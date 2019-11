Chievo-Inter: ultima di campionato tra obiettivi raggiunti e grandi addii

Paloschi in ballottaggio con Obinna, Milito affianca Icardi: queste le principali novità di Chievo-Inter, match valevole per l’ultima giornata di questa serie A 2013-2014. In un Bentegodi che vorrà salutare e festeggiare i suoi ragazzi, si affrontano due squadre che non hanno alcun tipo di pressione. Veneti già salvi e nerazzurri già sicuri del quinto posto, le migliori premesse per dare spazio a chi ha giocato meno durante l’anno. Sembra pensarla così Mazzarri, che pare voler concedere minuti a Milito e Andreolli. Probabile escluso sarà invece Guarin. Corini invece vorrebbe impiegare Obinna e la scelta è fra lui e Paloschi. Fischio d’inizio domenica 18 Maggio alle ore 20.45, arbitra Manganiello.

Chievo – Corini schiera il 3-5-2. Il tecnico clivense deve rinunciare agli infortunati Sardo e Canini, mentre Pellissier e Rigoni sono stati fermati dal giudice sportivo. In difesa, davanti a Puggioni, ci saranno Bernardini, Dainelli e Cesar mentre le chiavi del centrocampo verranno affidate a Bentivoglio, supportato da Guana e Guarente. L’unico dubbio è in attacco: Thereau sembra l’unico certo di un posto, con Obinna e Paloschi che si giocano la maglia rimasta. In appoggio alla fase offensiva ci sarà Hetemaj.

Inter – L’affaticamento di cui Samuel è rimasto vittima, aggiunto al fatto che la posta in palio sia nulla, ha convinto Mazzarri a schierare Andreolli insieme a Rolando e Campagnaro. Spazio quindi a qualche seconda linea, con D’Ambrosio che prende posto sulla sinistra e Taider favorito su Hernanes. Milito sembra aver vinto il duello con Guarin, che si avvia verso l’ennesima esclusione. Accanto al Principe ci sarà Icardi. In campo anche Zanetti e Cambiasso che, come Milito, faranno la loro ultima apparizione con la maglia nerazzurra.