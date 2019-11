Con l'Atletico vietato sbagliare

Finalmente ci siamo: questa sera il Milan affronterà l’ Atletico Madrid , andata degli ottavi di Champions League. Una partita che potrebbe cancellare le delusioni in campionato la partita giusta per risolvere una stagione fin qui abbastanza deludente.

Seedorf affronterà la prima partita da allenatore in Champions League , come ha rilevato in conferenza stampa sente l’ emozione: "Ci sono emozioni, ma vivo serenamente per adesso. Forse stasera non dormo. Non vedo l'ora di viverlo da allenatore, poi potrò raccontare qualcosa in più"

Il Milan arriva da una sofferta vittoria contro il Bologna, ma questa sera dovrò rinunciare agli squalificati Montolivo e Muntari, agli indisponibili Zapata,Birsa, Cristante, El Shaarawy e Robinho. Per il tecnico olandese ci sono ancora un paio di dubbi sulla formazione, in primis la condizione fisica di Kakà che sta recuperando dalla distorsione. Ovviamente a questa lista si aggiunge Honda che non potrò giocarem visto che ha già giocato la prima fase con il Cska Mosca.Sono 19 i convocati di mister Clarence Seedorf Abbiati, Amelia, Coppola, Abate, Bonera, Constant, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, De Jong, Emanuelson, Essien, Kakà, Poli, Balotelli, Pazzini, Petagna (n. 95), Taarabt (n. 27)

Simeone, tecnico del Ateltico, ha parlato in conferenza stampa dicendo di non sottovalutare il Milan: "Abbiamo grande rispetto per il Milan, poi si vedrà in campo come finirà. Noi abbiamo lavorato tanto per arrivare fino a quiMi aspetto una partita molto offensiva, entrambe le squadre posso fare un gioco offensivo. L'importante è avere una buona difesa per non concedere occasioni al Milan". David Villa, che ha recuperato da poco da un infortunio, partirà domani sera dalla panchina: il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha infatti deciso di non schierarlo dal primo minuto nella sfida contro il Milan.

Milan (4-2-3-1)Abbiati; De Sciglio, Rami, Bonera, Constant; De Jong, Essien; Taarabt, Kakà, Emanuelson; Balotelli

Atletico Madrid (4-2-3-1): Courtois; Juanfran, Alderweireld, Diego Godín, Insua; Mario Suarez, Gabi; Koke, Raul García, Turan; Diego Costa.

A San Siro non ci sarà il tutto esaurito, ma ci saranno pochissimi posti liberi. Sono attesi circa 65mila spettatori, da Madrid arriveranno circa 4mila tifosi. Ancora incerta la presenza di Silvio Berlusconi

Pedro Proenca è l'arbitro che dirigerà Milan-Atletico Madrid. Sarà coadiuvato dagli assistenti Cunha e Trigo, dagli assistenti aggiunti Capela Santos e Pereira Gomes e dal quarto uomo Santos Soares.Proenca ha diretto in carriera 49 partite nelle Coppe Europee, delle quali 29 in Champions League. Sono tre i suoi precedenti con il Milan, tutti disputati fuori da San Siro. Il bilancio è di un pareggio e due sconfitte. Non ci sono precedenti invece tra il direttore di gara portoghese e l'Atletico Madrid.

Il bilancio casalingo del club rossonero contro squadre spagnole è di 11 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Il bilancio dell'Atletico in Italia è di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.

MILAN-ATLETICO MADRID, I PRECEDENTI: A livello di Champions League, questa gara è una novità assoluta. Nel passato le due squadre si sono incontrate solo una volta. 20 Giugno 1951, semifinale di Coppa Latina. Milan-Atletico Madrid 4-1. Grande protagonista della gara Mario Renosto, autore di una tripletta. Di Nordahl l'altro gol per i Rossoneri.

GLI EX TRA MILAN E ATLETICO MADRID: Nel Milan: Christian Abbiati (all'Atletico Madrid nel 2007/2008). Ha vestito entrambe le maglie Jose Mari (all'Atletico Madrid dal 1997 al 1999 e poi ancora nel 2002/2003, al Milan dal gennaio 2000 al 2002), Javi Moreno (al Milan 2001/2002, all'Atletico Madrid 2002 al 2004), Cosmin Contra (al Milan 2001/2002, all'Atletico Madrid 2002 al 2004), Christian Vieri (all'Atletico Madrid 1997/1998, al Milan da luglio a gennaio della stagione 2005/2006) e Paulo Futre (all'Atletico Madrid dal 1987 al 1993, al Milan al 1995/1996

Clarence Seedorf è all'esordio in Champions League da allenatore del Milan. Il sito ufficiale rossonero, acmilan.com, mostra come si sono comportati i suoi predecessori, che hanno allenato nell'era Berlusconi. Il bilancio parla di cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per Tabarez.: Arrigo Sacchi: Vitocha-Milan 0-2 - 7 Settembre 1988. Fabio Capello: Milan-Olimpia Lubiana 4-0 - 16 Settembre 1992. O.W.Tabarez: Milan-Porto 2-3 - 11 Settembre 1996 Alberto Zaccheroni: Chelsea-Milan 0-0 - 15 Settembre 1999. Carlo Ancelotti: Milan-Lens 2-1 - 18 Settembre 2002. Leonardo: O.Marsiglia-Milan 1-2 - 15 Settembre 2009. Massimiliano Allegri: Milan-Auxerre 2-0 - 15 Settembre 2010