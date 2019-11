Il Napoli ne fa 5: manita alla Sampdoria

Al Marassi di Genova per la penultima giornata di Serie A il Napoli ha la meglio su una Sampdoria già in vacanza. Nella giornata in cui si ricorda Vujadin Boskov, scomparso la settimana scorsa, la formazione di Benitez rifila ben 5 reti alla squadra doriana. Ottima prestazione della squadra azzurra, che si gode un'ottimo Duvan Zapata sugli scudi e vede il capitano Marek Hamsik tornare al goal dopo 190 giorni. Sampdoria spaesata e poco concreta quest'oggi; gli errori di Fiorillo pesano tantissimo sulla sconfitta di oggi.

La Gara:

Mihajlovic si affida al tridente d'attacco Lopez-Eder-Gabbiadini e riconferma il giovane Fiorillo tra i pali. Benitez lancia Zapata in avanti, preferito al macedone Pandev, e rilancia tra i titolari Mesto e Maggio.

Primo Tempo

Pronti via e il Napoli cerca di fare subito gioco guadagnando un calcio d'angolo, non sfruttato dalla squadra partenopea. Dopo i primi 5 minuti si nota la mancanza di motivazioni di entrambe le squadre, che non hanno più niente da dire a questo campionato. Ci vorrebbe un goal per ravvivare la gara. Si fa vedere la Samp, prima con Gabbiadini che tira però debolmente tra le mani di Reina, e poi con Soriano che tutto solo davanti al portiere spagnolo spreca. Vantaggio degli partenopei: sugli sviluppi di un corner Fernandez salta più alto di tutti e sul miracolo di Fiorillo, Zapata trova il tap-in vincente. L'attaccante colombiano sfrutta l'opportunità offerta da mister Benitez. E' sempre la formazione campana a dettare i ritmi di gioco, e al 26° minuto trova il raddoppio: conclusione potentissima di Lorenzo Insigne che inganna Fiorillo con la sua traiettoria beffarda. Un altro messaggio a Prandelli per il Folletto Napoletano. ll match si fa bellissimo, la Samp non ci sta e comincia a giocare con più velocità. Eder dopo aver sprecato con un pallonetto velleitario, trova la rete al 30° minuto con un potente tiro dal limite. Samp 1 - Napoli 2. Partita bellissima e con tante marcature. La squadra di Benitez trova il 3° goal: errore incredibile di Fiorlillo su una punzione non irresistibile di Callejon; 14° rete in campionato per l'attaccante spagnolo. Negli ultimi 5 minuti i blucerchiati ci provano, ma trovano la difesa partenopea e Reina sempre pronti.

Un primo tempo spettacolare con ben 4 reti. Ottima prestazione per la formazione di Benitez che va negli spogliatoi in vantaggio per 3 reti ad una. Sampdoria penalizzata dalla giornata no di Fiorillo.

Secondo Tempo

Riprende il match con gli stessi 22 in campo. Dopo solo un minuto di gioco il Napoli trova il 4° goal; ottima azione di Zapata che va via sulla fascia destra, mette in mezzo un grande crosso che Marek Hamsik deve solo spingere in rete. Finisce la maledizione di Marekiaro ritrova la rete dopo 6 mesi di astinenza. Dopo il 4° goal della squadra partenopea cala tantissimo il ritmo. Quinta rete degli ospiti al 60° minuto di gioco: su un cross potente del solito Callejon, Mustafi, forse ancora emozionato per la convocazione al Mondiale nella nazionale Tedesca, cercando l'anticipo su Zapata butta la palla nella propria rete. Al 65°minuto dopo un brutto fallo di Mustafi, Hamisk lascia il campo zoppicando. Niente da segnalare fino all'80° minuto di gioco, quando Eder va vicino alla doppietta personale con un tiro che si spegne di pochissimo a lato. Zuniga, al rientro in campo dopo un lunghissimo infortunio,sfiora la rete: il terzino colombiano fa partitre un destro potentissimo che termina a fil di palo. Wszolek trova infine la gloria personale: a 2 minuti dal fischio finale trova un gran goal, e rende il passivo meno amaro. Dopo 3 minuti si conclude il match.

Il Napoli si impone per 5 reti a 2 contro la Sampdoria. Ottime prestazioni di Zapata e Callejon. Hamsik ritrova il goal dopo 190 giorni.

Il Napoli, costretto al terzo posto, fa altri tre punti e si porta a 75, dieci punti sotto la Roma e nove sopra la Fiorentina. La Samp rimane 12° a quota 44 punti, bella che salva.