Atalanta - Milan in della partita di Serie A

L’Atalanta vince 2-1 e i rossoneri dicono così addio alla corsa verso l’Europa League. Oggi a Bergamo il Milan doveva vincere e invece si è vista una delle peggiori prestazioni della gestione Seedorf. Unica nota positiva della giornata è il ritorno in campo di El Shaarawy che ha fatto vedere sprazzi del vero Faraone. Buon proseguimento di giornata da Arianna Radice e da tutta Vavel Italia.

Clamorosa vittoria in rimonta della Dea che ipoteca l'undicesimo posto, i rossoneri vedono invece allontanarsi la corsa all'Europa League.

GOL DEL' ATALANTA, era già SCADUTOL IL TEMPO .GOL DI BRIENZA!!! Rete straordinaria del giocatore dell'Atalanta che calcia di sinistro e spedisce il pallone all'incrocio dei pali.

5 MINUTI DI RECUPERO

46'' PALO DI BALOTELLI! DA FERMO ,COLLO PIEDO, DRITTA PER DRITTA, COLPISCE IL PALO. SFORTUNATO IL MILAN

41'' Balotelli dal limite, ci prova con un tiro a giro che va alto di un paio di metri

40'' eSCE MORALEZ, ENTRA BRIENZA!

36'' Milan iper-offensivo con il 4-2-4. Montolivo in regia, El Shaarawy esterno sinistro, Taarabt destro. Pazzini-Balotelli di punta.

30'' Taarabt scarica per Montolivo che può tirare, ma viene chiuso da Bellini

27'' Balotelli prova a sfondare in area ma viene chiuso da due avversari.

26' Lo stadio è diventato una bolgia. Fischi trabordanti ogni volta che il Milan tocca palla,Soprattutto Mexes

23' PAREGGIO DELL' ATALANTA, DENIS DAGLI UNDICI METRI NON SBAGLIA,

21' rigore per l' atalanta

Con l'ingresso di El Shaarawy è passato dal 4-3-1-2 al 4-3-3 con il Faraone e Kakà come attaccanti esterni.

15'' EL Shaarawy porta palla e serve Balotelli, SuperMario si accentrante e prova il tiro, ma la sua conclusione viene ribattuta da Raimondi.

12'' Ingenuità difensiva di Rami, non ne approfitta Bonaventura.

9'' Bonaventura si accentra e prova il destro, De Jong si oppone con il corpo.

8'' Contropiede avviato da El Shaarawy, la palla va a Muntari a sinistra che crossa dentro con il mancino. Balotelli può arrivarci, di certo va in scivolata Bellini che anticipa Consigli..

6' AUTOGOLDEL ATALANTA E IL MILAN TROVA IL VANTAGGIO BELLINI PER ANTICIPARE BALOTELLI ,DEVIAZIONE SFORTUNATA

3' palla gol per il milan, ma kakà di testa non trova la porta

inizia il secondo tempo!

c'è da registrare un bel ritorno in campo, El Shaarawy in campionato non si vdeva dal 7 dicembre 2013. esce Honda per lui

finisce il primo tempo semza recupero. 0-0 per atalanta- Milan, partita gradevole.

43' HONDA DI POCO FUORI

42' Destro di Montolivo da posizione decentrata a destra, palla che prende l'esterno della rete

41' TRAVERSA PER BALOTELLI E MOLTO PROBABILMENTE CONSIGLI L' HA TOCCATA

40' calcio di punizione al limite per il milan, andrà balotelli

38' Kakà schiaccia di tsta da un passaggio di Montolivo ma troppo centrale.

37' Seedorf chiede più movimento ai suoi

35' Scambio Balotelli-Kakà in area di rigore, ma a Super Mario non riesce l'ultimo tocco.

33' Altra palla gol per i bergamaschi, cross su punizione, Moralez stacca e colpisce di testa ma non trova la porta per poco! il Milan non sta più giocando come nei primi minuti. per i rossoneri non c'è nessuno che salta l' uomo

32' Honda questa volta si muove bene, serve De Sciglio a destra che però scaraventa il cross in tribuna..

31' Corner Atalanta: cross in area di rigore, Amelia respinge con i pugni.

26' Atalanta pericolosa su angolo: Denis spizza il pallone e per poco non ci arriva Bonaventura sul secondo palo

25' Cresce l'Atalanta. il milan un po meno

24' Kakà si accentra e prova il sinistro, respinge la difesa bergamasca

23' PALLA GOL,AZIONE PERFETTA DELL' ATALANTA, BRIVIO, DENIS CHE SPONDA PER CARMONA, MA AMELIA PARA

21' Denis ci prova dal limite dell'area e non inquadra la porta.

18'Splendido cross di Brivio che trova spazio a sinistra, il Tanque va a staccare dal dischetto ma non inquadra la porta

18' Buoni ritmi in questi primi minuti di partita.

15' Honda batte a giro di sinistro il corner , la palla rientra pericolosamente in area ma Rami viene anticipato da Benalouane. Sarebbe corner, Rizzoli però non se ne avvede.

14' Balotelli mette dentro la punizione de Jong va a staccare però viene anticipato. Secondo corner per il Milan.

12' Kakà è colto in fuorigioco su passaggio di Muntari.

11' Moralez prova a servire Denis sul taglio in area di rigore, ma il passaggio è troppo lungo

9' Ripartenza dell'Atalanta: Carmona prova il cross, libera la difesa rossonera.

7' Il milan pressa alto

3' calcio d' angolo per il milan, colpo di testa a liberare di Denis che era andato a dare una mano

2' Padroni di casa subito in avanti: Maxi Moralez riceve palla e prova la conclusione da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

1' Inizia è l' Atalanta a dare l' inzio del match

12:31La squadra di Seedorf deve vincere a tutti costi per continuare a sperare di raggiungere il sesto posto: per il match di oggi, l'olandese ripropone lo stesso schieramento tattico utilizzato nel derby, cioè il 4-3-1-2, con Honda alle spalle di Kakà e Balotel

12:29 L'Atalanta in caso di vittoria resterebbe in corsa per il decimo posto, che sarebbe suo soltanto in caso di successo anche all'ultima giornata e contemporaneo ko della Lazio. Con i tre punti, quanto meno, sarebbe sicuro l'undicesimo ai danni della Sampdoria, attualmente staccata di tre lunghezze e dietro negli scontri diretti.

12:27 Il Milan alla fine giocherà in maglia bianca contro l'Atalanta a seguito di una richiesta specifica degli arbitri. Non potendo usare la divisa completamente nera e quella azzurra con pantaloncini neri, che si sarebbero potuti confondere con i giocatori dell'atalanta, gli arbitri hanno chiesto al Milan di cambiare divisa in modo da poter usare loro quella gialla con pantaloncini neri. Per questo il Milan ha usato la maglia gialla come casacca del riscaldamento

12:22 Mauro Tassotti è stato intervistato da "Sky Sport" nel prepartita di Atalanta-Milan: "La stagione più complicata? Ne ho fatte anche di più complicate, è stato difficile ma ora ci siamo riavvicinati ad una posizione più consona al nostro prestigio e ora vogliamo dare il massimo. E' stata una stagione abbastanza stressante. Con la squadra che abbiamo avremmo dovuto fare di più, nella seconda parte ci siamo anche riusciti, da gennaio siamo la terza squadra per punti fatti. Nella prima parte abbiamo fatto male, forse c'è stato qualche problema, un po' di confusione, ma non può essere un alibi"

12:14 il viaggio verso Bergamo di Motolivo e Abate

12:12 direttamente dallo spogliatoio del Atleti azzurri d' Italia, tra pochissimo inzierà il match:

12:06 "Continuo ad aver fiducia nell’integrità delle persone che hanno convinto Seedorf a diventare l’allenatore del Milan". Parole e musica di Deborah Martin, manager del tecnico olandese, che ha parlato ai microfoni di globoesporte.com, il portale sportivo più seguito del Sudamerica. Clarence ha ottenuto buoni risultati pur subentrando a stagione in corso. Immaginiamo cosa possa fare nella prossima conoscendo meglio la squadra".

12:03 Queste le formazioni di Atalanta-Milan in campo tra poco allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per l'anticipo delle 12.30:

ATALANTA: Consigli; Raimondi, Benalouane, Bellini, Brivio; Baselli, Cigarini, Carmona; M.Moralez, Bonaventura; Denis. A disp: Sportiello, Frezzolini, Caldara, Scaloni, Del Grosso, Migliaccio, Nica, Giorgi, Kone, Bentancourt, Brienza, De Luca. All. Stefano Colantuono

MILAN: Amelia; De Sciglio, Rami, Mexes, Constant; Montolivo, De Jong, Muntari; Honda; Kakà, Balotelli. A disposizione: Coppola, Gabriel, Abate, Bonera, Zapata, Emanuelson, Essien, Taarabt, Poli, El Shaarawy, Robinho, Pazzini. All. Clarence Seedorf.

11:45 Analizziamo il momento dell' atalanta: La squadra bergamasca, allenata da Stefano Colantuono, si trova a metà classifica con 47 punti conquistati. In 18 gare casalinghe, il ruolino recita 10 vittorie, 3 pareggi e 5 KO, con 26 reti segnate e 21 subite.In casa però l’Atalanta non vince dal 26 marzo, quando sconfisse 2-0 il Livorno; successivamente sono arrivate le sconfitte con Verona e Sassuolo ed il pari con il Genoa.

11.35 - Buongiorno e benvenuti da Vavel ed Arianna Radice alla diretta live del lunch match serale valido per la 37°, nonché penultima, giornata di Serie A.Di fronte a un'Atalanta che non ha più nulla da chiedere al campionato e per chiudere in bellezza una esaltante stagione all'Atleti Azzurri d'Italia,arriva un Milan a caccia di punti per continuare a scalare posizioni e restare in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League,

Vincendo il derby, il Milan ha mosso un passo importante, fondamentale, per continuare a sperare, guadagnando due posizioni (superate Lazio e Verona) e mettendo nel mirino il sesto posto. Di seguito riportiamo il calendario delle varie contendenti, per una lotta che si sta dimostrando più accesa che mai:

4. Fiorentina 61: LIVORNO, Torino

5. Inter 57: Lazio, CHIEVO

6. Torino 55: Parma, FIORENTINA

7. Parma 54: TORINO, Livorno

8. Milan 54: ATALANTA, Sassuolo

9. Lazio 53: INTER, Bologna

10. Verona 53: Udinese, NAPOLI.

riguardiamo la vittoria dei rossoneri nel derby della Madonnina contro l' Inter:

Clarence Seedorf, forse alla penultima partita con il Milan, non vuole parlare del suo futuro ma solo del match delicato di quest' oggi: "E’ importante la nostra partita, è l’unica cosa che penso e l’unica cosa che conta è pensare alla nostra partita, non a Torino-Parma. Non parlo più del Presidente Berlusconi. Sono tranquillo. Non cambieremo la nostra filosofia, sarà la stessa filosofia che abbiamo applicato da quando sono arrivato e non cambieremo contro l'Atalanta. Non parlo della formazione, è troppo importante questa partita per lasciar scappare informazioni delicate.. Io mi emozioni tutte le volte che vedo la squadra gioire e i rapporti crescono nel tempo. Ci conosciamo meglio, abbiamo vissuto più cose assieme, il derby è sempre speciale ed è stato bello vedere la loro gioia e l'applauso per loro da parte dei tifosi. Tutte cose che accrescono l'affinità tra me e il gruppo."

Kakà ha svolto un lavoro personalizzato in palestra ma al momento non sembra in dubbio per la trasferta di Bergamo, dove Seedorf potrebbe confermare il modulo con il centrocampo a rombo con cui ha vinto il derby. In ogni caso Balotelli è destinato a giocare titolare,l Milan del tecnico olandese dovrà rinunciare solamente a Christian Abbiati, squalificato, di conseguenza dovrebbe essere schierato titolare nel 4-2-3-1 di partenza Marco Amelia. Al momento la soluzione più probabile è quella di schierare De Sciglio a destra ed Emanuelson sulla fascia opposta col tandem francese Rami-Mexes davanti ad Amelia (A centrocampo il ballottaggio è tra Muntari e Poli, mentre in attacco Seedorf dovrebbe confermare Taarabt alle spalle di Kakà e Balotelli.

Al termine della seduta del sabato è stata diramata la lista dei 24 convocati da Mister Clarence Seedorf per la sfida Atalanta-Milan:

Amelia, Coppola, Gabriel, Abate, Bonera, Constant, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, Zapata, Emanuelson, Essien, De Jong, Honda, Kakà, Montolivo, Muntari, Poli, Taarabt, Balotelli, El Shaarawy, Pazzini, Robinho.

Balotelli è un attaccante straordinario, merita i Mondiali". Stefano Colantuono, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Milan, non ha dubbi. "Di lui si parla troppo per quello che fa fuori dal campo - sottolinea - tutto quello che lo riguarda è enfatizzato: si scrive un articolo anche se parcheggia male. Ha ragione quando chiede di lasciarlo giocare tranquillo. A volte esce dalle righe, ma è giovane". "Il Milan? Arriva con grandi motivazioni - conclude - insegue l'Europa “Non abbiamo obiettivi, ma vogliamo regalare al nostro pubblico un dolce arrivederci al prossimo campionato, con una bella prestazione. Siamo contenti della salvezza raggiunta con molto anticipo. Domani dovremo difenderci dai loro attaccanti, ma anche noi partiremo all’attacco".

Contro il Milan Colantuono dovrà reinventare la difesa: mancheranno infatti i tre centrali di ruolo. Yepes è ancora a riposo dopo la botta rimediata a Torino, Lucchini è bloccato da problemi muscolari (elongazione al retto femorale destro) e come se non bastasse si è fermato di nuovo Stendardo. Al fianco di Benalouane, Migliaccio in leggero vantaggio su Bellini e Scaloni con Nica e Brivio che dovrebbero agire come esterni. Abbondanza dal centrocampo in su col solo Estigarribia squalificato. In cabina di regia Cigarini, Baselli e Carmona si contenderanno due maglie da titolare. Sulle fasce agiranno Raimondi e Bonaventura, Maxi Moralez supporterà l'unica punta Denis. Domani mattina allenamento a porte chiuse.

Riguardiamo la sconfitta allo Juventus Stadium dei bergamaschi:

i:

Questi i 23 convocati da mister Colantuono per la sfida dell'Atalanta contro il Milan: Baselli, Bellini, Benalouane, Bentancourt, Bonaventura, Brienza, Brivio, Caldara (maglia n° 15), Carmona, Cigarini, Consigli, De Luca, Del Grosso, Denis, Frezzolini, Giorgi, Kone, Migliaccio, Moralez, Nica, Raimondi, Scaloni, Sportiello

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (4-4-2): Consigli, Nica, Benaloune, Scaloni, Brivio; Raimondi, Baselli, Carmona, Bonaventura; Moralez, Denis. All.: Colantuono

Squalificati: Estigarribia Indisponibili: Cazzola, Lucchini, Yepes, Stendardo

Milan (4-2-3-1): Amelia; De Sciglio, Rami, Mexes, Constant; De Jong, Montolivo; Poli, Kakà, Taarabt; Balotelli. All.: Seedorf

Squalificati: Abbiati Indisponibili: Birsa, Saponara

A poco più di due anni di distanza la storia si ripete: questa volta il Milan sfoggerà per la prima volta contro l'Atalanta la sua terza divisa ufficiale della prossima stagione, quella gialla, omaggio al Brasile nell'anno dei Mondiali di calcio. In questo caso, i Rossoneri non scenderanno in campo a San Siro, bensì giocheranno a Bergamo . Non è la prima volta che il Milan debutta con la nuova divisa ufficiale contro l'Atalanta. Era già accaduto il 2 maggio 2012 e in quel caso il Milan sfoggiò la divisa che poi avrebbe adottato nella stagione 2012/2013 in occasione di un Milan-Atalanta, 36esima giornata del campionato 2011/2012, che terminò 2-0 in favore rossonero con i gol di Muntari e Robinho.

Sarà Nicola Rizzoli della sezione di Bologna a dirigere Atalanta-Milan, lunch match della 37^ giornata di campionato. Il fischietto bolognese verrà coadiuvato da Ghiandai e Di Fiore, suoi assistenti, Baracani e Merchiori, arbitri di porta, e De Luca, in qualità di quarto uomo. Rizzoli, che ha debuttato nella massima serie nel 2002 arbitrando Venezia-Perugia conclusasi sullo 0-2, conta 23 precedenti in Serie Acon il Milan che si dividono in 12 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Sono 11 invece i precedenti tra l’arbitro di Bologna e l’Atalanta. Di questi si registrano 4 vittorie dei nerazzurri, tre pareggi e 4 sconfitte. Nel corso della sua carriera Rizzoli ha già avuto modo di dirigere un Atalanta-Milan. Era lastagione 2011/12 e il match si concluse con la vittoria dei rossoneri per 2-0.

Atalanta e Milan si sono affrontate,nel corso della storia della Serie A, in 52 occasioni allo stadio di Bergamo, queste sono così suddivise: 21 match hanno visto trionfare il Milan, 11 le vittorie dell’Atalanta e 20 i pareggi. Se si considerano gli ultimi tre precedenti in campionato è ancora il Diavolo ad avere la meglio con 2 vittorie e un pareggio. Le vittorie sono quelle delle stagioni 2011/12 e 2012/13: la prima si concluse sul 2-0 con gol siglati da Ibrahimovic e Boateng, mentre la seconda, quella dello scorso anno, venne vinta per 1-0 dai rossoneri grazie alla rete di Stephan El Shaarawy. Il pareggio è quello della stagione 2010/11, il match si concluse per 1-1 con le reti di Tiribicchi e Ronaldinho. L’ultima vittoria dell’Atalanta risale, invece, alla stagione 2007/08. I nerazzurri di Bergamo si imposero per 2-1 e marcatori del match furono Langella, Tissone e Gattuso.

Nessuna squadra ha perso più punti del Milan da situazioni di vantaggio (22). Sulley Muntari ha segnato una rete in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro l’Atalanta: a nessuna squadra ha realizzato più gol nel campionato italiano. Sei i gol contro l’Atalanta per Giampaolo Pazzini – per lui una sola rete nelle ultime 13 presenze in Serie A.

Seedorf e i suoi hanno la strada spianata in lavagna. Il «2» vola in tabellone, a 1,55, per Colantuono si balza a 5,75, mentre per il pareggio si scende a 4,00. Nelle ultime cinque occasioni, i confronti diretti tra le due squadre si sono chiusi in No Goal, stavolta bancato a 2,05. Il Goal è avanti a 1,70, alla pari con l'Over. Rasoterra la quota di Balotelli a segno: SuperMario è a 1,60, Pazzini e Denis seguono a 2,50.