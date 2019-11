Diretta Verona - Torino in Serie A

Ricordiamo i prossimi impegni di Verona e Torino: Livorno - Verona e derby allo Juventus Stadium per il Torino. Con questo è tutto, spero abbiate apprezzato la diretta live di Verona - Torino e vi auguriamo una buonanotte.

Con la vittoria del Torino fuori casa a Verona la lotta per un posto in Europa League si accende ulteriormente. Fiorentina ed Inter, sulla carta irraggiungibili per quoziente tecnico, sono a quoata 44 e 39. Il tris Verona, Parma, Torino dista appena tre punti dall'Inter e sogna, che tanto non costa nulla. Un applauso personale a queste tre squadre.

Tre punti ed aggancio per il Torino al Verona. Un grandissimo Torino che si scatena nel quarto d'ora iniziale del secondo tempo con tre gol: Immobile fa 1-1, Cerci 1-2, entrambi su assist di El Kaddouri (in fuorigioco la rete di immobile, potente il tiro di Cerci per il gol del vantaggio torinese). Omar poi chiuderà la gara con la segnatura dell'1-3 con un altro tiro da fuori. Un Torino semplicemente feroce, cattivo, veloce e pungente nel secondo tempo che annulla un primo tempo a chiare tinte gialloblu che avevano trovato il vantaggio grazie ad un calcio di rigore di Luca Toni.

90° + 3 - Trionfo Torino a Verona per 1-3. Una rimonta insperata e sensazionale del Toro. Finisce così. Tutti negli spogliatoi.

90° - Tre minuti di recupero. Si conferma la tradizione del Torino vincente al Bentegodi. Ora sono 3 i viaggi positivi consecutivi per i granata. Tenta il tiro ciabattato Kurtic.

89° - Ultimo cambio nel Torino: dentro Larrondo per quell'Immobile che rischia la squalifica con un giallo inutile nel parapiglia generale. Tenta il tiro a giro Martinho sul secondo palo ma il tiro è fuori di molto.

86° - Immobile non protesta perché in caso di giallo sarebbe squalificato per la Juventus. Il Verona cerca la gloria, ancora. Angolo per l'Hellas: Toni sul secondo palo colpisce di testa ma viene ben disturbato dal prode Glik

85° - Dentro Farnerud nel Torino, esce El Kaddouri. Ventura sdi copre con un centrocampista difensivo per uno ofensivo. Intanto sacaramucce in mezzo al campo, focolai di nervosismo ripetuti. Il principale fra Marques ed Immobile

79° - Prova a ripartire Meggiorini che cerca un dribbling di troppo e si infrange nel centrocampo veronese. Dall'altra parte Sala crossa per Gomez ma il colpo di testa in torsione sul primo palo è alto ed innocuo. Bene Sala in questi scampoli di minuti.

79° - Cerci se la prende per il cambio e fila dritto a testa bassa negli spogliatoi. Punizione per l'Hellas dal limite. Barriera da 6 uomini: Romulo si infrange su di essa.

77° - Sta per entrare anche Marquinho nel Verona, Hallfredsson il deputato all'uscita dal campo. Vicino all'ingresso anche Sala. Tanti esterni per Mandorlini che cerca di sfondare sulle fasce. Per Jacopo Sala invece esce Iturbe, stanchissimo. Mandorlini va di 4-1-4-1 con Juanito Gomez, Sala, Marquinho e MArtinho ad agire dietro Toni. Nel Torino dentro Meggiorini per Cerci, rimane 3-5-2 per il Torino

76° - Il Verona comincia a crederci di meno e la pressione non è delle migliori, gestisce palla e possesso il Torino che smista ed appoggia facilmente.

75° - Bei duetti fra Martinho, Gomez ed Agostini sulla sinistra ma l'azione è inconcludente.

73° - Che dribbling di Immobile a centrocampo che si inverte di ruoli con Cerci e lancia il suo compagnooooo! Tu per tu con Rafael ma Cerci è in fuorigioco

70° - Toniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, servito da Iturbe ruba il tempo all'avversario ma si lascia cadere alla ricerca del rigore. Para Padelli in uscita e Rocchi lascia giocare. Pochi secondi dopo ancora Toniiiiii, sponda per Gomez, non ci arriva nessuno se non di nuovo Toniiiiiiii, fuori!

68° - Confermato il 4-2-3-1 con Juanito Gomez trequartista ed Iturbe e Martinho esterni dietro Toni. Sta per entrare Meggiorini nel Torino

66° - El Kaddouri da fuori area detta la profondità per Immobile ma la difesa ferma Ciro a tu per tu con Rafael! Contropiede Iturbeeeeeeeeee, Toni mette involontariamente fuori, buono il disturbo di Glik

65° - Entra Martinho nel Verona ed esce Cacciatore. L'Hellas si scopre! Romulo va terzino, Martinho diventa esterno del 4-2-3-1 con Donadel e Hallfredsson unici centrocampisti

63° - Luca Toni su cross di Hallfredsson in tuffo anticipa Moretti e costringe Padelli al prodigio da corta distanza.

60° - 1-3!!!! EL KADDOURIIIIIIIIIIIII! NON C'E' SCAMPOOOOOOOO, 3 GOL IN UN QUARTO D'ORA DEL TORO. RIMONTA CON GLI INTERESSI. CERCI PUNTA HALLFREDSSON, APPOGGIA AD EL KADDOURI CHE CON L'INTERNO FA 1-3 DA FUORI. RESITUITO IL FAVORE DA CERCI AL CENTROCAMPISTA. IL VERONA E' ANCORA NEGLI SPOGLIATOI!

59° - Tira Kurtic per la centesima volta da fuori! Palla alta. Si scalda Cirigliano che ci chiediamo perché non sia partito dal 1° minuto. Mandorlini si lamente coi suoi centrocampisti della poca attenzione

57° - Immobile pericolosissimo in contropiede! E' il suo gioco quello delle ripartenze! Esce basso Rafael. Non c'è respiro per il Verona.

55° - Altro angolo Torino! Che reazione di nervi degli ospiti! Batte El Kaddouri, esce Rafael, al tiroooo Vivesssssssss al volo con un tiro a scendere! Fuori

52° - ALESSIO CERCIIIIIIIIIIIIIII! LA COPPIA GOOOOOOOOOL! RIMONTA TORO CON CERCIIIIIIIIIIIIII, 1-2!!!!!!! L'esterno dal limite con un tiro all'angolino dopo il cross di El Kaddouri. Secco e cattivo il gran tiro di Cerci! Secondo assist in pochi minuti per Omar El Kaddouri. E' tutto un altro Torino!

50° - Super pimpante il Torino nel secondo tempo. Lanciato ancora una votla immobile. Angolo Torino battuto da Cerci: l'azzurro prova ancora il cross sul primo palo. Stavolta la traiettoria è eccessivamente stretta e finisce fuori

49° - SEMPREEEEEEEEEEE LUI! CIRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOO IMMOBILE 1-1!!! CHE ATTACCANTE. Parte da posizione irregolare il granatquando El Kaddouri lo trova, destro sul primo palo al volo ed 1-1 comodo

48° - Darmian riceve da fallo laterale, innesca il traversone di Kurtic ma la difesa del Verona si copre e mette fuori. Rinvio per Rafael

47° - Tira Cerci dalla destra, Rafael respinge. Il Torino preme ancora! Azione viva

46° - Subito angolo per il Torino. Batte Cerci sul primo, Kurtic tenta il tacco ma Toni rimette in angolo. Palla in mezzo di Cerci, fallo offensivo di Bovo

46° - Si ricomincia dal Torino che gestisce. Nessuna sostituzione anche se Meggiorini si è mosso nell'intervallo

21.51 - Tornano in campo le squadre: Romulo abbraccia Cerci

Un primo tempo dalle due facce. Primo quarto d'ora abbastanza noioso e poco scoppiettante con squadre che aspettano e ponderano bene prima di scoprirsi e cercare l'azione offensiva. Dal 20° il Verona - sospinto dai propri fantastici tifosi - prende in mano la gara e si gode le sponde di Toni e le accellerazioni importantissime di Iturbe. Romulo chiama pressing ed il Torino diventa solo contropiede: Cerci ed Immobile creano timori ma - nonostante tutto - vengono fermati tranquillamente. Sottotono le mezzali El Kaddouri e Kurtic, troppo fumosi, e Vives, troppo banale.Arriva il gol di Toni, leggermente meritato dal Verona che è l'unica squadra che fa qualcosa per rendersi pericolosa, su rigore giustamente assegnato da Rocchi per fallo su angolo di Bovo a Gomez. Batte Toni: portiere da una parte, palla dall'altra.

45° - Un minuto di recupero. Punizione Verona, batte Romulo, manda in angolo Glik. Corner dalla bandierina: batte Hallfredsson, la palla esce. Tutti negli spogliatoi! Finisce il primo tempo! Verona 1 - Torino 0

45° - Rilancio Verona, Toni fa salire la squadra, passa ad Iturbe, accelerazione ed altra punizione procurata! Che giocatore! Ammonito Bovo che non era diffidato.

43° - Il Torino spinge il Verona in area. Tiro potente e preciso di Bovo ma Rafael blocca bene. Proibitiva la punizione. Ammonito Hallfredsson, era diffidato e salterà la prossima gara.

42° - Ventura polemico coi suoi: "Se continuate a protestare rimaniamo in 10".

40° - Si copre il Verona adesso con Iturbe e Juanito abbassati sulla linea di metà campo a fare 4-5-1

39° - Servono due persone per fermare Iturbe. Punizione Hellas, il pubblico canta, batte Romulo. Gol annullato a Marques giustamente. Si alza benissimo ed in toto la linea difensiva di fuorigioco del Torino per l'occasione

37° - Bella punizione di Cerci su cui deve uscire con i pugni Rafael. Sul secondo palo si aggirava minaccioso un granata solo soletto

35° - LUCA BOMBER TONIIIIIIIIIIIIIII1-0 VERONAAAAAAAAAAAA. Tredicesimo gol stagionale per un bomber stagionato fantastico, 12 in campionato.

34° - Ennesimo cross di sinistro di Iturbe che rientra e tenta il traversone a giro. Diagonale di Darmian su Gomez ed angolo. RIGOREEEEEEEEEEEEEEE VERONAAAAAAAAA! Contatto Bovo-Juanito e Rocchi punisce. Il rigore ci può stare

33° - Cerci scatta e serve Kurtic, cross morbido per Immobile che svetta bene ma non colpisce altrettanto bene. Palla al Verona.

32° - Grandissima triangolazione del Torino al limite dell'area. El Kaddouri per Vives, profondità per Immobile che mette in mezzo ma è in fuorigioco. Sul cross non era arrivato in tempo mi pare Cerci. Ottima giocata tutta di prima però degli ospiti.

32° - Deve uscire Rafael per evitare che Cerci si renda pericoloso

30° - Coast to coast di Iturbe che scatta centralmente e punta la difesa. Va a terra l'argentino ma Rocchi fa proseguire per il vantaggio che Toni spreca con un tiro da rivedere. Ammonito anche Kurtic che era diffidato e salterà la Juve.

28° - Ammonito il biricchino El Kaddouri per simulazione di un contatto con Moras.

27° - Il gioco si interrompe, Vives ha un taglio sotto al naso e deve uscire. Scontro con Juanito Gomez

26° - Protegge palla Toni che cerca l'inserimento da dietro di Romulo con lo scavetto: niente da fare. Fatto che sta che Lucone attira su di sé l'attira di più difensori. Angolo Verona. I ritmi si sono alzati.

25° - Grandissimo cerci che vince tre contrasti ed apre sulla destra. Brutto il cross bloccato da Rafael.

24° - Grande movimento a rientrare di Iturbe che cerca il cross a girare sul primo palo. Palla troppo bassa disinnescata comodamente

23° - RISPONDE IL TORINO CON CERCI CHE SPRINTA, TROVA IMMOBILE. CIRO GIRA IN MEZZO, SOPRAGGIUNGE MASIELLO ED AL VOLO DI SINISTRO MANDA FUORI. MA C'E' DEVIAZIONE. ANGOLO

21° - Prova il cross Iturbe sul primo palo a girare. Angolo Verona, calcia Romulo: contatti in area. Si ripete l'angolo. GRANDISSIMA CHANCE PER MORAAAAAAAAAS! SVETTA DA SOLO IL GRECO CHE SOVRASTA BOVO MA VA SOLAMENTE VICINO AL GOL. ESCE MALE PADELLI.

19° - Squadre accorte che a differenza di quanto si possa pensare non si scoprono e non rischiano. Eccola un po' di pressione del Verona su Padelli: Toni e Romulo costringono il portiere al rinvio rapido

18° - Kurtic porta bene palla nell'altra metà campo ed il Torino ottiene il possesso.

17° - Vera e propria marcatura a uomo di Cacciatore su El Kaddouri, costretto sempre ad accentrarsi dietro Immobile. Fascia sguarnita per le incursioni di Salvatore Masiello.

15° - Grande sprint di El Kaddouri sulla sinistra, Cacciatore lo trattiene ma l'ex-Brescia accentua troppo la caduta entrando in area. Si continua. Tiro fiacco di Iturbe dall'altra parte

15° - Vives in contropiede non tenta il filtrante lungo per Immobile ma preferisce appoggiare comodo a Cerci. Quando la palla arriva a Ciro l'attaccante è in fuorigioco. Poco ritmo

13° - Romulo e Toni richiamano i propri compagni chiedendo di salire e pressare. Halfredsson cerca il sinistro da centrocampo ma la scivolata a difendere è buona. Sul ribaltamento di Cerci altro tiro da fuori, prova El Kaddouri con la conclusione sul secondo palo al giro ma palla fuori di molto

12° - Il Verona cerca di giocarla e spinge il Torino in area, cerca la sponda Toni ma la difesa del Toro fa buona guardia. La palla è ancora del Verona ma Iturbe la perde

11° - Seconda chiamata di gioco pericoloso in pochi minuti: prima tocca a Cerci e poi ad Hallfredsson. Gira palla il Torino con Vives che continua a smistare palloni semplici, corridoi bloccati.

9° - Poca anzi minima pressione dell'Hellas sul possesso del Torino. Gli ospiti hanno tutto il tempo di giocarla con calma

7° - Meglio il Torino per quanto riguarda il possesso palla per ora, il Verona cerca la ripartenza bruciante

5° - E' Liverpool o Verona, che atmosfera al Bentegodi! Si canta tutti insieme. Intanto Masiello sprinta sulla sinistra e mette in mezzo: Cerci stoppa a seguire alzandosi la palla saltando un difensore ma il seguente tentativo di tiro al volo viene fermato da un altro difensore.

4° - Quasi un 3-1-4-2 molto corto e compatto quello del Torino con Vives che fa da regista davanti alla difesaa tre senza mai sganciarsi davanti

3° - CONCLUSIONE POTENTE DI KURTIC CHE RICEVE PALLA A CENTROCAMPO E PROVA SUBITO LA BOTTA DALLA DISTANZA. BUONA L'IDEA MA LA PALLA VA FUORI, LARGA ALLA SINISTRA DI RAFAEL

2° - Prima punizione della gara : Glik spintona Toni da dietro in mezzo al campo.

1° - Quasi recupera palla al limite dell'area avversaria Iturbe, il contrasto premia il Verona. Dall'altra parte il Toro perde palla ed allora Romulo prova la sventagliata per Toni ma Glik svetta ed anticipa.

1° - Torino col 3-5-2 ed El Kaddouri che parte dalla linea di centrocampo come una vera e propria mezzala, niente posizione di trequartista per lui

1° - Imposta il Verona sulla destra con Gomez che torna in difesa da Agostini, il Torino recupera palla dopo un'altra sortita giallblù sulla sinistra

20.50 - Con 5 minuti di ritardo si parte! Verona - Torino!

20.47 - Pubblico caldissimo al Bentegodi! Giocatori a centrocampo che si stringono la mano!

20.45 - Siete pronti, fra pochissimo si parte! I giocatori stanno entrando in campo!

20.28 - Mandorlini: "Se mi aspettavo un Toro così offensivo? Beh una squadra è offensiva se l'atteggiamento è propenso all'attacco. Certo ci sono interpreti offensivi ma dipende dall'atteggiamento".

20.20 - El Kaddouri più Kurtic significherà 3-4-1-2 e quindi un Torino più sfrontato? Vedremo in gara. Per Jasmin si tratta dell'esordio da titolare con la maglia del Torino dal 1° minuto.

20.19 - Maksimovic dalla panchina quindi, unico diffidato risparmiato da Ventura in vista della Juventus. Ricordiamo la lista dei giocatori che con un ammonizione oggi salterebbero il derby: Cerci, Immobile, Glik, appunto Maksimovic, Padelli e Kurtic.

20.15 - Nel Torino novità sul centro-destra con Bovo che scavalca Maksimovic e parte titolare. Darmian e Salvatore Masiello esterni con Kurtic e Vives in mezzo ed El Kaddouri un po' più avanzato: fuori sia Farnerud che Basha. Davanti Cerci-Immobile. Ecco il Torino nel dettaglio: Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Darmian, Vives, Kurtic, S.Masiello; El Kaddouri; Cerci, Immobile. Gomis, Berni; Rodriguez, Maksimovic, Vesovic; Basha, farnerud, Tachtisdis, Pasquale; Larrondo, Meggiorini.

20.11 - Ecco le formazioni ufficiali. Novità nel Verona che propone Donadel davanti alla difesa e non Donati o Cirigliano, dietro Agostini recupera appieno e scavalca Albertazzi.Davanti c'è Juanito Gomez sulla sinistra. Ecco gli scaligeri al completo: Rafael; Cacciatore, Marques, Moras, Agostini; Romulo, Donadel, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Juanito Gomez. Panchina : Nicolas; Pilud, Albertazzi, Gonzalez; Donati, Marquinho, Martinho, Jankovic, Cirigliano; Cacia, Rabusic

19.45 - Si chiude solo stasera la 24° giornata di Serie A. Insolito posticipo del lunedì che oggi si gioca a Verona, dove l'Hellas ospita il Torino. Una sfida fra due squadre simili. Sono due sorprese in positivo di questo campionato di Serie A. Il Verona 7° e il Torino 8° meritatamente, per il gioco che propongono (spregiudicato nel loro piccolo) e per due realtà che nella tranquillità hanno costruito una rosa niente male. Uno scontro diretto col Toro che dista dal Verona stesso appena 3 punti e che oggi potrebbe agganciarlo. Insomma, un discreto dessert per un 24° turno di A che ha offerto le vittorie delle grandi (Roma, Napoli e Juventus), ha rilanciato l'Inter ed il Parma (alla seconda vittoria consecutiva, a Firenze, l'Inter, ed al 12° risultato utile consecutivo il Parma) ed ha visto il rilancio di due squadre che sembravano spacciate per il discorso retrocessione (Catania, 3-1 alla Lazio, e Livorno, addirittura 1-2 a Cagliari).

Benvenuti alla diretta live di Verona - Torino da Antonello Angelillo! Il Verona arriva alla sfida col Torino dopo il vigoroso pareggio ottenuto in rimonta contro la Juventus domenica scorsa e dalla vittoria per 1-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Due risultati utili consecutivi che hanno posto (si spera) fine al brutto andazzo dell'Hellas di fine Gennaio, quando erano arrivate tre sconfitte fra Milan, Napoli e Roma. Ciò significa tre sconfitte nelle ultime cinque, quattro nelle ultime dieci e nove totali. Siamo sicuri che i gialloblù di Mandorlini sapranno riprendersi nel migliore dei modi. Il Verona ha il quarto score per quanto riguarda il rendimento interno, dietro solamente alle Big Three Juve, Roma e Napoli : 8 vittorie, 1 pareggio ed appena 3 sconfitte con 22 reti segnate e 16 subite. Ma due di queste tre sconfitte interne sono arrivate nelle ultime cinque partite giocate al Bentegodi (entrambe prendendo 3 gol, da Roma e Napoli). La squadra di Mandorlini ha sempre segnato nelle partite giocate in casa tranne nel derby perso per 0-1 col Chievo e contro il Napoli poche settimane fa. La porta di Rafael però in casa prende almeno un gol dal 30 ottobre (da sette partite interne la rete dietro Rafael viene gonfiata). In totale il Verona è la squadra che ha pareggiato meno partite del campionato, 3, al pari di Juventus ed Udinese. Inoltre è la squadra con meno cartellini ricevuti (appena 42 fra rossi e gialli).

Passiamo al Torino che viene dalla sorprendente sconfitta col Bologna per 1-2 al Dall'Ara e dal positivo pareggio a San Siro per 1-1 con il Milan. Risultati giunti dopo due vittorie contro Atalanta e Sassuolo. Due pareggi, due vittorie ed una sconfitta nelle ultime cinque. Appena due sconfitte nelle ultime dieci gare. Il Toro conta in totale 8 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfite e con le nove X totalizzate è una delle cinque squadra con più pareggi in Serie A. Ha la migliore difesa del torneo partendo dal 7° posto ed il primo attacco dalla 10° posizione in giù. Ha segnato almeno un gol in 19 partite su 23 giocate ed ha tenuto la porta imbattuta in 6 occasioni (tre volte nelle ultime cinque gare, contro Sassuolo, Atalanta e Fiorentina). Una squadra che subisce poco e non segna tantissimo contro una che subisce parecchio ma segna altrettanto, insomma, stasera. Lo Ying e lo Yang. Una difesa che si è definitivamente registrata dall'ingresso in pianta stabile sul centro-destra della scommessa d'estate di Cairo, Maksimovic. Un centrale di 22 anni titolare fisso in Serie A in una squadra che punta inizialmente alla salvezza è difficile trovarlo. Il Torino lontano dall'Olimpico ha il 7° score con 3 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi e nelle ultime cinque partite ha vinto due volte, pareggiato due e perso una volta. Appena 4 sconfitte fuori casa in totale, peggio solamente di Parma, Juventus, Napoli e Roma. E' andata a segno con almeno una rete in 9 delle 11 trasferte: bottino impressionante.

Della classifica abbiamo detto. Lottano entambe per un posto in Europa che garantirebbe introiti e visibilità abnormi per realtà del genere. Assieme al Parma rappresentano la bontà di un progetto continuativo, di squadre basate su allenatori confermati anche in momenti di difficoltà e di un dogma tattico ripetuto (non in maniera eccessiva) e dei suoi bonus. Probabilmente nessuna di queste tre squadre otterrà un posto in Europa League ma il fanciulletto dentro di noi ci spera: il primo posto utile per entrare in Europa dista 3 punti per il Verona e 6 per il Toro ed è occupato dall'Inter che sicuramente non terrà questo ruolino di marcia per troppo ed a momenti comincerà ad infilare risultati importanti. La Fiorentina al 4° posto è a quota 44 punti, 5 punti dall'Hellas ed 8 dal Torino. Il sesto gradino, occupato dal Parma, conta 36 punti, gli stessi del Verona. La provincia in lotta per l'Europa.

Il trascinatore del Toro si chiama Ciro Immbile, vero e proprio toro dell'attacco granata. Immobile, lanciato anche verso la convocazione al Mondiale, conta 12 segnature, le stesse di Higuain, ad una lunghezza da Tevez a quota 13. Ma a differenza dei suoi pari-grado non ha ancora messo a segno un rigore, in quanto rigorista non lo è. A lui piace segnare più in trasferta (7 reti) che in casa (5). Poi troviamo il suo partner d'attacco, Cerci, unico compagno in doppia cifra e che le valigie per il Mondiale dovrebbe averle già pronte. L'esterno reso seconda punta da Ventura però conta 7 assistenze (miglior assistman del Toro). Uno solo il marcatore in doppia cifra per il Verona, il gigantesco Toni con 11, se priviamo i gialloblù di quel Jorginho che ora gioca nel Napoli. Poi viene Iturbe a 5 gol mentre il miglior assistman è Romulo a quota 8 passaggi decisivi, lui motore di questo Verona.

Immobile conta 4 presenze e 3 gol al Verona, Cerci 2 gol in 2 presenze. Buoni numeri per il tandem di attacco che oggi affronterà l'Hellas. Dall'altra parte il novello Iturbe deve ancora assaggiare una sfida al Torino mentre il più esperto Toni conta 2 marcature in 7 caps. Non il massimo. All'andata la gara terminò sul 2-2 col Torino che per due volte non riuscì a mantenere il vantaggio. 1-0 di Cerci su rigore pareggiato da Juanito Gomez e doppietta di Cerci ripresa dal rigore di Jorginho.

Il Verona rispetto a quella gara è cambiato in qualcosa: non ci sarà di certo Jorginho ma Cirigliano o quantomeno Donati, mentre davanti Jankovic e Juanito si giocano un posto al fianco di Toni e di quell'Iturbe che intanto si è preso la maglia da titolare. La difesa dovrebbe cambiare in un solo elemento con Marques che sostituirà Gonzalez vista l'assenza di capitan Maietta. I ballottaggi riguardano la fascia sinistra dove Agostini (appena recuperato) ed Albertazzi si giocano un posto per contenere Cerci, in mezzo al campo dove Donati insidia Cirigliano, e davanti dove Martinho, Jankovic, Marquinho e Juanito si giocano appunto quella maglia di cui sopra. Per il resto solo conferme: Rafael in porta; Cacciatore sulla destra, Moras ed appunto Marques in mezzo; Romulo ed Hallfredsson mezzali; Toni ed Iturbe davanti. Panchina per Nicolas, Gonzalez, Pilud, Sala e Cacia oltre a chi uscirà con un pugno di mosche in mano dai ballottaggi di Mandorlini.

Il Torino proporrà il solito 3-5-2 da battaglia. Padelli in porta con Makismovic-Glik-Moretti la solita linea deputata a proteggerlo. A centrocampo esterni Salvatore Masiello a sinistra e Darmian a destra (recuperato, nel caso non fosse considerato disponibile giocherebbe Pasquale a sinistra e Salvatore Masiello a destra) con al centro Basha, Vives e Farnerud. Eventuali sorprese potrebbero essere rappresentate da quel Kurtic arrivato in inverno e voglioso di una chance (al posto di Basha o Farnerud) e da El Kaddouri (per un 3-4-1-2 con Farnerud a farne le spese). Davanti Cerci ed Immobile. Panchina per Tachtsidis, Gazzi (recuperato ieri), Larrondo, Meggiorini, il nuovo Vesovic, Guillermo Rodriguez, Bovo, Pasquale ed i perdenti dei ballottaggi di cui sopra, oltre a Berni e Gomis. Non convocato Barreto.

Gli ex della gara saranno Meggiorini, Tachtsidis (il primo ci ha giocato dal 1997 al 2000, nelle giovanili, mentre il secondo era lo schermo davanti alla difesa del Verona edizione 2010-11 prima che la Roma lo prelevasse dal Genoa ed annullassa il prestito dei Grifoni al Verona) e lo stesso Ventura da una parte (autore di un buon girone di ritorno nella stagione 2006-07 da traghettatore dopo l'addio di Ficcadenti ma che purtroppo concluse il campionato all'Hellas con la retrocessione in C1 dopo i play-out con lo Spezia) e Massimo Donati (ha militato nel Toro nella seconda parte di stagione 2002-03 segnando un gol in sette presenze in prestito dal Milan. Inoltre è stato un prode guerriero del Bari dei sogni di Ventura) ed Agostini (la scorsa stagione al Torino dove non ha totalizzato nemmeno una presenza) dall'altra.

I prossimi impegni per Verona e Torino sono Livorno - Verona per l'Hellas all'ora di pranzo della domenica ed il derby di Torino alle 18.30 di domenica prossima contro la Juventus per i granata.

Veniamo alla conferenza stampa di Mandorlini. L'allenatore scaligero ha prime discorso su Rabusic, per il quale è arrivato l'OK definitivo della Fifa ed è quindi disponibile per il Torino: "Rabusic? E' una punta centrale, non sarà facile inserirlo in quanto abbiamo degli equilibri già ben definiti". Poi il tecnico prende ad analizzare le due squadre e la partita in sé: "Vedo questa partita come uno scontro diretto per chi arriva per primo a 40 punti, è un match importantissimo. Verona e Torino segnano tanti gol ma per una volta mi piacerebbe farne e basta, stiamo cercando di subirne qualcuno in meno. Verona e Torino hanno molte analogie, una grande storia alle spalle. Ho la fortuna di essere stato in entrambi i club. Esame di maturità? Non credo, ne abbiamo già superati tanti di quelli. Ci sono ancora tante partite da giocare, quelle spartiacque sono altre. Certo, a Verona vengono tutti con uno spirito particolare perché sanno di non avere vita facile. Le sue squadre hanno una forte idea di gioco, con attaccanti che attaccano la profondità in modo molto efficace, anche all'andata sono riusciti a metterci in difficoltà. Hanno grande abiità nel ribaltare l'azione". Si passa poi all'agognato pareggio con la Juventus di domenica scorsa: "Gli ultimi minuti di Verona-Juventus? Li ho rivisti, mi sono quasi commosso. Ancora oggi mi chiedo come siamo riusciti a segnare, è stata una azione perfetta, Iturbe-Romulo-Gomez, pazzesco. Ma ora torniamo a concentrarci" . Rifiuta ogni accenno all'Europa: "Insensato pensarci troppo adesso, quasi brutto. Non so dove arriveremo alla fine, certo siamo orgogliosi di quanto fatto finora". Si passa poi agli acquisti di Gennaio ed al loro inserimento: " Marquinho non ha ancora la partita nelle gambe, giocava poco nell'ultimo periodo. Allo stesso modo Pillud e Rabusic hanno ancora molto da lavorare". Poi formazione: "I titolari? Vi svelo solo che ci saranno Moras e Marques".

Portieri : Rafael, Nicolas, Borra.

Difensori : Agostini, Cacciatore, Moras, Marques, Gonzalez, Albertazzi, Pilud.

Centrocampisti: Hallfredsson, Marquinho, Donati, Donadel, Martinho, Romulo, Cirigliano, Sala.

Attaccanti : Cacia, Toni, Juanito Gomez, Iturbe, Jankovic, Rabusic.

Per il Torino ha parlato solamente Larrondo, l'attaccante che è rientrato contro il Bologna da un lungo stop: "Sono molto contento per il mio rientro, è stato difficile stare fuori 4 mesi ed ora voglio dare il massimo e mettere in difficoltà il mister. Il Verona? Sta facendo un grande campionato. All'andata c'era Jorginho, ora c'è Toni che sta facendo un grande campionato e conosco le sue qualità dato che ci ho giocato insieme a Firenze. C'è Romulo che sta facendo la differenza, anche Iturbe, sono giocatori bravi nell'uno contro uno e quindi dobbiamo essere attenti ad essere compatti. Sappiamo che il Verona è una squadra tosta ma abbiamo lavorato in settimana per affrontare alla grande la gara. Per noi attaccanti è importante segnare, vorrei segnare anche - che so - contro squadre di C1. So che i tifosi tengono tantissimo al derby e sarebbe importante segnare in esso (prossima gara). E' stata dura per noi perdere col Bologna perché sarebbero stati tre punti molto importanti però va bene. Nel primo tempo avevamo fatto benissimo poi il Bologna ha tirato due volte in porta ed ha fatto due gol e si è chiuso dietro. E' stata dura entrare in area però abbiamo lavorato duro e dimostrato carattere, dimostrato che volevamo vincerla o pareggiarla però è stato difficile perché loro sono abituati a giocare così e noi abbiamo fatto molta fatica. Sono stato 4 mesi fuori, ho visto che la squadra sta facendo bene ed adesso non sarà facile trovare spazio però io mi alleno bene per mettere in diffcoltà il mister. Io do il 100% in settimana. Lo so che Ciro sta facendo un grandissimo campionato, Cerci altrettanto, e che stanno trovando posto per la Nazionale. A me fa piacere perché sono due ragazzi molto bravi. La mia comproprietà è con il Siena però è una faccenda lunga e voglio dimostrare adesso ciò che non ho avuto la possibilità di dimostrare per l'infortunio che mi ha messo KO. Secondo me avrò l'opportunità di giocare e quando avrò l'opportunità starà a me far capire che sono un giocatore importante."

Questi i convocati di Ventura invece:

Portieri: Berni, Gomis, Padelli.

Difensori : Bovo, Darmian, Glik, Maksimovic, Masiello, Moretti, Pasquale, Rodriguez, Vesovic.

Centrocampisti : Basha, El Kaddouri, Farnerud, Kurtic, Tachtsidis, Vives.

Attaccanti : Cerci, Immobile, Larrondo, Meggiorini.

Le due squadre si sono affrontate appena 17 volte nella loro storia. 4 le vittorie del Verona, 4 i pareggi e 9 le vittorie per il Torino con 22 gol segnati dai giallblù e 25 dai granata. A Verona sono andati in scena 8 Verona - Torino con gli scaligeri vittoriosi solo due volte (due pareggi, quattro vittorie dei piemontesi). Il Verona in casa non batte il Torino da tre gare (2-0 il 23 gennaio 2005, gol di Berhami e Cossu). Il risultato più frequente è lo 0-1 (tre volte) per la squadra fuori casa mentre al Bentegodi quelli più ripetuti sono lo 0-0 e lo 0-1 per il Toro (due volte ciascuno). I due allenatori si sono scontrati 8 volte fra Vicenza, Atalanta, Cagliari, Sassuolo, Pisa, Verona e Torino: in vantaggio Mandorlini con 4 vittorie. 2 quelle per Ventura e 2 i pari.

L'arbitro della gara sarà Tommaso Rocchi, assisitito dai guardalinee Vivenzi e Ghiandai. Quarto uomo De Pinto. Arbitri di porta Baracani e Ghersini. Il meteo prevede pioggia o comunque minacce di precipitazioni a Verona con i 9 gradi centrigradi intorno alle 20 e poco vento.