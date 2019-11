Inter - Napoli, a San Siro la sfida degli ex

La trentacinquesima giornata di Serie A offre il big match Inter-Napoli, gara che si giocherà sabato 26 aprile con fischio d'inizio previsto per le 20:45. I nerazzurri sono alla ricerca di punti decisivi per conquistare il pass per la partecipazione alla prossima Europa League, mentre i partenopei, dopo aver perso ogni speranza di raggiungere il secondo posto, devono solamente confermare la terza posizione che di fatto garantirebbe ai ragazzi allenati da Rafa Benitez la partecipazione alla prossima Champions League, partendo però dai preliminari.

C'è grande attesa, dunque, per una partita che sarà molto sentita da parte di Walter Mazzarri, che sfiderà da ex per la seconda volta stagionale i partenopei. Anche sulla panchina azzurra c'è un ex, il tanto discusso Rafa Benitez. Entrambi i tecnici, nonostante gli obiettivi ormai raggiunti, non faranno sconti e cercheranno di strappare l'intera posta in palio. L'Inter dovrà rinunciare a 2/3 della difesa titolare, ovvero a Rolando e Samuel entrambi squalificati, mentre il Napoli si ritrova con l'infortunato Maggio e con la squalifica di Fernandez; per il resto scenderanno in campo i migliori giocatori a disposizione dei due allenatori.

Problemi in difesa quindi per Mazzarri, che oltre all'infortunato Juan Jesus, come detto, ha anche Samuel e Rolando squalificati. Saranno, così, Ranocchia e Andreolli ad affiancare Campagnaro. A centrocampo conferma per Kovacic, mentre sarà ancora la coppia Palacio-Icardi a giostrare in attacco. Jonathan torna disponibile ma sarà ancora una volta D’Ambrosio a partire titolare sulla fascia destra di centrocampo, completato dai soliti Cambiasso, Hernanes e Nagatomo.

Sul fronte Napoli, con la finale di Coppa Italia ormai alle porte, Benitez farà le sue scelte con molta attenzione in vista dell’importante impegno con la Fiorentina. Henrique, reduce da un incidente stradale, sta bene e partirà regolarmente dal primo minuto accanto a Britos, Albiol e Ghoulam. Per quanto riguarda il centrocampo Callejon ha recuperato dalla contusione al piede ma per precauzione potrebbe partite dalla panchina e dunque probabile schieramento con Jorginho e Inler dietro al trio Insigne-Hamsik-Mertens. In avanti l’unica punta Higuain proverà a bucare la porta difesa da Handanovic.

PROBABILI FORMAZIONI: