Diretta Lazio - Roma in Serie A

Finale - Ci si aspettava una pioggia di gol ed invece il derby si è concluso con un misero 0-0. Buona la prova di entrambe le squadre che hanno interpretato la partita nel modo migliore in base alle loro caratteristiche: ordinata e attenta la Lazio, che h saputo soffrire, veloce e aggressiva la Roma, che non ha però trovato quel qualcosa in più per andare in gol. Ottime le prove di Ledesma da una parte e Maicon dall'altra. Buon esordio anche per Bastos, molto pericoloso nel finale. Grazie per aver seguico con me e Vavel la diretta di Lazio - Roma.

Risultato finale | Full time: Lazio-Roma 0-0 #LazioRoma FORZA ROMA!!! pic.twitter.com/qzpdDwoeej — A.S. Roma (@OfficialASRoma) 9 Febbraio 2014

90'+2' - Memtre la Roma era in attacco arriva il triplice fischio! Proteste da parte dei giallorossi, ammonito Strootman! Risultato finale 0-0 tra Lazio e Roma!

90' - Saranno 2 i minuti di recupero!

88' - Gervinho in area aspetta troppo per la conclusione e si fa rubare il pallone. L'asse Maicon - Gervinho è davvero letale! Non trova però ancora il gol la Roma.

86' - Altra bella discesa di Bastos, che mette in mezzo ma nè Destro nè Gervinho sono lesti a mettere in rete! Regge la Lazio ma spinge forte la Roma adesso! davvero bene Bastos per ora!

85' - Che occasione per Bastos!!! Riparte velocissimo Ljajic, servito sulla sinistra il brasiliano che conclude bene ma la palla è deviata sull'esterno della rete da un difensore della Lazio! Corner!

82' - Ultimo cambio nella Roma: fuori Totti, dentro Destro. Buona la prova del numero 10, che ha speso tantissimo.

81' - Attento Berisha sulla punizione di Totti, sulla ripartenza pericolosa la Lazio, ma la difesa della Roma è davvero perfetta in questa occasione.

79' - Doppio cambio, uno per squadra: nella Roma dentro Ljajic per Pjanic. Nella Lazio fuori Gonzalez e dentro Onazi.

76' - C'è movimento in panchina, si prevedono cambi a breve; buon impatto sulla partita di Bastos, dato che la Roma sfrutta moltissimo la corsia sinistra per costruire gioco.

75' - Fase abbastanza scialba di questo derby. Lazio e Roma non spingono con convizione, i ritmi sono calati vistosamente. Si aspetta il varco giusto per far male all'avversario.

70' - Ci prova Totti da Fuori, nessun problema per Berisha.

67' - Giallo anche per Mauri.

65' - Primo cambio del match, nelle file della Roma: fuori Florenzi, dentro Bastos. Esordio per il brasiliano in maglia giallorossa.

64' - Ammonito Candreva.

57' - Bellissima conclusione da fuori area di Totti, che scarica un destro a giro (d'esterno) che sorvola di pochissimo la traversa. La Roma ha adesso il pallino del gioco.

54' - Sfiora il gol Pjanic! Che occasione!

53' - Sta spingendo bene la Roma, ma regna l'equilibrio.

49' - Incomprensione nella retroguardia biancoleste, primo angolo del match per la Roma.

48' - Brutta palla persa in difesa dalla Roma, Mauri prova il tiro ma è debole ed impreciso.

47' - Parte fortisimo la Lazio in questo secondo tempo.

45' - Cambio nella Lazio: fuori Keita e dentro Mauri, che andrà a fare il trequartista. Sonori i fischi del pubblico della Roma. Palla alla Lazio in questo avvio di secondo tempo. Si riparte con la diretta Lazio - Roma!

45' - Le squadre stanno rientrando in campo: tra poco saranno chiari se e quali sono stati i cambi e come si metteranno in campo le squadre.

45' - Si sta scaldando Stefano Mauri: scontata la squalifica (ridotta) il capitano della Lazio potrebbe oggi tornare in campo.

Intervallo - Partita molto tattica, le mosse degli allenatori potrebbero risultare fondamentali. Per ora regna l'equilibrio, Lazio davvero ordinata e pecisa, Roma leggermente più pericolosa. Gol annullato (fuorigioco millimetrico ma correttamente ravvisato) a Gervinho. Pronti per la diretta del secondo tempo di Lazio - Roma.

Fine primo tempo: #LazioRoma 0-0 pic.twitter.com/joDjEW6LSD — SS Lazio (@officialsslazio) 9 Febbraio 2014

45' + 1' - Conclusione di Torosidis a lato, arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo.

45' - Un solo minuto di recupero.

43' - Angolo per la Lazio: Benatia devia di testa una conclusione da fuori di Keita. Problemi alla caviglia per Strootman.

42' - Bellissima conclusione di Totti, che incrocia benissimo e la palla sfiora l'incrocio dei pali.

41' - Le squadre si sono allungate molto, minuti davvero divertenti, continui cambi di fronte e tanta corsa da entrambe le parti. Diretta Lazio - Roma

40' - Occasione per Gervinho! Maicon serve Benatia, la palla arriva all'ivorianoa che spara alto di pochissimo!

39' -Bellissima palla di Maicon a Pjanic, che a centro area non stoppa benissimo e non risce a concludere al meglio. Occasione incredibile.

38' -Leggermente meglio in questa fase la Lazio, che sta difendendo benissimo. Arriva il giallo anche per Lulic, che ha steso Benatia.

36' - Bel break della Lazio, concluso da Gonzalez: la sua conclusione è potente ma leggermente troppo alta.

33' - Si scaldano Bastos e Romagnoli, sembra che Maicon sarà costretto ad uscire. Intanto Pjanic cerca il cross ma la palla va direttamente in out.

32' - Gioco appena ripreso: Maicon è stato toccato duramente da Lulic, il brasiliano necessita l'intervento dei sanitari. Zoppica però vistosamente.

29' - Bellissima aaconclusione di Totti al volo, blocca Berisha.

28' - Terzo angolo per la Lazio. Ancora nessun corner per i giallorossi.

24' - Occasione da rivedere alla moviola!!! Maicon scende per vie centrali, scarca una botta che Berisha può solo respingere coi pugni: la palla arriva a Gervinho, che insacca ma è fuorigioco! Chiamata difficilissima del guardalinee, il fuorigioco sembra essere davvero millimetrico. Gol annullato.

22' - Benatia di sinistro su punizione di Totti, ma il tiro è sballato. Dias aveva completamente perso ildifensore della Roma.

18' - Primo giallo: ammonito Benatia, che stende Klose sul fondo della facia sinistra. Dalla punizione non nasce nulla di concreto.

17' - Secondo angolo per la Lazio, si difende la Roma.

15' - Primo quarto d'ora passato; ci si aspettava qualcosa di più. La partita stenta a decollare. Buona azione della Roma: scambio Gervinho - Maicon, il brasiliano scodella per Florenzi in area. Florenzi cerca il piattone al volo ma spara alto. Occasione sfruttata male.

11' - Due cambi di fronte molto rapidi. Gervinho da una parte e Candreva dall'altra guidano le ripartenze.

9' - Angolo per la Lazio: De Sanctis smanaccia un cross proveniente da destra. Fase di studio, poche emozioni per ora. Squadre abbastanza nervose.

6' - Prova una reazione la Lazio, che è riuscita ad alzare il baricentro per allentare la pressione della Roma. Nessuna vera occasione da gol per ora.

3' - Per ora è la Roma ad avere il pallino del gioco. Possesso palla prolungato per i ragazi di Garcia, contiene la Lazio. Totti serve ti tacco Torosidis sulla destra, ma il greco si allunga troppo la palla che si spegne sul fondo.

15:00 - Fischio d'inizio! Parte Lazio - Roma!

14:58 - I capitani, Ledesma e Totti, si scambiano i gagliardetti e assistono al lancio della monetina: palla ai giallorossi.

14:57 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Le curve espongono le coreografie, meravigliose come in ogni derby.

14:55 - Per assaporare il clima sugli spalti.. Lazio - Roma

#LazioRoma: ci siamo, si avvicina la sfida! | The game is edging ever closer! https://t.co/WaQLgfPlOa — A.S. Roma (@OfficialASRoma) 9 Febbraio 2014

14:50 - Tifo caldissimo sugli spalti! Tutto pronto per il via. Inni delle squadre e scambio di strette di mani e gagliardetti. Diretta Lazio - Roma, pronti per i derby!

14:40 - Le squadre sono in campo e stanno ultimando il riscaldamento! Diretta Lazio - Roma al via in meno di 20 minuti!

#LazioRoma: the players are on the field warming up pic.twitter.com/TdEazScy7A — A.S. Roma (@OfficialASRoma) 9 Febbraio 2014

14:20 - Ecco le formazioni al completo di Lazio - Roma! Klose presente!

#LazioRoma, formazioni ufficiali: chi segnerà nel #derby della capitale? Ditelo con #SkySerieA! pic.twitter.com/DDVGpu9r4Z — Sky Sport (@SkySport) 9 Febbraio 2014

14:01 - A sorpresa Garcia ha lasciato in panchina Naingollan. Sarà la scelta giusta per vincere il derby? Ancora da vedere le scelte di Reja, non sono ancora disponibili le formaizioni ufficiali della Lazio.

13:55 - Una bellissima immagine degli spogliatoi della Roma: in evidenza la maglia numero 10 del Capitano, Francesco Totti. Manca solo un'ora al fischio d'inizio della diretta Lazio - Roma, il derby della capitale!

Le foto dagli spogliatoi del #DerbyDellaCapitale #LazioRoma e delle altre di #SerieATIM su http://t.co/WJBk1mKxPL pic.twitter.com/YspTASsJ6v — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 9 Febbraio 2014

13:52 - Arriva la formazione ufficiale della Roma!

#LazioRoma ROMA (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Torosidis; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Totti, Gervinho — A.S. Roma (@OfficialASRoma) 9 Febbraio 2014

13:00 - Mancano due ore al via della diretta Lazio - Roma! Cesce la tensione pre-derby!

12:45 - Iniziano ad arrivare i tifosi allo stadio! Sperando non ci siano scontri tra tifoserie o incidenti di vario genere... diretta Lazio - Roma

#LazioRoma: in viaggio verso lo stadio! | On our way to the stadium! pic.twitter.com/po9mwt0UqU — A.S. Roma (@OfficialASRoma) 9 Febbraio 2014

12:30 - Buongiorno amici di Vavel! Si scalda il clima per questa 23a giornata del campionato di Serie A! Pronti per seguire il derby Lazio - Roma in diretta!

11:30 - Ci siamo, il momento è arrivato. Si scrive Derby ma si legge “LA PARTITA”, un peccato che si tenga solamente due volte all’anno (al netto delle coppe); Roma e Lazio si presentano all’appuntamento in modo profondamente diverso, ma si sa, il derby è una partita a sé.. Si può giocare un campionato completamente sottotono, senza risultati positivi, ma poi arriva questa singola partita e le motivazioni, il gioco, le sinergie riaffiorano come per magia. La Lazio è a quota 31 punti, la Roma 50.

Questa volta però, c’è qualcosa di diverso nell’aria. A Roma c’è aria di cambiamento sia dal lato giallorosso che da quello biancoceleste: la Roma si presenta nel modo migliore possibile, gioca a 200 all’ora con una fiducia che ormai è diventata l’arma in più della squadra di Garcia. La partita di Coppa poi ha anche dimostrato che i giallorossi non mollano mai, nemmeno dopo essere stati rimontati di due goal; La Lazio invece è in crescita, dopo aver strappato il 2 a 0 al Bentegodi la squadra di Reja sembra che abbia ripreso proprio da dove avevano lasciato 2 anni fa, anzi, pare anche meglio. Reja ha un organico molto forte, anche se privo di Hernanes, ma con un Keita che ha dimostrato d’esser un ira di Dio quando vuole, (per la cronaca: ha detto “NO” al Senegal, lui vuole solo la Spagna) Candreva che ormai è un giocatore completo e Klose che sembra sia tornato in forma dopo l’infortunio.

DIRETTA LAZIO - ROMA

I Precedenti Lazio - Roma: In campionato 139 gare, 48 vittorie della Roma, 35 della Lazio e 55 pareggi; in Coppa Italia 18 partite, 9 vittorie della Roma, 6 della Lazio e 3 pareggi. La Roma domina storicamente a livello di risultati coi laziali, ma la squadra di Reja come già detto è in crescita.

Fisicamente: In casa Roma dopo aver avuto un bel vantaggio nei confronti del Napoli ( vista la sospensione della partita col Parma), ora si ritrova con una partita in più nelle gambe della Lazio, che ha avuto molto più tempo per preparare la partita rispetto ai giallorossi.

Dopo mesi di squalifica torna a disposizione della Lazio Mauri, che grazie ad uno sconto per i fatti legati al calcioscommesse ha potuto anticipare il ritorno sul campo di circa 2 mesi. Il Capitano dei biancocelesti, spesso decisivo nei Derby, partirà sicuramente dalla panchina, ma con certezza Reja lo getterà nella mischia per dare ancora più carica ai ragazzi in campo e ai tifosi sugli spalti, certamente felice di riverdere il campo una delle bandiere e uomini simbolo della squadra. Questa Lazio - Roma avrà qualcosa di davvero speciale dunque per Mauri, che ha rischiato davvero di dover finire anticipatamente la sua carriera per i fatti legati agli illeciti sportivi.

DIRETTA LAZIO - ROMA, ORE 15:00

Uomini chiave: Inutile a dirlo questa è una di quelle partite che potrebbe esser decisa da individualismi, così come capita in tutti i big match.

Keita: un giocatore che non ci si spiega come abbiano fatto in Catalogna a lasciarlo andar via così, o forse lo sappiamo: Keita ha un caratterino niente male, dopo esser stato mandato in prestito come provvedimento disciplinare per uno scherzo ai danni di un suo compagno della Cantera, ha messo a segno 47 goal nel Cornellà. Sarebbe ancora un giocatore del Barça se non fosse che al rientro del prestito, per vendetta, il giovane Keita fa i bagagli e si trasferisce in Italia, proprio nella Primavera della Lazio. Il ragazzo ha personalità e non si vede solo da questo episodio, ma anche dai colpi che ha, ma che soprattutto che tenta. E se nascesse proprio da uno dei suoi numeri il goal decisivo?

Lulic: Viene rischierato da Reja come mezzala, proprio il ruolo che gli diede lo stesso allenatore 2 anni fa. Lui è considerato l’uomo derby, proprio perché è entrato nel cuore dei tifosi biancocelesti dopo quel goal nel derby il 26 maggio. Si vocifera che si sia proprio candidato lui per marcare Pjanic, compagno di squadra nella nazionale bosniaca.

Gervinho: Proprio le sue ripartenze potrebbero mettere in difficoltà la lenta difesa laziale, è un giocatore imprevedibile, quando sfrutta la sua velocità mista al dribbling non lo tengono mai. Poi dopo quel goal col Napoli…

Totti e De Rossi : due giocatori così valgono doppio, sono due tifosi in campo che sentono la partita come nessuno dei 22 giocatori schierati. Totti con classe la può decidere da tutte le posizioni, fa sempre paura. De Rossi con la sua grinta a centrocampo può essere il leader in più, che detta il ritmo accompagnato dai compagni di reparto Strootman e Pjanic( Non proprio gli ultimi arrivati).

Un capitolo a parte il Pupone. Questo sarà l'ultimo derby per Totti: il Capitano ha annunciato il suo ritiro a fine stagine e dopo tutte le emozioni che ha regalato al popolo giallorosso, questa partita indica in modo definitivo la chiusura di un ciclo lungo e pieno d'amore reciproco. Una delle ultime bandiere del calcio italiano giocherà la partita da lui più sentita. Totti ha scritto delle pagine indelebili della storia dei derby romani, spesso esualtando ai gol mettendo in mostra magliette che hanno fatto sorridere tutti gli appassionati di calcio (forse un pò meno i tifosi della Lazio!). Come non ricordare il "6 unica" o il "Vi ho purgato ancora"? Un giocatore incredibile, un campione indelebile. il prossimo anno, senza Totti, non sarà il solito derby.

Le quote: La vittoria della Lazio è data a 3.75, il pareggio a 3.50, e la vittoria della Roma a 1.95.

Le Formazioni:

Lazio(4-3-3) : Berisha; Radu, Dias, Biava, Cavanda; Gonzaléz, Ledesma, Lulic, Candreva; Keita, Klose;

Infortunati: Alfaro, Ederson. Squalificati: Biglia. Diffidati: Cavanda.

Roma(4-3-3) : De Sanctis; Torosidis, Castan, Benatia, Maicon; Strootman, De Rossi, Pjanic; Gervinho, Totti, Florenzi;

Infortunati: Balzaretti, Dodò. Squalificati: nessuno. Diffidati: Florenzi, Pjanic, Maicon.