Diretta Inter - Sassuolo in Serie A

90'+2' - Arriva il triplice fischio! Finisce qui Inter - Sassuolo, risultato finale 1-0, decide Samuel. Una boccata d'ossigeno questi 3 punti per Mazzarri. Grazie per aver seguito con noi la diretta. Buonanotte.

90' - Saranno 2 i minuti di recupero.

86' - Sperca un buon contropiede il Sassuolo, sulla ripartenza interista nata dall'errore degli ospiti, Botta sbaglia un semplice appoggio a Jonathan e sfuma l'azione.

84' - Ultimo cambio anche nell' Inter: dentro Taider, che rileva Kuzmanovic.

83' - Palacio scappa ancora in velocità, appoggia in mezzo per Botta che conclude però troppo alto.

79' - Ultimo cambio per il Sassuolo: fuori Floccari, dentro Floro Flores. Cambio anche nell' Inter: fuori Samuel, dentro Campagnaro.

73' - Altro infortunio nel Sassuolo: esce Bianco, entra Missiroli. Modulo più offensivo per gli ospiti.

71' - Palla lunga di Juan Jesus, Palacio brucia in velocità la difesa del Sassuolo ma la palla in mezzo per Botta è troppo lunga; prova allora la conclusione potente Hernanes, respinge Pegolo.

68' - Intervento ingenuo a metà campo di Botta: giallo per l'argentino.

66' - Primo cambio anche nell' Inter: dentro Botta per un Milito sottotono.

65' - Bella azione di Hernanes, che dopo un doppio passo serve Milito, che è però in fuorigioco.

63' - Bel cross dalla sinistra di Hernanes, Pegolo mette fuori coi pugni e la palla arriva sui piedi di Jonatham che stoppa bene ma alza troppo la mira.

60' - Fase abbastanza vuota del match. Dopo il gol dell' Inter, il Sassuolo si è un pò innervosito e non riesce a manovrare in modo ordinato. I nerazzurri cercano il raddoppio ma c'è imprecisione nei passaggi.

55' - Buon destro di Guarin, ma vola alto.

54' - Arriva il primo giallo del match: ammonito Rosi. L'Inter sta cercando il raddoppio per chiudere definitivamente la partita.

48' - GOOOOOOOOOOOLLLL!!! WALTER SAMUEL, OGGI CAPITANO!!! Angolo di Hernanes, il difensore argentino in tuffo trafigge Pegolo! 1-0!

47' - Il copione è come quello del primo tempo. Spinge l' Inter, soprattutto con Palacio, ma il gol stenta ad arrivare. già due gli angolo conquistati in questi minuti.

45' - Le squadre stanno tornando in campo. Nessun cambio per Inter e Sassuolo.

Intervallo - L'Inter sta giocando bene e con convinzione: mancano quel pizzico di freddezza e cattiveria sottoporta necessari per sbloccare il match. Grave l'errore di Milito sul finale del primo tempo. Sassuolo organizzato dietro, ottimo Pegolo e pericoloso con Berardi su punizione. Tra poco secondo tempo di Inter - Sassuolo.

45'+2' - Nessuna occasione da segnalare nel recupero. Squadre negli spogliatoi, finisce qui il primo tempo. Continua il digiuno di gol dell' Inter; soffre il Sassuolo, tenuto in piedi da Pegolo.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero.

43' - Azione confusionaria dell' Inter nell'area avversaria, il Sassuolo si salva ancora.

42' - Cosa ha sbagliato Milito!!!!! Palacio scappa sul filo del fuorigioco e serve in mezzo all'area Milito che DA SOLO si fa parare il tiro da Pegolo. Solo angolo. Che occasione sprecata.

41' - Ancora Pegolo, salva sul colpo di testa di Hernanes.

39' - Pegolo risponde benissimo al destro di Milito! Salva il Sassuolo l'estremo difensore.

37' - Hernanes sembra essere molto più attivo ora, cerca molto il fraseggio con i compagni. Ancora nessun gol, nonostante l'Inter stia spinngendo forte ora.

36' - Botta di Guarin di poco a lato!

32' - Punizione incredibile di Berardi, Handanovic gli nega la gioia del gol e mette in angolo!! Che parata!

30' - Dubbia trattenuta su Samuel in area del Sassuolo, Peruzzo lascia correre. Molti dubbi.

27' - Nonostante abbia quasi il 65% del possesso palla, l' Inter manca di concrotezza. Regge il pareggio.

24' - Bel colpo di testa di Longhi, palla alta. Non molla il Sassuolo.

22' - Ed ecco il primo cambio della partita: esce Biondini, dentro Chibsah per il Sassuolo.

21' - Azione prolungata dell' Inter, che non riesce però a trovare il tiro. Ha alzato molto i ritmi la squadra di Mazzarri. Problemi fisici per Biondini, in arrivo un cambio per il Sassuolo.

20' - HERNANES!! Bellissimo tiro a giro che sfiora il palo! Azione abbastanza confusa, con Milito che sbaglia la sponda, ma il brasiliano ha fatto davvero una gran cosa! Grandissima occasione per l' Inter.

16' - Botta di Gurin da fuori, Pegolo mette in angolo.

13' - Molto bene Guarin fino ad ora, sta dimostrando molto impegno e buoni spunti.

10' - Per ora abbastanza in ombra Hernanes. L' Inter sta giocando troppo a lanci lunghi (imprecisi) r troppo poco palla a terra, non riuscendo ad arrivare in area acon il pallone. Sassuolo agguerrito, regna l'equilibrio per ora.

8' - Guarin prova a ripartire in velocità ma commette fallo su Cannavaro. Il colombiano non è stato fischiato dai tifosi, è stato accolto come se nulla fosse successo.

7' - Sta manovrando ora il Sassuolo, l' Inter attende senza pressare. Primo angolo per gli ospiti, Juan Jesus libera di testa.

5' - Bello spunto di Floccari, che salta in velocità Samuel e prova a ,ettere in mezzo, ma la difesa nerazzurra allontana.

3' - Parte molto convinta l'Inter, i giocatori sembrano molto determinati. Il Sassuolo è schiacciato nella propria metà campo, ed è quasi schierato con 5 difensori in linea.

1' - Inizia il match! Subito Hernanes, che lancia però troppo lungo!

20:44 - Stretta di mano tra i capitani delle squadre: Samuel per l'Inter e Bianco per il Sassuolo. Primo pallone del match ai nerazzurri. Tutti gli occhi sono puntati su Hernanes. Inizia la diretta di Inter - Sassuolo!

20:42 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di San Siro.

20:41 - Sarà un partita particolare per Hernanes e Floccari, compagni di squadra alla Lazio fino a meno di un mese fa.

20:38 - Lo speaker sta annuanciando le formazioni, le squadre tra poco entraranno in campo per i saluti di riti ed iniziare la partita! Manca davvero pochissimo al via di Inter - Sassuolo

20:30 - 15 minuti al via di Inter - Sassuolo, il pubblico è ormai quasi tutto a San Siro, sono parecchi i posti vuoti...

20:25 - Mazzarri a sorpresa schiera titolare Jonathan e lascia in panchina l'ex Torino D'Ambrosio. In atttacco titolare Milito ed esordio da titolare per Hernanes. Torna a giocare a 2 punte l'allenatore livornese, che sembra aver capito la necessità di aiutare Palacio in attacco per andare in gol.

20:23 - Le squadre sono in campo e stanno ultimando il riscaldamento. Meno di 20 minuti al via della diretta Inter - Sassuolo.

20:20 - La formazione ospite del Sassuolo.

#Inter-#Sassuolo: le formazioni ufficiali su http://t.co/7xetlAPOkV #ForzaSasol @SerieA_TIM pic.twitter.com/UabaAEbdI5 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 9 Febbraio 2014

20:20 - Ecco la formazione di partenza dei nerazzurri.

OFFICIAL INTER (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Kuzmanovic, Hernanes, Nagatomo; Palacio, Milito #FCIM — inter.it (@inter) 9 Febbraio 2014

19:50 - Ecco altre immagini dagli spogliatoi dell' Inter. Manca meno di un'ora alli'inizio di Inter - Sassuolo.

Lo spogliatoio nerazzurro di San Siro è pronto ad ospitare i ragazzi! http://t.co/6wTrvqedkg #FCIM pic.twitter.com/4i6ai9TGFq — inter.it (@inter) 9 Febbraio 2014

19:33 - Arrivano le prime immagini da Twitter, ecco le maglie di Hernanes e Taider direttamente dagli spogliatoi di San Siro.

Maglie di #Taider ed #Hernanes, manca sempre meno ad #InterSassuolo! http://t.co/snVQXdPj5B #FCIM pic.twitter.com/AkCTzQHXca — inter.it (@inter) 9 Febbraio 2014

19:20 - Il posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A propone la sfida fra l’ Inter e il Sassuolo del neo tecnico Malesani, con i nerazzurri ancora alla ricerca della prima vittoria in questo 2014. La squadra di Walter Mazzarri, reduce dalla sconfitta dello Juventus Stadium, sta sbandando paurosamente e tutto l’ambiente interista spera in una vittoria contro gli emiliani per dare una svolta alla stagione e per rialzare la china. Situazione preoccupante non solo in campo ma anche in classifica visto che i nerazzurri sono stati scavalcati dal Verona (che oggi ha ottenuto un importante pareggio in extremis con la Juventus) e raggiunti dal Torino (sconfitto oggi dal Bologna, grazie ad una doppietta di Cristaldo) al sesto posto. Nuova occasione per ripartire, dunque, questa sera con il Sassuolo che nelle ultime uscite non ha di certo fatto meglio dell’ Inter. I neroverdi sono penultimi a -1 dalla zona salvezza e l’esordio, settimana scorsa, di Alberto Malesani non è stato dei più brillanti vista la sconfitta subita contro il Verona.

Sul fronte formazioni, Mazzarri si affida al nuovo arrivato, Hernanes, con la speranza che il brasiliano possa contribuire a dare la scossa ai suoi compagni e all’ambiente. Dovrebbe rivedersi dal primo minuto anche Diego Milito in coppa con Palacio che nelle ultime settimane non sta dando il massimo, probabilmente a causa di un calo fisico dopo che ha trascinato da solo la squadra per diversi mesi. Per il resto, oltre ad Hernanes, farà il suo debutto a San Siro anche Danilo D’ambrosio, schierato al posto di Jonathan. In mediana si rivede Fredy Guarin, dopo le vicende di mercato, schierato a fianco del Profeta e di Kuzmanovic, favorito su Taider. Completa il centrocampo il confermatissimo (il capitano della serata) Nagatomo, che verrà riproposto in veste di capitano. In difesa spazio a Rolando, Juan Jesus e al redivivo Samuel, che prenderà il posto di Campagnaro. Icardi e Kovacic, è bene ricordarlo, partiranno ancora una volta dalla panchina mentre sono ancora indisponibili Alvarez e Cambiasso.

Nel Sassuolo ancora out Antei, al suo posto sarà Bianco ad affiancare Cannavaro e Manfredini in difesa. Per il resto Malesani sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione battuta, una settimana fa, dal Verona. E allora, a centrocampo confermati Longhi, Biondini, Marrone, Brighi e Rosi mentre in attacco sarà la coppia di tutto rispetto, Floccari-Berardi, a cercare di bucare la difesa avversaria. A difendere la porta ci sarà, naturalmente, Gianluca Pegolo. Ancora fuori capitan Magnanelli, l’unico squalificato è invece il portoghese Mendes.

DIRETTA INTER - SASSUOLO, ORE 20:45

NUMERI E PRECEDENTI - Non ci sono precedenti tra Inter e Sassuolo nella storia della Serie A a San Siro, e nemmeno nelle altre competizioni. L’unica volta che le due squadre si sono affrontate sullo stesso rettangolo di gioco è stato in occasione della gara d’andata di questa stagione, match terminato con la vittoria a valanga dei nerazzurri per 7-0 sul campo degli emiliani. L’ Inter è sicuramente favorita nonostante sia sprofondata in una delle peggiori crisi della sua storia recente. La vittoria dei nerazzurri è quotata a 1,35 mentre il pareggio a 4,50. La vittoria esterna del Sassuolo è data invece a 8,50. Le quote del Gol/No Gol sono 1,80/1,90 mentre l'under/over si attesta a 2,10/1,70.

Walter Mazzarri alla vigilia del match casalingo contro il Sassuolo risponde alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, concentrandosi sulla partita stessa, ma anche sulla gestione dei giocatori dopo un mercato turbolento e soprattutto cerca di dare garanzie per l' Inter del futuro che tutti si aspettano. Prima domanda subito sulla partita di domani, sulla sua importanza e sulle possibile conseguenze che un risultato negativo porterebbe. Mazzarri risponde che nel calcio i risultati sono importanti soprattutto se non arrivano quando un bel gioco viene messo in mostra. Ora bisogna fare punti soprattutto per rendere i giocatori più "liberi", più che per la classifica in sè.

Guarin? Il giocatore rientrerà tra i disponibili, contro la Juventus non ha giocato per i motivi che tutti conoscono, ma ora è a disposizione come tutti gli altri. Sono risultate importanti, spiega l'allenatore, anche la presenza costante e le parole di conferma del presidente Thohir che non ha abbandonato la squadra e ha portato a termine gli acquisti di Hernanes e D'Ambrosio. Questo sottolinea un'unità d'intenti che fa ben sperare per il futuro. Una considerazione poi sul divorzio da Branca. Mazzarri appare dispiaciuto, ma continua dicendo che fa parte di questo lavoro, augurando il meglio all'ex nerazzurro.

Una precisazione poi sul caso Kovacic. Le parole dell'allenatore sono state fraintese. Kovacic contro la Juve ha sbagliato, ma Mazzarri ha semplicemente spiegato l'errore sottolineando bene la situazione in cui è accaduto. Si dichiara sempre pronto a difendere i suoi giocatori, ma se c'è qualcosa da specificare, soprattutto una spiegazione tattica, lo deve fare. Palacio non segna più dal derby. Il Mister nerazzurro dice di essere sempre stato capace a gestire gli attaccanti nei momenti difficili quindi bisogna avere pazienza e lasciare il ragazzo tranquillo. Bisogna cercare un episodio che sblocchi tutto e che anche un po' di fortuna inizi a girare. Incidenza di Hernanes. C'è bisogno di un giocatore con un tasso tecnico alto, ma non vuole dargli troppa responsabilità. Anche psicologicamente per il gruppo comunque, potrebbe dimostrarsi un elemento molto importante.

DIRETTA INTER - SASSUOLO, ORE 20:45

Mazzarri valore aggiunto? Se c'è questa considerazione e idea un motivo ci sarà, vuol dire che è la storia a parlare per i singoli. Mazzarri sottolinea poi che probabilmente la squadra in un momento come questo e con un allenatore meno esperto avrebbe reagito diversamente; ha fiducia in sè stesso e nella società che lo ha scelto. Importanza del pubblico. L'allenatore afferma che il pubblico interista si è sempre comportato bene e che anche ora i ragazzi hanno bisogno di essere incitati. Bisogna essere concentrati tutti sulla squadra.

E' arrivata l'ufficialità. La nuova Inter di Erick Thohir risolve il contratto con Marco Branca dando corpo ad un divorzio che era nell'aria da tempo specialmente dopo gli ultimi spiacevoli fatti di mercato e l'insofferenza crescente dei tifosi nerazzurri. La rivoluzione societaria predisposta dal magnate indonesiano prende il via in tarda mattinata con il divorzio consensuale tra le due parti. Il dirigente sportivo lascia dunque la società milanese dopo un rapporto lavorativo durato dodici anni. L'ufficialità è affidata ad un comunicato pubblicato dalla Società sul proprio sito. Come si legge nella nota, le responsabilità dell'Area Tecnica sono state affidate al Direttore Sportivo Piero Ausilio.

Probabili formazioni INTER-SASSUOLO ore 20.45

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Kuzmanovic, Hernanes, Nagatomo; Milito, Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Campagnaro, Andreolli, D'Ambrosio, Zanetti, Taider, Botta, Kovacic, Icardi. All.: MazzarrI

Squalificati: -

Indisponibili: Cambiasso, Chivu, Alvarez

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Bianco, Cannavaro, Ariaudo; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Longhi; Berardi, Floccari.A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Gazzola, Antei, Ziegler, Missiroli, Chisbah, Farias, Floro Flores, N. Sansone, Zaza. All.: Malesani

Squalificati: Mendes (1)

Indisponibili: Terranova, Acerbi, Alexe, Masucci, Magnanelli