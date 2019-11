Inter, seduta a Pinzolo

Spunta una nuova alternativa al solito 3-5-2 adottato di solito da Mazzarri in quel di Pinzolo. E' il 4 -4-1-1. Vuoi un po' per i pochi giocatori a disposizione e vuoi per provare anche la difesa a 4, mister Mazzarri ha schierato la squadra ipoteticamente titolare così. Tre gli avvicendamenti a gara in corso. Kuzmanovic, Handanovic ed Icardi hanno dato il cambio - a partitella iniziata - a Duncan, Puscas e Berni. Opposta alla squadra vittoriosa per 1-0 grazie alla rete di Botta si è vista la squadra "riserve" schierata con il consueto 3-5-2: Carrizo in porta; Mbaye - Silvestre - Andreolli dietro; Duncan (prima che Kuzmanovic cambiasse casacca), Crisetig e Laxalt in mezzo; Ventre (poi è subentrato Obi) e Schelotto esterni e Bonazzoli - Icardi prima e Bonazzoli - Puscas poi, davanti. Ha svolto con i compagni l'intera seduta Juan Jesus, che sembra aver recuperato appieno dall'infortunio di fine stagione. A parte Isaac Donkor che ha lavorato con la cyclette. Handanovic, invece, non ha svolto la seduta per i portiere precedente alla partitella ma ha lavorato sui gradoni. Oltre alla partitella i giocatori hanno lavorato sullo stop, sugli scatti e sulla fase senza palla.