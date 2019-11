Diretta Inter - Cagliari in Serie A

E' tutto da Arianna Folgosi e Vavel Italia. Grazie per averci seguito, alla prossima.

L'Inter si porta dunque a quattro punti dalla Fiorentina, mentre il Cagliari lascia il Livorno a cinque punti di distacco, rifilandone sei al Catania terzultimo e può respirare. Finisce 1-1 come nella gara di andata. Ancora a segno Icardi. Pinilla si riconferma bestia nera dei nerazzurri. domenica prossima l'Inter affronterà la Roma di Garcia, vincente ieri a Bologna.

Non sfrutta dunque l'occasione l'Inter di Mazzarri che commette un mezzo passo falso in casa contro un buon Cagliari. Non arriva la terza vittoria consecutiva in casa nerazzurra e il pareggio in rimonta ha evidenziato nuovamente qualche automatismo mal digerito dalla formazione di casa. Piccolo passo indietro rispetto alla buonissima prova vista contro la Fiorentina. Troppi gli errori in fase di impostazione e copertura. L'assenza di Hernanes a centrocampo si è fatta sentire, la mancanza di un giocatore che faccia circolare il pallone ha creato molti problemi. Decisivo l'ingresso di Icardi nella ripresa per risollevare le sorti della partita. Malissimo Alvarez.

94' Niente da fare. Finisce qui Inter-Cagliari. 1-1 a San Siro.

93' Ammonito Ibarbo per fallo su Kovacic. Punizione per l'Inter. Ultima occasione.

92' Cagliari in apnea in questo finale di ripresa. Nerazzurri che tentano il tutto per tutto. Tutto il Cagaliari nella propria metà campo.

90' Quattro minuti di recupero.

89' TRAVERSA DI ICARDI! Grandissima occasione per i nerazzurri con la traversa colpita da Icardi. Incredibile.

87' Ammonit anche Ekdal per brutto fallo su Icardi.

86' Ammonito Vecino.

83' Corner per i nerazzurri. Bravissimo Nagatomo al cross di prima intenzione sul primo palo, Rossettini anticipa però Palacio. Sugli sviluppi, spazza la difesa rossoblù.

80' Un minuto prima anche Lopez ha effettuato il suo ultimo cambio. Perico per Cossu.

79' Ultimo cambio per i nerazzurri. Esce Kuzmanovic, al suo posto Botta.

73' Partita che si è spenta negli ultimi minuit. L'Inter ha provato nell'immediatezza del pareggio ad insistere ma non è riuscita a trovare la via del gol. Si supera Avramov in più di una occasione.

71' Altro cambio nel Cagliari. Entra Nenè, esce Pinilla.

68' Non c'è nessuno che cerca di far girare il pallone a centrocampo, questo comporta dei rischi eccessivi per i nerazzurri.

67' Esce un pessimo Alvarez, al suo posto Kovacic.

66' Grandissima palla di Guarin che imbecca Palacio sul palo più vicino. Miracolo di Avramov che chiude lo specchio della porta all'argentino.

60' Prova a tener il pallino del gioco l'Inter ma rischia moltissimo quando attacca sulla tre quarti e sbaglia per le ripartenze del Cagliari.

59' Bella azione del Cagliari. Finisce poi alto il tiro di Cossu su azione di Ibarbo.

57' Cambio nel Cagliari. Entra Eriksson, esce Adryan.

55' Errore di Guarin che su passaggio di Jonathan rientra e tira alto. Egoista in questa occaisone il colombiano.

54' Padroni di casa propositivi, prendono coraggio gli uomini di Mazzarri e provano a chiudere la gara.

52' GOOOL! ROLANDO! Pareggio dell'Inter. Bravissimo Icardi a rimettere in mezzo di testa il cross di Guarin. Il difensore, da breve distanza, la scarica addosso ad Avramov che non riesce a trattenere il pallone che scivola in porta. Tutto da rifare per i rossoblù.

49' Palla difficilissima da arpionare per Icardi su cross di Guarin che comunque riesce a stopparla in corsa di sinistro ma al momento di concludere in porta alza troppo il pallone che finisce oltre la traversa.

47' Fallo di Ekdal al limite sulla caviglia di Juan Jesus. Anche qui graziato il giocatore, già ammonito in precedenza.

46' Inizia la ripresa. Fuori MIlito, dentro Icardi. Questo l'unico cambio in campo. Nessun mutamento a livello tattico.

Finisce qui il primo tempo. Cagliari in vantaggio grazie al gol di Pinilla su rigore al 40'. Si conferma bestia nera dei nerazzurri, questo è il suo quinto gol in sette partite contro l'Inter. Gli uomini di Mazzarri sono andati solo una volta al tiro, allo scadere. Costruiscono poco, sbagliano tanto. Apparente involuzione in questo primo tempo rispetto alla gara contro la Fiorentina.

45' 1' Occasione per Milito allo scadere. Bravissimo Avramov ad intervenire sull'argentino. Alvarez poi è in ritardo per il tap-in.

45' Sarà uno il minuto di recupero.

41' Nell'occasione del tocco di mano, graziato Juan Jesus da Russo, il giocatore era già ammonito.

40' GOOOL! PINILLA! Spiazzato Handanovic. Cagliari in vantaggio.

39' CALCIO DI RIGORE per il Cagliari. Mano di Juan Jesus che rimane spiazzato dal mancato intervento Samuel.

38' Inter in calo quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo. Continuano a sbagliare troppo in fase di impostazione e copertura i nerazzurri.

36' Pericolo! Vecino entra in area senza che nessuno lo contrasti, ma sbaglia tutto al momento del tiro, palla fuori. Graziati i nerazzurri. Concedono troppi spazi gli uomini di Mazzarri.

35' Passaggio in verticale per Ibarbo che viene miracolosamente fermato da un grande intervento di Juan Jesus che taglia il campo in scivolata e salva tutto. Ibarbo era in fuorigioco.

32' Punizione per i padroni di casa dalla tre quarti di destra. Jonathan sul pallone. Buono il cross teso in mezzo ma Avelar riesce ad intervenire in quallche modo. Fermato il gioco per due giocatori del Cagliari a terra. Nulla di grave.

30' Cagliari in affanno in questa fase. Prova a pressare l'Inter che comunque non trova ancora il tiro in porta.

29' Buona occasione per i nerazzurri. Guarin servito sul secondo palo, rimette al centro per Palacio anticipato all'ultimo. Era corner per l'Inter, l'ultimo tocco è infatti di Rossettini. Non lo ravvedono i guardalinee, rimessa dal fondo per il Cagliari.

25' Adryan dalla bandierina di destra per il Cagliari. Cross al centro e pallone che rimane lì. Prova Alvarez ad arrivar prima sul pallone poi è bravissimo Milito a difendere palla, spalle alla porta, da tre giocatori. Prova a girarsi l'argentino per far ripartire l'azione ma Dessena lo trattiene fallosamente. Ammonito.

23' Corner per i nerazzurri dopo un'azione insistita dei padroni di casa. Prova l'incornata Samuel ma il pallone esce di due metri.

21' Partita abbastanza noiosa fino a questo momento. Inter mai davvero pericolosa. Prova l'incursione il Cagliari con Ibarbo, il più pericoloso dei suoi, ma non riesce a sbloccare la gara.

20' Cossu si incarica di una punizione per l'ennesimo fallo su Ibarbo. Non ci arriva Dessena sul secondo palo, pallone troppo alto. Samuel fa buona guardia.

17' Primo corner per l'Inter, favorito da un rimpallo. Batte Jonathan ma spazza ancora la difesa ospite.

16' Atterato Kuzmanovic sulla trequarti di sinistra. Punizione per i nerazzurri, sul pallone Alvarez. Spazza la difesa rossoblù.

15' Palacio non arriva su un buon pallone di Guarin. L'azione doveva essere interrotta perchè il pallone era uscito ma Russo non ravvisa l'out. Ha provato ad approfittarne l'Inter.

11' Ibarbo scatenato, agisce indisturbato sulla destra. Inter un pochino in affanno.

9' Numero di Ibarbo su Juan Jesus e Kuzmanovic che va via benissimo ai due ma poi sbaglia a calibrare il tiro.

7' Brutto errore di Nagatomo che tenta l'intervento su Vecino. Punizione per i rossoblù.

6' Ammonito Juan Jesus per fallo su Ibarbo. Non figura tra gli otto diffidati dell'Inter.

4' Azioni insistite del Cagliari che approfitta di due corner consecutivi per mettere pressione ai nerazzurri. Partono bene i sardi, soprattutto sulla fascia protetta da Nagatomo, al momento leggermente in difficoltà.

3' Ancora Guarin sul fondo, il suo cross è però troppo alto e forte per tutti. Non ci arrivano Palacio e Milito.

2' Subito Milito che approfitta di un errore in rimessa del Cagliari per servire Guarin che subisce poi un fallo non ravvisato da Russo. Poteva essere una buona punizione dal limite per i nerazzurri.

1' Fischio di Russo. Partiti a San Siro.

14.59 Manca pochissimo al fischio d'inizio. Thohir è al suo posto in tribuna. Si cerca la terza vittoria consecutiva in casa Inter, primo possibile tris dell'era Mazzarri.

14:57 Difficile la posizione di Diego Lopez, fortemente contestato in settimana dopo la brutta sconfitta rimediata dal suo Cagliari a Livorno, ma difeso da tutta la squadra quando Cellino ha minacciato l'esonero. A farne le spese è stato alla il viceallenatore Pulga ma in caso di ennesima sconfitta la posizione del tecnico rossoblù sarebbe tutt'altro che serena.

14:55 Tutto confermato per l'Inter di Mazzarri, con Alvarez interno sinistro in campo dal primo minuto al posto di Hernanes, non convocato. A centrocampo ha la meglio Kuzmanovic su Cambiasso mentre confermata la coppia offensiva Palacio-Milito. Nel Cagliari di Diego Lopez, la novità è Adryan schierato trequartista alle spalle di Ibarbo e Pinilla, ex nerazzurro. Vecino prende il posto di capitan Conti squalificato mentre Dessena arretra in difesa e viene schierato sulla fascia destra.

14:51 Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Kuzmanovic, Alvarez, Nagatomo; Milito, Palacio.

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Dessena, Astori, Rossettini, Avelar; Vecino, Cossu, Ekdal; Adryan; Ibarbo, Pinilla.

14:50 Ecco dunque le formazioni ufficiali.

14:47 Inter che potrebbe portarsi, con la vittoria, a soli due punti dalla Fiorentina di scena domani contro il Parma e mettere dunque pressione alla viola. Cagliari a quota 24 punti, a cinque dalla zona retrocessione, che cerca di rialzarsi aspettando una vittoria che darebbe molto morale.

14:40 Eccoci dunque qui su Vavel Italia per seguire insieme la diretta di Inter-Cagliari, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Un buon pomeriggio a tutti voi da Arianna Folgosi.

14:00 - Queste le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Palacio, Milito.

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Perico, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Eriksson, Ekdal; Cossu; Nenè, Sau.

Diego Lopez, a rischio esonero, dovrà fare a meno del capitano Conti per squalifica e di Pisano mentre appare recuperato in extremis Astori ma sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. Solito 4-2-3-1 per i rossoblù che, nonostante la crisi e le assenze, possono rendersi sempre pericolosi visto il peso del reparto offensivo. Sau, Pinilla, Ibarbo, Nenè possono far male.

Mazzarri dovrà dunque fare a meno di Hernanes ma il proposito è quello di cambiare il meno possibile. Confermatissimo in difesa Walter Samuel con Rolando e non Campagnaro, fermato da una tendinite e non convocato, sulla destra. D'Ambrosio dovrà accontentarsi della panchina anche questa volta, almeno in avvio. Il ballottaggio a centrocampo tra Cambiasso-Kuzmanovic vede il vantaggio dell'argentino, con il duo Guarin-Alvarez, sempre in gruppo in settimana, in campo probabilmente dal primo minuto. In avanti, il confermatissimo Palacio in coppia con lo spento Milito. Icardi in panchina in attesa della chiamata. Proprio LAvarez potrebbe essere lo snodo di questa gara. Obiettivo per lui, rilanciarsi allontanando le ultime opache prestazioni complice il cambio di ruolo e gli acciacchi fisici, e non far rimpiangere l'assenza del Profeta.

La squadra di Mazzarri è imbattuta in casa da otto partite di campionato (quattro vittorie e quattro pareggi) mentre il Cagliari di Lopez, in piena crisi di risultati e identità, arriva dalle cinque sconfitte nelle ultime sei gare disputate. L'ultima vittoria dei sardi in trasferta risale addirittura al 17 febbraio 2013 sul campo del Pescara, è passato un anno. Da allora, nove sconfitte e otto pareggi lontano da una casa, anch'essa persa e ritrovata. E' dal maggio del 1995 che l'Inter esce imbattuta dalla sfida casalinga contro i rossoblù.

La gara di questo pomeriggio è dunque, per i nerazzurri, la prova verità. Ottenere la terza vittoria consecutiva sarebbe un mini-record per mister Mazzarri, mai a questo risultato da quando ha avuto inizio la sua avventura in nerazzurro. Vincere per dare continuità. Thohir non potrà però vedere in campo il colpo mercato Hernanes, out dopo la gara con la Fiorentina e lasciato a riposo precauzionale in vista della Roma. Precedenti: nettamente in vantaggio i nerazzurri che hanno ottenuto 32 vittorie contro le undici dei sardi. Tuttavia, nelle ultime quattro gare disputate in campionato il Cagliari ha ottenuto una vittoria e tre pareggi. L'ultimo proprio nella gara di andata terminata 1-1.

Il Presidente Thohir è nuovamente a Milano, e questo pomeriggio sarà allo stadio ad assistere alla partita. Ampiamente soddisfatto per la prova espressa dai suoi contro la Fiorentina, il magnate indonesiano è tornato in Italia per proseguire nel proprio lavoro societario e far sentire alla squadra la propria presenza. In attesa di un incontro ancor più risolutivo con Zanetti, ampiamente corteggiato in settimana dal Chelsea di mister Mourinho, al quale il Presidente ha apparentemente lasciato libertà di scelta, il magnate si è dedicato ad un cda risolutivo dove sono stati affrontati molteplici temi. Mercato in primis. Dopo l'arrivo di Hernanes e D'Ambrosio a gennaio infatti, l'Inter ha già pronto il colpo Vidic per giugno, giocatore che arriverebbe a costo zero. Obiettivo è riprendere in mano la squadra a fine stagione e valutare le possibili uscite, tanti i giocatori in scadenza, e le possibili entrate.

Archiviate le polemiche societarie, sfociate nel primo vero provvedimento dell'era Thohir a riguardo, ovvero la risoluzione consensuale del contratto con Marco Branca, fortemente voluta dalla tifoseria e che ha sancito l'addio del dirigente dopo dodici anni di collaborazione, tutto l'ambiente nerazzurro sembra aver rifiatato. L'arrivo di Hernanes, all'esordio con il Sassuolo, primo vero colpo di Thohir e del mercato di gennaio, la permanenza di Guarin in nerazzurro, l'esperienza di Samuel poi, hanno contribuito a rivitalizzare un ambiente che sembrava muoversi lentamente alla deriva.

Già perchè è proprio la gara contro i toscani che può aver rappresentato la chiave di volta di questo inizio anno disastrato. Se contro il Sassuolo, nonostante i tre punti, la prova in campo era stata deludente a livello di gioco, l'Inter vista soprattutto nelle prima mezz'ora di Firenze è stata a dir poco perfetta. Lo dice Mazzarri, lo han capito i tifosi. Cattiveria, agonismo, competizione, determinazione. Con Palacio che sembra aver ritrovato il feeling con il gol e Icardi che, lasciatasi per un attimo alle spalle la sua vita sempre più social, regala il vantaggio e la vittoria finale le cose sembrano finalmente aver trovato la giusta quadratura. Si è rivista l'Inter di inizio stagione, quella che stupì per il buon gioco espresso e la determinazione messa in campo al fine di riscattare l'anno più buio di sempre.

Tre punti oggi consentirebbero dunque ai nerazzurri di proseguire sulla strada del rinnovamento intrapreso e di puntare con maggiore convinzione a quell'Europa che fino a due settimane fa sembrava solo un lontano miraggio. Ora il quarto posto della Fiorentina è a soli cinque punti, il terzo occupato dal Napoli di Benitez ne dista invece 11 e può sembrare un'obiettivo proibitivo ma la strada è ancora lunga. Lo sa bene anche Mazzarri che, nella consueta conferenza stampa della vigilia, non pone un preciso obiettivo, che sia terzo o quinto posto, ma esorta i suoi a puntare a conquistare più punti possibili di questi 42 ancora in palio vivendo ogni gara come se la successiva fosse la più importante. Non vuole accontentarsi il mister toscano e sembra aver trasmesso la sua mentalità combattiva a tutta la squadra soprattutto vista la prova convincente del gruppo contro la Fiorentina. Segui la diretta di Inter - Cagliari su VAVEL.

L'Inter di Mazzarri è chiamato alla prova Cagliari. Le due vittorie consecutive ottenute contro Sassuolo prima e Fiorentina poi hanno galvanizzato tutto l'ambiente nerazzurro che sembra aver archiviato definitivamente l'inizio amaro di questo 2014. Di contro, la squadra di Diego Lopez, a soli cinque punti dalla zona retrocessione, ha perso le ultime cinque gare su sei disputate e arriva a San Siro con la voglia di riscattarsi per provare ad uscire definitivamente dalla zona calda e garantirsi ancora un posto nella massima serie (Classifica).