Roma - Napoli, una partita che vale una stagione

Dopo la partita di ieri sera a Udine finita per 2 a 1 per l’Udinese ai danni della Fiorentina, stasera all’Olimpico di Roma si disputerà la partita valevole per l’altra semifinale d’andata, tra Roma e Napoli. Si prospetta un gran match stasera, molto veloce (agevolato dalla pioggia che velocizza la palla) e con le formazioni a pieno organico (o quasi). La Roma potrebbe far riposare il Capitano per dar spazio a Destro affiancato in attacco da Gervinho e Ljajic. Occhi puntati anche sulla fascia, perché già da stasera potrebbe essere il turno di Michel Bastos. Pieno organico per il Napoli che dimostra così chiare intenzioni di puntare tutto su questa Coppa Italia, che ormai pare essere l’unico obiettivo raggiungibile visti i 15 punti che la separano dalla Juventus.Tornando alla Roma il discorso sembra essere diverso, poiché sono solo 9 i punti che la distanziano dalla Juve, con una partita da recuperare (vista la recente sospensione della partita col Parma), potrebbe quindi essere ancora tutto aperto, sempre e ammesso che là in vetta la squadra di Conte inizi a fare passi falsi.

I Precedenti - I giallorossi negli scontri diretti hanno vinto 45 volte contro le 36 vittore dei partenopei, un bilancio tutto sommato equilibrato per le due formazioni che, però, diventa nettamente a favore della Roma nel momento in cui si prendano in esame solo le partite di Coppa Italia, ove la Roma domina con le sue 11 vittorie, 2 pareggi e solamente 3 sconfitte.

Fisicamente - Una Roma che parte avvantaggiata dal turno di riposo imprevisto, indotto dal maltempo, che ha letteralmente allagato il manto erboso dell’Olimpico domenica scorsa.

Napoli che invece, oltre ad aver faticato parecchio a Bergamo, ha sprecato anche molte energie per cercare inutilmente di raddrizzare una partita sciagurata sotto tanti punti di vista.

Mentalmente - Roma: le vittore aiutano lo spirito e il gruppo, tanto che la squadra di Garcia sta giocando un calcio spettacolare, aggiunto al fatto che i nuovi acquisti pare si stiano integrando molto rapidamente.

Napoli: c’è malumore nello spogliatoio partenopeo, che si è visto “declassato”, proprio dalla squadra giallorossa, dal ruolo di principale antagonista della Juventus nella corsa allo scudetto. Le scorie derivanti dalla sconfitta di Bergamo ci sono, ma Napoli è piazza carismatica e calorosa, chissà che proprio da questo momento di difficoltà non possa nascere la spinta per rimettersi in carreggiata già da stasera.

Arbitraggio - L’arbitro designato per l’importante match è Bergonzi, della sezione di Genova, il ‘fischietto’ ligure sarà coadiuvato da Nicoletti e Grilli, oltre che al IV uomo De Marco.

Le quote - La vittoria della Roma è data a 1.80, il pareggio a 3.40 e la vittoria del Napoli a 4.40.

Le Formazioni -

ROMA (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Torosidis; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Ljajic, Destro, Gervinho. A disp. Lobont, Skorupski, Romagnoli, Jevdaj, Bastos, Pjanic, Ricci, Taddei, Florenzi, Totti. All. Garcia

NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain. A disp.: Rafael, Colombo, Ghoulam, Uvini, Britos, Behrami, Radosevic, Dzemaili, Bariti, Pandev, Insigne, Zapata. All. Benitez