIEVO - LAZIO: Keita è in campo dal primo minuto dietro a Klose nella Lazio. Reja schiera Berisha, Radu, Dias, Biava, Lulic, Biglia, Ledesma, Cavanda, Keita, Candreva e Klose. Chievo in campo con Puggioni, Frey, Danelli, Cesar, Sardo, Bentivoglio, Rigoni, Hetemaj, Dramè, Paloschi e Thereau. SASSUOLO - VERONA: Il Sassuolo schiera Pegolo; Manfredini, Cannavaro, Mendes; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Ziegler; Berardi, Floccari. Risponde il Verona di Mandorlini con Rafael; Cacciatore, Moras, Marques, Albertazzi; Romulo, Cirigliano, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Jankovic

14:45 - Le altre formazioni ufficiali dei match delle 15:00. A Catania i padroni di casa affrontano il Livorno e schierano Frison, Bellusci, Spolli, Rolin, Peruzzi, Barrientos, Lodi, Rinaudo, Biraghi, Bergessio, Leto. I toscani rispondono con Bardi, Ceccherini, Emerson, Rinaudo, Mbaye, Benassi, Luci, Duncan, Castellini, Paulinho, Emeghara.

14:35 - Roma - Parma riporta alla mente dei tifosi giallorossi lo scudetto del 2001, vinto proprio nella partita interna contro gli emiliani: eco alcune immagini di quella storica partita

14:30 - A Bergamo tra mezz'ora inizia Atalanta - Napoli. Benitez lascia Higuain, Hamsik e Jorginho in panchina e sceglie Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere; Inler, Dzemaili; Mertens, Pandev, Callejón; Duvan.

14:25 - Abbiamo le formazioni ufficiali, partiamo con Roma - Parma. Totti, Florenzi e Gervinho in campo dal primo minuto. Garcia ha scelto De Sanctis; Maicon, Castan, Benatia, Torosidis; De Rossi, Strootman, Pjanic; Florenzi, Totti, Gervinho. Parma in campo con Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Gargano, Marchionni, Parolo; Bianiany, Amauri, Cassano

13:45 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta del pomeriggio calcistico della serie A. Seguiremo in diretta dalle 15:00 le cinque partite in programma, in particolare Atalanta – Napoli e il match della Roma all’Olimpico contro il Parma. Avremo i video dei gol pochi minuti dopo, e vedremo se la Roma sarà in grado di avvicinarsi per mettere pressione alla Juve, impegnata stasera a Torino contro l’Inter.

Roma – Parma

All’Olimpico la Roma cercherà di accorciare il divario dalla Juve in attesa del posticipo. La squadra e l’ambiente stanno attraversando un momento fantastico e solo la sconfitta con la Juve ha turbato un cammino perfetto da parte dei giallorossi. Garcia ha risposto alle domande in conferenza stampa nella giornata di sabato. "Un allenatore al termine del mercato vedendovolti nuovi spera sempre che le cose vadano per il meglio. Comunque sono molto felice perché Nainggolan si è integrato così bene che sembra con noi dall’inizio della stagione e Bastos migliora giorno dopo giorno, entrare in questo spogliatoio è molto semplice perché ci sono giocatori con classe ed esperienza". Sugli arrivi in difesa: "Siamo stati sfortunati perché con l’infortunio di Balzaretti è arrivato anche quello di Dodò. Speriamo possano rientrare presto". Con l’infortunio di Dodò e Maicon a rischio squalifica (la prossima è il Derby), Mister Garcia potrebbe schierare durante la partita l’esordiente Bastos, che fece tanto bene con lui a Lille. Totti dovrebbe giocare dall’inizio insieme a Gervinho e Florenzi. “L’infotunio ormai è alle spalle, sta bene ma ovviamente non può giocare tutte le partite 90 minuti”.

Il Parma si presenta come un rivale scomodo. I crociati sembrano aver trovato con Donadoni l’ideale dimensione e un metodo di gioco che riesce a mettere in difficoltà anche le compagini più rodate. Con lo squalificato Felipe, la difesa parmense farà affidamento all’esperienza di Lucarelli, in attacco un Amauri ormai sbloccato e al solito Cassano, il grande ex della partita.

Atalanta – Napoli

Il Napoli va a Bergamo per allungare sulla Fiorentina ma di fronte si troverà una squadra in forma, che in casa concede pochissimo. Mertens probabilmente giocherà ancora al posto di Insigne ed è stato convocato anche Ghoulam. Dopo tanti anni se n’è andato Cannavaro, che con Benitez non ha mai trovato posto in squadra. Maggio lo ha salutato così: “Vedere andar via Paolo Cannavaro è stato tristissimo per tutto quello che ha dato a questa squadra e per ciò che abbiamo condiviso. Purtroppo il nostro lavoro è così. Il Napoli sta cambiando tanto per migliorarsi ulteriormente, dobbiamo continuare a crescere e imparare dai nostri errori”.

La sconfitta della Fiorentina a Cagliari è un’occasione da sfruttare per il gruppo di Benitez, cui nel mercato di gennaio si è aggiunto Jorginho. L’Atalanta è pronta a scatenare le punte Denis e Moralez. In difesa ballottaggio tra Lucchini e Yepes.

Catania – Livorno

Per il Catania è l’occasione di lasciare l’ultimo posto in classifica, visto che il Livorno la recede di due punti. Il tecnico dei siciliani Maran ci crede: “Vorrei prendere in braccio tutto l'ambiente e portarlo alla rimonta salvezza. Ci proviamo, ci crediamo, intanto bisogna battere il Livorno e il successo passa sempre attraverso la prestazione". On è tra i convocati il nuovo acquisto Fedato: “Per lui si tratta di un salto di categoria importante, dovrà dimostrare sul campo quello che vale. Ma sono sicuro che farà vedere grandi cose in futuro”.

A Livorno è arrivato Belfodil, oggetto misterioso che all’Inter non ha mai visto il campo. Di Carlo si è detto “contento” degli acquisti: oltre alla punta è arrivato Mesbah dal Parma: “Il presidente Spinelli e i nostri dirigenti sono stati bravi a scegliere elementi di qualità e con la giusta esperienza. E hanno lo spirito da Livorno”.

Chievo – Lazio

La Lazio vive momenti difficili e le parole di Edy Reja nell’ultima conferenza stampa sono pesanti: “Nessuno vuol più venire alla Lazio”. In effetti è difficile pensare ad un ambiente più teso di quello di Formello, con i tifosi scontenti e un presidente accerchiato dopo l’esonero di Petkovic. Il passaggio di Hernanes all’Inter ha ulteriormente scaldato l’ambiente e se la Lazio oggi perde anche Reja sarà sotto assedio. Ammesso che non lo sia già.

Nel Chievo ci sarà Frey titolare in porta, con la pericolosissima coppia d’attacco Paloschi-Thereau che minaccia la difesa laziale. Nessuno dei nuovi acquisti sarà in campo.

Sassuolo – Verona

Esordio di Malesani sulla panchina del Sassuolo, in una partita difficile da pronosticare, anche se il Verona è messo molto meglio in classifica. Ma il Sassuolo in casa ha fatto vedere buon prestazioni, come il 4-3 sul Milan che costò la panchina ad Allegri. “Mandorlini ha fatto un ottimo lavoro con il Verona” ha detto Malesani in conferenza stampa “e noi stiamo valutando se giocare con la difesa a 3 o a 5, la squadra è costruita per giocare così”. Tanti i nuovi arrivati e alcuni potrebbero esordire subito, come Cannavaro.

Il Verona è una squadra senza mezzi termini: 10 vittorie e 9 sconfitte. Con un successo oggi potrebbe superare il Torino e insidiare l’Inter. Impensabile a inizio stagione ma il Verona pe una realtà ormai e ci sono tanti giocatori nel mirino delle grandi squadre: Jorginho è stato il primo a essere ceduto, ma almeno altri 2-3 elementi stanno facendo un grande campionato. Tra questi il portiere Rafael.